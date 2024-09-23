У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету. ДОКУМЕНТ
У Верховній Раді зареєстровано постанову про виключення депутата "Слуги народу" Андрія Одарченка зі складу антикорупційного Комітету ВР.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Зі складу фракції його, до речі, ніхто не виключив досі", - зауважив Железняк.
Справа "слуги народу" Одарченка
Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.
Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.
Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.
ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.
Топ коментарі
+10 Валентин Коваль 7c749467
показати весь коментар23.09.2024 11:00
+10 Drakula Sikario Barbarian
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+10 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар23.09.2024 11:12
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вже навіть не смішно,а мерзенно до ригачки,виродки без моральних заборон,кордонів,ідеалів та людських цінностей.не хотілося б псувати собі карму але єдине що я для них хочу щоб кожного з них дістала ,,подяка,, і вони при цьому були при пам,яті,розумі та зрозуміли за що
Корумпованого заступника Генпрокурора Вербицького не звільнили, а заховали на іншій посаді. Виявилось, що його звільнили тільки з посади, але не з Офісу Генпрокурора.
Як вам фокус від слугонародного генпрокурора Костіна?
так цього за корупцію з "антикорупційного" комітету