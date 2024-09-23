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ВР (14832) Одарченко (43) Железняк Ярослав (533)

У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету. ДОКУМЕНТ

Рада не надавала дозволів нардепу Одарченку для виїзду за кордон

У Верховній Раді зареєстровано постанову про виключення депутата "Слуги народу" Андрія Одарченка зі складу антикорупційного Комітету ВР.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Одарченко виключення з комітету

Також читайте: Рада не надавала дозволів на виїзд за кордон "слузі народу" Одарченку, - Стефанчук

"Зі складу фракції його, до речі, ніхто не виключив досі", - зауважив Железняк.

Справа "слуги народу" Одарченка

Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.

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Топ коментарі
+10
Так він шеи в Антикорупціиному комітеті був? - придивіться до інших анти
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23.09.2024 11:00
+10
Це повне лайно Зе-шобли, залишається депутатом від партії слуги ДЄрмократії, та й ще отримує зарплатню. А як же розслідування про втечу і тих хто йому "відкрив дорогу в майбутнє" за кордоном.
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23.09.2024 11:01
+10
Повна, неупереджена і найбільш об'єктивна оцінка середньостатистичного слуги - корупціонер в антикорупційному комітеті.
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23.09.2024 11:12
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але ж, картка, буде продовжувати голосувати.
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23.09.2024 10:56 Відповісти
Так він шеи в Антикорупціиному комітеті був? - придивіться до інших анти
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23.09.2024 11:00 Відповісти
Як це в Булгакова? -- а хто ж иого - ***** - туди назначив? - Швондер
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23.09.2024 11:25 Відповісти
Це повне лайно Зе-шобли, залишається депутатом від партії слуги ДЄрмократії, та й ще отримує зарплатню. А як же розслідування про втечу і тих хто йому "відкрив дорогу в майбутнє" за кордоном.
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23.09.2024 11:01 Відповісти
та шо ж ви так жорстоко! Святу людину, справжнього борця з корупцією...і ось так....
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23.09.2024 11:08 Відповісти
але зарплату виплачувати будуть. своїх не кидають. дають змогу втекти, треба і матеріально підтримувати.
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23.09.2024 11:12 Відповісти
Повна, неупереджена і найбільш об'єктивна оцінка середньостатистичного слуги - корупціонер в антикорупційному комітеті.
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23.09.2024 11:12 Відповісти
Не хвилюйтеся, депутатську зарплатню ще рік регулярно отримувати буде.
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23.09.2024 11:15 Відповісти
риги були тупі та клоуни на всю голову,але ці ж не на голову а на всю голівку
вже навіть не смішно,а мерзенно до ригачки,виродки без моральних заборон,кордонів,ідеалів та людських цінностей.не хотілося б псувати собі карму але єдине що я для них хочу щоб кожного з них дістала ,,подяка,, і вони при цьому були при пам,яті,розумі та зрозуміли за що
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23.09.2024 11:17 Відповісти
Потужно, а головне, оперативно.
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23.09.2024 11:20 Відповісти
Куплю пестициди від зелених шкідників.Дорого!
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23.09.2024 11:20 Відповісти
во як ! шаріков служил в очісткє

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23.09.2024 11:23 Відповісти
https://x.com/mukhin_ua Yurii Mukhin

Корумпованого заступника Генпрокурора Вербицького не звільнили, а заховали на іншій посаді. Виявилось, що його звільнили тільки з посади, але не з Офісу Генпрокурора.

Як вам фокус від слугонародного генпрокурора Костіна?

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23.09.2024 11:34 Відповісти
Там в тому комітеті, всі такі ж підари, як і той одарченко!
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23.09.2024 11:36 Відповісти
та ви шо уй*бки...
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23.09.2024 11:57 Відповісти
І включили до корупційного комітету?
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23.09.2024 12:47 Відповісти
Мощно и своевременно!
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23.09.2024 17:04 Відповісти
Це типу як з гестапо за жорстокість вигнали,
так цього за корупцію з "антикорупційного" комітету
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23.09.2024 20:54 Відповісти
 
 