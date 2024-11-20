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Новости
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МОН расторгнет контракт с осужденным "слугой"-беглецом Одарченко, который является ректором харьковского вуза, - Лисовой

МОН розірве контракт із засудженим

Контракт между Государственным биотехнологическим университетом в Харькове и его ректором, народным депутатом "Слуги народа" Андреем Одарченко, расторгнут, поскольку его признали виновным в попытке подкупа экс-главы Госвосстановления Мустафы Найема.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время встречи с учеными в Харькове 20 ноября, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил Лисовой, Совет обороны Харьковской области позволил университетам проводить выборы в регионе, поэтому вузы будут поэтапно входить в процесс избрания новых руководителей, включая биотехнологический университет.

Относительно беглого нардепа Одарченко, по словам министра, "происходят юридические процедуры".

"Контракт с ним будет расторгнут, потому что мы имеем факт нарушения им законодательства, и этого достаточно. Когда мы получим весь пакет юридических решений по нему, мы этот контракт намерены расторгнуть", - заявил глава МОН.

Читайте также: "Слугу народа" беглеца Одарченко заочно приговорили к 8 годам тюрьмы

Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного Комитета.

В четверг, 10 октября, Верховная Рада поддержала исключение из комитета Рады беглого нардепа от партии "Слуга народа" Андрея Одарченко.

14 ноября сообщалось, что нардепа "Слуги народа" Андрея Одарченко, которого подозревали в попытке подкупа руководства Минобновления, приговорили к 8 годам лишения свободы.

Читайте также: НАБУ просит Интерпол объявить "слугу народа" беглеца Одарченко в международный розыск, - СМИ

Автор: 

контракт (423) ректор (130) Одарченко Андрей (173) Лисовой Оксен (52)


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Топ комментарии
+4
Які все таки "Слуги народу" підари!
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20.11.2024 20:17
+3
...ну, "73%" також не гетеро...
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20.11.2024 20:22
+3
Ректор вуза 3-й год не ходит на работу
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20.11.2024 20:37
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А міжнароднии розшук шо ні кує ні меле?
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20.11.2024 20:11 Ответить
Генацид ректоров! Памагіте-спасіте, ректора в трусіках, как ісусіка, сначала павєсілі на доску пачота, а тепер снялі как прастітутку какую-то, весь аналконтракт єй парвалі!
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20.11.2024 20:13 Ответить
Які все таки "Слуги народу" підари!
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20.11.2024 20:17 Ответить
...ну, "73%" також не гетеро...
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20.11.2024 20:22 Ответить
бо всі з народу
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21.11.2024 09:24 Ответить
Ще могли б пальцем насваритися, але це вже буде звірство.
Мля...
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20.11.2024 20:17 Ответить
***** Лісовий ЩЕ не розірвав контракт?
Треба Лісовому висмикать бороду
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20.11.2024 20:18 Ответить
Все вирішує Зеленський , та як Одарченко зі слуг уродів 😡
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20.11.2024 20:45 Ответить
якщо він звільнить його без доказів, то можна запросто відновитись через суж на посаді. ти з лісу вибіг, що як сьоднішній?
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21.11.2024 09:25 Ответить
То ти заблукав у світах. Яких, терпіло, тобі треба оказів? Поки вони збиратимуть докази, ти всерешся 100 раз.
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21.11.2024 11:27 Ответить
ну схоже ти вже всрався. іди вчи, як закони взаємодіють, щоб вони діяли, а не як баба на лавці тут істериш.
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21.11.2024 18:42 Ответить
Замість міжнародного розшуку через декілька місяців після втечі - розрив контракту... Воно ще й досі зарплатню ректора отримувало, мабуть ще й інвалід на пенсії...
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20.11.2024 20:27 Ответить
Ранее он вышел под залог в 15 млн грн и сдал загранпаспорта. Прокурор САП предположила, что депутат сбежал через Закарпатье. Именно туда Одарченко выехал в первые дни полномасштабного вторжения", - добавил глава ЦПК. Источник:
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20.11.2024 20:36 Ответить
зная у нього ще паспорти є.
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21.11.2024 09:26 Ответить
Ректор вуза 3-й год не ходит на работу
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20.11.2024 20:37 Ответить
Ого! Я уже и забыл про эту тварь, думал, что кто-то свежий... Полный звездец в нашем королевстве кривых зеркал... В статье не мешало бы об этом упомянуть...
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20.11.2024 20:54 Ответить
Даже на сегодня на 2024 г половина ректоров проректоров наших вузов всех мастей, носители в прошлом партбилетов кпсс! Директора средних школ также. По преподам в вузах также.
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21.11.2024 07:31 Ответить
та це такий ****** совок. у головах особливо.
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21.11.2024 09:28 Ответить
 
 