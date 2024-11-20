МОН расторгнет контракт с осужденным "слугой"-беглецом Одарченко, который является ректором харьковского вуза, - Лисовой

Контракт между Государственным биотехнологическим университетом в Харькове и его ректором, народным депутатом "Слуги народа" Андреем Одарченко, расторгнут, поскольку его признали виновным в попытке подкупа экс-главы Госвосстановления Мустафы Найема.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время встречи с учеными в Харькове 20 ноября, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил Лисовой, Совет обороны Харьковской области позволил университетам проводить выборы в регионе, поэтому вузы будут поэтапно входить в процесс избрания новых руководителей, включая биотехнологический университет.

Относительно беглого нардепа Одарченко, по словам министра, "происходят юридические процедуры".

"Контракт с ним будет расторгнут, потому что мы имеем факт нарушения им законодательства, и этого достаточно. Когда мы получим весь пакет юридических решений по нему, мы этот контракт намерены расторгнуть", - заявил глава МОН.

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Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного Комитета.

В четверг, 10 октября, Верховная Рада поддержала исключение из комитета Рады беглого нардепа от партии "Слуга народа" Андрея Одарченко.

14 ноября сообщалось, что нардепа "Слуги народа" Андрея Одарченко, которого подозревали в попытке подкупа руководства Минобновления, приговорили к 8 годам лишения свободы.

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