"Слуг народа" - беглецов Дмитрука и Одарченко, исключили из комитетов Рады

В четверг, 10 октября, Верховная Рада поддержала исключение из комитетов Рады беглых нардепов от партии "Слуга народа" Артема Дмитрука и Андрея Одарченко.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовали 245 депутатов.

Артема Дмитрука исключили из комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, а Андрея Одарченко - из комитета по вопросам антикоррупционной политики.

Читайте также: Главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу исключат из состава депутатов облсовета, - "Слуга народа"

Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного Комитета.

Читайте также: ВАКС заочно арестовал "слугу народа" Одарченко: Залог конфисковали

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Офис Генпрокурора готовит материалы для экстрадиции "слуги народа" беглого Дмитрука.

Читайте также: "Слуга народа" беглец Дмитрук дистанционно голосовал на заседании Комитета ВР, - Федорив