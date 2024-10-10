РУС
"Слуг народа" - беглецов Дмитрука и Одарченко, исключили из комитетов Рады

Рада підтримала виключення з комітетів Ради нардепів-втікачів Дмитрука та Одарченка

В четверг, 10 октября, Верховная Рада поддержала исключение из комитетов Рады беглых нардепов от партии "Слуга народа" Артема Дмитрука и Андрея Одарченко.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовали 245 депутатов.

Артема Дмитрука исключили из комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, а Андрея Одарченко - из комитета по вопросам антикоррупционной политики.

Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного Комитета.

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Офис Генпрокурора готовит материалы для экстрадиции "слуги народа" беглого Дмитрука.

Топ комментарии
+15
Але зарплату і доплати в десятки тисяч грн. вони продовжують отримувати?
Як і Дубинський, якій в СІЗО.

показать весь комментарий
10.10.2024 12:06 Ответить
+10
Перекладаю:
депутатів дмитрука і одарченка трошки посварили і побажали гарного дня 🤷🏻‍♂️
показать весь комментарий
10.10.2024 11:58 Ответить
+9
Это не о чем, шоу для плебса. Они по прежнему остаются депутатами со всеми своими правами.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:06 Ответить
після чарівної піздюліни у вигляді суспільного обурення
показать весь комментарий
10.10.2024 11:58 Ответить
Это не о чем, шоу для плебса. Они по прежнему остаются депутатами со всеми своими правами.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:06 Ответить
так і цього б не було...
показать весь комментарий
10.10.2024 12:16 Ответить
Циркова вистава.Боротьба корупціонерів з корупцією,триває! чергове антре "Нанайських хлопчиків" !!))
показать весь комментарий
10.10.2024 12:49 Ответить
Так виключили з комітетів. А депудятлами вони як були так і залишились. Навіть зарплату їм нараховують. От в чому фокус...
показать весь комментарий
10.10.2024 13:11 Ответить
Перекладаю:
депутатів дмитрука і одарченка трошки посварили і побажали гарного дня 🤷🏻‍♂️
показать весь комментарий
10.10.2024 11:58 Ответить
Мабуть вони дуже засмучені.
Три доби з горя пити будуть!
показать весь комментарий
10.10.2024 11:59 Ответить
Ти ба не прошло і півроку
показать весь комментарий
10.10.2024 12:00 Ответить
А тим часом...
"В Одесі відкрили першу чергу найбільшого казино України.
На березі Чорного моря, неподалік готелю «Немо», відбулося відкриття першої черги масштабного грально-розважального комплексу, - найбільшого казино України WinBoss.
Казино пропонує новий рівень азартних ігор, включаючи слот-ігри та електронні рулетки, відповідно до міжнародних стандартів.
Також на території комплексу є кухня, бар та лаунж зона для комфортного відпочинку гостей.

Адреса: Пляж Ланжерон, 25
Тел.: 0687777112"
Війна, кажете?
показать весь комментарий
10.10.2024 12:06 Ответить
Географічні координати, будь ласка.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:12 Ответить
Це не та ціль, котру кацапи будуть знищувати. Вони знов почали по порту лупити.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:16 Ответить
Вибачаюсь! Був неправий! Не розпізнав це - пастка ТЦК, будуть мобіків збирати...
показать весь комментарий
10.10.2024 12:26 Ответить
Винєпанімаєтє!
Це замасковані оборонні споруди! Лінія Казіно!
показать весь комментарий
10.10.2024 12:23 Ответить
Але зарплату і доплати в десятки тисяч грн. вони продовжують отримувати?
Як і Дубинський, якій в СІЗО.

показать весь комментарий
10.10.2024 12:06 Ответить
а шо ж так швидко?
показать весь комментарий
10.10.2024 12:07 Ответить
зарплатню надбавки та преміальні продовжують виплачувати своєчасно. їм, та їхнім помічникам.
так само, як і оренду житла, авто, та всякі депутатські плюшки.
а, бидлу, підвищення податків!
показать весь комментарий
10.10.2024 12:20 Ответить
а теперь читаем уважно
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21040
показать весь комментарий
10.10.2024 12:25 Ответить
Ого скількі в нього членів!
показать весь комментарий
10.10.2024 12:28 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2024 12:30 Ответить
Ніколи не переглядав не те що українофобів, а будь-який російськомовний контент. Однак Ютуб мені оперативно і наполегливо пхає в пропозиції рекламу з Дмитруком про "гонения православія в Украине".
показать весь комментарий
10.10.2024 12:41 Ответить
Чому вони втікачі?
Один хабарник, інший *******. Обидві справи протерміновані й мають сумнівну судову перспективу.
Тому саме за ними цих "сук" і подали у розшук.
Про незаконний перетин кордону там ні слова, бо сматрящій за ЗеСправедливістю Костін не хоче "палитися".
Виїхали вони легально, тому що сама закорона незаконна й існує тільки для лохів, з яких подібні "втікачі" та їх колеги і стрижуть купони.
То чому вони втікачі?
показать весь комментарий
10.10.2024 13:01 Ответить
Ой вэй,из комитета исключили,они уже плачут, а как на счет конфискации майна,ареста помощников и всего окружения для получения полных доказательств вины.
показать весь комментарий
10.10.2024 13:45 Ответить
І це тільки після публічного розголосу скандального голосуванням, і тільки з комітетів.
показать весь комментарий
10.10.2024 14:43 Ответить
Вкрав грошей і виїхав, а ти сиди далі, бо ти "забовязаний"
показать весь комментарий
10.10.2024 15:13 Ответить
 
 