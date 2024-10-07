"Слуга народа" беглец Дмитрук дистанционно голосовал на заседании Комитета ВР, - Федорив

Нардеп "Слуги народа" (ныне внефракционный) Артем Дмитрук, который сбежал из Украины, дистанционно голосовал на заседании Комитета ВР.

Об этом сообщила лидер общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив, передает Цензор.НЕТ.

"Дмитрук сегодня голосовал на комитете онлайн. 3,14зда глазам!!! Были правоохранители - Нацпол был онлайн. Ну не ЙТМ. Живите с этим", - отметила она.

По словам Федорив, сейчас направлен запрос для выяснения ситуации.

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Офис Генпрокурора готовит материалы для экстрадиции "слуги народа" беглого Дмитрука.

