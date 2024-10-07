РУС
"Слуга народа" беглец Дмитрук дистанционно голосовал на заседании Комитета ВР, - Федорив

Нардеп Дмитрук дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР

Нардеп "Слуги народа" (ныне внефракционный) Артем Дмитрук, который сбежал из Украины, дистанционно голосовал на заседании Комитета ВР.

Об этом сообщила лидер общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив, передает Цензор.НЕТ.

"Дмитрук сегодня голосовал на комитете онлайн. 3,14зда глазам!!! Были правоохранители - Нацпол был онлайн. Ну не ЙТМ. Живите с этим", - отметила она.

По словам Федорив, сейчас направлен запрос для выяснения ситуации.

Нардеп Дмитрук дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР

Смотрите также: Побег "слуги народа" Дмитрука был не спонтанным, а тщательно продуманным, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Офис Генпрокурора готовит материалы для экстрадиции "слуги народа" беглого Дмитрука.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Лондоне состоится суд относительо экстрадиции "слуги народа" беглеца Дмитрука, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29395) Артем Дмитрук (70)
Топ комментарии
+35
... і Ви праві.. У суботу спілкувався з пересічними українцями у Житомирській області... Це просто дійсно повний 3.14здець!!! Нічого дурноголових не виправляє! Ні сотні могил на кладовищах .. і сотні тисяч переселенців..ні обстріли... ні горе..НІЧОГО!!! З десятка спілкувань восьмеро вірять зеленому... двоє мовчать.... Головна теза... а що ..при Пороху було краще.. Наш нарІд невиліковний. Стадо ..яке навіть
07.10.2024 15:40 Ответить
+32
зеленим ублюдкам все по-піаніні членом
07.10.2024 15:09 Ответить
+21
Чому ні? Він ще й зарплату отримує. Навіть суддя-вбивця Тандир рік зарплатню отримував, а тут цілий депутат, народний...
07.10.2024 15:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
07.10.2024 15:09 Ответить
а шо? так можно было???
07.10.2024 15:09 Ответить
Чому ні? Він ще й зарплату отримує. Навіть суддя-вбивця Тандир рік зарплатню отримував, а тут цілий депутат, народний...
07.10.2024 15:44 Ответить
ну у нас же вроде нельзя было дистанционно голосовать?
07.10.2024 16:08 Ответить
Дистанційно не можна голосувати на пленарних засіданнях Ради (коли вся Рада збирається в залі). А на засіданнях комітетів можна приймати участь і голосувати дистанційно.
07.10.2024 17:00 Ответить
це у Вас нельзя - у них можна
07.10.2024 17:04 Ответить
Ну він же досі депутат, мандату його поки не позбавили і з комітету навіть не виключили, тому має право. А чому цього досі не зроблено, це питання до Зеленського і його монобільшості
07.10.2024 15:59 Ответить
Невеличке доповнення. Він член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
07.10.2024 16:46 Ответить
Так, дякую за доповнення, це прямо як вишенька на цьому трешовому торті.
07.10.2024 17:33 Ответить
Одна додаткова літера в слові "правопохоронна" все пояснює і все ставить на свої місця.
07.10.2024 17:50 Ответить
зеленим ублюдкам все по-піаніні членом
07.10.2024 15:09 Ответить
ВЛАДО, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ?

Цікаві ситуації стаються. Вчора посол Ізраїлю в Україні заявив, що його країна давно вже передала Україні систему ранього сповіщення про повітряні атаки, і чому вона досі не працює - питання до України. Тобто Україна має систему, здатну добряче посилити нашу ППО, але чомусь та система досі не працює.

Що це мені нагадало? Це мені нагадало історію з когенераційними установками переданими нам США - вони здатні генерувати таку потрібну українцям електроенергію. Коли влітку українці сиділи без світла по 8 годин, раптом відкрилося що з переданих нам 50 з гаком установок запущена в роботу лише одна. А український бізнес в той самий час збагачував торговців пальним - аби заправляти генератори.

Але далі - більше. Вчора вилізла ще одна інформація. Виявилося що німецькі танки "Leopard" та шведські БМП CV90 і танки Strv 122, ЗСУ використовує де? У Курській області!

Тобто ми втрачаємо території на Донбасі, ми щойно втратили Вугледар, під загрозою Курахове, а ************ техніку відправляють не туди і не на Запорізький напрямок, де нас уже лякають російським наступом. Тезніку направляють у Курську область. Бог з ним, я вже не питаю якого милого ми взагалі влізли в Курську область? Тепер там доведеться оборонятися, хочемо ми того чи ні. Бо банально, якщо не оборонятимемося в Курській області - доведеться оборонятися в Сумській. Фарш назад не провернеш - уже все зроблено.

Але, чорт забирай, чому ******* машини відправляють туди де ми воюємо на чужій землі, а не там де ми захищаємо свою? Не розумію.

Я категорично не розумію, чому на третьому році війни у нас панує такий бардак з будівництвом оборонних споруд? Згадаємо ситуацію біля Вовчанська. Згадаємо "зуби дракона" звалені в кучу біля Покровська. Тощо й тощо.

Я не розумію - що відбувається? Влада ледь не як мантру повторює, що Захід не дає достатньо зброї, не дозволяє бити ракетами углиб території Росії тощо. Дозвольте поцікавитися, а Захід нам і фортифікації має будувати, і систему ранього оповіщення монтувати? Може Захід ще й воювати за нас мусить?

Я гарно чую чого нам не дає Захід - я не бачу що робить українська влада для оборони.

Складається стійке враження ніби влада грає з окупантами у піддавки. І чорт забирай, саме про це волає російська пропаганда - ніби Донбас уже не втримати.

Ворожі боти на соцмережах просторікують про "договірничок" за яким влада хоче здати Донбас ворогу. А тепер поставте себе на місце замореного, виснаженого українського солдата і уявіть - що він думає? Спершу - система ранього оповіщення, яка чомусь не працює, потім - ******* танки в Курській області, а не там де втрачаються території... І на біс - депутат Дунда з пропозицією влізти ще й у Білорусь.

А чого? Палає хата - палай паркан.

Я не розумію що відбувається. І я дуже хочу почути - що, чорт забирай відбувається?

Чому Петру Порошенко перешкоджають передавати військовим техніку - аж до погроз? Чому влада всі сили кидає не на боротьбу з ворогом, а на боротьбу з Порошенком - аж до роликів Паворознюка? Я не розумію цього. Все життя і у всіх країнах під час війни влада з опозицією об'єднували зусилля і створювали уряд національної довіри. Але зелена влада замість цього прямо під час війни з Порошенком заповзято бореться.

Та що там Порошенко? Ця влада генерала Залужного зняла, бо став надто популярний!

Я дуже хочу зрозуміти - як збирається оборонятися ця влада? Вона сама бодай це розуміє?
07.10.2024 16:26 Ответить
Оборонятися? Так ця влада і обороняється. Дуже добре обороняється. Але є ньюанс.
07.10.2024 16:54 Ответить
Зєлю геть. Вибори
07.10.2024 15:10 Ответить
І знов буде обраний зєля!
07.10.2024 15:19 Ответить
... і Ви праві.. У суботу спілкувався з пересічними українцями у Житомирській області... Це просто дійсно повний 3.14здець!!! Нічого дурноголових не виправляє! Ні сотні могил на кладовищах .. і сотні тисяч переселенців..ні обстріли... ні горе..НІЧОГО!!! З десятка спілкувань восьмеро вірять зеленому... двоє мовчать.... Головна теза... а що ..при Пороху було краще.. Наш нарІд невиліковний. Стадо ..яке навіть
07.10.2024 15:40 Ответить
... думати не хоче...
07.10.2024 15:41 Ответить
що ..при Пороху було краще.." - тем, кто до сих пор этого не понял, ни один доктор на этой планете уже не поможет
07.10.2024 15:44 Ответить
а ще кажуть "а порох би нас за один день здав би".Знають тіпа, точно
07.10.2024 15:52 Ответить
... так Порох по їхньому і почав війну у 2014 році... Здав Крим..здав Луганьк з Донецьком... підписав Мінські... От тільки вислів ху..ла.. нас влаштує любий президент , тільки не Порошенко для більшості пустий звук.
07.10.2024 16:17 Ответить
"він сказав що закінчить війну за 2 тижні і не закінчив".
"кровавий барига, торговля на крові"
Зате це ж саме прощається тепер. Тепер нормально, путін винуватий, президент Україні ні до чого.
тому "зробимо разом їх ще раз". А кажуть, що марафон ніхто не дивиться.
07.10.2024 16:25 Ответить
До речі за Крим. Можна сказати, що однією з найбільш успішних інформ операцій зеленої влади є переконання величозної кількості людей, що Порошенко здав Крим. Хоча якщо подивитись на дати, коли рашка анексувала Крим і коли Порошенко став президентом, то стає очевидно, що він навіть теоретично не міг його здати, бо просто не просто не був тоді президентом. Щодо Донбасу, то формально здав, звичайно, але мені важко придумати якусь альтернативу Мінським угодам, враховуючи тодішній стан української армії і Західної підтримки (нагадаю, що нам тоді не хотіли не те що джавеліни дати, а навіть снайперські гвинтівки Баррет не продавали, про більш важке озброєння навіть мови іти не могло)
07.10.2024 17:07 Ответить
... альтернатива Вашим словам...::: Мінськими угодами Порох не здав Донбас..а врятував Україну. За п*ять років реально підняв з колін армію! Яку за неповні три роки зелень знищувала з реактивною швидкістью. І завершу!! Путін зробив велику помилку... напавши на Україну 24.02.22 року. Достатньо було йому почекати ще півтора-два роки...і зелень розвалила б ЗСУ до роти почесної варти!! Навіть не полку..а роти!
07.10.2024 18:33 Ответить
? Чим вони Вам не подобаються? Адже там зазначено: Провести вибори на окупованій частині Донбасу ЗА УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. Тобто ВСІ ПАРТІЇ повинні маюти однакові умови для агітації, однаковий доступ до ЗМІ тощо. А це можливо лише після виводу окупаційних рашистських військ. ДЕ ТУТ зрада, ДЕ тут здача Донбасу???
07.10.2024 23:37 Ответить
Бидло не вміє визнавати свої помилки. Тому вони будуть до останнього чіплятися за "здав би за один день" і т.п. Ніхто не хоче визнати (навіть самому собі), що його розвели, як останнього лоха...
07.10.2024 19:24 Ответить
Нам срака
07.10.2024 17:19 Ответить
.. ну то Вам може і срака... Але як кажуть..всі прогресивні зміни у державах робить РОЗУМНА меншість..!! То цей прицип повинен і у нас спрацювати.
07.10.2024 18:27 Ответить
Яка "вишукана" у лідерки мова... Мда...
07.10.2024 15:10 Ответить
Мови не вистачає, це вже емоції зашкалюють.
07.10.2024 15:47 Ответить
А Ви естет!
07.10.2024 18:19 Ответить
Это всё,что Вас беспокоит?
07.10.2024 19:05 Ответить
Абсурд. Слова тут зайві.
07.10.2024 15:10 Ответить
Так у нього країна в смартфоні
07.10.2024 15:10 Ответить
А так можна - шоб підсуднии голосував? - нігуя собі як в нас все ************!
07.10.2024 15:11 Ответить
Зажорожній взяв хабаря, навіть в Раду ходить і голосує, і нічо. Скоро ще податки зажнім числом підвищать і точно буде перемога!
07.10.2024 15:14 Ответить
Він ще і зарплатню отримує.
07.10.2024 15:46 Ответить
мандату нардепа він не позбавлений.
має усі права яко нардеп України, у т.ч. щодо голосувань
07.10.2024 15:12 Ответить
говорячи прямо - ворог України і зрадник прийма участь в прийнятті рішень. що він наприйма - не важко здогадатись.
07.10.2024 15:13 Ответить
Что такого,закон есть закон,никто его не отстранил и не лишил мандата,а значит голосовать он имеет право,быдло должно знать - помои из медиа это не решение суда,они только воняют.
07.10.2024 15:14 Ответить
ще й зарплату утримує, і питання "рішає". ДИСТАНЦІЙНІСТЬ - нова реальність українського життя
07.10.2024 15:14 Ответить
Це вже повний пізд..ц чи ще ні?
07.10.2024 15:14 Ответить
Ще ні, він буде коли суд присудить виплатити йому за вимушений прогул та моральні збитки.
07.10.2024 15:23 Ответить
За цим діло не заржавіє.
07.10.2024 15:34 Ответить
Він хоч голосує. Нещодавно читав на голосуванні щодо перейменування населених пунктів половини депутатів не було.
07.10.2024 15:16 Ответить
А так можно було? Може и яник доси дістанційно керує.
07.10.2024 15:17 Ответить
ОПЖСрачники досі в Раді, так що таки керує.
07.10.2024 15:22 Ответить
При зє це вже норма!
07.10.2024 15:17 Ответить
От молодець. Зп відробляє.
07.10.2024 15:23 Ответить
Усі зелені за замовчуванням вороги України і зрадники
07.10.2024 15:23 Ответить
доведіть це 73/43%зебілам. А, ні, не зможете
07.10.2024 15:31 Ответить
лайк новині. Перемога все ближче
07.10.2024 15:32 Ответить
Ну значить всі ці звинувачення на адресу дмитрука - просто слова і за ними нічого не стоїть. Просто він прогнівив керівництва партії і тому на нього спустили всіх собак. Але йому нічого не загрожує, вони всі впевнились що він далеко і його не дістанеш і тільки тоді підняли крик
07.10.2024 15:33 Ответить
ЙОКЛМН! Я сподіваюсь, що хоча б Янукович дистанційно укази президента не штампує...
07.10.2024 15:35 Ответить
громадська ініціатива "Голка" Джерело:
Чим вони мають там займатися з такою назвою ?
07.10.2024 15:37 Ответить
пережили 1917 , 1922, 1933, 1939, 1979, 1991, 1996 , 2003
переживем і зелену чуму , але українці не переставайте вірити в себе і розвиватися ☝🏼
07.10.2024 15:38 Ответить
НА ПРИВЕЛИКИЙ ЖАЛЬ, ПЕРЕЖИЛИ НЕ УСІ.
07.10.2024 21:51 Ответить
07.10.2024 15:40 Ответить
Вкотре подякуйте дебілам,які привели до влади зелене лайно!
07.10.2024 15:48 Ответить
"это же наш поцан! своих не бросаем, своих не сдвйом!"
07.10.2024 15:48 Ответить
Ну так його друзям Стефанчуку і Арахамії потрібні голоси...
А це означає, що ''слугу народу'' Дмитрука вже заднім числом амністували і реабілітували...
Це формула, за якою Зеленський пробачає ''гріхи''...
07.10.2024 15:48 Ответить
Ось так онлайн ,ЗЄльониє опариші виберуть нєтряпку ще на один термін...
07.10.2024 15:52 Ответить
Аппаратчікі рєзвятся.
07.10.2024 15:53 Ответить
хоть паржом
07.10.2024 15:58 Ответить
А ви чого чекали?
«сваихнебрасаем»
Головно щоб зарплата вчаснов Британію приходила офлайн.
07.10.2024 16:00 Ответить
Це може свідчити про те, що йому САМ дозволив, і поїхати, і голосувати.
07.10.2024 16:03 Ответить
Євреї покликали розумного Мойсея, як поводиря, щоб вийти через пустелю і врятуватися від знищення, а дебільна частина українців обрала під оплески у 2019 році Юду, який тихенько веде їх до знищення, прикриваючись міфічними мирними планами.
07.10.2024 16:10 Ответить
Цю ВР необхідно терміново розганяти ,хоча б ради того щоб не ганьбити законодавчу гілку влади.
07.10.2024 16:23 Ответить
Та, норм...для країни, де 73% долбодятлів
07.10.2024 16:26 Ответить
він ще й зарплату отримає
07.10.2024 16:28 Ответить
А що не так. В нас згідно конституції і корумпованого законодавства депутат може і голосувати і прокручувати і далі свої схеми збагачення навіть в той момент коли обідає людиною. В прямому змісті цього виразу. Отакі має права і свободи. А всі такі тіпа роблять вигляд що це стається тіпа вперше. Ха ха ха.
07.10.2024 16:29 Ответить
Щоб Україна без Дмитрука робила? Навіть у Лондоні все працює і працює. "Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!"
07.10.2024 16:56 Ответить
Повний пи#дець. Скзати більше нічого...
07.10.2024 17:15 Ответить
Краще скажіть, шо чинну владу тре міняти негайно. А те, шо у Державі пи#дець в усіх галузях ми й так бачимо.
07.10.2024 17:20 Ответить
А деркач з кацапської госдуми вже проголосував?
07.10.2024 17:18 Ответить
Який відповідальний працівник треба відпустити,яка недолуга рада та монобільшість... .
07.10.2024 17:25 Ответить
"Пісятелі і Читателі" - це все бздури - "усьо идет по Оманскому плану 3Е3Е-Петрушкина". Букет рішень Zeблазня з дЄрмаком, який послідовно знищує Україну. Просто почитайте прізвища топових посадових осіб і "ексПЕРДів" та вищих воєнначальників.... Розумні це все уже давно зробили, а тут бенефіс "читателей"...
07.10.2024 18:02 Ответить
Ще півроку тому всі писали, що кворуму депутатів немає і усе що приймають - не дійсне. Але нарід вірить...
07.10.2024 18:25 Ответить
.... в УКРАЇНІ має бути проукраїнська влада .
07.10.2024 18:27 Ответить
Стефанчук сказав: Як тіко пройде "розлідування" нардепа, тоді й знімуть із нього депутатську недоторканність(!)...Це шо!?...Дають Дмитруку час звалити у рашку, бо у Лондоні йому залишатися небезпечно???
07.10.2024 18:40 Ответить
нікуди він не тікав, Зеля просто відпустив його з награбованим, і далі продовжує працювати на Блазня.
07.10.2024 19:15 Ответить
Ооо, скоро вже й з тюрми будуть голосувати і робити правки законопроектам. Згодом і слово будуть давати.)
07.10.2024 19:23 Ответить
благодаря отупевшим зелеДрочерам вся страна оказалась в заложниках малоПИДроского бениного Нарика и его рыговско-фсбэшной кодлы!!!
07.10.2024 19:46 Ответить
А кому мають висувати претензії лошари, які зробили себе разом? Інфантильному дурачку, який грає роль президента чи єрмаку, діяння якого взагалі ніяким законом не регламентується? Бо бенефіціару коломойському пох, він "сидить"🤣
07.10.2024 21:08 Ответить
И как вам ?? ГолОсовавшим за ..хоть пАржом...весело? Не хочу обидеть ...
Но диагноз избравшим эту сволочь
Дебилы!!!! Сволочь в Британии а вы пАржом...
07.10.2024 21:30 Ответить
зелене не має СИДІТИ, не має навіть ЛЕЖАТИ,

УСЕ зелене МАЄ В-И-С-І-Т-И, крапка!!!

07.10.2024 21:49 Ответить
А у нас все дистанційне як в голівудськім "Елізіумі"
07.10.2024 22:01 Ответить
віртуальне, гайз, віртуальне!
08.10.2024 05:36 Ответить
До Зе немає питань.
До Стефанчука теж.
Все інше - нищо.
08.10.2024 07:45 Ответить
 
 