"Слуга народа" беглец Дмитрук дистанционно голосовал на заседании Комитета ВР, - Федорив
Нардеп "Слуги народа" (ныне внефракционный) Артем Дмитрук, который сбежал из Украины, дистанционно голосовал на заседании Комитета ВР.
Об этом сообщила лидер общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив, передает Цензор.НЕТ.
"Дмитрук сегодня голосовал на комитете онлайн. 3,14зда глазам!!! Были правоохранители - Нацпол был онлайн. Ну не ЙТМ. Живите с этим", - отметила она.
По словам Федорив, сейчас направлен запрос для выяснения ситуации.
Побег Артема Дмитрука
Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.
В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.
Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.
В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.
Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.
Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.
29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.
Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.
По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.
Офис Генпрокурора готовит материалы для экстрадиции "слуги народа" беглого Дмитрука.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаві ситуації стаються. Вчора посол Ізраїлю в Україні заявив, що його країна давно вже передала Україні систему ранього сповіщення про повітряні атаки, і чому вона досі не працює - питання до України. Тобто Україна має систему, здатну добряче посилити нашу ППО, але чомусь та система досі не працює.
Що це мені нагадало? Це мені нагадало історію з когенераційними установками переданими нам США - вони здатні генерувати таку потрібну українцям електроенергію. Коли влітку українці сиділи без світла по 8 годин, раптом відкрилося що з переданих нам 50 з гаком установок запущена в роботу лише одна. А український бізнес в той самий час збагачував торговців пальним - аби заправляти генератори.
Але далі - більше. Вчора вилізла ще одна інформація. Виявилося що німецькі танки "Leopard" та шведські БМП CV90 і танки Strv 122, ЗСУ використовує де? У Курській області!
Тобто ми втрачаємо території на Донбасі, ми щойно втратили Вугледар, під загрозою Курахове, а ************ техніку відправляють не туди і не на Запорізький напрямок, де нас уже лякають російським наступом. Тезніку направляють у Курську область. Бог з ним, я вже не питаю якого милого ми взагалі влізли в Курську область? Тепер там доведеться оборонятися, хочемо ми того чи ні. Бо банально, якщо не оборонятимемося в Курській області - доведеться оборонятися в Сумській. Фарш назад не провернеш - уже все зроблено.
Але, чорт забирай, чому ******* машини відправляють туди де ми воюємо на чужій землі, а не там де ми захищаємо свою? Не розумію.
Я категорично не розумію, чому на третьому році війни у нас панує такий бардак з будівництвом оборонних споруд? Згадаємо ситуацію біля Вовчанська. Згадаємо "зуби дракона" звалені в кучу біля Покровська. Тощо й тощо.
Я не розумію - що відбувається? Влада ледь не як мантру повторює, що Захід не дає достатньо зброї, не дозволяє бити ракетами углиб території Росії тощо. Дозвольте поцікавитися, а Захід нам і фортифікації має будувати, і систему ранього оповіщення монтувати? Може Захід ще й воювати за нас мусить?
Я гарно чую чого нам не дає Захід - я не бачу що робить українська влада для оборони.
Складається стійке враження ніби влада грає з окупантами у піддавки. І чорт забирай, саме про це волає російська пропаганда - ніби Донбас уже не втримати.
Ворожі боти на соцмережах просторікують про "договірничок" за яким влада хоче здати Донбас ворогу. А тепер поставте себе на місце замореного, виснаженого українського солдата і уявіть - що він думає? Спершу - система ранього оповіщення, яка чомусь не працює, потім - ******* танки в Курській області, а не там де втрачаються території... І на біс - депутат Дунда з пропозицією влізти ще й у Білорусь.
А чого? Палає хата - палай паркан.
Я не розумію що відбувається. І я дуже хочу почути - що, чорт забирай відбувається?
Чому Петру Порошенко перешкоджають передавати військовим техніку - аж до погроз? Чому влада всі сили кидає не на боротьбу з ворогом, а на боротьбу з Порошенком - аж до роликів Паворознюка? Я не розумію цього. Все життя і у всіх країнах під час війни влада з опозицією об'єднували зусилля і створювали уряд національної довіри. Але зелена влада замість цього прямо під час війни з Порошенком заповзято бореться.
Та що там Порошенко? Ця влада генерала Залужного зняла, бо став надто популярний!
Я дуже хочу зрозуміти - як збирається оборонятися ця влада? Вона сама бодай це розуміє?
"кровавий барига, торговля на крові"
Зате це ж саме прощається тепер. Тепер нормально, путін винуватий, президент Україні ні до чого.
тому "зробимо разом їх ще раз". А кажуть, що марафон ніхто не дивиться.
має усі права яко нардеп України, у т.ч. щодо голосувань
Чим вони мають там займатися з такою назвою ?
переживем і зелену чуму , але українці не переставайте вірити в себе і розвиватися ☝🏼
А це означає, що ''слугу народу'' Дмитрука вже заднім числом амністували і реабілітували...
Це формула, за якою Зеленський пробачає ''гріхи''...
«сваихнебрасаем»
Головно щоб зарплата вчаснов Британію приходила офлайн.
Но диагноз избравшим эту сволочь
Дебилы!!!! Сволочь в Британии а вы пАржом...
УСЕ зелене МАЄ В-И-С-І-Т-И, крапка!!!
До Стефанчука теж.
Все інше - нищо.