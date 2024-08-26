"Слугу народа" Дмитрука не отправляли в зарубежную командировку, - ВР

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.

"Информируем, что народный депутат Украины Артем Дмитрук в командировку за границу не направлялся", - говорится в сообщении.

Подозрение Артему Дмитруку

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

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