"Слугу народа" Дмитрука не отправляли в зарубежную командировку, - ВР
Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.
Об этом сообщила пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.
"Информируем, что народный депутат Украины Артем Дмитрук в командировку за границу не направлялся", - говорится в сообщении.
Подозрение Артему Дмитруку
Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.
В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.
Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.
В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
такі бороди заборонив носити ще кгб-іст петро перший своїм боярам
А в загальному втеча дмитрука - це ВЕЛИЧЕЗНИЙ ПРОВАЛ фсб - шпіон на якого виділяли мільйони рублів НІЧОГО конкретного не зробив і втік до придністровья.
На що він надіється?
Кому він тепер потрібен?
у цього "боярина" тепер тільки один шлях - з ружьйом на фрон як кацапське мясо.
зрадники вони такі - навіть страта ківи їх нічого не вчить тупі прості і нікому не потрібні
Чи може, як і трубіцин служка, по схемі «ШЛЯХ» ??
Так і беркутня-керовніки, уся
КиївМіськБудда: Щоб виїхати в Європу, чоловіку призовного віку треба стати проросійським ує..аном і вступити в партію Слуга Народу. Так званий "метод Дмитрука".
Пу
Та
На
Їм закони не писані, вони лише для сірих, в цьому від підараші ми нічим не відрізняємся