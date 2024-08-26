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"Слугу народа" Дмитрука не отправляли в зарубежную командировку, - ВР

Рада не відправляла Дмитрука у закордонне відрядження

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.

"Информируем, что народный депутат Украины Артем Дмитрук в командировку за границу не направлялся", - говорится в сообщении.

Рада не відправляла Дмитрука у закордонне відрядження

Подозрение Артему Дмитруку

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Также читайте: ГПСУ проверяет информацию о выезде "слуги народа" Дмитрука за границу

Автор: 

ВР (29229) Артем Дмитрук (68)


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Топ комментарии
+18
Ніякого відрядження. Тупо випустили за вказівкою з Банкової.
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26.08.2024 13:26
+16
З прикордонниками розминувся .
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26.08.2024 13:20
+12
Агент ФСБ Дмитрук был завербован агентом ФСБ Агафангелом после того, как тупой скот выбрал его зепутатом в Киевском районе Одессы. Не знают этого только конченые 73%-ные лохи.
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26.08.2024 13:53
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Гетьманович тоже так же легко сбежит к своим в Париж?
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26.08.2024 13:19 Ответить
шпіон ліліпутіна проколовся на бороді.
такі бороди заборонив носити ще кгб-іст петро перший своїм боярам
А в загальному втеча дмитрука - це ВЕЛИЧЕЗНИЙ ПРОВАЛ фсб - шпіон на якого виділяли мільйони рублів НІЧОГО конкретного не зробив і втік до придністровья.
На що він надіється?
Кому він тепер потрібен?
у цього "боярина" тепер тільки один шлях - з ружьйом на фрон як кацапське мясо.
зрадники вони такі - навіть страта ківи їх нічого не вчить тупі прості і нікому не потрібні
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26.08.2024 15:13 Ответить
З прикордонниками розминувся .
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26.08.2024 13:20 Ответить
Всі ************ від гівна, а хто його включив в список слуг? Хто їх взагалі складав? Скажіть піб.
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26.08.2024 13:21 Ответить
Богдан, по списку контактів в телефоні.
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26.08.2024 13:54 Ответить
Дивно, невже і він утік за кордон, з листом від дивної особи з ГУР Моу??
Чи може, як і трубіцин служка, по схемі «ШЛЯХ» ??
Так і беркутня-керовніки, уся
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26.08.2024 13:24 Ответить
Ніякого відрядження. Тупо випустили за вказівкою з Банкової.
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26.08.2024 13:26 Ответить
Denys Tsar: Формула зє це коли береш корупцію додаєш рускій мір, множиш на безкінечність і мінус один дмитрук. Дмитрук втік, хто ж тепер 73% зєлєваті буде закони штампувати, як ми без його сильної руки будемо кордони Кубані здобувати? Втрачаємо найкращихКоли вже наш милостивий государь розповість своїм підданим кріпакам, що все таки він підписав в Омані? Весь цей зелений МММ обовʼязково схлопнеться, така природа шахрайських пірамід, питання тільки на яких кордонах і чи залишаться на той момент сили, щоб відстояти хоча б частину України.
КиївМіськБудда: Щоб виїхати в Європу, чоловіку призовного віку треба стати проросійським ує..аном і вступити в партію Слуга Народу. Так званий "метод Дмитрука".

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26.08.2024 14:22 Ответить
Свинство зе-влади досягло апогею чи ще ні ?
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26.08.2024 13:28 Ответить
Тільки справжні націоналісти, а не фанерні, як Свобода (більшість рядових свободівців справді ідейні - воюють і т.п., але я про керівництво). Махницький он вже вже був прокурором.
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26.08.2024 13:51 Ответить
Діючий нардеп має право перетинати кордон коли йому сі захоче,по направленню ВР чи без нього.Ви могли його арештувати,зараз то просто,але всі дивились,терпляче чекали поки він втікне а потім підняли шум.Потім зробите винним якогось пацана прикордонника і митника,який всім надоїв.Ну і нас ідіотами робите,це вже як водиться...
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26.08.2024 13:29 Ответить
Нет не может, только с наличием командировочного удостоверения.
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26.08.2024 13:35 Ответить
Питання залишається відкритим: хто поца в повному розквіті сил і при відмінному здоров'ї вирустив за кордон під час війни і мобілізації?
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26.08.2024 13:29 Ответить
Де
Пу
Та
На
Їм закони не писані, вони лише для сірих, в цьому від підараші ми нічим не відрізняємся
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26.08.2024 13:32 Ответить
Він їхав у панчохах в клітинку , в міні-спідниці і з бородою ---,,компетентні" органи не впізнали .
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26.08.2024 14:24 Ответить
О, починаються відмазки. Ось тільки хто таке лайно привів у раду відомо всім, і жодні відмазки не допоможуть!
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26.08.2024 13:38 Ответить
Беріть єрмака зараз,бо буде пізно,втече.
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26.08.2024 13:41 Ответить
Пороха за руки та ноги тримали,а цього підара вивели через кордон і ще мабуть паспорт на інше прізвище видали і грошей на дорогу
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26.08.2024 13:50 Ответить
Слугам пора вже нашийники, а не браслети надягати. І коли перетинають кордон без дозволу - щоб голову відривало.
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26.08.2024 13:51 Ответить
😯😯вот ета паварот!!
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26.08.2024 13:51 Ответить
Агент ФСБ Дмитрук был завербован агентом ФСБ Агафангелом после того, как тупой скот выбрал его зепутатом в Киевском районе Одессы. Не знают этого только конченые 73%-ные лохи.
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26.08.2024 13:53 Ответить
Згодом стане відомо, що Дмитруку, як діючому депутату з 25 серпня 2024 продовжували виплачувати заробітну плату. Дрібниця, але Артему буде приємно, все ж таки "Слуга народу", хоч і колишній.
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26.08.2024 14:05 Ответить
Ой, які всі білі і пухнасті! Ось православну суку свідомо випустили!
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26.08.2024 14:18 Ответить
якщо він в Європі, видати ордер на арешт за 111 ст
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26.08.2024 14:20 Ответить
Ну вопрос у меня не к депутату. С этим муд@ком и так всё понятно. Там необходимо судить, а затем подавать в международный розыск. Его конечно не выдадут в ближайшие годы, но полит убежище существенно ограничит его передвижение. Вопрос у меня к погранцам. В Дунае они мужиков ловят, а депутатов с подозрением в уголовке чёт поймать не могут.
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26.08.2024 14:29 Ответить
Цікаво, а що було очікувати від цього ярого і відкритого україноненависника? Окрім гарантованого місця в "Слугах Зеленского"?
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26.08.2024 14:36 Ответить
Скоро виявиться,що Дмитрук виїхав за кордон за ксівою отриманою від юркого Буданова,як суперагент ГУР для виконання суперзавдань всемогутнього Буданова...
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26.08.2024 14:39 Ответить
Зараз Татаров чекає вєстєй від Дмитрука, що все спокійно. На перших порах, скоріш за все, сховається десь в монастирі в Сербії чи в Греції. Ну як монаха в розшук оголошувати.
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26.08.2024 15:43 Ответить
Генпрокурор тоже скоро выедет без разрешения или он и приезжать в Украину никогда не собирается? Тут же прямая связь
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26.08.2024 17:51 Ответить
Берите ермака сейчас,потом уйдет и голобородько сразу даст показания на всю зеленую шоблу и про шашлыки расскажет и про Оман
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26.08.2024 17:55 Ответить
 
 