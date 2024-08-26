"Слугу народу" Дмитрука не відправляли у закордонне відрядження, - ВР

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформуємо, що народний депутат України Артем Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся", - йдеться в повідомленні.

Підозра Артему Дмитруку

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

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