"Слугу народу" Дмитрука не відправляли у закордонне відрядження, - ВР
Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.
Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформуємо, що народний депутат України Артем Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся", - йдеться в повідомленні.
Підозра Артему Дмитруку
Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.
Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.
У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.
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такі бороди заборонив носити ще кгб-іст петро перший своїм боярам
А в загальному втеча дмитрука - це ВЕЛИЧЕЗНИЙ ПРОВАЛ фсб - шпіон на якого виділяли мільйони рублів НІЧОГО конкретного не зробив і втік до придністровья.
На що він надіється?
Кому він тепер потрібен?
у цього "боярина" тепер тільки один шлях - з ружьйом на фрон як кацапське мясо.
зрадники вони такі - навіть страта ківи їх нічого не вчить тупі прості і нікому не потрібні
Чи може, як і трубіцин служка, по схемі «ШЛЯХ» ??
Так і беркутня-керовніки, уся
КиївМіськБудда: Щоб виїхати в Європу, чоловіку призовного віку треба стати проросійським ує..аном і вступити в партію Слуга Народу. Так званий "метод Дмитрука".
Пу
Та
На
Їм закони не писані, вони лише для сірих, в цьому від підараші ми нічим не відрізняємся