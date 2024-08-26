УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13066 відвідувачів онлайн
Новини
4 486 61

ДПСУ перевіряє інформацію про виїзд "слуги народу" Дмитрука за кордон

ДПСУ перевіряє інформацію про виїзд Артема Дмитрука з України

 Прикордонники перевіряють інформацію про незаконний перетин кордону нардепом Артемом Дмитруком, обраним від "Слуги народу" (зараз позафракційний).

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Речник зазначив, що вчора ДБР повідомило про порушення кримінальної справи за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

"Своєю чергою прикордонники також проводять необхідну перевірку, працює відповідна група безпосередньо на кордоні для того, щоб зрозуміти обставини та деталі цієї ситуації", - сказав Демченко.

Речник наголосив, що ДПСУ співпрацює зі слідством, аби встановити всі обставини. Водночас факт та підставу виїзду Дмитрука за кордон Демченко підтверджувати відмовився.

"Інформацію про третіх осіб щодо перетину кордону або щодо затримань ми не маємо права розголошувати відповідно до чинного законодавства", - додав  він.

Також читайте: Четверо "туристів" дві доби блукали горами, намагаючись втекти до Румунії, - ДПСУ

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

Дивіться: Над Курдюмівкою на Донеччині замайорів синьо-жовтий стяг. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5939) Артем Дмитрук (71) Демченко Андрій (342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
чудова система від зевлади! дали втікти- оголосили підозру! і так завжди!
показати весь коментар
26.08.2024 10:28
+14
Немає там ніякої " долі". Була пряма команда від ЄрЗя- випустити.
І справу про нападіння на військового не закриєш і Дмитрук некерований, що хочеш на слідстві і на суді молоти буде. І про конверти і про голосування.
показати весь коментар
26.08.2024 10:37
+10
Ну, прямо ілля муромець - **** православна
показати весь коментар
26.08.2024 10:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
заодно й тцк перевірте. вони в долі
показати весь коментар
26.08.2024 10:27 Відповісти
Немає там ніякої " долі". Була пряма команда від ЄрЗя- випустити.
І справу про нападіння на військового не закриєш і Дмитрук некерований, що хочеш на слідстві і на суді молоти буде. І про конверти і про голосування.
показати весь коментар
26.08.2024 10:37 Відповісти
це виконання злочинного наказу. кримінальна справа забезпечена.
показати весь коментар
26.08.2024 10:39 Відповісти
Ну, це не робиться у письмовому вигляді. Це як наказ Кравченка вбити Гонгадзе. Викликали одного, той бандюгіів привів.
показати весь коментар
26.08.2024 14:46 Відповісти
чудова система від зевлади! дали втікти- оголосили підозру! і так завжди!
показати весь коментар
26.08.2024 10:28 Відповісти
Как хорошо, что Боневтик не сбежал!?
показати весь коментар
26.08.2024 10:30 Відповісти
Та нехай вже уй...бує
показати весь коментар
26.08.2024 11:03 Відповісти
КращебВтік !
показати весь коментар
26.08.2024 11:48 Відповісти
Зе настільки боїться своїх,яким повідомлено про підозру,що відразу їх випускає за кордон!Аби не набазікали тут "зайвого" про злочини головного!Вся ця "зелена" банда прийшла у владу виключно збагатитися!
показати весь коментар
26.08.2024 10:55 Відповісти
Я не дпсу, перевіряли ви хренові, але знаю, що з'їбався!
А ви перевіряти будете скільки, рік?
показати весь коментар
26.08.2024 10:28 Відповісти
Нагадалися, як вс..ся (в штани наробили
показати весь коментар
26.08.2024 10:28 Відповісти
тому козлу каміння в руки і ракети збивати
показати весь коментар
26.08.2024 10:29 Відповісти
переплив курва тису й ухилився від куль...

чи культурно забашляв стрільцям?
показати весь коментар
26.08.2024 10:29 Відповісти
Ну, прямо ілля муромець - **** православна
показати весь коментар
26.08.2024 10:29 Відповісти
Винним зроблять прикордонну собаку коккер спаніеля !
показати весь коментар
26.08.2024 10:29 Відповісти
дпсу-а ми тут нє прі чьом савсєм тут нє прі чьом...
показати весь коментар
26.08.2024 10:31 Відповісти
Потужно! Два дні перевіряють, де прибацанославний сексот сїбався. А був би простий українець одразу би бусифікували, а може й застрелили
показати весь коментар
26.08.2024 10:32 Відповісти
ДПСУ хоче вийти на самих себе?
показати весь коментар
26.08.2024 10:32 Відповісти
І не пристрелили амбала, на відміну від пересічних ...

показати весь коментар
26.08.2024 10:32 Відповісти
Може ти не читала, що твої " пересічні" два тижні тому заволоділи штатною зброєю прикордонника, відібравши її у військового.
Після того, як такі як ти " зрадоє..и" верещали на всіх гілках, " убівають нашіх мальчіков в трусіках, што пітаються дезєртіровать", прикордонникам заборонили застосовувати зброю.
Будете верещати- ще і поліції заборонять. Вам сподобається.
показати весь коментар
26.08.2024 10:42 Відповісти
)))А як так сталося,що прикордонник в супереч статуту був сам ? ))Що,в дпсу штату не вистачає ?)
показати весь коментар
26.08.2024 10:48 Відповісти
Ну ти ж не в наряді сидиш, а на дивані, от без тебе " і невистачає".
показати весь коментар
26.08.2024 14:44 Відповісти
Як там в "наряді" по утриманню лохомарафонного фронту,подоляцький опариш?)
показати весь коментар
26.08.2024 15:54 Відповісти
Що, дезертир, неподобається як тебе будуть ловити сачком на кордоні?
Та ти не переймайся, в сачку посидиш тільки до відділка прикордонної служби. Разом із карасями утримувати небудуть
показати весь коментар
26.08.2024 19:47 Відповісти
Подоляцький опариш,не транслюй на мене свої фобії ) Звісно,тебе,опешного холуя,твої хозяї ,зелені мародери,з собою не візьмут коли будуть тікати,але,не бійся,звичайні українці-добрі люди,просто набьють тобі морду та відпустять )
показати весь коментар
27.08.2024 00:10 Відповісти
Прокладки гігієнічні частіше міняй, коли на вулицю виходиш і ноги брий, піймають- верещи голосом Верещучки
показати весь коментар
27.08.2024 09:13 Відповісти
Власним досвідом ділишся ?)))
показати весь коментар
27.08.2024 10:54 Відповісти
Може ти не читав, що застрелені на кордоні були не тільки в тому випадку?
показати весь коментар
26.08.2024 10:48 Відповісти
А вам, зродоє...м звісно хотілосось би, щоб " нікагда аружіє не примєнялось". Навіть у випадках, клои цього напряму вимагають статути і положення.
Вам би із Зеленьським " просто пєрєстать стрєлять". І нехай дезертири рікою у Румунію валять.
показати весь коментар
26.08.2024 14:41 Відповісти
Процитуйте норму закону, згідно якій незаконний перетин кордону, тим більше З України, передбачає вбивство беззбройного порушника.
показати весь коментар
26.08.2024 14:45 Відповісти
А то ти незнеєш.
використовувати і застосовувати заходи примусу (фізичний вплив, спеціальні засоби, вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку, зброю кораблів, катерів та суден забезпечення, озброєння повітряних суден) в порядку та на підставах, передбачених цим Законом, статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами;
показати весь коментар
26.08.2024 14:58 Відповісти
"Стаття 21. Умови і межі використання та застосування заходів примусу особовим складом Державної прикордонної служби України

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України під час виконання повноважень, визначених цим Законом, законами України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12 "Про державний кордон України" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/162/95-%D0%B2%D1%80 "Про виключну (морську) економічну зону України" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17 "Про прикордонний контроль" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2641-19 "Про прилеглу зону України" , статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами, уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу:

1) фізичний вплив;

2) спеціальні засоби;

3) вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку;

4) зброю кораблів, катерів та суден забезпечення;

5) озброєння
показати весь коментар
26.08.2024 15:00 Відповісти
Відкриваєш закон і вивчаєш. Потім задаєш дитячі питання
показати весь коментар
26.08.2024 15:04 Відповісти
Навіщо мені щось шукати, якщо тут є такий спец.
Яка відповідальність передбачена законом для беззбройних порушників кордону?
показати весь коментар
26.08.2024 16:05 Відповісти
Ага, давай грай ідіота.
Для беззбройних порушників закону, що чинять опір при затриманні, може бути застосоввана вогнепальна зброя. Так написано у всіх законах і статутах.
Правомірно, чи неправомірно використана зброя вирішують не купа зрадофілів на кшатлт Ал Новосадів, а український суд, або слідство, якщо відмовиться від висування звинувачень на досудовому етапі. Так тобі зрозуміло буде?
показати весь коментар
26.08.2024 19:44 Відповісти
По кому із застрелених на кордоні за останні три роки був суд і що він постановив?
показати весь коментар
26.08.2024 21:02 Відповісти
Ну, так " а по кому із застрелених на кордоні за останні три роки був суд і що він постановив?"
А скіки ти " застрелених" нарахувала і чому їх потрібно судити ?
показати весь коментар
26.08.2024 22:45 Відповісти
"Правомірно, чи неправомірно використана зброя вирішують не купа зрадофілів на кшатлт Ал Новосадів, а український суд, або слідство"
показати весь коментар
26.08.2024 22:47 Відповісти
Так ти із цим твердженням незгодна,чи що?
показати весь коментар
26.08.2024 22:55 Відповісти
Згодна. Так де судові рішення про правомірність вбивства прикордонниками беззбройних людей, які тікають з країни?
показати весь коментар
27.08.2024 10:02 Відповісти
" Дє, дє"? У Карагандє, оам де і рішення суду про заборону це робити
показати весь коментар
27.08.2024 15:41 Відповісти
саша. где можно прочитать указ о запрете применять оружие при пересечении границы? и внутренний указ ПВ об отдачи оружия нарушителям!
показати весь коментар
26.08.2024 11:13 Відповісти
Вася, на лобі в тебе. Будеш нести службу на кордоні, тоді зітреш.
показати весь коментар
26.08.2024 14:42 Відповісти
Граница на замке, ключ от замка в ОПе, пардон , в жопе утки и далее по тексту)))
показати весь коментар
26.08.2024 10:34 Відповісти
та щас на фотографиях жопу утки не сильно отличиш от фото губ корабельных сосен ))
показати весь коментар
26.08.2024 10:36 Відповісти
коли з слуг на ріду, то ясно шо інвалід на всю голову. туди тільки таких збирають. і справки є. так шо зря шум підняли ))
показати весь коментар
26.08.2024 10:34 Відповісти
перевіряють деталі..., це просто знущання. не міг він виїхати, просто домовившись з одним юним прикордонником..., напевне в курсі було й керівництво й вся зміна..., а тепер вони роблять вигляд, що вони щось там перевіряють..., напевне перевіряють, чи правильно розподілили грошову винагороду...
показати весь коментар
26.08.2024 10:34 Відповісти
Лачен забув написати, хто призначив цих некомпетентних

показати весь коментар
26.08.2024 10:36 Відповісти
https://x.com/igorlachenkov Ihor Lachenkov

Отримав інформацію з власних джерел: 21.08.2024 в обід генеральному прокурору Костіну доповіли що жінка Дмитрука вже в Кишиневі посилилися в готель і вірогідніше всього він планує тікати.

21.08.2024 Дмитрук був ще в Києві але тоді підозру ніхто не підписав (а злили йому все і на наступний день з'@бав з Києва в багажнику).
показати весь коментар
26.08.2024 10:39 Відповісти
В багажнику з України не виїдеш. Мають випустити. Тому можна і в салоні сидіти. Хоча, може заради спектаклю "Хитрий жук в багажнику був - а ми і не помітили.... ". Ухилянтів всіх помічають, а цього ні....
показати весь коментар
26.08.2024 10:54 Відповісти
У всієї влади, починаючи із Зє "Повна некомпетентність та незацікавленість в державних інтересах".
показати весь коментар
26.08.2024 10:55 Відповісти
Обережніше там з перевірками бо ще на ОПу вийдете. А таке д'єрмаку не сподобається
показати весь коментар
26.08.2024 10:39 Відповісти
Ніхто нікого і нічого не перевірятиме , втік ,,свой человек".
показати весь коментар
26.08.2024 11:00 Відповісти
Сьогодні Зеля збере силовиків - шось порішають - а він ше 2023р бив віиськового і ніхто навіть не почухався
показати весь коментар
26.08.2024 10:40 Відповісти
Вже з Італіі викладав фотки біля Пізи
показати весь коментар
26.08.2024 10:55 Відповісти
Покіпішують трохи , пройде місяць два , новий ракетний обстріл по якійсь лікарні да і забудуть всі
показати весь коментар
26.08.2024 10:41 Відповісти
Нехай тепер генеральний прокурор разом з командувачем дпсу поцілують його в с###у, заочно.
показати весь коментар
26.08.2024 10:45 Відповісти
ДБР,прокуратура, прикордонники також проводять необхідну перевірку,
працює відповідна група !!!!Задіяли 50 ухилянтів!!Звісно воювати ніким!!
95 квартал!!
Стефанчук відправив у відрядження в Монако
показати весь коментар
26.08.2024 10:59 Відповісти
 
 