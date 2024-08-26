ДПСУ перевіряє інформацію про виїзд "слуги народу" Дмитрука за кордон

Прикордонники перевіряють інформацію про незаконний перетин кордону нардепом Артемом Дмитруком, обраним від "Слуги народу" (зараз позафракційний).

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Речник зазначив, що вчора ДБР повідомило про порушення кримінальної справи за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

"Своєю чергою прикордонники також проводять необхідну перевірку, працює відповідна група безпосередньо на кордоні для того, щоб зрозуміти обставини та деталі цієї ситуації", - сказав Демченко.

Речник наголосив, що ДПСУ співпрацює зі слідством, аби встановити всі обставини. Водночас факт та підставу виїзду Дмитрука за кордон Демченко підтверджувати відмовився.

"Інформацію про третіх осіб щодо перетину кордону або щодо затримань ми не маємо права розголошувати відповідно до чинного законодавства", - додав він.

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Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

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