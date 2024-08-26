ДПСУ перевіряє інформацію про виїзд "слуги народу" Дмитрука за кордон
Прикордонники перевіряють інформацію про незаконний перетин кордону нардепом Артемом Дмитруком, обраним від "Слуги народу" (зараз позафракційний).
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Речник зазначив, що вчора ДБР повідомило про порушення кримінальної справи за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.
"Своєю чергою прикордонники також проводять необхідну перевірку, працює відповідна група безпосередньо на кордоні для того, щоб зрозуміти обставини та деталі цієї ситуації", - сказав Демченко.
Речник наголосив, що ДПСУ співпрацює зі слідством, аби встановити всі обставини. Водночас факт та підставу виїзду Дмитрука за кордон Демченко підтверджувати відмовився.
"Інформацію про третіх осіб щодо перетину кордону або щодо затримань ми не маємо права розголошувати відповідно до чинного законодавства", - додав він.
Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.
Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.
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І справу про нападіння на військового не закриєш і Дмитрук некерований, що хочеш на слідстві і на суді молоти буде. І про конверти і про голосування.
А ви перевіряти будете скільки, рік?
чи культурно забашляв стрільцям?
Після того, як такі як ти " зрадоє..и" верещали на всіх гілках, " убівають нашіх мальчіков в трусіках, што пітаються дезєртіровать", прикордонникам заборонили застосовувати зброю.
Будете верещати- ще і поліції заборонять. Вам сподобається.
Та ти не переймайся, в сачку посидиш тільки до відділка прикордонної служби. Разом із карасями утримувати небудуть
Вам би із Зеленьським " просто пєрєстать стрєлять". І нехай дезертири рікою у Румунію валять.
використовувати і застосовувати заходи примусу (фізичний вплив, спеціальні засоби, вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку, зброю кораблів, катерів та суден забезпечення, озброєння повітряних суден) в порядку та на підставах, передбачених цим Законом, статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами;
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України під час виконання повноважень, визначених цим Законом, законами України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12 "Про державний кордон України" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/162/95-%D0%B2%D1%80 "Про виключну (морську) економічну зону України" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17 "Про прикордонний контроль" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2641-19 "Про прилеглу зону України" , статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами, уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу:
1) фізичний вплив;
2) спеціальні засоби;
3) вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку;
4) зброю кораблів, катерів та суден забезпечення;
5) озброєння
Яка відповідальність передбачена законом для беззбройних порушників кордону?
Для беззбройних порушників закону, що чинять опір при затриманні, може бути застосоввана вогнепальна зброя. Так написано у всіх законах і статутах.
Правомірно, чи неправомірно використана зброя вирішують не купа зрадофілів на кшатлт Ал Новосадів, а український суд, або слідство, якщо відмовиться від висування звинувачень на досудовому етапі. Так тобі зрозуміло буде?
А скіки ти " застрелених" нарахувала і чому їх потрібно судити ?
Отримав інформацію з власних джерел: 21.08.2024 в обід генеральному прокурору Костіну доповіли що жінка Дмитрука вже в Кишиневі посилилися в готель і вірогідніше всього він планує тікати.
21.08.2024 Дмитрук був ще в Києві але тоді підозру ніхто не підписав (а злили йому все і на наступний день з'@бав з Києва в багажнику).
працює відповідна група !!!!Задіяли 50 ухилянтів!!Звісно воювати ніким!!
95 квартал!!
Стефанчук відправив у відрядження в Монако