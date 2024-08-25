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Новини
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Правоохоронці порушили справу через виїзд "слуги народу" Дмитрука з України. ДБР проводить обшуки у прикордонників (доповнено)

Офіс Генпрокурора порушив справу через ймовірний виїзд «слуги народу» Дмитрука з України

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком, обраним від "Слуги народу" (нині позафракційний).

Про це у коментарі "Укрінформу" заявила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом України розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України", - повідомила речниця.

Також Максимець розповіла, що наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливого незаконного виїзду за кордон нардепа Дмитрука. Про це раніше вона говорила у коментарі "Українській Правді".

"Письмове повідомлення про підозру народному депутату скеровано поштовим зв’язком до апарату ВРУ, за відомими місцями проживання та до житлово-експлуатаційних організацій, а відтак вважається здійсненим 25.08.2024 відповідно до КПК України, про що внесено відмітку до ЄРДР", - заявила Максимець.

Доповнено

Згодом пресслужба Державного бюро розслідувань  повідомила, що працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом, якому сьогодні було повідомлено про підозру у нападах на громадян.

Правоохоронці не називають імені фігуранта, але з деталей справи зрозуміло, що йдеться про нардепа Дмитрука.

Наразі в Одесі вже працює їхня слідчо-оперативна група, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.

"Тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.

"Наразі вирішується питання про повідомлення про підозри. Провадження порушене за статтею 332 КК України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон)", - розповіли у ДБР.

обшуки

Читайте також: Правоохоронці перевіряють інформацію про незаконний виїзд "слуги народу" Дмитрука за кордон, - Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Читайте також: Нардепу Дмитруку повідомили про підозру. ЗМІ пишуть, що він незаконно виїхав з України

Автор: 

слідство (130) Артем Дмитрук (71) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+39
Как легко и непринужденно все президентские холуи "незаконно" покидают территорию Украины накануне как запахло жаренным. Наверное это случайное совпадение. Совсем уже плебс за быдло держат.
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25.08.2024 20:17
+36
ДБР це Зе-"чистильщики" - прибирають сліди та свідків.

Татаров за всім доглядає з Генпрокуратури .

Спектакль для лохів
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25.08.2024 20:15
+22
Цирк...черговий цирк...хай тепер його в спину поцілують...
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25.08.2024 20:08
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О, уже побрили...
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25.08.2024 20:01 Відповісти
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25.08.2024 21:20 Відповісти
в нього є друган саньок зп. ловіть його поки не втік. і той члєн обрізаний розповість куди дмитрук втік
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25.08.2024 20:02 Відповісти
Хлопці, спробуйте ймовірно пересікти кордон. Хотіла б на це поглянути.
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25.08.2024 20:04 Відповісти
Керував терпілами, а зараз насрав їм на голову.
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25.08.2024 20:04 Відповісти
Пастой паравоз нє стучіті кальоса
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25.08.2024 20:05 Відповісти
яка гидка пика
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25.08.2024 20:06 Відповісти
Вже постригли - ше б побрити
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25.08.2024 20:07 Відповісти
Цирк...черговий цирк...хай тепер його в спину поцілують...
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25.08.2024 20:08 Відповісти
зараз навіть його побити тут вони можуть, як говориться в тому баянистому анекдоті. "Ліплять горбатого" - більшість це херню зжере. Дермак і Ко випустили свою шістку - може ще стане в пригоді.
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25.08.2024 21:05 Відповісти
То Вам не ухилянтів ловити. Такого важко помітити та й очко у погоанців мабуть гуляло
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25.08.2024 20:10 Відповісти
касу вивіз))))
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25.08.2024 20:12 Відповісти
Эту сволочь садить нужно....
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25.08.2024 20:12 Відповісти
ДБР це Зе-"чистильщики" - прибирають сліди та свідків.

Татаров за всім доглядає з Генпрокуратури .

Спектакль для лохів
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25.08.2024 20:15 Відповісти
втік підар...це ж для Пороха залізна завіса...
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25.08.2024 20:17 Відповісти
Ну ДБР, як не здоженуть ...то хочь зігріються ...
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25.08.2024 20:17 Відповісти
Как легко и непринужденно все президентские холуи "незаконно" покидают территорию Украины накануне как запахло жаренным. Наверное это случайное совпадение. Совсем уже плебс за быдло держат.
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25.08.2024 20:17 Відповісти
Втікти з України таким слугам нема проблем, а кримінальне впровадження вже потім...
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25.08.2024 21:33 Відповісти
Одеса, рпц, шарій, опзж.. крімінал..
чому б не втікти від відповідальності, коли такі друзі..
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25.08.2024 20:17 Відповісти
Друзям - все "вікно" на кордоні, ворогам - "закон".
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25.08.2024 20:24 Відповісти
Какое ОПЗЖ? Он вообще-то член партии "Слуга Народа". Там была группка откровенных ган@онов депутатов: Куницкий, Бужанский, Дмитрук и Дубинский. Двое до сих пор сидят в Раде и фракции.
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25.08.2024 20:32 Відповісти
слуги... ці відносяться до категорії "крімінал" ..
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25.08.2024 20:37 Відповісти
Ухилянт, ні? Чогось немає вереску про ухиляння!
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25.08.2024 20:18 Відповісти
Піздєц! Як якийсь <***** бородатий депутат, то він може виїхати навіть із кримінальною справою - його випустять, а як законослухняний громадянин захоче поїхати за кордон, то він, мля, ухилянт!

Просто нагадаю, що ані під час мобілізації 2014-2016 рр, ані під час воєнного стану 2018 року виїзд із країни ніхто не перекривав...
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25.08.2024 20:19 Відповісти
Цирк поїхав, клоуни залишились. Зеля, ми не лохи! Гідрант ти кончений!
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25.08.2024 20:19 Відповісти
клоуни офіційно мають бронь
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25.08.2024 20:36 Відповісти
АХАХАХАХАХ незаконно виїхав через прикордонний пост, невже по паспорту якогось кадирівця кордон перетинав.
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25.08.2024 20:21 Відповісти
А навіщо оті космонавти на врученні підозри? Може вони б десь на фронті пригодились?
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25.08.2024 20:22 Відповісти
Ну як завжди спочатку дають виїхати ,а потім відкривають кримінальну справу ,ворогів треба заарештовувати в Україні .
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25.08.2024 20:25 Відповісти
якщо реально знайдуть причетного хабарника це тільки добре , але ж дмитрука вже не знайти напевне
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25.08.2024 20:31 Відповісти
- Чєй туфля?!
- Майо!
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25.08.2024 20:32 Відповісти
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25.08.2024 23:30 Відповісти
Стрілочниками будуть погранці. Хоча кожен притомний розуміє, що без команди зверху не випустять нікого. Навіть президента Порошенка.
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25.08.2024 20:32 Відповісти
Стрілочників перших в утіль. Вся відповідальність в кінцевому результаті залежить від виконавців. Дали наказ ну і що буде якщо не виконаєш? Службове розслідування і все. За непокору виконання наказу дають 60 діб СІЗО і позбавляють премії. Навіть зі служби не звільнять. Не заступайтесь за таких самих гівнюків як отой депутат. У прикордонників є статути і законодавство а не грьобаний наказ. Ха ха ха.
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25.08.2024 20:45 Відповісти
Ну тоді єрмака потрібно вже зараз брати,бо втече,як усі спільники,коли буде сигнал
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25.08.2024 20:37 Відповісти
дєрьмака потрібно було брати після "вагнергейту". Що заважало тоді та заважає зараз?
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25.08.2024 20:43 Відповісти
Насправді страшніші для безпеки і оборони не ці тріпачі дмитруки і інші депутатські покидьки, а оця грьобана їхня обслуга. Так би мовити середньої і нижчої ланки. Оці всі незаконні і законні дії особливо депутатів втілюють у життя саме оці чухани виконавці. Оці наволочі набагато більше шкоди роблять. Наприклад всі знають якоби совкового шпигуна з уралу кузнєцова. Його закинули в Рівненську область. Ну закинули і що далі? А далі грьобана комуністична ячейка з селища Клесів проводила його по всій місцевості. Ховали і переховували попервах. Воно б саме до того Рівного ніколи б не дісталося. Поліцаї зразу б замели. Населення невелике. Всі всіх знають. В кожному селі своя говірка. Але хто з совків знає про ту комуністичну сімейку. Напевно навіть місцеві не в курсі. Проте гівнюка кузнєцова чули всі. Без підручних він і в Рівному гівно з гівна. Оце тільки шпрехати німецькою тільки і міг. Ха ха ха.
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25.08.2024 20:37 Відповісти
На виборах обирають не "обслугу середньої та нижчої ланки", а депутатів. Які депутати, така і ланка...
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25.08.2024 20:41 Відповісти
Все вірно. Тільки після обрання кожен що міністр, що прокурор і інші підбирають собі якоби команду, а точніше обслугу. Обслуга рветься навипередки стати під ту чи іншу кришу щоб працювати не по статутах, а по дзвінках кураторів. Є цілі розцінки як в меню скільки коштує стати митником, податківцем, прикордонником на "правильній" заставі. Ха ха ха.
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25.08.2024 20:50 Відповісти
Хвалю/привів/частина "узеленського" - за кордон без питань. Решта - "рилом не вийшли", зате "кінець епохи" і "відрубані руки" можна ганяти ще один строк.
Сподіваюсь, шо той строк буде кримінальним і довічним.
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25.08.2024 20:37 Відповісти
Електорат буратінки вибирає поціновувачів "руцкава міра".
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25.08.2024 20:37 Відповісти
Тропами Арестовича ?
Через каналы ОПы ?
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25.08.2024 20:41 Відповісти
Надо было это дело доверить ТЦКшникам.
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25.08.2024 20:50 Відповісти
А ми мовчки продовжуємо годувати всю цю срань...
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25.08.2024 20:52 Відповісти
Правильно . Повідомили всіх , окрім прикордонників та таможні.
Класика жанру.
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25.08.2024 20:57 Відповісти
Країна просто жах - якась проросійска курва наговорила про ЗСУ брехню а потім не маючи жодного доказу просто втік і прикордонники, знаючи шо те тіло наговорило про ЗСУ - свободно пропускають через кордон. І ось таких слуг зеленского шей захищати та гинути у чистих, без бетоних укріплень, полях. Шоб вам голосувальники за зе, руки повідсихали - сотні тисяч загиблих українців на фронтах та від ракетних обстрілів.
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25.08.2024 21:03 Відповісти
95 квартал в життя!!
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25.08.2024 21:11 Відповісти
Чекаємо ще "незаконного перетину кордону"
слугою Шевченко
Потім коли втече-об'явять підозру,зберуть групу з 10-12 прокурорів
які будуть вести справу років 10..
такі справи,прихільник ЗЕ лайна
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25.08.2024 21:20 Відповісти
Почалась операція " прикриття ЄрЗя", її публічна фаза
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25.08.2024 21:21 Відповісти
Підарас православний.
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25.08.2024 21:24 Відповісти
Порішав за бабоси, кашкети розведуть руками -усна вказівка. На зарє соввласті Янкель Мовшевич Свердлов лічно виписував паспорти втікачам від террору. Так і тут, засцяв бородатий хрен і майнув за поребрик. Там його вже чекає **** православна.
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25.08.2024 21:26 Відповісти
тихенько в ліс пішов
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25.08.2024 21:48 Відповісти
а виборці Київського району будуть виходити на протести против політичного переслідування їх депутата?
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25.08.2024 21:55 Відповісти
Сором і ГАНЬБА за такі дії інституцій держави.
....рішали татарова ігнорують правопорядок.
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25.08.2024 22:02 Відповісти
Он улетел ,но обещал вернуться
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25.08.2024 22:03 Відповісти
Це називається пізно всралися
Спочатку дають змогу втекти за кордон, а вже потім відкривають справи
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25.08.2024 22:16 Відповісти
А у водіїв-далекобійників при перетині кордону відважні прикордонники вимагатимуть довідки від гінеколога і проктолога .
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25.08.2024 22:52 Відповісти
часом, не через Тису здриснув? бач, і не втопилося...
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25.08.2024 23:07 Відповісти
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26.08.2024 00:13 Відповісти
Сміялися всією Тисою.
На папці зі справою обов'язково напишіть Потужна справа. Жирно так жирненько
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26.08.2024 01:38 Відповісти
Простым смертным,на ближних подступам к границе,сразу пуля в спину без разговоров,а врагам державы ковровая дорожка и оркестр - выезжай дорогой ты элита.
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26.08.2024 07:36 Відповісти
 
 