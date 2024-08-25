Правоохоронці порушили справу через виїзд "слуги народу" Дмитрука з України. ДБР проводить обшуки у прикордонників (доповнено)

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком, обраним від "Слуги народу" (нині позафракційний).

Про це у коментарі "Укрінформу" заявила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом України розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України", - повідомила речниця.

Також Максимець розповіла, що наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливого незаконного виїзду за кордон нардепа Дмитрука. Про це раніше вона говорила у коментарі "Українській Правді".

"Письмове повідомлення про підозру народному депутату скеровано поштовим зв’язком до апарату ВРУ, за відомими місцями проживання та до житлово-експлуатаційних організацій, а відтак вважається здійсненим 25.08.2024 відповідно до КПК України, про що внесено відмітку до ЄРДР", - заявила Максимець.

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Згодом пресслужба Державного бюро розслідувань повідомила, що працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом, якому сьогодні було повідомлено про підозру у нападах на громадян.

Правоохоронці не називають імені фігуранта, але з деталей справи зрозуміло, що йдеться про нардепа Дмитрука.

Наразі в Одесі вже працює їхня слідчо-оперативна група, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.

"Тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.

"Наразі вирішується питання про повідомлення про підозри. Провадження порушене за статтею 332 КК України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон)", - розповіли у ДБР.

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Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

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