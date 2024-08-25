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Новости
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Правоохранители возбудили дело из-за выезда "слуги народа" Дмитрука из Украины. ГБР проводит обыски у пограничников

Офіс Генпрокурора порушив справу через ймовірний виїзд «слуги народу» Дмитрука з України

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком, избранным от "Слуги народа" (ныне внефракционный).

Об этом в комментарии "Укринформу" заявила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец, сообщает Цензор.НЕТ.

"По факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы народным депутатом Украины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины", - сообщила пресс-секретарь.

Также Максимец рассказала, что сейчас правоохранители проверяют информацию о возможном незаконном выезде за границу нардепа Дмитрука. Об этом ранее она говорила в комментарии "Украинской Правде".

"Письменное уведомление о подозрении народному депутату направлено почтовой связью в аппарат ВРУ, по известным местам жительства и в жилищно-эксплуатационные организации, а соответственно считается осуществленным 25.08.2024 в соответствии с УПК Украины, о чем внесена отметка в ЕРДР", - заявила Максимец.

Читайте также: Правоохранители проверяют информацию о незаконном выезде "слуги народа" Дмитрука за границу, - Офис Генпрокурора

Дополнено

Впоследствии пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила, что работники ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом, которому сегодня было сообщено о подозрении в нападениях на граждан.

Правоохранители не называют имени фигуранта, но из деталей дела ясно, что речь идет о нардепе Дмитруке.

В Одессе уже работает их следственно-оперативная группа, в которую привлечены также работники Центрального аппарата Бюро.

"Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал", - говорится в сообщении.

Сообщается, что уже прошли обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.

"В настоящее время решается вопрос о сообщениях о подозрениях. Производство открыто по статье 332 УК Украины (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу)", - рассказали в ГБР.

обшуки

Напомним, в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Читайте также: Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении. СМИ пишут, что он незаконно выехал из Украины

Автор: 

следствие (234) Артем Дмитрук (68) Офис Генпрокурора (2460)


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Топ комментарии
+39
Как легко и непринужденно все президентские холуи "незаконно" покидают территорию Украины накануне как запахло жаренным. Наверное это случайное совпадение. Совсем уже плебс за быдло держат.
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25.08.2024 20:17
+36
ДБР це Зе-"чистильщики" - прибирають сліди та свідків.

Татаров за всім доглядає з Генпрокуратури .

Спектакль для лохів
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25.08.2024 20:15
+22
Цирк...черговий цирк...хай тепер його в спину поцілують...
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25.08.2024 20:08
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О, уже побрили...
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25.08.2024 20:01 Ответить
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25.08.2024 21:20 Ответить
в нього є друган саньок зп. ловіть його поки не втік. і той члєн обрізаний розповість куди дмитрук втік
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25.08.2024 20:02 Ответить
Хлопці, спробуйте ймовірно пересікти кордон. Хотіла б на це поглянути.
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25.08.2024 20:04 Ответить
Керував терпілами, а зараз насрав їм на голову.
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25.08.2024 20:04 Ответить
Пастой паравоз нє стучіті кальоса
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25.08.2024 20:05 Ответить
яка гидка пика
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25.08.2024 20:06 Ответить
Вже постригли - ше б побрити
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25.08.2024 20:07 Ответить
Цирк...черговий цирк...хай тепер його в спину поцілують...
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25.08.2024 20:08 Ответить
зараз навіть його побити тут вони можуть, як говориться в тому баянистому анекдоті. "Ліплять горбатого" - більшість це херню зжере. Дермак і Ко випустили свою шістку - може ще стане в пригоді.
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25.08.2024 21:05 Ответить
То Вам не ухилянтів ловити. Такого важко помітити та й очко у погоанців мабуть гуляло
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25.08.2024 20:10 Ответить
касу вивіз))))
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25.08.2024 20:12 Ответить
Эту сволочь садить нужно....
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25.08.2024 20:12 Ответить
ДБР це Зе-"чистильщики" - прибирають сліди та свідків.

Татаров за всім доглядає з Генпрокуратури .

Спектакль для лохів
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25.08.2024 20:15 Ответить
втік підар...це ж для Пороха залізна завіса...
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25.08.2024 20:17 Ответить
Ну ДБР, як не здоженуть ...то хочь зігріються ...
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25.08.2024 20:17 Ответить
Как легко и непринужденно все президентские холуи "незаконно" покидают территорию Украины накануне как запахло жаренным. Наверное это случайное совпадение. Совсем уже плебс за быдло держат.
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25.08.2024 20:17 Ответить
Втікти з України таким слугам нема проблем, а кримінальне впровадження вже потім...
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25.08.2024 21:33 Ответить
Одеса, рпц, шарій, опзж.. крімінал..
чому б не втікти від відповідальності, коли такі друзі..
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25.08.2024 20:17 Ответить
Друзям - все "вікно" на кордоні, ворогам - "закон".
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25.08.2024 20:24 Ответить
Какое ОПЗЖ? Он вообще-то член партии "Слуга Народа". Там была группка откровенных ган@онов депутатов: Куницкий, Бужанский, Дмитрук и Дубинский. Двое до сих пор сидят в Раде и фракции.
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25.08.2024 20:32 Ответить
слуги... ці відносяться до категорії "крімінал" ..
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25.08.2024 20:37 Ответить
Ухилянт, ні? Чогось немає вереску про ухиляння!
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25.08.2024 20:18 Ответить
Піздєц! Як якийсь <***** бородатий депутат, то він може виїхати навіть із кримінальною справою - його випустять, а як законослухняний громадянин захоче поїхати за кордон, то він, мля, ухилянт!

Просто нагадаю, що ані під час мобілізації 2014-2016 рр, ані під час воєнного стану 2018 року виїзд із країни ніхто не перекривав...
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25.08.2024 20:19 Ответить
Цирк поїхав, клоуни залишились. Зеля, ми не лохи! Гідрант ти кончений!
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25.08.2024 20:19 Ответить
клоуни офіційно мають бронь
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25.08.2024 20:36 Ответить
АХАХАХАХАХ незаконно виїхав через прикордонний пост, невже по паспорту якогось кадирівця кордон перетинав.
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25.08.2024 20:21 Ответить
А навіщо оті космонавти на врученні підозри? Може вони б десь на фронті пригодились?
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25.08.2024 20:22 Ответить
Ну як завжди спочатку дають виїхати ,а потім відкривають кримінальну справу ,ворогів треба заарештовувати в Україні .
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25.08.2024 20:25 Ответить
якщо реально знайдуть причетного хабарника це тільки добре , але ж дмитрука вже не знайти напевне
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25.08.2024 20:31 Ответить
- Чєй туфля?!
- Майо!
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25.08.2024 20:32 Ответить
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25.08.2024 23:30 Ответить
Стрілочниками будуть погранці. Хоча кожен притомний розуміє, що без команди зверху не випустять нікого. Навіть президента Порошенка.
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25.08.2024 20:32 Ответить
Стрілочників перших в утіль. Вся відповідальність в кінцевому результаті залежить від виконавців. Дали наказ ну і що буде якщо не виконаєш? Службове розслідування і все. За непокору виконання наказу дають 60 діб СІЗО і позбавляють премії. Навіть зі служби не звільнять. Не заступайтесь за таких самих гівнюків як отой депутат. У прикордонників є статути і законодавство а не грьобаний наказ. Ха ха ха.
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25.08.2024 20:45 Ответить
Ну тоді єрмака потрібно вже зараз брати,бо втече,як усі спільники,коли буде сигнал
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25.08.2024 20:37 Ответить
дєрьмака потрібно було брати після "вагнергейту". Що заважало тоді та заважає зараз?
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25.08.2024 20:43 Ответить
Насправді страшніші для безпеки і оборони не ці тріпачі дмитруки і інші депутатські покидьки, а оця грьобана їхня обслуга. Так би мовити середньої і нижчої ланки. Оці всі незаконні і законні дії особливо депутатів втілюють у життя саме оці чухани виконавці. Оці наволочі набагато більше шкоди роблять. Наприклад всі знають якоби совкового шпигуна з уралу кузнєцова. Його закинули в Рівненську область. Ну закинули і що далі? А далі грьобана комуністична ячейка з селища Клесів проводила його по всій місцевості. Ховали і переховували попервах. Воно б саме до того Рівного ніколи б не дісталося. Поліцаї зразу б замели. Населення невелике. Всі всіх знають. В кожному селі своя говірка. Але хто з совків знає про ту комуністичну сімейку. Напевно навіть місцеві не в курсі. Проте гівнюка кузнєцова чули всі. Без підручних він і в Рівному гівно з гівна. Оце тільки шпрехати німецькою тільки і міг. Ха ха ха.
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25.08.2024 20:37 Ответить
На виборах обирають не "обслугу середньої та нижчої ланки", а депутатів. Які депутати, така і ланка...
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25.08.2024 20:41 Ответить
Все вірно. Тільки після обрання кожен що міністр, що прокурор і інші підбирають собі якоби команду, а точніше обслугу. Обслуга рветься навипередки стати під ту чи іншу кришу щоб працювати не по статутах, а по дзвінках кураторів. Є цілі розцінки як в меню скільки коштує стати митником, податківцем, прикордонником на "правильній" заставі. Ха ха ха.
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25.08.2024 20:50 Ответить
Хвалю/привів/частина "узеленського" - за кордон без питань. Решта - "рилом не вийшли", зате "кінець епохи" і "відрубані руки" можна ганяти ще один строк.
Сподіваюсь, шо той строк буде кримінальним і довічним.
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25.08.2024 20:37 Ответить
Електорат буратінки вибирає поціновувачів "руцкава міра".
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25.08.2024 20:37 Ответить
Тропами Арестовича ?
Через каналы ОПы ?
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25.08.2024 20:41 Ответить
Надо было это дело доверить ТЦКшникам.
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25.08.2024 20:50 Ответить
А ми мовчки продовжуємо годувати всю цю срань...
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25.08.2024 20:52 Ответить
Правильно . Повідомили всіх , окрім прикордонників та таможні.
Класика жанру.
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25.08.2024 20:57 Ответить
Країна просто жах - якась проросійска курва наговорила про ЗСУ брехню а потім не маючи жодного доказу просто втік і прикордонники, знаючи шо те тіло наговорило про ЗСУ - свободно пропускають через кордон. І ось таких слуг зеленского шей захищати та гинути у чистих, без бетоних укріплень, полях. Шоб вам голосувальники за зе, руки повідсихали - сотні тисяч загиблих українців на фронтах та від ракетних обстрілів.
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25.08.2024 21:03 Ответить
95 квартал в життя!!
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25.08.2024 21:11 Ответить
Чекаємо ще "незаконного перетину кордону"
слугою Шевченко
Потім коли втече-об'явять підозру,зберуть групу з 10-12 прокурорів
які будуть вести справу років 10..
такі справи,прихільник ЗЕ лайна
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25.08.2024 21:20 Ответить
Почалась операція " прикриття ЄрЗя", її публічна фаза
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25.08.2024 21:21 Ответить
Підарас православний.
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25.08.2024 21:24 Ответить
Порішав за бабоси, кашкети розведуть руками -усна вказівка. На зарє соввласті Янкель Мовшевич Свердлов лічно виписував паспорти втікачам від террору. Так і тут, засцяв бородатий хрен і майнув за поребрик. Там його вже чекає **** православна.
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25.08.2024 21:26 Ответить
тихенько в ліс пішов
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25.08.2024 21:48 Ответить
а виборці Київського району будуть виходити на протести против політичного переслідування їх депутата?
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25.08.2024 21:55 Ответить
Сором і ГАНЬБА за такі дії інституцій держави.
....рішали татарова ігнорують правопорядок.
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25.08.2024 22:02 Ответить
Он улетел ,но обещал вернуться
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25.08.2024 22:03 Ответить
Це називається пізно всралися
Спочатку дають змогу втекти за кордон, а вже потім відкривають справи
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25.08.2024 22:16 Ответить
А у водіїв-далекобійників при перетині кордону відважні прикордонники вимагатимуть довідки від гінеколога і проктолога .
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25.08.2024 22:52 Ответить
часом, не через Тису здриснув? бач, і не втопилося...
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25.08.2024 23:07 Ответить
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26.08.2024 00:13 Ответить
Сміялися всією Тисою.
На папці зі справою обов'язково напишіть Потужна справа. Жирно так жирненько
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26.08.2024 01:38 Ответить
Простым смертным,на ближних подступам к границе,сразу пуля в спину без разговоров,а врагам державы ковровая дорожка и оркестр - выезжай дорогой ты элита.
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26.08.2024 07:36 Ответить
 
 