Правоохранители возбудили дело из-за выезда "слуги народа" Дмитрука из Украины. ГБР проводит обыски у пограничников
Правоохранители возбудили уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком, избранным от "Слуги народа" (ныне внефракционный).
Об этом в комментарии "Укринформу" заявила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец, сообщает Цензор.НЕТ.
"По факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы народным депутатом Украины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины", - сообщила пресс-секретарь.
Также Максимец рассказала, что сейчас правоохранители проверяют информацию о возможном незаконном выезде за границу нардепа Дмитрука. Об этом ранее она говорила в комментарии "Украинской Правде".
"Письменное уведомление о подозрении народному депутату направлено почтовой связью в аппарат ВРУ, по известным местам жительства и в жилищно-эксплуатационные организации, а соответственно считается осуществленным 25.08.2024 в соответствии с УПК Украины, о чем внесена отметка в ЕРДР", - заявила Максимец.
Дополнено
Впоследствии пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила, что работники ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом, которому сегодня было сообщено о подозрении в нападениях на граждан.
Правоохранители не называют имени фигуранта, но из деталей дела ясно, что речь идет о нардепе Дмитруке.
В Одессе уже работает их следственно-оперативная группа, в которую привлечены также работники Центрального аппарата Бюро.
"Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал", - говорится в сообщении.
Сообщается, что уже прошли обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.
"В настоящее время решается вопрос о сообщениях о подозрениях. Производство открыто по статье 332 УК Украины (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу)", - рассказали в ГБР.
Напомним, в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.
В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.
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Татаров за всім доглядає з Генпрокуратури .
Спектакль для лохів
чому б не втікти від відповідальності, коли такі друзі..
все"вікно" на кордоні, ворогам - "закон".
Просто нагадаю, що ані під час мобілізації 2014-2016 рр, ані під час воєнного стану 2018 року виїзд із країни ніхто не перекривав...
- Майо!
Сподіваюсь, шо той строк буде кримінальним і довічним.
Через каналы ОПы ?
Класика жанру.
слугою Шевченко
Потім коли втече-об'явять підозру,зберуть групу з 10-12 прокурорів
які будуть вести справу років 10..
такі справи,прихільник ЗЕ лайна
....рішали татарова ігнорують правопорядок.
Спочатку дають змогу втекти за кордон, а вже потім відкривають справи
На папці зі справою обов'язково напишіть Потужна справа. Жирно так жирненько