Правоохранители возбудили дело из-за выезда "слуги народа" Дмитрука из Украины. ГБР проводит обыски у пограничников

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком, избранным от "Слуги народа" (ныне внефракционный).

Об этом в комментарии "Укринформу" заявила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец, сообщает Цензор.НЕТ.

"По факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы народным депутатом Украины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины", - сообщила пресс-секретарь.

Также Максимец рассказала, что сейчас правоохранители проверяют информацию о возможном незаконном выезде за границу нардепа Дмитрука. Об этом ранее она говорила в комментарии "Украинской Правде".

"Письменное уведомление о подозрении народному депутату направлено почтовой связью в аппарат ВРУ, по известным местам жительства и в жилищно-эксплуатационные организации, а соответственно считается осуществленным 25.08.2024 в соответствии с УПК Украины, о чем внесена отметка в ЕРДР", - заявила Максимец.

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Впоследствии пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила, что работники ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом, которому сегодня было сообщено о подозрении в нападениях на граждан.

Правоохранители не называют имени фигуранта, но из деталей дела ясно, что речь идет о нардепе Дмитруке.

В Одессе уже работает их следственно-оперативная группа, в которую привлечены также работники Центрального аппарата Бюро.

"Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал", - говорится в сообщении.

Сообщается, что уже прошли обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.

"В настоящее время решается вопрос о сообщениях о подозрениях. Производство открыто по статье 332 УК Украины (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу)", - рассказали в ГБР.

Напомним, в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

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