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Правоохранители проверяют информацию о незаконном выезде "слуги народа" Дмитрука за границу, - Офис Генпрокурора

Правоохоронці перевіряють інформацію про незаконний виїзд «слуги народу» Дмитрука за кордон, - Офіс Генпрокурора

Сейчас правоохранители проверяют информацию о возможном незаконном выезде за границу народного депутата Артема Дмитрука, избранного от "Слуги народа" (сейчас внефракционный).

Об этом в комментарии "УП" сказала пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время прокурорами совместно со следователями и оперативными подразделениями Государственного бюро расследований, а также Госпогранслужбой проверяется информация о возможном незаконном пересечении государственной границы народным депутатом Украины и причастности других лиц к организации незаконного пересечения государственной границы этим народным депутатом", - рассказала Максимец.

Она добавила, что в рамках уголовного уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 332 УК Украины, сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление этих обстоятельств.

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Читайте также: "Слуга народа" Дмитрук, защищавший УПЦ МП, сбежал из Украины, - СМИ

Автор: 

побег (379) следствие (234) Артем Дмитрук (68) Офис Генпрокурора (2460)


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Топ комментарии
+36
Потужна оперативність від Татарова
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25.08.2024 18:45
+28
Мля таке враження наче люди не розуміють що сталося. Добре всі вони знали кого випускають і як. Дратує те що нас всіх за ідіотів мають. Бл....ка влада ублюдків
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25.08.2024 18:52
+28
Сами выпустили сами проверяют... Неужели сами себя за хвост поймают?
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25.08.2024 18:52
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Потужна оперативність від Татарова
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25.08.2024 18:45 Ответить
ну так !!! дермак сказав випустити цього "великого захисника" кацапської філії фсб у рясах - випустили, а тепер будуть шукати країніх ...
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25.08.2024 18:48 Ответить
татаров сявка яка виконує накази гідрантового при3,14здона.
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25.08.2024 20:06 Ответить
Хзна, хто чиї накази виконує.
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25.08.2024 20:14 Ответить
Підписздесь і **********. Як і все що робиться вже 6 років фсбешно-шашличним шапіторієм.
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25.08.2024 18:49 Ответить
Мля таке враження наче люди не розуміють що сталося. Добре всі вони знали кого випускають і як. Дратує те що нас всіх за ідіотів мають. Бл....ка влада ублюдків
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25.08.2024 18:52 Ответить
Сами выпустили сами проверяют... Неужели сами себя за хвост поймают?
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25.08.2024 18:52 Ответить
Кошерно іздіваюцця над мудрим нарідом...
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25.08.2024 18:57 Ответить
Мабуть через Тису перейшов за 6 к доларів🤮
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25.08.2024 18:58 Ответить
"Слухай, Артьом. Завтра ми тобі оголосимо підозру так шо давай тікай кудись за кордон шоб не було проблем". - ОПа.
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25.08.2024 18:58 Ответить
де перетнув? покордонники кажуть, що не перетинав.
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25.08.2024 19:01 Ответить
Мабуть через Тису ...
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25.08.2024 19:04 Ответить
Через касу
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25.08.2024 19:16 Ответить
неудивлят что слуги бегут .... мы все президенты.... я вам ничего не должен
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25.08.2024 19:02 Ответить
Граніца на замкє ! Шукають а хто ж то ключик дав ?
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25.08.2024 19:03 Ответить
ти ти шо. і навіть шось знайдуть?
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25.08.2024 19:05 Ответить
себе будуть шукати
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25.08.2024 19:06 Ответить
сами выпустили и сами себя проверяют , хорошо устроились
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25.08.2024 19:05 Ответить
Якщо добре пошукати, то ймовірно знайдеться і відео його виїзду.
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25.08.2024 19:09 Ответить
До буцегарні того, хто його випустив !!!
Сукі ******, ***** !!!
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25.08.2024 19:10 Ответить
я вони себе посадять ,вони ж право охоронцi
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25.08.2024 19:11 Ответить
Ні ну міг і через тису , в назначений час і місце, а дехто закрив очі , можливо не стверджую ...
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25.08.2024 19:10 Ответить
хабар дав i все
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25.08.2024 19:12 Ответить
а Я стверджую !
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25.08.2024 19:14 Ответить
как обычно "позднее зажигание" у генпрокуратуры....................................................лошье просто......................................от ваших проверок току-0!
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25.08.2024 19:12 Ответить
Прокуратура в цих випадках спрацьовує після того як подібні клієнти вже з-за кордону зателефонують про хепіенд.
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25.08.2024 20:15 Ответить
Ви мені шановні хто-небудь поясніть - процедурно ВОНИ проходять медкомісію перед обранням??? Йдеться про терапевта (психо) звісно
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25.08.2024 19:16 Ответить
Так. Відбирають самих недоумків.
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25.08.2024 20:17 Ответить
Дякую. , вичерпна відповідь
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25.08.2024 20:19 Ответить
https://x.com/DKorchynskii





https://x.com/DKorchynskii

Твіттер Корчинського



https://x.com/DKorchynskii

@DKorchynskii


Дмитрук втік. Тепер українці мають два питання до влади:

1. Чи вдасться не дати втекти тим, хто дозволив втекти йому?

2. Коли ми почуємо їхні імена?
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25.08.2024 19:17 Ответить
Суцільні питання...
Як виїхав,-зрозуміло.Чорний кеш,чи дзвінок з Києва,таке...
Але.Що за шоу було напередодні,коли Дмитрук писав в тєлєгє,що на нього влаштували сафарі ?(Найцікавіша згадка про бандита-бютівця Бабенка "Самсона",він яким боком ??)
Або привід для затримання,побиття військовослужбовця майже річної давнини.Не зарано ? Був разом зі слугою Куницьким.Того теж арештують ?
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25.08.2024 19:18 Ответить
І головне,-від чого тікати ? Он кум Андрєя Барісича ,Тіщєнко,побив військового,типу,під домашнім арештом,нічого так себе чухає,по ресторанчикам-казіно катається 🙄
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25.08.2024 19:24 Ответить
За нашим законодавством жодному депутату жодної трагедії не передбачається. Просто сцикло. Забашляло і свалило. Спалився на завданні від кацапів. Да і вся історія. Ха ха ха.
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25.08.2024 20:09 Ответить
Бабло уже "поділили".... за виїзд....
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25.08.2024 19:18 Ответить
"Кордон на замку!"
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25.08.2024 19:22 Ответить
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25.08.2024 19:56 Ответить
Безробіття нашим прикордонникам та правоохоронцям не загрожує: одні випускають, інші шукають винних, а ОП кришує. Ну. хужє ж нє стало (((
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25.08.2024 19:37 Ответить
Дмирук вже «чіліт» у Римі, пише УП з посиланням на джерела
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25.08.2024 19:37 Ответить
Ну як тaкий чесний "слугa" при нaмертво зaкритому кордоні "слугaми" і їх брaтaми "ригaми" виїхaв зa кордон? Виходить, що його випустив Зеленський, бо всі посaдовці в Укрaїні його признaченці.
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25.08.2024 19:40 Ответить
Ну от перетнув незаконно кордон. Ну от встановлюють обставини. Нам в бригаду придали підрозділи прикордонників. Вони вже пів року, а може і більше херячат по кацапах. Є загиблі і поранені. І ротації їм невідомо коли будуть. Моя пропозиція поміняти всю заставу пропускантів і командування прикордонного округу на наших прикордонників. Нехай нормальні хлопці відпочинуть, а оці депутатопропускачі їдуть сюди до нас. Їх тут навчать і з мінометів стріляти і з совкових пушок-гаубиць. Трохи бліндажі покопають заодно, а не молдавське вино пити. Ха ха ха.
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25.08.2024 19:45 Ответить
Нажаль
Максимум кого переведуть, так це мобілізованих
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25.08.2024 20:45 Ответить
Ото ж бо і воно. Чому б там усіляким депутатам костенкам не запропонувати закон про переведення з відносно спокійних районів "проштрафівшихся" різних службовців переводити у інженерні і такелажні служби в ЗСУ. Не хочуть працювати по статутах, то нехай грузять снаряди, БК, харчі, копають укріплення наприклад. 20 к. зарплата. Не більше. Роботи насправді багато. Ха ха ха.
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25.08.2024 21:03 Ответить
Сильно не старайтеся бо можете на ОПу вийти, а це не сподобається д'єрмаку.
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25.08.2024 19:47 Ответить
От шо значить вчасно прийняти лікувальний канабієс - зовсім інша справа - швидко, профессійно.
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25.08.2024 19:55 Ответить
******* гідрант, разом з його месенджерами! ******* мальок! ******* вангуючий з будки! ******* генпридурок! Ви сцуки кончені досі вважаєте що ми будем вірити вашому обісцяному цирку?! Гандони ви всі кончені!
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25.08.2024 20:00 Ответить
Пізно пити боржомі
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25.08.2024 20:05 Ответить
- Ой! Вань! Смотри, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей…
Ой, до чего, Вань, размалёваны,
И голос - как у алкашей!
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25.08.2024 20:45 Ответить
Мабудь він подався томас добувати для УПЦ МП...
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25.08.2024 20:55 Ответить
Правоохоронці перевіряють інформацію про незаконний виїзд "слуги народу" Дмитрука за кордон, саме той випадок.коли перевіряючі правоохоронці, і ті хто незаконно випустили ворога України Дмитрука -одні і ті ж люди...
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25.08.2024 21:57 Ответить
Що тут перевіряти , головного прикордонника за яйця підвісити --- все розкаже : явки , паролі і пін - коди теж .

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25.08.2024 23:02 Ответить
 
 