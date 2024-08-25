Правоохранители проверяют информацию о незаконном выезде "слуги народа" Дмитрука за границу, - Офис Генпрокурора

Сейчас правоохранители проверяют информацию о возможном незаконном выезде за границу народного депутата Артема Дмитрука, избранного от "Слуги народа" (сейчас внефракционный).

Об этом в комментарии "УП" сказала пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время прокурорами совместно со следователями и оперативными подразделениями Государственного бюро расследований, а также Госпогранслужбой проверяется информация о возможном незаконном пересечении государственной границы народным депутатом Украины и причастности других лиц к организации незаконного пересечения государственной границы этим народным депутатом", - рассказала Максимец.

Она добавила, что в рамках уголовного уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 332 УК Украины, сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление этих обстоятельств.

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

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