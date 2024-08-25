Правоохранители проверяют информацию о незаконном выезде "слуги народа" Дмитрука за границу, - Офис Генпрокурора
Сейчас правоохранители проверяют информацию о возможном незаконном выезде за границу народного депутата Артема Дмитрука, избранного от "Слуги народа" (сейчас внефракционный).
Об этом в комментарии "УП" сказала пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.
"В настоящее время прокурорами совместно со следователями и оперативными подразделениями Государственного бюро расследований, а также Госпогранслужбой проверяется информация о возможном незаконном пересечении государственной границы народным депутатом Украины и причастности других лиц к организации незаконного пересечения государственной границы этим народным депутатом", - рассказала Максимец.
Она добавила, что в рамках уголовного уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 332 УК Украины, сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление этих обстоятельств.
Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.
В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.
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Дмитрук втік. Тепер українці мають два питання до влади:
1. Чи вдасться не дати втекти тим, хто дозволив втекти йому?
2. Коли ми почуємо їхні імена?
Як виїхав,-зрозуміло.Чорний кеш,чи дзвінок з Києва,таке...
Але.Що за шоу було напередодні,коли Дмитрук писав в тєлєгє,що на нього влаштували сафарі ?(Найцікавіша згадка про бандита-бютівця Бабенка "Самсона",він яким боком ??)
Або привід для затримання,побиття військовослужбовця майже річної давнини.Не зарано ? Був разом зі слугою Куницьким.Того теж арештують ?
Максимум кого переведуть, так це мобілізованих
Рот - хоть завязочки пришей…
Ой, до чего, Вань, размалёваны,
И голос - как у алкашей!