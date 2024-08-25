Правоохоронці перевіряють інформацію про незаконний виїзд «слуги народу» Дмитрука за кордон, - Офіс Генпрокурора

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливого незаконного виїзду за кордон народного депутата Артема Дмитрука, обраного від "Слуги народу" (зараз позафракційний).

Про це у коментарі "УП" сказала речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.

"На даний час прокурорами спільно зі слідчими та оперативними підрозділами Державного бюро розслідувань, а також Держприкорднослужбою перевіряється інформація щодо можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом України та причетності інших осіб до організації незаконного перетину державного кордону цим народним депутатом", - розповіла Максимець.

Вона додала, що в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 КК України, наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення цих обставин.

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

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