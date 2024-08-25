Правоохоронці перевіряють інформацію про незаконний виїзд "слуги народу" Дмитрука за кордон, - Офіс Генпрокурора
Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливого незаконного виїзду за кордон народного депутата Артема Дмитрука, обраного від "Слуги народу" (зараз позафракційний).
Про це у коментарі "УП" сказала речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.
"На даний час прокурорами спільно зі слідчими та оперативними підрозділами Державного бюро розслідувань, а також Держприкорднослужбою перевіряється інформація щодо можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом України та причетності інших осіб до організації незаконного перетину державного кордону цим народним депутатом", - розповіла Максимець.
Вона додала, що в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 КК України, наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення цих обставин.
Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.
Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.
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Дмитрук втік. Тепер українці мають два питання до влади:
1. Чи вдасться не дати втекти тим, хто дозволив втекти йому?
2. Коли ми почуємо їхні імена?
Як виїхав,-зрозуміло.Чорний кеш,чи дзвінок з Києва,таке...
Але.Що за шоу було напередодні,коли Дмитрук писав в тєлєгє,що на нього влаштували сафарі ?(Найцікавіша згадка про бандита-бютівця Бабенка "Самсона",він яким боком ??)
Або привід для затримання,побиття військовослужбовця майже річної давнини.Не зарано ? Був разом зі слугою Куницьким.Того теж арештують ?
Максимум кого переведуть, так це мобілізованих
Рот - хоть завязочки пришей…
Ой, до чего, Вань, размалёваны,
И голос - как у алкашей!