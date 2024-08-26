ГПСУ проверяет информацию о выезде "слуги народа" Дмитрука за границу
Пограничники проверяют информацию о незаконном пересечении границы нардепом Артемом Дмитруком, избранным от "Слуги народа" (сейчас внефракционный).
Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Спикер отметил, что вчера ГБР сообщило о возбуждении уголовного дела по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом.
"В свою очередь пограничники также проводят необходимую проверку, работает соответствующая группа непосредственно на границе для того, чтобы понять обстоятельства и детали этой ситуации", - сказал Демченко.
Спикер подчеркнул, что ГПСУ сотрудничает со следствием, чтобы установить все обстоятельства. В то же время факт и основание выезда Дмитрука за границу Демченко подтверждать отказался.
"Информацию о третьих лицах по пересечению границы или по задержаниям мы не имеем права разглашать в соответствии с действующим законодательством", - добавил он.
Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.
В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.
Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.
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І справу про нападіння на військового не закриєш і Дмитрук некерований, що хочеш на слідстві і на суді молоти буде. І про конверти і про голосування.
А ви перевіряти будете скільки, рік?
чи культурно забашляв стрільцям?
Після того, як такі як ти " зрадоє..и" верещали на всіх гілках, " убівають нашіх мальчіков в трусіках, што пітаються дезєртіровать", прикордонникам заборонили застосовувати зброю.
Будете верещати- ще і поліції заборонять. Вам сподобається.
Та ти не переймайся, в сачку посидиш тільки до відділка прикордонної служби. Разом із карасями утримувати небудуть
Вам би із Зеленьським " просто пєрєстать стрєлять". І нехай дезертири рікою у Румунію валять.
використовувати і застосовувати заходи примусу (фізичний вплив, спеціальні засоби, вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку, зброю кораблів, катерів та суден забезпечення, озброєння повітряних суден) в порядку та на підставах, передбачених цим Законом, статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами;
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України під час виконання повноважень, визначених цим Законом, законами України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12 "Про державний кордон України" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/162/95-%D0%B2%D1%80 "Про виключну (морську) економічну зону України" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17 "Про прикордонний контроль" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2641-19 "Про прилеглу зону України" , статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами, уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу:
1) фізичний вплив;
2) спеціальні засоби;
3) вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку;
4) зброю кораблів, катерів та суден забезпечення;
5) озброєння
Яка відповідальність передбачена законом для беззбройних порушників кордону?
Для беззбройних порушників закону, що чинять опір при затриманні, може бути застосоввана вогнепальна зброя. Так написано у всіх законах і статутах.
Правомірно, чи неправомірно використана зброя вирішують не купа зрадофілів на кшатлт Ал Новосадів, а український суд, або слідство, якщо відмовиться від висування звинувачень на досудовому етапі. Так тобі зрозуміло буде?
А скіки ти " застрелених" нарахувала і чому їх потрібно судити ?
Отримав інформацію з власних джерел: 21.08.2024 в обід генеральному прокурору Костіну доповіли що жінка Дмитрука вже в Кишиневі посилилися в готель і вірогідніше всього він планує тікати.
21.08.2024 Дмитрук був ще в Києві але тоді підозру ніхто не підписав (а злили йому все і на наступний день з'@бав з Києва в багажнику).
працює відповідна група !!!!Задіяли 50 ухилянтів!!Звісно воювати ніким!!
95 квартал!!
Стефанчук відправив у відрядження в Монако