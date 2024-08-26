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ГПСУ проверяет информацию о выезде "слуги народа" Дмитрука за границу

ДПСУ перевіряє інформацію про виїзд Артема Дмитрука з України

Пограничники проверяют информацию о незаконном пересечении границы нардепом Артемом Дмитруком, избранным от "Слуги народа" (сейчас внефракционный).

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Спикер отметил, что вчера ГБР сообщило о возбуждении уголовного дела по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом.

"В свою очередь пограничники также проводят необходимую проверку, работает соответствующая группа непосредственно на границе для того, чтобы понять обстоятельства и детали этой ситуации", - сказал Демченко.

Спикер подчеркнул, что ГПСУ сотрудничает со следствием, чтобы установить все обстоятельства. В то же время факт и основание выезда Дмитрука за границу Демченко подтверждать отказался.

"Информацию о третьих лицах по пересечению границы или по задержаниям мы не имеем права разглашать в соответствии с действующим законодательством", - добавил он.

Также читайте: Четверо "туристов" двое суток бродили по горам, пытаясь сбежать в Румынию, - ГПСУ

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

Смотрите: Над Курдюмовкой в Донецкой области взвился сине-желтый флаг. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6385) Артем Дмитрук (68) Демченко Андрей (279)


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Топ комментарии
+16
чудова система від зевлади! дали втікти- оголосили підозру! і так завжди!
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26.08.2024 10:28
+14
Немає там ніякої " долі". Була пряма команда від ЄрЗя- випустити.
І справу про нападіння на військового не закриєш і Дмитрук некерований, що хочеш на слідстві і на суді молоти буде. І про конверти і про голосування.
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26.08.2024 10:37
+10
Ну, прямо ілля муромець - **** православна
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26.08.2024 10:29
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Правила форума Совет форумчан
заодно й тцк перевірте. вони в долі
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26.08.2024 10:27 Ответить
Немає там ніякої " долі". Була пряма команда від ЄрЗя- випустити.
І справу про нападіння на військового не закриєш і Дмитрук некерований, що хочеш на слідстві і на суді молоти буде. І про конверти і про голосування.
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26.08.2024 10:37 Ответить
це виконання злочинного наказу. кримінальна справа забезпечена.
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26.08.2024 10:39 Ответить
Ну, це не робиться у письмовому вигляді. Це як наказ Кравченка вбити Гонгадзе. Викликали одного, той бандюгіів привів.
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26.08.2024 14:46 Ответить
чудова система від зевлади! дали втікти- оголосили підозру! і так завжди!
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26.08.2024 10:28 Ответить
Как хорошо, что Боневтик не сбежал!?
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26.08.2024 10:30 Ответить
Та нехай вже уй...бує
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26.08.2024 11:03 Ответить
КращебВтік !
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26.08.2024 11:48 Ответить
Зе настільки боїться своїх,яким повідомлено про підозру,що відразу їх випускає за кордон!Аби не набазікали тут "зайвого" про злочини головного!Вся ця "зелена" банда прийшла у владу виключно збагатитися!
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26.08.2024 10:55 Ответить
Я не дпсу, перевіряли ви хренові, але знаю, що з'їбався!
А ви перевіряти будете скільки, рік?
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26.08.2024 10:28 Ответить
Нагадалися, як вс..ся (в штани наробили
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26.08.2024 10:28 Ответить
тому козлу каміння в руки і ракети збивати
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26.08.2024 10:29 Ответить
переплив курва тису й ухилився від куль...

чи культурно забашляв стрільцям?
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26.08.2024 10:29 Ответить
Ну, прямо ілля муромець - **** православна
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26.08.2024 10:29 Ответить
Винним зроблять прикордонну собаку коккер спаніеля !
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26.08.2024 10:29 Ответить
дпсу-а ми тут нє прі чьом савсєм тут нє прі чьом...
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26.08.2024 10:31 Ответить
Потужно! Два дні перевіряють, де прибацанославний сексот сїбався. А був би простий українець одразу би бусифікували, а може й застрелили
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26.08.2024 10:32 Ответить
ДПСУ хоче вийти на самих себе?
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26.08.2024 10:32 Ответить
І не пристрелили амбала, на відміну від пересічних ...

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26.08.2024 10:32 Ответить
Може ти не читала, що твої " пересічні" два тижні тому заволоділи штатною зброєю прикордонника, відібравши її у військового.
Після того, як такі як ти " зрадоє..и" верещали на всіх гілках, " убівають нашіх мальчіков в трусіках, што пітаються дезєртіровать", прикордонникам заборонили застосовувати зброю.
Будете верещати- ще і поліції заборонять. Вам сподобається.
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26.08.2024 10:42 Ответить
)))А як так сталося,що прикордонник в супереч статуту був сам ? ))Що,в дпсу штату не вистачає ?)
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26.08.2024 10:48 Ответить
Ну ти ж не в наряді сидиш, а на дивані, от без тебе " і невистачає".
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26.08.2024 14:44 Ответить
Як там в "наряді" по утриманню лохомарафонного фронту,подоляцький опариш?)
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26.08.2024 15:54 Ответить
Що, дезертир, неподобається як тебе будуть ловити сачком на кордоні?
Та ти не переймайся, в сачку посидиш тільки до відділка прикордонної служби. Разом із карасями утримувати небудуть
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26.08.2024 19:47 Ответить
Подоляцький опариш,не транслюй на мене свої фобії ) Звісно,тебе,опешного холуя,твої хозяї ,зелені мародери,з собою не візьмут коли будуть тікати,але,не бійся,звичайні українці-добрі люди,просто набьють тобі морду та відпустять )
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27.08.2024 00:10 Ответить
Прокладки гігієнічні частіше міняй, коли на вулицю виходиш і ноги брий, піймають- верещи голосом Верещучки
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27.08.2024 09:13 Ответить
Власним досвідом ділишся ?)))
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27.08.2024 10:54 Ответить
Може ти не читав, що застрелені на кордоні були не тільки в тому випадку?
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26.08.2024 10:48 Ответить
А вам, зродоє...м звісно хотілосось би, щоб " нікагда аружіє не примєнялось". Навіть у випадках, клои цього напряму вимагають статути і положення.
Вам би із Зеленьським " просто пєрєстать стрєлять". І нехай дезертири рікою у Румунію валять.
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26.08.2024 14:41 Ответить
Процитуйте норму закону, згідно якій незаконний перетин кордону, тим більше З України, передбачає вбивство беззбройного порушника.
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26.08.2024 14:45 Ответить
А то ти незнеєш.
використовувати і застосовувати заходи примусу (фізичний вплив, спеціальні засоби, вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку, зброю кораблів, катерів та суден забезпечення, озброєння повітряних суден) в порядку та на підставах, передбачених цим Законом, статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами;
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26.08.2024 14:58 Ответить
"Стаття 21. Умови і межі використання та застосування заходів примусу особовим складом Державної прикордонної служби України

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України під час виконання повноважень, визначених цим Законом, законами України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12 "Про державний кордон України" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/162/95-%D0%B2%D1%80 "Про виключну (морську) економічну зону України" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17 "Про прикордонний контроль" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2641-19 "Про прилеглу зону України" , статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами, уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу:

1) фізичний вплив;

2) спеціальні засоби;

3) вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку;

4) зброю кораблів, катерів та суден забезпечення;

5) озброєння
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26.08.2024 15:00 Ответить
Відкриваєш закон і вивчаєш. Потім задаєш дитячі питання
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26.08.2024 15:04 Ответить
Навіщо мені щось шукати, якщо тут є такий спец.
Яка відповідальність передбачена законом для беззбройних порушників кордону?
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26.08.2024 16:05 Ответить
Ага, давай грай ідіота.
Для беззбройних порушників закону, що чинять опір при затриманні, може бути застосоввана вогнепальна зброя. Так написано у всіх законах і статутах.
Правомірно, чи неправомірно використана зброя вирішують не купа зрадофілів на кшатлт Ал Новосадів, а український суд, або слідство, якщо відмовиться від висування звинувачень на досудовому етапі. Так тобі зрозуміло буде?
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26.08.2024 19:44 Ответить
По кому із застрелених на кордоні за останні три роки був суд і що він постановив?
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26.08.2024 21:02 Ответить
Ну, так " а по кому із застрелених на кордоні за останні три роки був суд і що він постановив?"
А скіки ти " застрелених" нарахувала і чому їх потрібно судити ?
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26.08.2024 22:45 Ответить
"Правомірно, чи неправомірно використана зброя вирішують не купа зрадофілів на кшатлт Ал Новосадів, а український суд, або слідство"
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26.08.2024 22:47 Ответить
Так ти із цим твердженням незгодна,чи що?
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26.08.2024 22:55 Ответить
Згодна. Так де судові рішення про правомірність вбивства прикордонниками беззбройних людей, які тікають з країни?
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27.08.2024 10:02 Ответить
" Дє, дє"? У Карагандє, оам де і рішення суду про заборону це робити
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27.08.2024 15:41 Ответить
саша. где можно прочитать указ о запрете применять оружие при пересечении границы? и внутренний указ ПВ об отдачи оружия нарушителям!
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26.08.2024 11:13 Ответить
Вася, на лобі в тебе. Будеш нести службу на кордоні, тоді зітреш.
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26.08.2024 14:42 Ответить
Граница на замке, ключ от замка в ОПе, пардон , в жопе утки и далее по тексту)))
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26.08.2024 10:34 Ответить
та щас на фотографиях жопу утки не сильно отличиш от фото губ корабельных сосен ))
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26.08.2024 10:36 Ответить
коли з слуг на ріду, то ясно шо інвалід на всю голову. туди тільки таких збирають. і справки є. так шо зря шум підняли ))
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26.08.2024 10:34 Ответить
перевіряють деталі..., це просто знущання. не міг він виїхати, просто домовившись з одним юним прикордонником..., напевне в курсі було й керівництво й вся зміна..., а тепер вони роблять вигляд, що вони щось там перевіряють..., напевне перевіряють, чи правильно розподілили грошову винагороду...
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26.08.2024 10:34 Ответить
Лачен забув написати, хто призначив цих некомпетентних

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26.08.2024 10:36 Ответить
https://x.com/igorlachenkov Ihor Lachenkov

Отримав інформацію з власних джерел: 21.08.2024 в обід генеральному прокурору Костіну доповіли що жінка Дмитрука вже в Кишиневі посилилися в готель і вірогідніше всього він планує тікати.

21.08.2024 Дмитрук був ще в Києві але тоді підозру ніхто не підписав (а злили йому все і на наступний день з'@бав з Києва в багажнику).
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26.08.2024 10:39 Ответить
В багажнику з України не виїдеш. Мають випустити. Тому можна і в салоні сидіти. Хоча, може заради спектаклю "Хитрий жук в багажнику був - а ми і не помітили.... ". Ухилянтів всіх помічають, а цього ні....
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26.08.2024 10:54 Ответить
У всієї влади, починаючи із Зє "Повна некомпетентність та незацікавленість в державних інтересах".
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26.08.2024 10:55 Ответить
Обережніше там з перевірками бо ще на ОПу вийдете. А таке д'єрмаку не сподобається
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26.08.2024 10:39 Ответить
Ніхто нікого і нічого не перевірятиме , втік ,,свой человек".
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26.08.2024 11:00 Ответить
Сьогодні Зеля збере силовиків - шось порішають - а він ше 2023р бив віиськового і ніхто навіть не почухався
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26.08.2024 10:40 Ответить
Вже з Італіі викладав фотки біля Пізи
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26.08.2024 10:55 Ответить
Покіпішують трохи , пройде місяць два , новий ракетний обстріл по якійсь лікарні да і забудуть всі
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26.08.2024 10:41 Ответить
Нехай тепер генеральний прокурор разом з командувачем дпсу поцілують його в с###у, заочно.
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26.08.2024 10:45 Ответить
ДБР,прокуратура, прикордонники також проводять необхідну перевірку,
працює відповідна група !!!!Задіяли 50 ухилянтів!!Звісно воювати ніким!!
95 квартал!!
Стефанчук відправив у відрядження в Монако
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26.08.2024 10:59 Ответить
 
 