ГПСУ проверяет информацию о выезде "слуги народа" Дмитрука за границу

Пограничники проверяют информацию о незаконном пересечении границы нардепом Артемом Дмитруком, избранным от "Слуги народа" (сейчас внефракционный).

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Спикер отметил, что вчера ГБР сообщило о возбуждении уголовного дела по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом.

"В свою очередь пограничники также проводят необходимую проверку, работает соответствующая группа непосредственно на границе для того, чтобы понять обстоятельства и детали этой ситуации", - сказал Демченко.

Спикер подчеркнул, что ГПСУ сотрудничает со следствием, чтобы установить все обстоятельства. В то же время факт и основание выезда Дмитрука за границу Демченко подтверждать отказался.

"Информацию о третьих лицах по пересечению границы или по задержаниям мы не имеем права разглашать в соответствии с действующим законодательством", - добавил он.

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Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

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