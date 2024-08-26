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Факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено, - ДБР

Факт незаконного перетину кордону Артемом Дмитруком встановлено

ДБР встановило факт незаконного перетину кордону нардепом Артемом Дмитруком, обраним від "Слуги народу" (зараз позафракційний).

Про це заявила радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі встановлено, що чинний народний депутат перетнув незаконно та нелегально державний кордон. Ці факти вже встановлені. Якщо говорити про підозру в незаконному перетині кордону і депутату, і іншим особам, які, можливо, були причетні до цього, поки що передчасно", - зазначила вона в ефірі телемарафону.

Також читайте: "Слуга народу" Дмитрук звинуватив ЗСУ у знущанні з місцевих у Курській області

Підозра Артему Дмитруку

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

Також читайте: ДПСУ перевіряє інформацію про виїзд "слуги народу" Дмитрука за кордон

Автор: 

ДБР (3476) Артем Дмитрук (71)


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Топ коментарі
+36
А хто той потужний менеджер, котрий організував "вікно" на кордоні?
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26.08.2024 12:01
+28
"говорити про підозру в незаконному перетині кордону і депутату, і іншим особам, які, можливо, були причетні до цього, поки що передчасно" - ще не всіх переправили на той бік?
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26.08.2024 12:01
+21
Факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено !!!!!!
Преміі медальки та нові звання в залу!!
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26.08.2024 12:10
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фейс чисто андрофаг кацапівський
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26.08.2024 12:00 Відповісти
А хто той потужний менеджер, котрий організував "вікно" на кордоні?
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26.08.2024 12:01 Відповісти
ДБР його ім'я оприлюднить після зміни влади.
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26.08.2024 20:53 Відповісти
Ага, тобто це він сам. Корумпованих прикордонників і гебню відмазали.
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26.08.2024 12:01 Відповісти
"говорити про підозру в незаконному перетині кордону і депутату, і іншим особам, які, можливо, були причетні до цього, поки що передчасно" - ще не всіх переправили на той бік?
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26.08.2024 12:01 Відповісти
Прочитал 3 раза, перекурил. Прочитал 3 раза. Ударился головой о стену. Еще прочел.
Люди добрые, как это понять? Ну как это понять?
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26.08.2024 13:15 Відповісти
А "лох звичайний" це хаває "в льот"! Просто треба вбити свій IQ до рівня гуппі.
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26.08.2024 14:40 Відповісти
Агентура москвы проходит через западный кордон,как в свой мавзолей на экскурсию.
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26.08.2024 12:01 Відповісти
Так подайте його в Інтерпол на розшук!
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26.08.2024 12:02 Відповісти
Підстава ? Отож бо
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26.08.2024 12:04 Відповісти
Ти ідіот?
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26.08.2024 12:06 Відповісти
Цього ж дня Дмитруку було через напади на правоохоронця та військового. Джерело:
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26.08.2024 12:07 Відповісти
Заголовок почитай ще раз і уважно
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26.08.2024 12:18 Відповісти
Для інтерполу це не підстава, це внутрішня наша заборона, а от злочини що кваліфікуються міжнародним кримінальним судочинством так.
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26.08.2024 12:21 Відповісти
проти нього відкрите кримінальне провадження і він незаконно перетнув кордон, як нема підстав?
Але ще питання до тих хто його випустив!
Як Порошенка кудись не пустити то по команді "зась"..
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26.08.2024 14:19 Відповісти
в яку країну він втік?
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26.08.2024 12:06 Відповісти
В Італію літаком з Кишинева.
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26.08.2024 12:12 Відповісти
Тож і молдавани причетні. Бо потрапити у Молдову та вилетіти з Молдови без дозволу прикордонників, митників тай міжнародних авіаустанов неможливо.
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26.08.2024 12:24 Відповісти
Напевно вилетів до того,як наші підняли хай.
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26.08.2024 12:32 Відповісти
Так у нього був румунський паспорт на ім'я Artemie Dmytresku!
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26.08.2024 13:00 Відповісти
Оце дбр попрацювало встановлюючи цей очевидний факт. Всім премії.
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26.08.2024 12:07 Відповісти
Факт встановлено... Як гарно...
А без їхнього "встановлення" це було не відомо?
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26.08.2024 12:08 Відповісти
Не пройшло і тижня, як було встановлено, що перетнув.
Рік піде на те, у чому був одягнений.
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26.08.2024 12:14 Відповісти
Факт встановлено. Але ще мало часу пройшло щоби оголосити підозру в незаконному перетині кордону та оголосити в міжнародний розшук.
Маю на увазі що мало для цієї курви. Бо з Італії йому ще треба десь зникнути щоби наші " броньовані" установи вже напевне могли сказати : ми зробили все що змогли".

Але для кого?
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26.08.2024 12:31 Відповісти
ШОСЬ ДУЖЕ БАГАТО У ДМИТРУКА ПОМІЧНИКІВ НА КОРДОНІ НА ТРЕТЬОМУ РОЦІ ВІЙНИ...
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26.08.2024 12:09 Відповісти
Факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено !!!!!!
Преміі медальки та нові звання в залу!!
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26.08.2024 12:10 Відповісти
говорити про підозру в незаконному перетині кордону і депутату, і іншим особам..поки що передчасно", - зазначила вона Джерело:
всім зрозуміло ?
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26.08.2024 12:11 Відповісти
Усі відмовились підписуватися Буданов теж.
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26.08.2024 12:14 Відповісти
Афігеть! 😲 Всього 3 дні пройшло і якась сотня ЗМІ написала! А ДБР вже факт установила!
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26.08.2024 12:15 Відповісти
та не може цього бути...
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26.08.2024 12:15 Відповісти
Генпрокурор і ДБР - зелені імпотенти або спільники такого ж зеленого українофоба Дмитрука.
Третього не дано.
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26.08.2024 12:16 Відповісти
Скільки це все буде коїтись.... ніхто ж з СБУ і інших органів не знав, що ЦЕ станеться, шо ця тварина прокацапська відверто висловлювала свою позицію за кацапів... Сидячи за кордоном, це чмо буде ще отримувати кошти з державного бюджету....Хто наступний? Труханов? ЗА ШО ВОЮЮТЬ НАШІ ХЛОПЦІ? ЗАШО ГИНУТЬ ЛЮДИ?
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26.08.2024 12:16 Відповісти
Нічосі! Факт незаконного перетину кордону та причетних осіб доведено, але підозру виголосити "передчасно". О, це гнучке українське правосуддя.
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26.08.2024 12:19 Відповісти
Хух,а я добу переживав,встановлять факт незаконного перетину кордону,чи ні.Таки встановили!😂😂
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26.08.2024 12:23 Відповісти
Гранітцца на замке...*****..
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26.08.2024 12:24 Відповісти
Звісно що відпустили! Це ж не Порошенко,на якому цілими зграями собачими висли,аби не випустити на оф!еційну робочу зустріч з запрошенням.
А зеленим можна все!
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26.08.2024 12:24 Відповісти
Зливали підозру не прикордонники!
Хлопця приводили в раду не дбр-івці!
Але роздратування показують зі сторони людоловів та ті, хто топчеться по правах свободи громадян.
І навіть не бачать цього рабовласницького процесу, я всі покажу, я всім дудю))
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26.08.2024 12:24 Відповісти
головне ви там обережнiйше, бо можно вийти i на самих себе.
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26.08.2024 12:27 Відповісти
Його б причастити чимось на кшталт новічка!
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26.08.2024 12:36 Відповісти
Ну, і на біса таке ДБР, яке здатне встановити тільки те, що й так усі вже знають?
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26.08.2024 12:34 Відповісти
Однією рукою (органом) "ВИВЕЗЛИ" - іншою рукою (органом) "героїчно і потужно встановили, що хтось? вивіз"

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26.08.2024 12:43 Відповісти
влада втрачає довіру
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26.08.2024 12:44 Відповісти
ДБР видало черговий бздох.
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26.08.2024 12:47 Відповісти
Уроды зелёные.
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26.08.2024 12:52 Відповісти
Интересно, начальника и зама погранзаставы растреляют или на повышение пошлют?
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26.08.2024 12:54 Відповісти
Премируют. крупными денежными премиями. Собственно уже.
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26.08.2024 13:03 Відповісти
Та то якась ***** а не ДБР. Про незаконний перетин кордону депутатом ВР я знав ще позавчора....
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26.08.2024 13:04 Відповісти
Відпрацьована схема.
Злочин проти України.
Виїзд за кордон по команді ... .
Звинувачення від держорганів.
Виклчення зі "слуг Зеленського".
Безбідне, комортне проживання за кордоном за рахунок мудрого наріТу.
ФсЬо.
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26.08.2024 13:18 Відповісти
"Наразі встановлено, що чинний народний депутат перетнув незаконно та нелегально державний кордон. Ці факти вже встановлені. Якщо говорити про підозру в незаконному перетині кордону і депутату, і іншим особам, які, можливо, були причетні до цього, поки що передчасно" Це, як трішки вагітна?
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26.08.2024 13:21 Відповісти
Схема єрмака.
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26.08.2024 13:28 Відповісти
... а якщо поцупити в "АТБ"2 кг макарон, то що буде бідолазі? ....та на раз-два,все буде дуже і дуже швидко. НЕМА СУМНІВІВ! А ТУТ ШО?
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27.08.2024 12:21 Відповісти
 
 