Факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено, - ДБР

ДБР встановило факт незаконного перетину кордону нардепом Артемом Дмитруком, обраним від "Слуги народу" (зараз позафракційний).

Про це заявила радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі встановлено, що чинний народний депутат перетнув незаконно та нелегально державний кордон. Ці факти вже встановлені. Якщо говорити про підозру в незаконному перетині кордону і депутату, і іншим особам, які, можливо, були причетні до цього, поки що передчасно", - зазначила вона в ефірі телемарафону.

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Підозра Артему Дмитруку

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

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