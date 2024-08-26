Факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено, - ДБР
ДБР встановило факт незаконного перетину кордону нардепом Артемом Дмитруком, обраним від "Слуги народу" (зараз позафракційний).
Про це заявила радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі встановлено, що чинний народний депутат перетнув незаконно та нелегально державний кордон. Ці факти вже встановлені. Якщо говорити про підозру в незаконному перетині кордону і депутату, і іншим особам, які, можливо, були причетні до цього, поки що передчасно", - зазначила вона в ефірі телемарафону.
Підозра Артему Дмитруку
Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.
Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.
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Люди добрые, как это понять? Ну как это понять?
Але ще питання до тих хто його випустив!
Як Порошенка кудись не пустити то по команді "зась"..
А без їхнього "встановлення" це було не відомо?
Рік піде на те, у чому був одягнений.
Маю на увазі що мало для цієї курви. Бо з Італії йому ще треба десь зникнути щоби наші " броньовані" установи вже напевне могли сказати : ми зробили все що змогли".
Але для кого?
Преміі медальки та нові звання в залу!!
всім зрозуміло ?
Третього не дано.
А зеленим можна все!
Хлопця приводили в раду не дбр-івці!
Але роздратування показують зі сторони людоловів та ті, хто топчеться по правах свободи громадян.
І навіть не бачать цього рабовласницького процесу, я всі покажу, я всім дудю))
Злочин проти України.
Виїзд за кордон по команді ... .
Звинувачення від держорганів.
Виклчення зі "слуг Зеленського".
Безбідне, комортне проживання за кордоном за рахунок мудрого наріТу.
ФсЬо.