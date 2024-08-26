Факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен, - ГБР

ГБР установило факт незаконного пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком, избранным от "Слуги народа" (сейчас внефракционный).

Об этом заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас установлено, что действующий народный депутат пересек незаконно и нелегально государственную границу. Эти факты уже установлены. Если говорить о подозрении в незаконном пересечении границы и депутату, и другим лицам, которые, возможно, были причастны к этому, пока преждевременно", - отметила она в эфире телемарафона.

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Подозрение Артему Дмитруку

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

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