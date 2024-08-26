Факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен, - ГБР
ГБР установило факт незаконного пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком, избранным от "Слуги народа" (сейчас внефракционный).
Об этом заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас установлено, что действующий народный депутат пересек незаконно и нелегально государственную границу. Эти факты уже установлены. Если говорить о подозрении в незаконном пересечении границы и депутату, и другим лицам, которые, возможно, были причастны к этому, пока преждевременно", - отметила она в эфире телемарафона.
Подозрение Артему Дмитруку
Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.
В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.
Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.
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Люди добрые, как это понять? Ну как это понять?
Але ще питання до тих хто його випустив!
Як Порошенка кудись не пустити то по команді "зась"..
А без їхнього "встановлення" це було не відомо?
Рік піде на те, у чому був одягнений.
Маю на увазі що мало для цієї курви. Бо з Італії йому ще треба десь зникнути щоби наші " броньовані" установи вже напевне могли сказати : ми зробили все що змогли".
Але для кого?
Преміі медальки та нові звання в залу!!
всім зрозуміло ?
Третього не дано.
А зеленим можна все!
Хлопця приводили в раду не дбр-івці!
Але роздратування показують зі сторони людоловів та ті, хто топчеться по правах свободи громадян.
І навіть не бачать цього рабовласницького процесу, я всі покажу, я всім дудю))
Злочин проти України.
Виїзд за кордон по команді ... .
Звинувачення від держорганів.
Виклчення зі "слуг Зеленського".
Безбідне, комортне проживання за кордоном за рахунок мудрого наріТу.
ФсЬо.