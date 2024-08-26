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Факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен, - ГБР

Факт незаконного перетину кордону Артемом Дмитруком встановлено

ГБР установило факт незаконного пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком, избранным от "Слуги народа" (сейчас внефракционный).

Об этом заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас установлено, что действующий народный депутат пересек незаконно и нелегально государственную границу. Эти факты уже установлены. Если говорить о подозрении в незаконном пересечении границы и депутату, и другим лицам, которые, возможно, были причастны к этому, пока преждевременно", - отметила она в эфире телемарафона.

Также читайте: "Слуга народа" Дмитрук обвинил ВСУ в издевательстве над местными в Курской области

Подозрение Артему Дмитруку

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

Также читайте: ГПСУ проверяет информацию о выезде "слуги народа" Дмитрука за границу

Автор: 

ГБР (2974) Артем Дмитрук (68)


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Топ комментарии
+36
А хто той потужний менеджер, котрий організував "вікно" на кордоні?
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26.08.2024 12:01
+28
"говорити про підозру в незаконному перетині кордону і депутату, і іншим особам, які, можливо, були причетні до цього, поки що передчасно" - ще не всіх переправили на той бік?
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26.08.2024 12:01
+21
Факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено !!!!!!
Преміі медальки та нові звання в залу!!
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26.08.2024 12:10
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фейс чисто андрофаг кацапівський
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26.08.2024 12:00 Ответить
А хто той потужний менеджер, котрий організував "вікно" на кордоні?
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26.08.2024 12:01 Ответить
ДБР його ім'я оприлюднить після зміни влади.
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26.08.2024 20:53 Ответить
Ага, тобто це він сам. Корумпованих прикордонників і гебню відмазали.
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26.08.2024 12:01 Ответить
"говорити про підозру в незаконному перетині кордону і депутату, і іншим особам, які, можливо, були причетні до цього, поки що передчасно" - ще не всіх переправили на той бік?
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26.08.2024 12:01 Ответить
Прочитал 3 раза, перекурил. Прочитал 3 раза. Ударился головой о стену. Еще прочел.
Люди добрые, как это понять? Ну как это понять?
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26.08.2024 13:15 Ответить
А "лох звичайний" це хаває "в льот"! Просто треба вбити свій IQ до рівня гуппі.
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26.08.2024 14:40 Ответить
Агентура москвы проходит через западный кордон,как в свой мавзолей на экскурсию.
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26.08.2024 12:01 Ответить
Так подайте його в Інтерпол на розшук!
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26.08.2024 12:02 Ответить
Підстава ? Отож бо
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26.08.2024 12:04 Ответить
Ти ідіот?
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26.08.2024 12:06 Ответить
Цього ж дня Дмитруку було через напади на правоохоронця та військового. Джерело:
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26.08.2024 12:07 Ответить
Заголовок почитай ще раз і уважно
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26.08.2024 12:18 Ответить
Для інтерполу це не підстава, це внутрішня наша заборона, а от злочини що кваліфікуються міжнародним кримінальним судочинством так.
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26.08.2024 12:21 Ответить
проти нього відкрите кримінальне провадження і він незаконно перетнув кордон, як нема підстав?
Але ще питання до тих хто його випустив!
Як Порошенка кудись не пустити то по команді "зась"..
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26.08.2024 14:19 Ответить
в яку країну він втік?
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26.08.2024 12:06 Ответить
В Італію літаком з Кишинева.
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26.08.2024 12:12 Ответить
Тож і молдавани причетні. Бо потрапити у Молдову та вилетіти з Молдови без дозволу прикордонників, митників тай міжнародних авіаустанов неможливо.
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26.08.2024 12:24 Ответить
Напевно вилетів до того,як наші підняли хай.
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26.08.2024 12:32 Ответить
Так у нього був румунський паспорт на ім'я Artemie Dmytresku!
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26.08.2024 13:00 Ответить
Оце дбр попрацювало встановлюючи цей очевидний факт. Всім премії.
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26.08.2024 12:07 Ответить
Факт встановлено... Як гарно...
А без їхнього "встановлення" це було не відомо?
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26.08.2024 12:08 Ответить
Не пройшло і тижня, як було встановлено, що перетнув.
Рік піде на те, у чому був одягнений.
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26.08.2024 12:14 Ответить
Факт встановлено. Але ще мало часу пройшло щоби оголосити підозру в незаконному перетині кордону та оголосити в міжнародний розшук.
Маю на увазі що мало для цієї курви. Бо з Італії йому ще треба десь зникнути щоби наші " броньовані" установи вже напевне могли сказати : ми зробили все що змогли".

Але для кого?
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26.08.2024 12:31 Ответить
ШОСЬ ДУЖЕ БАГАТО У ДМИТРУКА ПОМІЧНИКІВ НА КОРДОНІ НА ТРЕТЬОМУ РОЦІ ВІЙНИ...
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26.08.2024 12:09 Ответить
Факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено !!!!!!
Преміі медальки та нові звання в залу!!
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26.08.2024 12:10 Ответить
говорити про підозру в незаконному перетині кордону і депутату, і іншим особам..поки що передчасно", - зазначила вона Джерело:
всім зрозуміло ?
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26.08.2024 12:11 Ответить
Усі відмовились підписуватися Буданов теж.
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26.08.2024 12:14 Ответить
Афігеть! 😲 Всього 3 дні пройшло і якась сотня ЗМІ написала! А ДБР вже факт установила!
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26.08.2024 12:15 Ответить
та не може цього бути...
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26.08.2024 12:15 Ответить
Генпрокурор і ДБР - зелені імпотенти або спільники такого ж зеленого українофоба Дмитрука.
Третього не дано.
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26.08.2024 12:16 Ответить
Скільки це все буде коїтись.... ніхто ж з СБУ і інших органів не знав, що ЦЕ станеться, шо ця тварина прокацапська відверто висловлювала свою позицію за кацапів... Сидячи за кордоном, це чмо буде ще отримувати кошти з державного бюджету....Хто наступний? Труханов? ЗА ШО ВОЮЮТЬ НАШІ ХЛОПЦІ? ЗАШО ГИНУТЬ ЛЮДИ?
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26.08.2024 12:16 Ответить
Нічосі! Факт незаконного перетину кордону та причетних осіб доведено, але підозру виголосити "передчасно". О, це гнучке українське правосуддя.
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26.08.2024 12:19 Ответить
Хух,а я добу переживав,встановлять факт незаконного перетину кордону,чи ні.Таки встановили!😂😂
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26.08.2024 12:23 Ответить
Гранітцца на замке...*****..
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26.08.2024 12:24 Ответить
Звісно що відпустили! Це ж не Порошенко,на якому цілими зграями собачими висли,аби не випустити на оф!еційну робочу зустріч з запрошенням.
А зеленим можна все!
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26.08.2024 12:24 Ответить
Зливали підозру не прикордонники!
Хлопця приводили в раду не дбр-івці!
Але роздратування показують зі сторони людоловів та ті, хто топчеться по правах свободи громадян.
І навіть не бачать цього рабовласницького процесу, я всі покажу, я всім дудю))
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26.08.2024 12:24 Ответить
головне ви там обережнiйше, бо можно вийти i на самих себе.
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26.08.2024 12:27 Ответить
Його б причастити чимось на кшталт новічка!
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26.08.2024 12:36 Ответить
Ну, і на біса таке ДБР, яке здатне встановити тільки те, що й так усі вже знають?
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26.08.2024 12:34 Ответить
Однією рукою (органом) "ВИВЕЗЛИ" - іншою рукою (органом) "героїчно і потужно встановили, що хтось? вивіз"

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26.08.2024 12:43 Ответить
влада втрачає довіру
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26.08.2024 12:44 Ответить
ДБР видало черговий бздох.
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26.08.2024 12:47 Ответить
Уроды зелёные.
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26.08.2024 12:52 Ответить
Интересно, начальника и зама погранзаставы растреляют или на повышение пошлют?
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26.08.2024 12:54 Ответить
Премируют. крупными денежными премиями. Собственно уже.
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26.08.2024 13:03 Ответить
Та то якась ***** а не ДБР. Про незаконний перетин кордону депутатом ВР я знав ще позавчора....
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26.08.2024 13:04 Ответить
Відпрацьована схема.
Злочин проти України.
Виїзд за кордон по команді ... .
Звинувачення від держорганів.
Виклчення зі "слуг Зеленського".
Безбідне, комортне проживання за кордоном за рахунок мудрого наріТу.
ФсЬо.
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26.08.2024 13:18 Ответить
"Наразі встановлено, що чинний народний депутат перетнув незаконно та нелегально державний кордон. Ці факти вже встановлені. Якщо говорити про підозру в незаконному перетині кордону і депутату, і іншим особам, які, можливо, були причетні до цього, поки що передчасно" Це, як трішки вагітна?
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26.08.2024 13:21 Ответить
Схема єрмака.
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26.08.2024 13:28 Ответить
... а якщо поцупити в "АТБ"2 кг макарон, то що буде бідолазі? ....та на раз-два,все буде дуже і дуже швидко. НЕМА СУМНІВІВ! А ТУТ ШО?
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27.08.2024 12:21 Ответить
 
 