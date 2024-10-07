"Слуга народу" втікач Дмитрук дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР, - Федорів
Нардеп "Слуги народу" (нині позафракційний) Артем Дмитрук, який втік з України, дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР.
Про це повідомила лідерка громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів, передає Цензор.НЕТ.
"Дмитрук сьогодні голосував на комітеті онлайн. 3,14зда глазам!!! Були правохоронці - Нацпол був онлайн. Ну не ЙТМ. Живіть з цим", - зазначила вона.
За словами Федорів, наразі направлено запит для з'ясування ситуації.
Втеча Артема Дмитрука
Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.
Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.
У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.
Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.
Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.
29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.
Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.
Офіс Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаві ситуації стаються. Вчора посол Ізраїлю в Україні заявив, що його країна давно вже передала Україні систему ранього сповіщення про повітряні атаки, і чому вона досі не працює - питання до України. Тобто Україна має систему, здатну добряче посилити нашу ППО, але чомусь та система досі не працює.
Що це мені нагадало? Це мені нагадало історію з когенераційними установками переданими нам США - вони здатні генерувати таку потрібну українцям електроенергію. Коли влітку українці сиділи без світла по 8 годин, раптом відкрилося що з переданих нам 50 з гаком установок запущена в роботу лише одна. А український бізнес в той самий час збагачував торговців пальним - аби заправляти генератори.
Але далі - більше. Вчора вилізла ще одна інформація. Виявилося що німецькі танки "Leopard" та шведські БМП CV90 і танки Strv 122, ЗСУ використовує де? У Курській області!
Тобто ми втрачаємо території на Донбасі, ми щойно втратили Вугледар, під загрозою Курахове, а ************ техніку відправляють не туди і не на Запорізький напрямок, де нас уже лякають російським наступом. Тезніку направляють у Курську область. Бог з ним, я вже не питаю якого милого ми взагалі влізли в Курську область? Тепер там доведеться оборонятися, хочемо ми того чи ні. Бо банально, якщо не оборонятимемося в Курській області - доведеться оборонятися в Сумській. Фарш назад не провернеш - уже все зроблено.
Але, чорт забирай, чому ******* машини відправляють туди де ми воюємо на чужій землі, а не там де ми захищаємо свою? Не розумію.
Я категорично не розумію, чому на третьому році війни у нас панує такий бардак з будівництвом оборонних споруд? Згадаємо ситуацію біля Вовчанська. Згадаємо "зуби дракона" звалені в кучу біля Покровська. Тощо й тощо.
Я не розумію - що відбувається? Влада ледь не як мантру повторює, що Захід не дає достатньо зброї, не дозволяє бити ракетами углиб території Росії тощо. Дозвольте поцікавитися, а Захід нам і фортифікації має будувати, і систему ранього оповіщення монтувати? Може Захід ще й воювати за нас мусить?
Я гарно чую чого нам не дає Захід - я не бачу що робить українська влада для оборони.
Складається стійке враження ніби влада грає з окупантами у піддавки. І чорт забирай, саме про це волає російська пропаганда - ніби Донбас уже не втримати.
Ворожі боти на соцмережах просторікують про "договірничок" за яким влада хоче здати Донбас ворогу. А тепер поставте себе на місце замореного, виснаженого українського солдата і уявіть - що він думає? Спершу - система ранього оповіщення, яка чомусь не працює, потім - ******* танки в Курській області, а не там де втрачаються території... І на біс - депутат Дунда з пропозицією влізти ще й у Білорусь.
А чого? Палає хата - палай паркан.
Я не розумію що відбувається. І я дуже хочу почути - що, чорт забирай відбувається?
Чому Петру Порошенко перешкоджають передавати військовим техніку - аж до погроз? Чому влада всі сили кидає не на боротьбу з ворогом, а на боротьбу з Порошенком - аж до роликів Паворознюка? Я не розумію цього. Все життя і у всіх країнах під час війни влада з опозицією об'єднували зусилля і створювали уряд національної довіри. Але зелена влада замість цього прямо під час війни з Порошенком заповзято бореться.
Та що там Порошенко? Ця влада генерала Залужного зняла, бо став надто популярний!
Я дуже хочу зрозуміти - як збирається оборонятися ця влада? Вона сама бодай це розуміє?
"кровавий барига, торговля на крові"
Зате це ж саме прощається тепер. Тепер нормально, путін винуватий, президент Україні ні до чого.
тому "зробимо разом їх ще раз". А кажуть, що марафон ніхто не дивиться.
має усі права яко нардеп України, у т.ч. щодо голосувань
Чим вони мають там займатися з такою назвою ?
переживем і зелену чуму , але українці не переставайте вірити в себе і розвиватися ☝🏼
А це означає, що ''слугу народу'' Дмитрука вже заднім числом амністували і реабілітували...
Це формула, за якою Зеленський пробачає ''гріхи''...
«сваихнебрасаем»
Головно щоб зарплата вчаснов Британію приходила офлайн.
Но диагноз избравшим эту сволочь
Дебилы!!!! Сволочь в Британии а вы пАржом...
УСЕ зелене МАЄ В-И-С-І-Т-И, крапка!!!
До Стефанчука теж.
Все інше - нищо.