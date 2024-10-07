УКР
11 655 96

"Слуга народу" втікач Дмитрук дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР, - Федорів

Нардеп Дмитрук дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР

Нардеп "Слуги народу" (нині позафракційний) Артем Дмитрук, який втік з України, дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР.

Про це повідомила лідерка громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів, передає Цензор.НЕТ.

"Дмитрук сьогодні голосував на комітеті онлайн. 3,14зда глазам!!! Були правохоронці - Нацпол був онлайн. Ну не ЙТМ. Живіть з цим", - зазначила вона.

За словами Федорів, наразі направлено запит для з'ясування ситуації.

Нардеп Дмитрук дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР

Дивіться також: Втеча "слуги народу" Дмитрука була не спонтанною, а ретельно продуманою, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

Офіс Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука.

Також дивіться: У Лондоні відбувся суд щодо екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука, - ЗМІ. ВIДЕО

ВР (15185) Артем Дмитрук (73)
+35
... і Ви праві.. У суботу спілкувався з пересічними українцями у Житомирській області... Це просто дійсно повний 3.14здець!!! Нічого дурноголових не виправляє! Ні сотні могил на кладовищах .. і сотні тисяч переселенців..ні обстріли... ні горе..НІЧОГО!!! З десятка спілкувань восьмеро вірять зеленому... двоє мовчать.... Головна теза... а що ..при Пороху було краще.. Наш нарІд невиліковний. Стадо ..яке навіть
07.10.2024 15:40 Відповісти
+32
зеленим ублюдкам все по-піаніні членом
07.10.2024 15:09 Відповісти
+21
Чому ні? Він ще й зарплату отримує. Навіть суддя-вбивця Тандир рік зарплатню отримував, а тут цілий депутат, народний...
07.10.2024 15:44 Відповісти
07.10.2024 15:09 Відповісти
а шо? так можно было???
07.10.2024 15:09 Відповісти
07.10.2024 15:44 Відповісти
ну у нас же вроде нельзя было дистанционно голосовать?
07.10.2024 16:08 Відповісти
Дистанційно не можна голосувати на пленарних засіданнях Ради (коли вся Рада збирається в залі). А на засіданнях комітетів можна приймати участь і голосувати дистанційно.
07.10.2024 17:00 Відповісти
це у Вас нельзя - у них можна
07.10.2024 17:04 Відповісти
Ну він же досі депутат, мандату його поки не позбавили і з комітету навіть не виключили, тому має право. А чому цього досі не зроблено, це питання до Зеленського і його монобільшості
07.10.2024 15:59 Відповісти
Невеличке доповнення. Він член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
07.10.2024 16:46 Відповісти
Так, дякую за доповнення, це прямо як вишенька на цьому трешовому торті.
07.10.2024 17:33 Відповісти
Одна додаткова літера в слові "правопохоронна" все пояснює і все ставить на свої місця.
07.10.2024 17:50 Відповісти
07.10.2024 15:09 Відповісти
ВЛАДО, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ?

Цікаві ситуації стаються. Вчора посол Ізраїлю в Україні заявив, що його країна давно вже передала Україні систему ранього сповіщення про повітряні атаки, і чому вона досі не працює - питання до України. Тобто Україна має систему, здатну добряче посилити нашу ППО, але чомусь та система досі не працює.

Що це мені нагадало? Це мені нагадало історію з когенераційними установками переданими нам США - вони здатні генерувати таку потрібну українцям електроенергію. Коли влітку українці сиділи без світла по 8 годин, раптом відкрилося що з переданих нам 50 з гаком установок запущена в роботу лише одна. А український бізнес в той самий час збагачував торговців пальним - аби заправляти генератори.

Але далі - більше. Вчора вилізла ще одна інформація. Виявилося що німецькі танки "Leopard" та шведські БМП CV90 і танки Strv 122, ЗСУ використовує де? У Курській області!

Тобто ми втрачаємо території на Донбасі, ми щойно втратили Вугледар, під загрозою Курахове, а ************ техніку відправляють не туди і не на Запорізький напрямок, де нас уже лякають російським наступом. Тезніку направляють у Курську область. Бог з ним, я вже не питаю якого милого ми взагалі влізли в Курську область? Тепер там доведеться оборонятися, хочемо ми того чи ні. Бо банально, якщо не оборонятимемося в Курській області - доведеться оборонятися в Сумській. Фарш назад не провернеш - уже все зроблено.

Але, чорт забирай, чому ******* машини відправляють туди де ми воюємо на чужій землі, а не там де ми захищаємо свою? Не розумію.

Я категорично не розумію, чому на третьому році війни у нас панує такий бардак з будівництвом оборонних споруд? Згадаємо ситуацію біля Вовчанська. Згадаємо "зуби дракона" звалені в кучу біля Покровська. Тощо й тощо.

Я не розумію - що відбувається? Влада ледь не як мантру повторює, що Захід не дає достатньо зброї, не дозволяє бити ракетами углиб території Росії тощо. Дозвольте поцікавитися, а Захід нам і фортифікації має будувати, і систему ранього оповіщення монтувати? Може Захід ще й воювати за нас мусить?

Я гарно чую чого нам не дає Захід - я не бачу що робить українська влада для оборони.

Складається стійке враження ніби влада грає з окупантами у піддавки. І чорт забирай, саме про це волає російська пропаганда - ніби Донбас уже не втримати.

Ворожі боти на соцмережах просторікують про "договірничок" за яким влада хоче здати Донбас ворогу. А тепер поставте себе на місце замореного, виснаженого українського солдата і уявіть - що він думає? Спершу - система ранього оповіщення, яка чомусь не працює, потім - ******* танки в Курській області, а не там де втрачаються території... І на біс - депутат Дунда з пропозицією влізти ще й у Білорусь.

А чого? Палає хата - палай паркан.

Я не розумію що відбувається. І я дуже хочу почути - що, чорт забирай відбувається?

Чому Петру Порошенко перешкоджають передавати військовим техніку - аж до погроз? Чому влада всі сили кидає не на боротьбу з ворогом, а на боротьбу з Порошенком - аж до роликів Паворознюка? Я не розумію цього. Все життя і у всіх країнах під час війни влада з опозицією об'єднували зусилля і створювали уряд національної довіри. Але зелена влада замість цього прямо під час війни з Порошенком заповзято бореться.

Та що там Порошенко? Ця влада генерала Залужного зняла, бо став надто популярний!

Я дуже хочу зрозуміти - як збирається оборонятися ця влада? Вона сама бодай це розуміє?
07.10.2024 16:26 Відповісти
Оборонятися? Так ця влада і обороняється. Дуже добре обороняється. Але є ньюанс.
07.10.2024 16:54 Відповісти
Зєлю геть. Вибори
показати весь коментар
07.10.2024 15:10 Відповісти
І знов буде обраний зєля!
07.10.2024 15:19 Відповісти
... і Ви праві.. У суботу спілкувався з пересічними українцями у Житомирській області... Це просто дійсно повний 3.14здець!!! Нічого дурноголових не виправляє! Ні сотні могил на кладовищах .. і сотні тисяч переселенців..ні обстріли... ні горе..НІЧОГО!!! З десятка спілкувань восьмеро вірять зеленому... двоє мовчать.... Головна теза... а що ..при Пороху було краще.. Наш нарІд невиліковний. Стадо ..яке навіть
07.10.2024 15:40 Відповісти
07.10.2024 15:41 Відповісти
що ..при Пороху було краще.." - тем, кто до сих пор этого не понял, ни один доктор на этой планете уже не поможет
07.10.2024 15:44 Відповісти
а ще кажуть "а порох би нас за один день здав би".Знають тіпа, точно
07.10.2024 15:52 Відповісти
... так Порох по їхньому і почав війну у 2014 році... Здав Крим..здав Луганьк з Донецьком... підписав Мінські... От тільки вислів ху..ла.. нас влаштує любий президент , тільки не Порошенко для більшості пустий звук.
07.10.2024 16:17 Відповісти
"він сказав що закінчить війну за 2 тижні і не закінчив".
"кровавий барига, торговля на крові"
Зате це ж саме прощається тепер. Тепер нормально, путін винуватий, президент Україні ні до чого.
тому "зробимо разом їх ще раз". А кажуть, що марафон ніхто не дивиться.
07.10.2024 16:25 Відповісти
До речі за Крим. Можна сказати, що однією з найбільш успішних інформ операцій зеленої влади є переконання величозної кількості людей, що Порошенко здав Крим. Хоча якщо подивитись на дати, коли рашка анексувала Крим і коли Порошенко став президентом, то стає очевидно, що він навіть теоретично не міг його здати, бо просто не просто не був тоді президентом. Щодо Донбасу, то формально здав, звичайно, але мені важко придумати якусь альтернативу Мінським угодам, враховуючи тодішній стан української армії і Західної підтримки (нагадаю, що нам тоді не хотіли не те що джавеліни дати, а навіть снайперські гвинтівки Баррет не продавали, про більш важке озброєння навіть мови іти не могло)
07.10.2024 17:07 Відповісти
... альтернатива Вашим словам...::: Мінськими угодами Порох не здав Донбас..а врятував Україну. За п*ять років реально підняв з колін армію! Яку за неповні три роки зелень знищувала з реактивною швидкістью. І завершу!! Путін зробив велику помилку... напавши на Україну 24.02.22 року. Достатньо було йому почекати ще півтора-два роки...і зелень розвалила б ЗСУ до роти почесної варти!! Навіть не полку..а роти!
07.10.2024 18:33 Відповісти
? Чим вони Вам не подобаються? Адже там зазначено: Провести вибори на окупованій частині Донбасу ЗА УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. Тобто ВСІ ПАРТІЇ повинні маюти однакові умови для агітації, однаковий доступ до ЗМІ тощо. А це можливо лише після виводу окупаційних рашистських військ. ДЕ ТУТ зрада, ДЕ тут здача Донбасу???
07.10.2024 23:37 Відповісти
Бидло не вміє визнавати свої помилки. Тому вони будуть до останнього чіплятися за "здав би за один день" і т.п. Ніхто не хоче визнати (навіть самому собі), що його розвели, як останнього лоха...
07.10.2024 19:24 Відповісти
Нам срака
07.10.2024 17:19 Відповісти
.. ну то Вам може і срака... Але як кажуть..всі прогресивні зміни у державах робить РОЗУМНА меншість..!! То цей прицип повинен і у нас спрацювати.
07.10.2024 18:27 Відповісти
Яка "вишукана" у лідерки мова... Мда...
07.10.2024 15:10 Відповісти
Мови не вистачає, це вже емоції зашкалюють.
07.10.2024 15:47 Відповісти
А Ви естет!
07.10.2024 18:19 Відповісти
Это всё,что Вас беспокоит?
07.10.2024 19:05 Відповісти
Абсурд. Слова тут зайві.
07.10.2024 15:10 Відповісти
Так у нього країна в смартфоні
07.10.2024 15:10 Відповісти
А так можна - шоб підсуднии голосував? - нігуя собі як в нас все ************!
07.10.2024 15:11 Відповісти
Зажорожній взяв хабаря, навіть в Раду ходить і голосує, і нічо. Скоро ще податки зажнім числом підвищать і точно буде перемога!
07.10.2024 15:14 Відповісти
Він ще і зарплатню отримує.
07.10.2024 15:46 Відповісти
мандату нардепа він не позбавлений.
має усі права яко нардеп України, у т.ч. щодо голосувань
07.10.2024 15:12 Відповісти
говорячи прямо - ворог України і зрадник прийма участь в прийнятті рішень. що він наприйма - не важко здогадатись.
07.10.2024 15:13 Відповісти
Что такого,закон есть закон,никто его не отстранил и не лишил мандата,а значит голосовать он имеет право,быдло должно знать - помои из медиа это не решение суда,они только воняют.
07.10.2024 15:14 Відповісти
ще й зарплату утримує, і питання "рішає". ДИСТАНЦІЙНІСТЬ - нова реальність українського життя
07.10.2024 15:14 Відповісти
Це вже повний пізд..ц чи ще ні?
07.10.2024 15:14 Відповісти
Ще ні, він буде коли суд присудить виплатити йому за вимушений прогул та моральні збитки.
07.10.2024 15:23 Відповісти
За цим діло не заржавіє.
07.10.2024 15:34 Відповісти
Він хоч голосує. Нещодавно читав на голосуванні щодо перейменування населених пунктів половини депутатів не було.
07.10.2024 15:16 Відповісти
А так можно було? Може и яник доси дістанційно керує.
07.10.2024 15:17 Відповісти
ОПЖСрачники досі в Раді, так що таки керує.
07.10.2024 15:22 Відповісти
При зє це вже норма!
07.10.2024 15:17 Відповісти
От молодець. Зп відробляє.
07.10.2024 15:23 Відповісти
Усі зелені за замовчуванням вороги України і зрадники
07.10.2024 15:23 Відповісти
доведіть це 73/43%зебілам. А, ні, не зможете
07.10.2024 15:31 Відповісти
лайк новині. Перемога все ближче
07.10.2024 15:32 Відповісти
Ну значить всі ці звинувачення на адресу дмитрука - просто слова і за ними нічого не стоїть. Просто він прогнівив керівництва партії і тому на нього спустили всіх собак. Але йому нічого не загрожує, вони всі впевнились що він далеко і його не дістанеш і тільки тоді підняли крик
07.10.2024 15:33 Відповісти
ЙОКЛМН! Я сподіваюсь, що хоча б Янукович дистанційно укази президента не штампує...
07.10.2024 15:35 Відповісти
громадська ініціатива "Голка" Джерело:
Чим вони мають там займатися з такою назвою ?
07.10.2024 15:37 Відповісти
пережили 1917 , 1922, 1933, 1939, 1979, 1991, 1996 , 2003
переживем і зелену чуму , але українці не переставайте вірити в себе і розвиватися ☝🏼
07.10.2024 15:38 Відповісти
НА ПРИВЕЛИКИЙ ЖАЛЬ, ПЕРЕЖИЛИ НЕ УСІ.
07.10.2024 21:51 Відповісти
07.10.2024 15:40 Відповісти
Вкотре подякуйте дебілам,які привели до влади зелене лайно!
07.10.2024 15:48 Відповісти
"это же наш поцан! своих не бросаем, своих не сдвйом!"
07.10.2024 15:48 Відповісти
Ну так його друзям Стефанчуку і Арахамії потрібні голоси...
А це означає, що ''слугу народу'' Дмитрука вже заднім числом амністували і реабілітували...
Це формула, за якою Зеленський пробачає ''гріхи''...
07.10.2024 15:48 Відповісти
Ось так онлайн ,ЗЄльониє опариші виберуть нєтряпку ще на один термін...
07.10.2024 15:52 Відповісти
Аппаратчікі рєзвятся.
07.10.2024 15:53 Відповісти
хоть паржом
07.10.2024 15:58 Відповісти
А ви чого чекали?
«сваихнебрасаем»
Головно щоб зарплата вчаснов Британію приходила офлайн.
07.10.2024 16:00 Відповісти
Це може свідчити про те, що йому САМ дозволив, і поїхати, і голосувати.
07.10.2024 16:03 Відповісти
Євреї покликали розумного Мойсея, як поводиря, щоб вийти через пустелю і врятуватися від знищення, а дебільна частина українців обрала під оплески у 2019 році Юду, який тихенько веде їх до знищення, прикриваючись міфічними мирними планами.
07.10.2024 16:10 Відповісти
Цю ВР необхідно терміново розганяти ,хоча б ради того щоб не ганьбити законодавчу гілку влади.
07.10.2024 16:23 Відповісти
Та, норм...для країни, де 73% долбодятлів
07.10.2024 16:26 Відповісти
він ще й зарплату отримає
07.10.2024 16:28 Відповісти
А що не так. В нас згідно конституції і корумпованого законодавства депутат може і голосувати і прокручувати і далі свої схеми збагачення навіть в той момент коли обідає людиною. В прямому змісті цього виразу. Отакі має права і свободи. А всі такі тіпа роблять вигляд що це стається тіпа вперше. Ха ха ха.
07.10.2024 16:29 Відповісти
Щоб Україна без Дмитрука робила? Навіть у Лондоні все працює і працює. "Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!"
07.10.2024 16:56 Відповісти
Повний пи#дець. Скзати більше нічого...
07.10.2024 17:15 Відповісти
Краще скажіть, шо чинну владу тре міняти негайно. А те, шо у Державі пи#дець в усіх галузях ми й так бачимо.
07.10.2024 17:20 Відповісти
А деркач з кацапської госдуми вже проголосував?
07.10.2024 17:18 Відповісти
Який відповідальний працівник треба відпустити,яка недолуга рада та монобільшість... .
07.10.2024 17:25 Відповісти
"Пісятелі і Читателі" - це все бздури - "усьо идет по Оманскому плану 3Е3Е-Петрушкина". Букет рішень Zeблазня з дЄрмаком, який послідовно знищує Україну. Просто почитайте прізвища топових посадових осіб і "ексПЕРДів" та вищих воєнначальників.... Розумні це все уже давно зробили, а тут бенефіс "читателей"...
07.10.2024 18:02 Відповісти
Ще півроку тому всі писали, що кворуму депутатів немає і усе що приймають - не дійсне. Але нарід вірить...
07.10.2024 18:25 Відповісти
.... в УКРАЇНІ має бути проукраїнська влада .
07.10.2024 18:27 Відповісти
Стефанчук сказав: Як тіко пройде "розлідування" нардепа, тоді й знімуть із нього депутатську недоторканність(!)...Це шо!?...Дають Дмитруку час звалити у рашку, бо у Лондоні йому залишатися небезпечно???
07.10.2024 18:40 Відповісти
нікуди він не тікав, Зеля просто відпустив його з награбованим, і далі продовжує працювати на Блазня.
07.10.2024 19:15 Відповісти
Ооо, скоро вже й з тюрми будуть голосувати і робити правки законопроектам. Згодом і слово будуть давати.)
07.10.2024 19:23 Відповісти
благодаря отупевшим зелеДрочерам вся страна оказалась в заложниках малоПИДроского бениного Нарика и его рыговско-фсбэшной кодлы!!!
07.10.2024 19:46 Відповісти
А кому мають висувати претензії лошари, які зробили себе разом? Інфантильному дурачку, який грає роль президента чи єрмаку, діяння якого взагалі ніяким законом не регламентується? Бо бенефіціару коломойському пох, він "сидить"🤣
07.10.2024 21:08 Відповісти
И как вам ?? ГолОсовавшим за ..хоть пАржом...весело? Не хочу обидеть ...
Но диагноз избравшим эту сволочь
Дебилы!!!! Сволочь в Британии а вы пАржом...
07.10.2024 21:30 Відповісти
зелене не має СИДІТИ, не має навіть ЛЕЖАТИ,

УСЕ зелене МАЄ В-И-С-І-Т-И, крапка!!!

07.10.2024 21:49 Відповісти
А у нас все дистанційне як в голівудськім "Елізіумі"
07.10.2024 22:01 Відповісти
віртуальне, гайз, віртуальне!
08.10.2024 05:36 Відповісти
До Зе немає питань.
До Стефанчука теж.
Все інше - нищо.
08.10.2024 07:45 Відповісти
 
 