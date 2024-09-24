У Лондоні відбувся суд щодо екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука, - ЗМІ. ВIДЕО

Нардепа "Слуги народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука затримали в Лондоні. Суд розгляне питання щодо його екстрадиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Independent.

"Український депутат, який переховується у Лондоні, постане перед судом, щоб оскаржити запит на його екстрадицію від уряду України", - йдеться в матеріалі видання.

Зазначається, що запит про екстрадицію нардепа-втікача ґрунтується на звинуваченнях у "хуліганстві" через інцидент, до якого він був причетний у 2020 році, коли Дмитрук намагався силою проникнути на політичне зібрання.

Видання пише, що наразі депутат-втікач переховується у Лондоні та має з'явитися у суді. Сам Дмитрук заявив The Independent, що уряд Великої Британії забезпечив йому безпеку з того часу, як він втік з України у серпні. Запит на екстрадицію він назвав "політичним переслідуванням проти мене та моєї родини, проти мене самого за мої політичні погляди та мою підтримку УПЦ". Він також заявив, що немає "ніяких особистих проблем з Володимиром Зеленським".

Згодом нардеп Дмитрук підтвердив затримання британськими правоохоронцями.

У відео Дмитрук заявив, що Зеленський вимагає його екстрадиції.

"Сьогодні в межах процесу я був затриманий правоохоронцями, після цього відбулося судове засідання", – наголосив нардеп.

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Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

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