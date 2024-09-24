У Лондоні відбувся суд щодо екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука, - ЗМІ. ВIДЕО
Нардепа "Слуги народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука затримали в Лондоні. Суд розгляне питання щодо його екстрадиції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Independent.
"Український депутат, який переховується у Лондоні, постане перед судом, щоб оскаржити запит на його екстрадицію від уряду України", - йдеться в матеріалі видання.
Зазначається, що запит про екстрадицію нардепа-втікача ґрунтується на звинуваченнях у "хуліганстві" через інцидент, до якого він був причетний у 2020 році, коли Дмитрук намагався силою проникнути на політичне зібрання.
Видання пише, що наразі депутат-втікач переховується у Лондоні та має з'явитися у суді. Сам Дмитрук заявив The Independent, що уряд Великої Британії забезпечив йому безпеку з того часу, як він втік з України у серпні. Запит на екстрадицію він назвав "політичним переслідуванням проти мене та моєї родини, проти мене самого за мої політичні погляди та мою підтримку УПЦ". Він також заявив, що немає "ніяких особистих проблем з Володимиром Зеленським".
Згодом нардеп Дмитрук підтвердив затримання британськими правоохоронцями.
У відео Дмитрук заявив, що Зеленський вимагає його екстрадиції.
"Сьогодні в межах процесу я був затриманий правоохоронцями, після цього відбулося судове засідання", – наголосив нардеп.
Втеча Артема Дмитрука
Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.
Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.
У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.
Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.
Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.
29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.
Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.
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я вже писав, що цього фраєра затримають
"Недолго музыка играла, не долго фраер танцевал !" 😂👍
А ось це чиста правда.
Жоден з держзрадників та корупціонерів не має проблем з Зеленським.
об'єднує загальна психопатологічна симптоматика.
Чому воно захищає та любить московію та рпц, а тікає до ненависної Європи?
Дуже просто пояснення - у нього, як і йому подібних, подвійна свідомість, а це зветься
шизофренією.
У Зеленського взагалі нема ніяких особистих проблем зі злодіями,шахраями і бандитами з його партії і не тільки .
а вы не верили в развитую демократию.
це вам не ЗЄльонська охлократія
"злой татаров ползёт на берег темзы, точит свой кинжяль...." ))
як що, не відправлять в україну, то такі звинувачення.
як що, відправлять, то що з ним, тут робити?
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-missile-explosion-putin-war-latest-news-b2617801.html Украинский депутат, укрывшийся в Лондоне, должен явиться в суд, чтобы оспорить запрос правительства Зеленского об экстрадиции.
Популизм.
А если серьезно: никто из развитых стран не депортирует людей в не безопасную страну. Мужик этот мне не нравится (просто не нравится), но я уверен, что суд если даже признает его виновным, никуда его не депортирует.
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-missile-explosion-putin-war-latest-news-b2617801.html Украинский депутат, укрывшийся в Лондоне, должен явиться в суд, чтобы оспорить запрос правительства Зеленского об экстрадиции.
1. В розыск его никто не объявлял. Есть только запрос Украины на объявление в розыск.
2. Депутат подал в Лондонский суд иск против Украины.
3. Судить будут не депутата а мою страну. Правомерна ли было обращение о розыске.
4. О депортации речь вообще не ведётся.
5. Если суд признает правомочность подачи запроса Украиной, это еще не значит что Интерпол "вольмёт под козырёк"
Просто через 2 роки перевірять чи можно його до людей випускати.
Такі терміни, в основному, дають за бійки агресивним неадекватам. як цей депутат.
Причому, під час бійки був удар в голову. там це можуть розцінити як спробу вбивства.
Я согласен с Вами, что вша, живущая на налоги Украины, должна стоять в первых рядах ее защиты, но, увы, обычно происходит иначе.
Вовк??
З цього роблю висновок, що сама заборона на його перетин є незаконною і українська влада це визнає та боїться виносити свій злочин на світовий загал.
Тож через Тису пливуть не ухилянти, а втікачі від корупційного свавілля ухилянта Зеленського.
то він приїхав комуналку за лондонські квартири
шифіра та ЗЕ оплатити
Чи відбудеться екстрадиція психічнохворої істоти чи англійці бажають самі його лікувати
електрикою?
Прихильникам РПЦ безкоштовно))