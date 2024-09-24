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У Лондоні відбувся суд щодо екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука, - ЗМІ. ВIДЕО

Нардепа "Слуги народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука затримали в Лондоні. Суд розгляне питання щодо його екстрадиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Independent.

"Український депутат, який переховується у Лондоні, постане перед судом, щоб оскаржити запит на його екстрадицію від уряду України", - йдеться в матеріалі видання.

Зазначається, що запит про екстрадицію нардепа-втікача ґрунтується на звинуваченнях у "хуліганстві" через інцидент, до якого він був причетний у 2020 році, коли Дмитрук намагався силою проникнути на політичне зібрання.

Видання пише, що наразі депутат-втікач переховується у Лондоні та має з'явитися у суді. Сам Дмитрук заявив The Independent, що уряд Великої Британії забезпечив йому безпеку з того часу, як він втік з України у серпні. Запит на екстрадицію він назвав "політичним переслідуванням проти мене та моєї родини, проти мене самого за мої політичні погляди та мою підтримку УПЦ". Він також заявив, що немає "ніяких особистих проблем з Володимиром Зеленським".

Згодом нардеп Дмитрук підтвердив затримання британськими правоохоронцями.

У відео Дмитрук заявив, що Зеленський вимагає його екстрадиції.

"Сьогодні в межах процесу я був затриманий правоохоронцями, після цього відбулося судове засідання", – наголосив нардеп.

Читайте: "Слуга народу" втікач Дмитрук: Мене хотіли ліквідувати за вказівкою з ОП

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про повернення держзрадників до України: Є складнощі

Автор: 

Велика Британія (5602) суд (11697) екстрадиція (435) Артем Дмитрук (71)


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Топ коментарі
+62
Він також заявив, що не має "ніяких особистих проблем з Володимиром Зеленським".

А ось це чиста правда.
Жоден з держзрадників та корупціонерів не має проблем з Зеленським.
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24.09.2024 20:47
+37
рука татарова в дії Зазначається, що запит про екстрадицію нардепа-втікача ґрунтується на звинуваченнях у "***********" через інцидент, до якого він був причетний у 2020 році, коли Дмитрук намагався силою проникнути на політичне зібрання. це цирк за який йому нічого не буде
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24.09.2024 20:50
+31
А що ж воно так нєскрєпно втік до Лондона, а не до Москви, де його улюблена РПЦ?
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24.09.2024 20:56
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..по хулиганке его никто не экстрадирует.. да и не выгодно пацанам, что бы он здесь появился.. если появится - может много чего рассказать.. С кем поспорить??
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24.09.2024 20:47 Відповісти
тому і імітують, типа екстрадиція, але підстави смішні, але скажуть Британія не видала
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24.09.2024 21:32 Відповісти
давай зі мною!
я вже писав, що цього фраєра затримають

"Недолго музыка играла, не долго фраер танцевал !" 😂👍

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24.09.2024 21:50 Відповісти
ОМЕРТА режиму ! Ну далі , що ? Воно , таке Самє , як вся кодла ЗЕЛЕНОГНІЙНИХ ! Де Баканов, Абдрістовіч, портнов, всі мародери які « тихо ушлі в лес», як ТРУХІН , резніков , Шарапов …………Хоч один член угрупування Ермачидли ~ ТАТАРОВА покаран, з конфіскацією напізженних мільярдів !
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25.09.2024 10:37 Відповісти
А есть другие законные поводы для его экстрадиции?
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25.09.2024 10:27 Відповісти
Він також заявив, що не має "ніяких особистих проблем з Володимиром Зеленським".

А ось це чиста правда.
Жоден з держзрадників та корупціонерів не має проблем з Зеленським.
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24.09.2024 20:47 Відповісти
Та невже? - повернуть?
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24.09.2024 20:49 Відповісти
********* шиють - а могли б штраф за неправильну парковку - сюр якиись
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24.09.2024 21:01 Відповісти
Ну да, зебилы все сделают, чтобы в Британии ему комфортно было.
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24.09.2024 23:35 Відповісти
рука татарова в дії Зазначається, що запит про екстрадицію нардепа-втікача ґрунтується на звинуваченнях у "***********" через інцидент, до якого він був причетний у 2020 році, коли Дмитрук намагався силою проникнути на політичне зібрання. це цирк за який йому нічого не буде
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24.09.2024 20:50 Відповісти
Ну-ну, зе-слугні прокурори так по-працюють, що його відпустять та ще й вибачся!
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24.09.2024 20:50 Відповісти
Не подскажите из какой "партии" этот деятель . И нашлись ведь умственно отсталые ,которые за такое голосовали !
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24.09.2024 20:50 Відповісти
А де ті люди які голосували за ригів/опзж/шаріївщину?
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24.09.2024 20:55 Відповісти
А що ж воно так нєскрєпно втік до Лондона, а не до Москви, де його улюблена РПЦ?
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24.09.2024 20:56 Відповісти
Це падло української мови цурається , кацапською ******* наче корєнной масквіч
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24.09.2024 22:39 Відповісти
Бо лайно їх ті скрєпи як й вони самі, гієни мерзотні.
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24.09.2024 23:15 Відповісти
Дмитрук - "русский". А "русский" - це не нація, це зброд істот будь якої національності, котрих

об'єднує загальна психопатологічна симптоматика.

Чому воно захищає та любить московію та рпц, а тікає до ненависної Європи?

Дуже просто пояснення - у нього, як і йому подібних, подвійна свідомість, а це зветься

шизофренією.
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25.09.2024 08:20 Відповісти
Мабуть хотів побачити лондонські шпілі - вілі ...
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25.09.2024 10:56 Відповісти
Він також заявив, що немає "ніяких особистих проблем з Володимиром Зеленським".
У Зеленського взагалі нема ніяких особистих проблем зі злодіями,шахраями і бандитами з його партії і не тільки .
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24.09.2024 20:57 Відповісти
Мрія всіх депутатів "Слуга народу" закінчити епоху бідності українців та після цього втекти за кордон на постійне проживання.
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24.09.2024 20:57 Відповісти
Ха Ха Ха
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24.09.2024 21:01 Відповісти
+💯!

а вы не верили в развитую демократию.
це вам не ЗЄльонська охлократія

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24.09.2024 21:52 Відповісти
о, почалося - згодом усі зеленські, тіпА, політики, від самОї Зєлі і до останнього "депутата з КоломОйського району" мають відшліфувати мантру про "політичні переслідування"... бо сидіти за дермово-зєліни дєлішки ніхто не схоче і кожен буде тонути чи спливати сам по собі...
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24.09.2024 21:02 Відповісти
Ааааа. Оце паливо. В кожної мерзоти в Україні нема жодних проблем з зеленою гнидою.
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24.09.2024 21:03 Відповісти
Слуга недолугих ідіотів...))
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24.09.2024 21:07 Відповісти
та там уже за ним
"злой татаров ползёт на берег темзы, ‎точит свой кинжяль...." ))
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24.09.2024 21:07 Відповісти
щось, у зе!шобли, все з рук валиться.
як що, не відправлять в україну, то такі звинувачення.
як що, відправлять, то що з ним, тут робити?
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24.09.2024 21:12 Відповісти
Читаем оригинал:
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-missile-explosion-putin-war-latest-news-b2617801.html Украинский депутат, укрывшийся в Лондоне, должен явиться в суд, чтобы оспорить запрос правительства Зеленского об экстрадиции.
Популизм.
А если серьезно: никто из развитых стран не депортирует людей в не безопасную страну. Мужик этот мне не нравится (просто не нравится), но я уверен, что суд если даже признает его виновным, никуда его не депортирует.
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24.09.2024 21:12 Відповісти
Максимум посадять під нагляд до кінця війни. Якщо сам не захоче приїхати назад.
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24.09.2024 21:33 Відповісти
Про это я пишу. Это очередной популизм, не более того. А факт того, что он депутат, гарантирует ему политическое убежище.
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24.09.2024 21:37 Відповісти
Читаем оригинал:
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-missile-explosion-putin-war-latest-news-b2617801.html Украинский депутат, укрывшийся в Лондоне, должен явиться в суд, чтобы оспорить запрос правительства Зеленского об экстрадиции.
1. В розыск его никто не объявлял. Есть только запрос Украины на объявление в розыск.
2. Депутат подал в Лондонский суд иск против Украины.
3. Судить будут не депутата а мою страну. Правомерна ли было обращение о розыске.
4. О депортации речь вообще не ведётся.
5. Если суд признает правомочность подачи запроса Украиной, это еще не значит что Интерпол "вольмёт под козырёк"
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24.09.2024 21:43 Відповісти
В Англії е так поняття як "термін в періоді". Дають наприклад 2 роки а може просидіти 20.
Просто через 2 роки перевірять чи можно його до людей випускати.
Такі терміни, в основному, дають за бійки агресивним неадекватам. як цей депутат.
Причому, під час бійки був удар в голову. там це можуть розцінити як спробу вбивства.
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24.09.2024 21:48 Відповісти
Ну, он защищал УПЦ МП в Украине, а вместе с "этой защитой" у него наверняка имеются всякие нехорошие делишки которые наверняка зафиксировали в СБУ и сообщили об этом английским коллегам, так что он по всем канонам преступник который должен понести наказание..
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24.09.2024 21:54 Відповісти
Ну якщо депутат, то його місце в Україні, а не в Лондоні. Він повноваження склав? Ви не замінюйте закони Європи відносно статусу і депортації.
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24.09.2024 22:17 Відповісти
Я описал ситуацию так, как я её вижу, а не так как Вам хотелось бы.
Я согласен с Вами, что вша, живущая на налоги Украины, должна стоять в первых рядах ее защиты, но, увы, обычно происходит иначе.
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25.09.2024 08:27 Відповісти
Є закони ,є посади, є відповідальність. Так що давайте по закону,а не по особистому баченні
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25.09.2024 09:00 Відповісти
По европейским законам, никто не отправит его в Украину до окончания войны.
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25.09.2024 09:16 Відповісти
То нехай відбуває покарання в тюрьмі Євросоюзу, хоча Лондон не є його частиною. Досить дискусії про нікчемну людину
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25.09.2024 09:54 Відповісти
а суддя хто??
Вовк??
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24.09.2024 21:12 Відповісти
У запиті немає ні слова про незаконний перетин Дмитруком кордону.
З цього роблю висновок, що сама заборона на його перетин є незаконною і українська влада це визнає та боїться виносити свій злочин на світовий загал.
Тож через Тису пливуть не ухилянти, а втікачі від корупційного свавілля ухилянта Зеленського.
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24.09.2024 21:14 Відповісти
який втікач??
то він приїхав комуналку за лондонські квартири
шифіра та ЗЕ оплатити
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24.09.2024 21:17 Відповісти
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24.09.2024 21:18 Відповісти
Не за держ зрау, а за *********** ???
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24.09.2024 21:29 Відповісти
не туда убьог. тре було на паРашку
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24.09.2024 21:36 Відповісти
Після ківі і татарського вже якось перехотілося
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24.09.2024 21:38 Відповісти
Екстрадиція із Лондона. Смішно.
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24.09.2024 21:46 Відповісти
Ось вам народе і яскравий приклад як поведе себе вся ця шобла коли буде рано чи пізно змушена покинути Україну...ось рецепт за яким вони раптом всі стануть " політичними" біженцями...і ще це пробна куля на реакцію Заходу...
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24.09.2024 21:52 Відповісти
Суд винесе рішення в його користь і це буде прецедент на майбутні рішення щодо усіх депутатів ВР.
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24.09.2024 21:56 Відповісти
Шпійону, який утікав у Сербію, теж пред'явили крадіжку зарплати за попереднім місцем роботи. І тут теж пішли по тій же стежині.
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24.09.2024 22:02 Відповісти
Як на мене - це чергове Шоу... І смішне звинувачення "у проникненні на політичне зібрання"...
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24.09.2024 22:20 Відповісти
Запобіжний захід для членів угруповання «слуги», має бути тимчасова ампутація кінцівок: верхніх-щоб не крали, нижніх-щоб не втекли, до розгляду справи по суті.
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24.09.2024 22:27 Відповісти
Чергова **** православна
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24.09.2024 22:29 Відповісти
В Украине застрелить тварюку сруцкимирную. Образцово-показательно. В затылок. При попытке к бегству. Так же пострелять и всех других ему подобных властьпридержащих. В лоб - попытка нападения. Свидетели, служебное расследование и заключение - оружие применено правомерно. Меня ответственным за исполнение назначить.
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24.09.2024 22:40 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3511530/vaks_vidpustyv_ekszastupnyka_ministra_nemchynova_pid_osobyste_zobovyazannya
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24.09.2024 22:48 Відповісти
Хтось вже з'ясував де у Лондоні це п4дло проживає?
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24.09.2024 23:22 Відповісти
хм?и кому и что он объяснить пытается? если все знают что покинуть пределы неньки можно только ,,обилеченым" и только в этом случае даётся зелёный свет зелёной власти.
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24.09.2024 23:28 Відповісти
фраєр та поц
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25.09.2024 01:32 Відповісти
Шапито. Раздули из ничтожества целый спектакль
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25.09.2024 02:09 Відповісти
Цирк да й годі. Підняли шуму який всі опсасують с кожного утюга,от прям головний злодій всесвіту. А по факту очевидні натянуті звинувачення,навіть чогось більш вагомого ну там корупції чи щось такого не змогли видумати. Якщо екстрадують-це буде повний сюр,конюктурність та нікчемність западних демократій
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25.09.2024 07:58 Відповісти
поїздку і комфортне проживання свинособачій мордяці в разглагаєщеємуся тлєтворно загнівающєм Лондоне оплатив народ України ну шо тут скажеш
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25.09.2024 08:12 Відповісти
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25.09.2024 08:29 Відповісти
А за держзраду і нелегальний перехід кордону цього "совкодрочера" не хочуть притягнути. За побиття цивільної людини також не висуното звинувачень. ******
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25.09.2024 08:34 Відповісти
Підстригти, поголити та відправити на фронт цю неохайну істоту
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25.09.2024 08:43 Відповісти
Тільки за жопу зібралися подержати - зразу ж оре про політічеськоє прєслєдованиє...
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25.09.2024 08:49 Відповісти
Так і чим все закінчилося?

Чи відбудеться екстрадиція психічнохворої істоти чи англійці бажають самі його лікувати

електрикою?
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25.09.2024 09:05 Відповісти
зачем лицу мужского пола пи.да под носом? Фу, ***!!!
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25.09.2024 09:07 Відповісти
істота психічно хвора, тому й ....... під носом.
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25.09.2024 09:20 Відповісти
Хоч би в Німеччину тікав
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25.09.2024 09:18 Відповісти
Срижка бороди Автогенним Різаком.....
Прихильникам РПЦ безкоштовно))
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25.09.2024 09:37 Відповісти
Це, типу, той - ***** православна!
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25.09.2024 15:46 Відповісти
Цапка цього в петушину хату на розрив по колу пустити.
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25.09.2024 20:45 Відповісти
Не ту країну вибрав треба було зашаритись в Угорщину, але ж захотів шоб на широку ногу по Пікаділлі
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26.09.2024 00:49 Відповісти
Що дивуватися, мамоян, симонян, кеосаян....
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04.10.2024 10:10 Відповісти
 
 