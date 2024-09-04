Помічник нардепа ОПЗЖ Мамояна допомагав "слузі народу" Дмитруку втекти з України, - ЗМІ

Втекти з України нардепу "Слуги народу" (нині позафракційному) Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Українська правда".

"За кермом Camry, яка вивозила Дмитрука з Києва, перебував громадянин Володимир Миколайович Крохмаль – помічник на громадських засадах народного депутата від ОПЗЖ Суто Мамояна. Згодом під час допиту як свідок Крохмаль повідомив, що його попросили (хто саме – він не сказав) підвезти людину на точку, яку йому прислали", - йдеться в матеріалі.

Нардеп Мамоян у коментарі заявив: "Він у мене просто як колега попросив машину, щоб відвезти його в Одесу, бо турбувався за своє життя і не хотів їхати на своїй".

Мамоян також підтвердив, що правоохоронці досі не зверталися до нього щодо допомоги Дмитруку з втечею. В Одеській області Дмитрук попросив його висадити та пересів до Mitsubishi Pajero Sport. Далі, за даними слідства, втекти з країни йому допомагали люди, які можуть бути пов’язані з незаконним переправленням чоловіків за кордон.

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"В результаті проведених заходів встановлено особу, причетну до незаконного переправлення Дмитрука через державний кордон України - це громадянин України Улуханов Айдин Гашимович, 14.12.1968 року народження", - цитує видання матеріали слідства.

Також відомо, що Улуханов теж втік з України. Згідно із матеріалами провадження, він незаконно перетнув державний кордон 25 серпня і перебуває на території невизнаного Придністров'я.

"Після аналізу телефонних з’єднань Улуханова, правоохоронці встановили деталізований маршрут, яким він рухався 23 серпня. Маршрут збігається з датою та часом пересадки Дмитрука з Toyota Camry до Mitsubishi Pajero Sport, на якому народний депутат і втік з України. Водієві Mitsubishi та Улуханову вже заочно повідомили про підозру у незаконному перетині кордону" ,- підсумували журналісти.

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Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

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