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Помічник нардепа ОПЗЖ Мамояна допомагав "слузі народу" Дмитруку втекти з України, - ЗМІ

Помічник нардепа Мамояна допомагав тікати Артему Дмитруку

Втекти з України нардепу "Слуги народу" (нині позафракційному) Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Українська правда".

"За кермом Camry, яка вивозила Дмитрука з Києва, перебував громадянин Володимир Миколайович Крохмаль – помічник на громадських засадах народного депутата від ОПЗЖ Суто Мамояна. Згодом під час допиту як свідок Крохмаль повідомив, що його попросили (хто саме – він не сказав) підвезти людину на точку, яку йому прислали", - йдеться в матеріалі.

Нардеп Мамоян у коментарі заявив: "Він у мене просто як колега попросив машину, щоб відвезти його в Одесу, бо турбувався за своє життя і не хотів їхати на своїй".

Мамоян також підтвердив, що правоохоронці досі не зверталися до нього щодо допомоги Дмитруку з втечею. В Одеській області Дмитрук попросив його висадити та пересів до Mitsubishi Pajero Sport. Далі, за даними слідства, втекти з країни йому допомагали люди, які можуть бути пов’язані з незаконним переправленням чоловіків за кордон.

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"В результаті проведених заходів встановлено особу, причетну до незаконного переправлення Дмитрука через державний кордон України - це громадянин України Улуханов Айдин Гашимович, 14.12.1968 року народження", - цитує видання матеріали слідства.

Також відомо, що Улуханов теж втік з України. Згідно із матеріалами провадження, він незаконно перетнув державний кордон 25 серпня і перебуває на території невизнаного Придністров'я.

"Після аналізу телефонних з’єднань Улуханова, правоохоронці встановили деталізований маршрут, яким він рухався 23 серпня. Маршрут збігається з датою та часом пересадки Дмитрука з Toyota Camry до Mitsubishi Pajero Sport, на якому народний депутат і втік з України. Водієві Mitsubishi та Улуханову вже заочно повідомили про підозру у незаконному перетині кордону" ,- підсумували журналісти.

Також дивіться: "Слугу народу" Дмитрука помітили у Лондоні. Він відвідував ТЦ, - ЗМІ. ВIДЕО

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Також читайте: Дмитрук втік з України не через пункт пропуску, - Держприкордонслужба

Автор: 

Артем Дмитрук (71) Мамоян Суто (2)


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Топ коментарі
+62
В раді коли-небудь будуть Українці, а не непотріб з усього світу? !
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04.09.2024 11:17
+28
Ото ж - все як класик писав "жиди злигались з москалями"...
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04.09.2024 11:19
+21
... вигнати цього армяна на хер з України.
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04.09.2024 11:19
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Ніхто і не здивований, блд.
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04.09.2024 19:17 Відповісти
Дивно! Канаверти разом з баблом, отримували у ВРУ, як має бути… Але утік, з України, тільки дубоголовий служка?? Ну, Зеленський з Разумковим, і лайна нанесли до ВРУ у 2019 році!!!
Про це, правдоруб з під ОПУ єрмака, бездумна, чомусь замовчує, сором'язливо витріщивши очі !!
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04.09.2024 19:55 Відповісти
Я так зрозумiв, Украiна це утiлiзатор усих потвор iз iзчадiя ада?
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04.09.2024 19:55 Відповісти
Пускай будет дальше нардепом. Бывпют ошибки в людей. Таких пол партии Слуг народа. Это же уже нормально
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04.09.2024 20:16 Відповісти
Пускай воно ішло лісом подалі від України
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04.09.2024 22:27 Відповісти
А чого нервуватися ...це вже не допоможе ...поїзд пішов ...зелені рулять ...самі вибрали собі життья ...шоб вами правили ПР-2 ...тримай ТЕ ....
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04.09.2024 20:23 Відповісти
Ну от знову скандал корупційний та повідомлення про злочин. А хто фігурує в всіх останніх корупційних скандалах? Як не жид - то Мамоян! Це українці вибрали собі в депутати злодія та бандита щоб піклувався про українців? ЯК МОЖЕ НЕ УКРАЇНЕЦЬ ПІКЛУВАТИСЯ ПРО УКРАЇНЦІВ У ВЛАДНИХ КАБІНЕТАХ ТА на вищих державних ПОСАДАХ? Хтось таке бачив?. ФАКТИ ЩОСЬ ПОКАЗУЮТЬ ПОГАНУ КАРТИНУ. ВИБАЧТЕ ЦЕ НЕ КСЕНОФОБІЯ - ЦЕ ПРОСТО ФАКТИ , ВИСНОВКИ ТА ПІДСУМКИ. Звісно з демократією в нас щось не так, якась підставна демократія вийшла.
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04.09.2024 20:37 Відповісти
Полиция не допросит депутата мамояна, так как у него родственник начследствия соломенского района Киева халил мамоян
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06.09.2024 02:24 Відповісти
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