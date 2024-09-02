Дмитрук втік з України не через пункт пропуску, - Держприкордонслужба

Нардеп Артем Дмитрук втік з України не через пункт пропуску, а через зелену зону кордону.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Він пояснив, що від початку воєнного стану всі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та так званим Придністров’ям зачинені, тому пройти через них неможливо.

Тобто Дмитрук не йшов через пункт пропуску, а перетнув кордон по "зеленій зоні".

Раніше в Офісі генпрокурора заявили, що депутат пішки перетнув кордон у напрямку "Придністров’я" біля пункту пропуску "Павлівка" 23 серпня. Трьом особам, які допомогли втекти за кордон "слузі народу" Дмитруку, повідомлено про підозру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заочно призначив запобіжний захід "слузі народу" Дмитруку у вигляді тримання під вартою

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.