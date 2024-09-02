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Дмитрук втік з України не через пункт пропуску, - Держприкордонслужба

Артем Ддмитрук

Нардеп Артем Дмитрук втік з України не через пункт пропуску, а через зелену зону кордону.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Він пояснив, що від початку воєнного стану всі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та так званим Придністров’ям зачинені, тому пройти через них неможливо.

Тобто Дмитрук не йшов через пункт пропуску, а перетнув кордон по "зеленій зоні".

Раніше в Офісі генпрокурора заявили, що депутат пішки перетнув кордон у напрямку "Придністров’я" біля пункту пропуску "Павлівка" 23 серпня. Трьом особам, які допомогли втекти за кордон "слузі народу" Дмитруку, повідомлено про підозру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заочно призначив запобіжний захід "слузі народу" Дмитруку у вигляді тримання під вартою

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5958) Артем Дмитрук (71)


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Топ коментарі
+37
От ******** так ********! Хто повірить, що дмитрук в резиняках, а може вплав через річку кордон перетнув?
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02.09.2024 11:59
+33
молдавани інше говорять
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02.09.2024 12:00
+19
Ага, зараз "зелена зона" тільки для зельоних.
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02.09.2024 12:06
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А все ж таки Задзеркалля існує і мєлофон!
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02.09.2024 11:59 Відповісти
простий хлопець записався в "Слугу народу" і пішов в депутати, щоб Україну на краще змінити, але злії біндерівці не дали йому цього зробити і він змушений був рєтіроваться в гідрокостюмі Італію
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02.09.2024 14:06 Відповісти
От ******** так ********! Хто повірить, що дмитрук в резиняках, а може вплав через річку кордон перетнув?
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02.09.2024 11:59 Відповісти
Дроном)))
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02.09.2024 12:02 Відповісти
навіщо Ви так ?

у мене камінь з душі впав, коли повідомили що ДСНС "ні прі чьом"

.
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02.09.2024 14:04 Відповісти
"Ні прі чьом" це ДПС, а от ДСНС хто зна. Може ДСНС його на пожежному автомобілі, чи на надувній лодці рятували до самого Лондона..
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02.09.2024 14:24 Відповісти
пардон!

ДСНС велика шана!
на відміну від ДПС, яке вже цілу загальновійськову армію ухилянтів випустила
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02.09.2024 14:37 Відповісти
В ДСНС взагалі святі люди працюють. Як казали раніше: коли пожежники сплять люди сміються, а коли працюють люди плачуть. Солодких снів всим пожежникам.
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02.09.2024 14:52 Відповісти
Так в зеленіи зоні ж наряди погранців з собаками - як вони иого прочухали?
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02.09.2024 12:00 Відповісти
Коли потрібно, можуть десь затриматися.
Чому такі дитячі питання задаєте?!
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02.09.2024 12:02 Відповісти
Це питання з підтекстом сарказму - вони вже и дрони запускають - шоб виявити хто рухається в одному напрямку - до кордону
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02.09.2024 12:07 Відповісти
Песам дали хабаря, у розмірі 10 кг роял каніна
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02.09.2024 12:03 Відповісти
Сирко сам себя не покормит, понимать надо).
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02.09.2024 12:07 Відповісти
Що таке "погранці"?
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02.09.2024 15:26 Відповісти
молдавани інше говорять
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02.09.2024 12:00 Відповісти
Так отож! "В'їхав еа територію Молдови легально!!!! "
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02.09.2024 12:26 Відповісти
Отже дозвіл дав Стефанчук
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02.09.2024 14:30 Відповісти
якби він нелегально попав в Молдову як би прикордонний контроль на виліт пройшов в аеропорту? Хоча може й там проплатив...
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02.09.2024 18:21 Відповісти
Підорюга пройшла через "зелену" зону з баулом капусти та євро. Це вже навіть не смішно.
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02.09.2024 12:01 Відповісти
Народний депутат Артем Дмитрук, якого підозрюють у побитті військового й правоохоронця, перетнув кордон з Молдовою, не вказуючи, що він - депутат.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос, https://www.radiosvoboda.org/a/news-mvs-moldova-dmytruk/33094205.html передає «Радіо Свобода».

На кордоні Дмитрука прийняли як звичайного громадянина, який залишає територію, де йде війна. Про те, що він є депутатом, Дмитрук не казав.

Глава молдовського МВС каже, що країна була змушена пропустити Дмитрука, відповідно до Женевської конвенції. Документ зобов'язує надати людям, що приїжджають із зони конфлікту, безпечне місце.

На думку Ефроса, Молдова виконала свої зобов'язання, задокументувавши в'їзд українського депутата. Після цього той вилетів із країни через міжнародний аеропорт Кишинева.
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02.09.2024 12:01 Відповісти
А наші "молдавани" що кажуть, тікав від війни, він же з пенсіонер непризивного віку та й з бородою.
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02.09.2024 13:42 Відповісти
При перетині кордону поза пунктами пропуску (через ліс, річку, тощо), наданні чужого документа при перетині кордону (в тому числі паспорта жінки, відповідно переодягнувшись ) настає адміністративна відповідальність, передбачена статтею 204-1 КУпАП: незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. За вчинення цього адміністративного правопорушення передбачено штраф у розмірі від 3 400 до 8 500 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. В усіх випадках незаконного перетину кордону чоловіками віком від 18 до 60 років незалежно від способу, їх дії можуть також кваліфікуватися за статтею 336 КК України, оскільки сьогодні найчастіше незаконний перетин здійснюють саме з метою ухилення від призову. Оскільки бородач не підпадає під призов він і тут чистий. Що ж до молдаван, то він біженець із зони конфлікту за Женевською конвенцією.
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02.09.2024 14:53 Відповісти
"Зеленая зона границы" похоже все проясняет.
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02.09.2024 12:03 Відповісти
Ага, зараз "зелена зона" тільки для зельоних.
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02.09.2024 12:06 Відповісти
О ворье в погонах зашевелилось, хотя чего им переживать, не уволят все равно. Чемоданы заносят регулярно😂😂😂
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02.09.2024 12:03 Відповісти
тобіш - прикордонники вивели його?? чи цей мудак путінський пройшов по розмітках, які прикордонники йрму виставили??..а ті дурні лізуть через тису ..
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02.09.2024 12:04 Відповісти
Тоді чому його не пристрелили поза пунктом пропуску, як простих смертних?
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02.09.2024 12:08 Відповісти
то у що московський агент іх не стріляють а дарма
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02.09.2024 12:53 Відповісти
"Зелена зона"- це так називається в Офісі Президента віконечко,через яке видають документи на виїзд .Отримав в ОПешечці Green Card і виїхав
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02.09.2024 12:09 Відповісти
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02.09.2024 12:09 Відповісти
Пастор Дмитрук со спецзаданием.
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02.09.2024 12:11 Відповісти
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02.09.2024 12:29 Відповісти
Ну взагалі то він через Альпи йшов. А там шо липень, шо січень сніг лежить.
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02.09.2024 15:52 Відповісти
Друже да пох йшов ,ліз ,плив ,перелітав. Херове що у нас кордон по факту як решето
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02.09.2024 16:44 Відповісти
Та то не про наш - про німецько-швейцарський))
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02.09.2024 17:01 Відповісти
Він взагалі не вміє ходити на лижах а ще бабло тягнути ,мабуть потрібно було сплавляти по Тисе . A як буде так буде подумав представник О.......
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02.09.2024 12:35 Відповісти
Все по чліну, основне, про цю супутницю Куніцького почитати...
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02.09.2024 12:14 Відповісти
Цікаво, хто ще досі вірить зеленій наволочі?
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02.09.2024 12:16 Відповісти
тобто кордон як сито? чи то тільки для обраних бородатих "дмитруків"?
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02.09.2024 12:17 Відповісти
Почали відмазувати , так по українські
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02.09.2024 12:19 Відповісти
Не треба, панове прикордонники, тулити таке фуфло.
Всі, хто їздив тією трасою на Бесарабію вздовж молдавського кордону, знають, що без "дозволу" прикордонників там не втечеш.
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02.09.2024 12:20 Відповісти
зараз такм хоч "контора" не допитує, я спілкувався на тій ділянці з прикордонником, каже що їм всі кишки вивернули, камери передивились, його там не було...хоча спочатку писали "Паланка", а зараз "ПаВлівка..."
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02.09.2024 18:24 Відповісти
Усі "пояснення" наших псевдо-правоохоронців завжди розраховані на ідіотів. Користуються тим, що на них управи немає. Найгірша тварюка на світі - продажний "правоохоронець".
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02.09.2024 18:56 Відповісти
так, але НЕ продажний недалеко від найгіршого пішов
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02.09.2024 22:57 Відповісти
І чомусь з обох сторін зелені слугориги, з цієї дмитрук, пройшов по списказ "слуг" підданий Зеленського, сепар і член фсбешної секти, яка ще називається УПЦ МП, а з іншого боку прикордонники, керівників яких призначив також Зеленський. Не було б "зелених" при владі, то не було б проблем.
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02.09.2024 12:20 Відповісти
Йому допоміг непомітно втікти Коля Гєрасімов
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02.09.2024 12:22 Відповісти
Скорее Алиса Селезнева, с ее то талантами.
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02.09.2024 12:25 Відповісти
Точняк!
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02.09.2024 12:29 Відповісти
він всі міляки на прикордонних річках зна. і перейшов, акі посуху ))
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02.09.2024 12:22 Відповісти
Влада Зеленського-Єрмака має українців за тупих ідіотів як і Татаровим який стріляв чеченів в Київі....
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02.09.2024 12:23 Відповісти
Ніхто ні за що не відповідає і у відставку не просять і кримінальної справи немає😡😡😡
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02.09.2024 12:23 Відповісти
Зелена потвора втікла через "зелену" зону з зеленню у сумці
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02.09.2024 12:24 Відповісти
..зелёная зона кордону!!! это только для зелёных.. погранцы спалились..
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02.09.2024 12:25 Відповісти
Всі повинні бути у вʼязниці;
- ті хто привів московського агента у владу- ті хто дозволив йому втікти
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02.09.2024 12:28 Відповісти
а що робити із 73% клінічних ідіотів-вавививерженців?
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02.09.2024 12:34 Відповісти
Хєхє, і вовки ціли, і вівці вдоволені🤣, так зебіли?
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02.09.2024 12:30 Відповісти
НЛО допомогло
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02.09.2024 12:38 Відповісти
Точно! Дмитрука забрали зелені прибульці. Мабуть, сприйняли за свого.
Так шо прикордонники нєувіноватиє. Це не їхня парафія.

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02.09.2024 12:50 Відповісти
- Що це з вами таке?
- Нам сказали, що ми будемо перетинати кордон "зеленою зоною".

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02.09.2024 12:38 Відповісти
а фото де поцієнт на пункті пропуску???
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02.09.2024 12:42 Відповісти
мабуть через днр
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02.09.2024 12:44 Відповісти
"Зелена" зона. Показова назва.
А хто його туди запустив? Якщо б туди був вільний доступ, то не відстрілювали б плавців в Тисі.
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02.09.2024 13:01 Відповісти
На початку 20 в Одесі ряд крупних чекістів -тоді головний одеський прикордонник Фриновський і нач. НКВД Заковський (Штубіс) організували вікно на кордоні. Під видом ложного закордону за гроші випускали. Організовував пєрвопроходцев місцевий крупний контрабандист, потім крупний желдор генерал. Але почали в дністрі спливати трупаки. Місцеві євреї почали бити в колокола. Приїхав Дерибасі біля 10 чекістів розстріляли. Ця історія і лягла в основу фінальної частини "Золотого тельонка".
В 1937-1938 історія проджовжилась. Розстрілами у 1925 керував Ізя Лєплєвскьий, тоді нач Подільського губчека і корифан по Гомельському обкому Лазаря Кагановича. В нього шестіркою був одесит Люшков. Фриновський, який став начальником ГУГБ послав Люшкова на Далекий Схід з арештом Дерибаса. А в квітні 1938 року розібрались із самим Ізьою Лєплєвським. А Люшков став на лижі і утік в Кетай. А потім сталось СВО на Хасані і ліквідація Єжова,Євдокимова,Фриновського та інших. А все починалось із банальних переходів кордону за гроші.
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02.09.2024 13:02 Відповісти
і щось ніхто коліна не стріляв, ні в бус не пакував... дивно
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02.09.2024 13:59 Відповісти
і свого за кордон випустили,і своіх з прикордонної служби відмазали(((дорогу через кордон йому лосі показали. До речі на КПП Молдови версія інша.
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02.09.2024 15:08 Відповісти
Невже Тиса🫢
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02.09.2024 15:09 Відповісти
Звісно ж, Держприкордонслужба скаже, шо той підар перелетіа кордон на крилах Ікара.
Агов, люстрація, де ти?
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02.09.2024 16:18 Відповісти
А де ті сміливі прикордонники які готові розстрілювати порушників? Їм зе-депутат в штани насрав?
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02.09.2024 16:55 Відповісти
В Родзільнянському районі територію кордону відділяє річка Кучурган, на якій розташовано п'ять мостів, на одному з них КПП "Павлівка", а інші чотири в селах не на кордоні. Напевно, що через них весь "трафік" ухилянтів і йде. І це все залишається на совісті прикордонників і поліції.
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03.09.2024 08:12 Відповісти
 
 