Дмитрук втік з України не через пункт пропуску, - Держприкордонслужба
Нардеп Артем Дмитрук втік з України не через пункт пропуску, а через зелену зону кордону.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Він пояснив, що від початку воєнного стану всі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та так званим Придністров’ям зачинені, тому пройти через них неможливо.
Тобто Дмитрук не йшов через пункт пропуску, а перетнув кордон по "зеленій зоні".
Раніше в Офісі генпрокурора заявили, що депутат пішки перетнув кордон у напрямку "Придністров’я" біля пункту пропуску "Павлівка" 23 серпня. Трьом особам, які допомогли втекти за кордон "слузі народу" Дмитруку, повідомлено про підозру.
Втеча Артема Дмитрука
Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.
Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.
У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.
Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.
Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.
29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.
Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
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у мене камінь з душі впав, коли повідомили що ДСНС "ні прі чьом"
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ДСНС велика шана!
на відміну від ДПС, яке вже цілу загальновійськову армію ухилянтів випустила
Чому такі дитячі питання задаєте?!
Про це розповів міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос, https://www.radiosvoboda.org/a/news-mvs-moldova-dmytruk/33094205.html передає «Радіо Свобода».
На кордоні Дмитрука прийняли як звичайного громадянина, який залишає територію, де йде війна. Про те, що він є депутатом, Дмитрук не казав.
Глава молдовського МВС каже, що країна була змушена пропустити Дмитрука, відповідно до Женевської конвенції. Документ зобов'язує надати людям, що приїжджають із зони конфлікту, безпечне місце.
На думку Ефроса, Молдова виконала свої зобов'язання, задокументувавши в'їзд українського депутата. Після цього той вилетів із країни через міжнародний аеропорт Кишинева.
Всі, хто їздив тією трасою на Бесарабію вздовж молдавського кордону, знають, що без "дозволу" прикордонників там не втечеш.
- ті хто привів московського агента у владу- ті хто дозволив йому втікти
Так шо прикордонники нєувіноватиє. Це не їхня парафія.
- Нам сказали, що ми будемо перетинати кордон "зеленою зоною".
А хто його туди запустив? Якщо б туди був вільний доступ, то не відстрілювали б плавців в Тисі.
В 1937-1938 історія проджовжилась. Розстрілами у 1925 керував Ізя Лєплєвскьий, тоді нач Подільського губчека і корифан по Гомельському обкому Лазаря Кагановича. В нього шестіркою був одесит Люшков. Фриновський, який став начальником ГУГБ послав Люшкова на Далекий Схід з арештом Дерибаса. А в квітні 1938 року розібрались із самим Ізьою Лєплєвським. А Люшков став на лижі і утік в Кетай. А потім сталось СВО на Хасані і ліквідація Єжова,Євдокимова,Фриновського та інших. А все починалось із банальних переходів кордону за гроші.
Агов, люстрація, де ти?