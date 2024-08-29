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"Слугу народу" Дмитрука оголошено в міжнародний розшук, - ДБР

Дмитрука оголошено в міжнародний розшук

Нардепа "Слуги народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука оголошено в міжнародний розшук.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

В іншому випадку - в Києві у депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він завдав чоловіку декілька ударів, зокрема у голову. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Так, Дмитрука підозрюють :

  • в умисному заподіянні групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України);
  • викраденні вогнепальної зброї групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України);
  • умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України);
  • грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України).

Також читайте: "Слуга народу" Дмитрук втік через кордон із Придністров’ям. Зараз він подорожує по деяких країнах, - Костін

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандату за результатами розслідування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дмитрук під час перетину кордону не заявляв, що є народним депутатом України, - МВС Молдови

Автор: 

розшук (650) ДБР (3482) Артем Дмитрук (71)


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Топ коментарі
+26
Навіщо скільки слів. Просто напишіть, що втік "слуга народа", і всім буде зрозуміло, що вор, порушник, корупціонер. Все це в одному словосполученні - "слуга народа"
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29.08.2024 12:18
+21
І як ця кацапська морда Дмитрук зміг втекти ? Наші "правоохоронці" повні роти повидла понабирали - так їм не хочеться відповідати на це питання. В країні склалася "шикарна" ситуація для ворюг і корупціонерів, які прикидуються "правоохоронцями" - самі відпустили, самі розшукують...
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29.08.2024 12:14
+16
Випускайте на полювання Татарова!
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29.08.2024 12:21
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а шо так спешили?)))
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29.08.2024 12:10 Відповісти
дмитрук буде ще одним після ліліпутіна злочинцем якого розшукує Інтерпол
Тепер дмитруку одна дорога - як Ківа гуляти у підмосков'ї 🤣
В цій ситуації одне питання - ЩО САМЕ зробив приємного дмитруку московській піп, що він так за нього впрягся і прирік себе та СВОЮ СІМ'Ю на загибель? 🤔
Здавалось би - проголосуй як ВСІ - проти московського попа і сиди далі депутатом з жінкою та дітьми...
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29.08.2024 12:44 Відповісти
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29.08.2024 12:10 Відповісти
"-кто, дмитрук сукин сын? да, дмитрук сукин сын. и подлец!" )) і він не послєдняя реліквія зеленої сволоти.
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29.08.2024 21:35 Відповісти
І як ця кацапська морда Дмитрук зміг втекти ? Наші "правоохоронці" повні роти повидла понабирали - так їм не хочеться відповідати на це питання. В країні склалася "шикарна" ситуація для ворюг і корупціонерів, які прикидуються "правоохоронцями" - самі відпустили, самі розшукують...
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29.08.2024 12:14 Відповісти
Він спочатку депутпт, а вже потім кацапська морда . І питання мають бути до його хазяїв.
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29.08.2024 12:28 Відповісти
Зе-ДБР покликане "мочити" Порошенка.
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29.08.2024 12:15 Відповісти
Він уже в рашці, у свого друга Порєчєнкова гостює.
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29.08.2024 12:16 Відповісти
Ну просто блискавична реакція! Якщо врахувати ото недавне оголошення у міжнародниц розшук по лінії Інтерполу такого собі еацапського агента генерала Наумова, заступника кришталево чесного патріота, колишнього голови СБУ лєйтєнантв Баканова.
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29.08.2024 12:16 Відповісти
Как и с Наумовым.
Украина не может объявлять в международный розыск. Это прерогатива Интерпола. Мы можем только подать заявку в Интерпол. Они должны подтвердить состав преступления и отсутствие политического преследования. Эта бодяга на года
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29.08.2024 12:51 Відповісти
Т а не вже? зеленоморді на другомі місці серед партій після ригів!
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29.08.2024 12:16 Відповісти
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29.08.2024 12:17 Відповісти
Навіщо скільки слів. Просто напишіть, що втік "слуга народа", і всім буде зрозуміло, що вор, порушник, корупціонер. Все це в одному словосполученні - "слуга народа"
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29.08.2024 12:18 Відповісти
поцалюйте його в сраку...
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29.08.2024 12:18 Відповісти
"Ищут пожарные, ищет милиция..."
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29.08.2024 12:19 Відповісти
Риба гниє з зе-Банкової.
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29.08.2024 12:19 Відповісти
Випускайте на полювання Татарова!
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29.08.2024 12:21 Відповісти
Нє-нє, той на чеченів заточений, не візьме слід.
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29.08.2024 12:26 Відповісти
Так Дмитрук от бородатий, на кадировців схожий...
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29.08.2024 12:42 Відповісти
На останній фотці цієї статті він на якогось муфлона схожий, чесслово, такі ж зарості на морді як у гірського цапа. Так що невідомо, в які гори слід приведе.
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29.08.2024 12:54 Відповісти
+++
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29.08.2024 12:47 Відповісти
Він давно вже в рашці.
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29.08.2024 12:29 Відповісти
Або в країні, з якої екстрадиція не можлива. У будь якому випадку при баблі, нерухомості з блек-джеком та повіями. Рік, два перемучається в елітних казино та після того як печерський суд зніме всі звинувачення та зобов'яже державу виплатити "вимушений прогул" та всі можливі компенсації, це тєло героїчно повернеться у стіни "парламент".
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29.08.2024 12:39 Відповісти
Почекали поки він виїде в безпечне місце а тоді подали на міжнародний розшук. ЗЕгеніально.
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29.08.2024 12:30 Відповісти
І що, видадуть?
Та він ще підніме хай що його переслідують з політичних мотивів.
І Європа повірить йому, а не нашим брехунам!
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29.08.2024 12:31 Відповісти
Та так,і ще використає свій пост,про *свободу* віросповідання там це котирується.
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29.08.2024 12:38 Відповісти
зелені приколи
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29.08.2024 12:32 Відповісти
Как поймают, Якина сразу на кол (с)
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29.08.2024 12:34 Відповісти
Несите медали,премии,корочки убдешников и бронь от армии,хлопчики поработали,подали путинца на розыск ***.
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29.08.2024 12:35 Відповісти
Сказали покинути країну, так як адмінресурс зайди скінчився. Це явище буде повторятись знов і знов, не відрізати ж собі правицю? Чи не так?
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29.08.2024 12:41 Відповісти
Кілер йому на допомогу.
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29.08.2024 12:49 Відповісти
Півроку подання на Дмитрука в Прокуратуру лежало без уваги. Поки не вирішив, що йому тут робити нічого.
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29.08.2024 12:50 Відповісти
Скучаю за тими часами, коли фотографії оттаких у(ОЙ)бків розклеювали по містам, з підписом - "10000 за живого чи мертвого"...
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29.08.2024 12:50 Відповісти
Це, як коли курка тікає від пітуха і думає: "А не швидко я швидко біжу?" Так наша влада щодо Дмитрука: "Ну коли він вже здрисне?"
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29.08.2024 12:52 Відповісти
Через Інтерпол ????? А хто ще шукається через Інтерпол ?
Огласить весь список , будь ласка
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29.08.2024 12:55 Відповісти
На який х.. нам потрібно знати що ДБР оголосило, подало, проводить, звернулось и т.д. ви доведіть до логічного завершення справу по цьому типу і інші також потім звітуйте в ЗМІ щоб було зрозуміло чи не марно вас утримуємо.
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29.08.2024 12:57 Відповісти
Знову
Ми тебе завтра арештуємо
Ой а він утік
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29.08.2024 12:58 Відповісти
Раз, два, трі, четирє, п'ять, я іду іскать. Кто нє спрятался, я нє вінават. )))
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29.08.2024 13:00 Відповісти
А уродов которые его выпустили уже в розыск объявлено? Твари Зе-дебильны
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29.08.2024 13:13 Відповісти
Та за що?!
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29.08.2024 13:17 Відповісти
Один із численних прикладів імітації боротьби зі злочинцями у своїх лавах, зеленої влади
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29.08.2024 13:43 Відповісти
Тепер співають як соловейко .
А коло він скоював злочини чому не був арештований?
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29.08.2024 13:44 Відповісти
А де ви ранше були ? дали втекти за кордон своєму "вихованцю" а тепер ай я яй хто це зробив, в такому випадку треба покарати за без діяльність що такий "розбійник" вільно себе почував і здриснув за кордон, але нікого не покарають зелені свої не кидать вони ж не лохо так ?
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29.08.2024 13:45 Відповісти
Головне , що вчасно оголосили , майже вгадали .
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29.08.2024 13:48 Відповісти
як, красиво маніпулюють.
дмитрук не втік! дмитрук, спокійно зібрався. зробив всі необхідні фінансові операції, на які, обмеження нбу взагалі не діють.
спокійно виїхав з україни, абсолютно офіційно. не здивуюсь, що має відзнаку і пропуск, від буданова, особисто.
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29.08.2024 13:58 Відповісти
Навіщо це В ОЧЬКОВТІРАТЄЛЬСТВО? Для оголошення в міжнародний розшок потрібна залізна підстава. Перетин кордону і отримання статусу біженця для європейських країн це не злочин.
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29.08.2024 14:01 Відповісти
Нічо, нарід нових вибере
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29.08.2024 14:30 Відповісти
А як що до тих хто в Україні може їх треба заарештовувати ,а не випускати ,а таких багато зокрема у владі .
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29.08.2024 14:39 Відповісти
В цій "грі" обидва клеять дурня-і влада і нарід.
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29.08.2024 15:15 Відповісти
Во как офигенно . Сначала дали сье..ться , а потом в розыск обьявили. Татарова на него нет , он бы его как порешил , как чеченцев в Киеве в 2022 году.
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29.08.2024 15:15 Відповісти
Тодi слово за iнтерполом пiсля подання усiх документiв i розгляду доказiв. Але вони можуть i не прийняти до розшуку полiтично переслiдучу персону.
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29.08.2024 15:24 Відповісти
А шо так можна було?
Але ж пару днів тому мамчін ЙУрист на базі своєї неосяжної юридичної практики казав, що кожен зрадник/злочинець одразу ж побіжить у місцевий суд і його ніколи не депортують.
Чудасія якась!
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29.08.2024 15:30 Відповісти
От шо значить не вбивати чеченців. У справі вбивства татаровим чеченців - по всім криім провадженням проти люденості - зеленский перший свідок, котрий дав свідчення, прилюдно, шо він бачив геноцид чеченців, після замовчування геноциду чеченців ху...лом у звірствах армії рф у Чечні. уова, суд в Гоазі, повинен оглошувати тебе у міжнародний розшук, покищо як свідка. От ти лошара, хоча тобі вже не 43 роки і ти кончений наркоман. Ти, зеленский, дебіл та зрадник України. Я б тобі у ро... н....яв.
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29.08.2024 15:31 Відповісти
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29.08.2024 16:19 Відповісти
І замітьте - не кадирівців, не ахмат - а саме чеченців.
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29.08.2024 17:34 Відповісти
Чёт странно, для ушей звучит вот это

"Спикер ВР Стефанчук заявил, что по результатам расследования"

А разве можно подать в международный розыск человека, не лишённого депутатской неприкосновенности ?
Я реально не знаю тонкостей и мне очень интересен этот момент
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29.08.2024 15:37 Відповісти
А хто лохи? Це саме для них.
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29.08.2024 17:35 Відповісти
кіно слуга народу продовжується...
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29.08.2024 16:20 Відповісти
Скільки ж такого рашиського лайна, дивно і безперешкодно потівшого з України, вроді, як «заявлено» у РОЗШУК по СВІТУ, з 2014 року??!!
Приклад Бакая з ДУС кучмарика, цьому ПРИКЛАД!!!
Накрав, вивів гроші з України, а потім, СПОКІЙНО десь перетнув кордон України!! Це ж не Порошенка блокувати за гроші🤑🤑 з ОПУ !?!?!‼️‼️‼️
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29.08.2024 16:38 Відповісти
І яка **** привела оце тіло до ради - наркоман, малорос, членограй, зрадник.... - а шо воно,лайно, хтіло побачити у підсумку з своїх депутатів - красунчіків, квненщіків, наркоманів( це відбулось), державників, воїнів - того нічого не відбулось - бо вбивця войьовничої меньшості - це котра своїм життям тримала фронти та загинула її більше немає - є порожні окопи під українськими містами, є втеча, вже не ЗСУ, а тим котрим - яка різниця. Американський генерал, котрий сказав - Україна буде існувати до кінця 24 року - саме тому, американці, хоча і підписали 64 міліарда допомоги - але вони все бачуть - навіщо потопельнику зеленскому давати таки гроші та фінанси - і на цьому фоні - фіно, зеленский, член, ноти. Занавес.
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29.08.2024 17:03 Відповісти
А він повідомив ДБР, що вже можна?
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29.08.2024 18:06 Відповісти
"Слугу народу" Дмитрука оголошено в міжнародний розшук, - ДБР (Державне Бюро Росії),маючи докази протизаконної і антиукраїнської діяльності рашистського агента , мабуть організувало виїзд з України цього "зеленого рашистського слуги"?
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29.08.2024 19:17 Відповісти
Ну и кто выпустил Дмитрука с Украины? По чьему приказу из Киева? Кто за этим стоит:глава СБУ Малюк, глава ГУР Буданов, погранслужбы Дейнеко, Офис Президента в лице Ермака? Почему нет никаких данных об виновных? В стране при Зеленском произошел полный хаос и потеря государственного управления.
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29.08.2024 21:20 Відповісти
Та то пустощі. Інтерпол вжисть не шукатиме за цими пред"явами. А поки передадуть папери, то і Дмитрук буде на болотах спілкуватись із голомозим молдаваном у Солов"їного помєту.
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29.08.2024 21:39 Відповісти
А чому не оголошують в розшук Зеленського Володимира Олександровича?
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29.08.2024 22:29 Відповісти
... чергова патужна робота органів правосуддя, куратор- татаров виконав вказівку.
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29.08.2024 22:33 Відповісти
врятували порнославного - відправили до "ратной старонки" в рашистську говень
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29.08.2024 22:37 Відповісти
 
 