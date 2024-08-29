"Слугу народу" Дмитрука оголошено в міжнародний розшук, - ДБР
Нардепа "Слуги народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука оголошено в міжнародний розшук.
Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.
В іншому випадку - в Києві у депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він завдав чоловіку декілька ударів, зокрема у голову. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Так, Дмитрука підозрюють :
- в умисному заподіянні групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України);
- викраденні вогнепальної зброї групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України);
- умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України);
- грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України).
Втеча Артема Дмитрука
Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.
Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.
У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.
Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.
Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандату за результатами розслідування.
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Тепер дмитруку одна дорога - як Ківа гуляти у підмосков'ї 🤣
В цій ситуації одне питання - ЩО САМЕ зробив приємного дмитруку московській піп, що він так за нього впрягся і прирік себе та СВОЮ СІМ'Ю на загибель? 🤔
Здавалось би - проголосуй як ВСІ - проти московського попа і сиди далі депутатом з жінкою та дітьми...
Украина не может объявлять в международный розыск. Это прерогатива Интерпола. Мы можем только подать заявку в Интерпол. Они должны подтвердить состав преступления и отсутствие политического преследования. Эта бодяга на года
Та він ще підніме хай що його переслідують з політичних мотивів.
І Європа повірить йому, а не нашим брехунам!
Огласить весь список , будь ласка
Ми тебе завтра арештуємо
Ой а він утік
А коло він скоював злочини чому не був арештований?
дмитрук не втік! дмитрук, спокійно зібрався. зробив всі необхідні фінансові операції, на які, обмеження нбу взагалі не діють.
спокійно виїхав з україни, абсолютно офіційно. не здивуюсь, що має відзнаку і пропуск, від буданова, особисто.
Але ж пару днів тому мамчін ЙУрист на базі своєї неосяжної юридичної практики казав, що кожен зрадник/злочинець одразу ж побіжить у місцевий суд і його ніколи не депортують.
Чудасія якась!
"Спикер ВР Стефанчук заявил, что по результатам расследования"
А разве можно подать в международный розыск человека, не лишённого депутатской неприкосновенности ?
Я реально не знаю тонкостей и мне очень интересен этот момент
Приклад Бакая з ДУС кучмарика, цьому ПРИКЛАД!!!
Накрав, вивів гроші з України, а потім, СПОКІЙНО десь перетнув кордон України!! Це ж не Порошенка блокувати за гроші🤑🤑 з ОПУ !?!?!‼️‼️‼️