"Слугу народу" Дмитрука позбавлять мандату за результатами розслідування, - Стефанчук

Рішення щодо позбавлення мандату нардепа "Слуги народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука, який втік з України, ухвалюватиметеся у Верховній Раді відповідно до Конституції та після результатів розслідування правоохоронців.

Про це на форумі "Україна 2024. Незалежність" заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Народний депутат Дмитрук у жодне відрядження від Верховної Ради не направлявся, тому що про це багато говорили. Наскільки я проінформований, відомості вже внесені у Єдиний державний реєстр, пов'язаний з кримінальними провадженнями, здійснюється розслідування", - зазначив він.

За словами Стефанчука, за результатами розслідування правоохоронців рішення щодо позбавлення Дмитрука мандату ухвалюватиметься у парламенті.

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Раніше ж питання дострокового позбавлення народних депутатів їхнього мандату здійснювалось на підставі 7 пунктів, які передбачені 81 статтею Конституції України.

"Так і здійснюватимемо цього разу. Якщо будуть підстави, за українським парламентом ніколи не було затягування у цьому питанні", - додав спікер Верховної Ради.

За його словами, важливо діяти у межах Конституції, оскільки "ми можемо бути спокійними навіть після того, як Віктор Медведчук, зрадник України, подав позов проти Верховної Ради".

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Підозра Артему Дмитруку

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

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