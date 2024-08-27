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"Слугу народу" Дмитрука позбавлять мандату за результатами розслідування, - Стефанчук

Стефанчук про позбавлення мандату нардепа-втікача Артема Дмитрука 

Рішення щодо позбавлення мандату нардепа "Слуги народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука, який втік з України, ухвалюватиметеся у Верховній Раді відповідно до Конституції та після результатів розслідування правоохоронців.

Про це на форумі "Україна 2024. Незалежність" заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Народний депутат Дмитрук у жодне відрядження від Верховної Ради не направлявся, тому що про це багато говорили. Наскільки я проінформований, відомості вже внесені у Єдиний державний реєстр, пов'язаний з кримінальними провадженнями, здійснюється розслідування", - зазначив він.

За словами Стефанчука, за результатами розслідування правоохоронців рішення щодо позбавлення Дмитрука мандату ухвалюватиметься у парламенті.

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Раніше ж питання дострокового позбавлення народних депутатів їхнього мандату здійснювалось на підставі 7 пунктів, які передбачені 81 статтею Конституції України.

"Так і здійснюватимемо цього разу. Якщо будуть підстави, за українським парламентом ніколи не було затягування у цьому питанні", - додав спікер Верховної Ради. 

За його словами, важливо діяти у межах Конституції, оскільки "ми можемо бути спокійними навіть після того, як Віктор Медведчук, зрадник України, подав позов проти Верховної Ради".

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Підозра Артему Дмитруку

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

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Автор: 

мандат (148) Стефанчук Руслан (753) Артем Дмитрук (71)


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Топ коментарі
+21
Яке страшне покарання. А нхя йому той мандат за кордором?
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27.08.2024 12:17
+13
Стефанчук, візми під контроль своєчасну виплату заробітної плати цьому підарасу, і по звільненню повний розрахунок з компенсацією невідгуляної відпустки!
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27.08.2024 12:20
+12
Ха ха ха...
Всім оскор!
Погранцям респект!
Стефанчука на зважені і щасливі!
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27.08.2024 12:18
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Яке страшне покарання. А нхя йому той мандат за кордором?
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27.08.2024 12:17 Відповісти
Ха ха ха...
Всім оскор!
Погранцям респект!
Стефанчука на зважені і щасливі!
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27.08.2024 12:18 Відповісти
Стефанчук, візми під контроль своєчасну виплату заробітної плати цьому підарасу, і по звільненню повний розрахунок з компенсацією невідгуляної відпустки!
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27.08.2024 12:20 Відповісти
Слушне та доречне зауваження. Трудовий кодекс необхідно дотримуватись.
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27.08.2024 12:33 Відповісти
Заробітну плату він ще отримує?
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27.08.2024 12:20 Відповісти
Ну так. Ще ж не позбавили мандата. Так що все норм, хлопець жебрати не буде. Ні зараз, ні потім. 5 років відпрацював плідно.
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27.08.2024 12:35 Відповісти
Да ему фиолетово😏На пару жизней "наработал" можно и гражданство поменять🧐 Через границу просочился так же как и этот из 95 квартала-незаметно🤨И в спину никто не стрелял и переплывать не пришлось🤔
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27.08.2024 12:21 Відповісти
Статус. Депутат ВР. Народний обранець.
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27.08.2024 12:38 Відповісти
І на скільки "погано" стане Дмитруку від таких рішень?! До речі, як там справи із розслідуванням того яким чином, за чиєю допомогою ця худоба втекла?! Винні покарані?! Поки ні, іншим "слугам" варто прикрити свою пельку незалежно від посади!!!
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27.08.2024 12:22 Відповісти
як з чиєю допомогою ???



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27.08.2024 12:32 Відповісти
проверка зренія у проезжего населенія від ВР. як же це усе задовбало. вони ще вимагають щось від партнерів.
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27.08.2024 12:23 Відповісти
ПРОДАЖНА ZEВЛАДА...НАЩО ЙОМУ ВЖЕ ТОЙ МАНДАТ?
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27.08.2024 12:23 Відповісти
красавчік спетлял по-красоте
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27.08.2024 12:31 Відповісти
Позбавьте головы того,кто его выпустил.
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27.08.2024 12:32 Відповісти
А виборці Дмитрука, готові до такого важкого удару - залишитись без свого, демократично обраного представника у ВР? Я так розумію, що всі 5 років він їх в загальному влаштовував?
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27.08.2024 12:32 Відповісти
Дмитрук, Татаров, мер Одеси та інші в молодості активно займались східними єдиноборствами, зараз очолюють різні федерації, коротше, друзяки. Тому і татаров прийняв рішення-дєлать ногі Дмитруку, бо після заборони секти МП прокурорчик не в силі стримати кримінальні справи.
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27.08.2024 12:43 Відповісти
Весь Сброд под названием слуги нужно закривать на пожизненное с полной конфискацией и родственников то-же, а фсбєшника Елдака и бениного Оманского Нарика на кол....
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27.08.2024 12:46 Відповісти
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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27.08.2024 12:48 Відповісти
У нас іншої влади і не було....
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27.08.2024 14:03 Відповісти
Круто!!!
в 2025 році??
може ще й зряплату перестануть нараховувати??
та усяку допомогу??
заіпалі стефанчуки та вся зелена мерзота
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27.08.2024 13:01 Відповісти
після результатів розслідування правоохоронців,
які випустили дмитрука..
Вже є команда ухилянтів-хабарників-"правоохоронців" з 13 шт
які за два роки розслідують...якщо самі не збігуть в придністров'є
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27.08.2024 13:05 Відповісти
А ви коли набирали цей і йому подібний"шлак" слуг ,чим думали?
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27.08.2024 13:08 Відповісти
Супер! Декілька років буде йти "розслідування", яке як завжди загубиться в кабінетах. А він буде діставати зарплатню депутата, і віддалено голосувати.
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27.08.2024 13:09 Відповісти
СВІНОПОТАМ,результати мого розслідування показують шо тобі треба менше ЖЕРТИ
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27.08.2024 13:19 Відповісти
Збіговисько дебілів, і нічого не поробиш, це наша реальність..
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27.08.2024 13:21 Відповісти
А цей «слуга наріТу» сподівався вернутися? Серйозно?
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27.08.2024 13:22 Відповісти
А з хєрпіду є сумніви?
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27.08.2024 13:37 Відповісти
Агента викрито які повернення , змінампаспорта і громадянства, проживання поикласиці.
ви краще думайте як ці підари в радо проходять і арештовуйте службовців ценрвиборчкому, а да вони теж повтікали ....
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27.08.2024 13:28 Відповісти
Мені соромно за дії української влади
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27.08.2024 14:00 Відповісти
А так можна було? Тоді чому жопоблок досі в ВР?
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27.08.2024 14:37 Відповісти
В них інше завдання від кацапів, сидіти тут до останнього і гидити Україні, тим паче їм нічого не загрожує...
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27.08.2024 18:09 Відповісти
він боїться що розслідування вийде на його підпис в комадировочному
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27.08.2024 16:09 Відповісти
 
 