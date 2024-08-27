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"Слугу народа" Дмитрука лишат мандата по результатам расследования, - Стефанчук

Стефанчук про позбавлення мандату нардепа-втікача Артема Дмитрука 

Решение о лишении мандата нардепа "Слуги народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука, который сбежал из Украины, будет приниматься в Верховной Раде в соответствии с Конституцией и после результатов расследования правоохранителей.

Об этом на форуме "Україна 2024. Незалежність" заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Народный депутат Дмитрук ни в одну командировку от Верховной Рады не направлялся, потому что об этом много говорили. Насколько я проинформирован, сведения уже внесены в Единый государственный реестр, связанный с уголовными производствами, осуществляется расследование", - отметил он.

По словам Стефанчука, по результатам расследования правоохранителей решение о лишении Дмитрука мандата будет приниматься в парламенте.

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Ранее же вопрос досрочного лишения народных депутатов их мандата осуществлялся на основании 7 пунктов, которые предусмотрены 81 статьей Конституции Украины.

"Так и будем осуществлять на этот раз. Если будут основания, за украинским парламентом никогда не было затягивания в этом вопросе", - добавил спикер Верховной Рады.

По его словам, важно действовать в рамках Конституции, поскольку "мы можем быть спокойными даже после того, как Виктор Медведчук, предатель Украины, подал иск против Верховной Рады".

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Подозрение Артему Дмитруку

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

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Автор: 

мандат (384) Стефанчук Руслан (650) Артем Дмитрук (68)


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Топ комментарии
+21
Яке страшне покарання. А нхя йому той мандат за кордором?
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27.08.2024 12:17
+13
Стефанчук, візми під контроль своєчасну виплату заробітної плати цьому підарасу, і по звільненню повний розрахунок з компенсацією невідгуляної відпустки!
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27.08.2024 12:20
+12
Ха ха ха...
Всім оскор!
Погранцям респект!
Стефанчука на зважені і щасливі!
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27.08.2024 12:18
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Правила форума Совет форумчан
Яке страшне покарання. А нхя йому той мандат за кордором?
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27.08.2024 12:17 Ответить
Ха ха ха...
Всім оскор!
Погранцям респект!
Стефанчука на зважені і щасливі!
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27.08.2024 12:18 Ответить
Стефанчук, візми під контроль своєчасну виплату заробітної плати цьому підарасу, і по звільненню повний розрахунок з компенсацією невідгуляної відпустки!
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27.08.2024 12:20 Ответить
Слушне та доречне зауваження. Трудовий кодекс необхідно дотримуватись.
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27.08.2024 12:33 Ответить
Заробітну плату він ще отримує?
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27.08.2024 12:20 Ответить
Ну так. Ще ж не позбавили мандата. Так що все норм, хлопець жебрати не буде. Ні зараз, ні потім. 5 років відпрацював плідно.
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27.08.2024 12:35 Ответить
Да ему фиолетово😏На пару жизней "наработал" можно и гражданство поменять🧐 Через границу просочился так же как и этот из 95 квартала-незаметно🤨И в спину никто не стрелял и переплывать не пришлось🤔
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27.08.2024 12:21 Ответить
Статус. Депутат ВР. Народний обранець.
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27.08.2024 12:38 Ответить
І на скільки "погано" стане Дмитруку від таких рішень?! До речі, як там справи із розслідуванням того яким чином, за чиєю допомогою ця худоба втекла?! Винні покарані?! Поки ні, іншим "слугам" варто прикрити свою пельку незалежно від посади!!!
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27.08.2024 12:22 Ответить
як з чиєю допомогою ???



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27.08.2024 12:32 Ответить
проверка зренія у проезжего населенія від ВР. як же це усе задовбало. вони ще вимагають щось від партнерів.
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27.08.2024 12:23 Ответить
ПРОДАЖНА ZEВЛАДА...НАЩО ЙОМУ ВЖЕ ТОЙ МАНДАТ?
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27.08.2024 12:23 Ответить
красавчік спетлял по-красоте
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27.08.2024 12:31 Ответить
Позбавьте головы того,кто его выпустил.
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27.08.2024 12:32 Ответить
А виборці Дмитрука, готові до такого важкого удару - залишитись без свого, демократично обраного представника у ВР? Я так розумію, що всі 5 років він їх в загальному влаштовував?
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27.08.2024 12:32 Ответить
Дмитрук, Татаров, мер Одеси та інші в молодості активно займались східними єдиноборствами, зараз очолюють різні федерації, коротше, друзяки. Тому і татаров прийняв рішення-дєлать ногі Дмитруку, бо після заборони секти МП прокурорчик не в силі стримати кримінальні справи.
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27.08.2024 12:43 Ответить
Весь Сброд под названием слуги нужно закривать на пожизненное с полной конфискацией и родственников то-же, а фсбєшника Елдака и бениного Оманского Нарика на кол....
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27.08.2024 12:46 Ответить
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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27.08.2024 12:48 Ответить
У нас іншої влади і не було....
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27.08.2024 14:03 Ответить
Круто!!!
в 2025 році??
може ще й зряплату перестануть нараховувати??
та усяку допомогу??
заіпалі стефанчуки та вся зелена мерзота
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27.08.2024 13:01 Ответить
після результатів розслідування правоохоронців,
які випустили дмитрука..
Вже є команда ухилянтів-хабарників-"правоохоронців" з 13 шт
які за два роки розслідують...якщо самі не збігуть в придністров'є
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27.08.2024 13:05 Ответить
А ви коли набирали цей і йому подібний"шлак" слуг ,чим думали?
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27.08.2024 13:08 Ответить
Супер! Декілька років буде йти "розслідування", яке як завжди загубиться в кабінетах. А він буде діставати зарплатню депутата, і віддалено голосувати.
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27.08.2024 13:09 Ответить
СВІНОПОТАМ,результати мого розслідування показують шо тобі треба менше ЖЕРТИ
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27.08.2024 13:19 Ответить
Збіговисько дебілів, і нічого не поробиш, це наша реальність..
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27.08.2024 13:21 Ответить
А цей «слуга наріТу» сподівався вернутися? Серйозно?
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27.08.2024 13:22 Ответить
А з хєрпіду є сумніви?
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27.08.2024 13:37 Ответить
Агента викрито які повернення , змінампаспорта і громадянства, проживання поикласиці.
ви краще думайте як ці підари в радо проходять і арештовуйте службовців ценрвиборчкому, а да вони теж повтікали ....
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27.08.2024 13:28 Ответить
Мені соромно за дії української влади
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27.08.2024 14:00 Ответить
А так можна було? Тоді чому жопоблок досі в ВР?
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27.08.2024 14:37 Ответить
В них інше завдання від кацапів, сидіти тут до останнього і гидити Україні, тим паче їм нічого не загрожує...
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27.08.2024 18:09 Ответить
він боїться що розслідування вийде на його підпис в комадировочному
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27.08.2024 16:09 Ответить
 
 