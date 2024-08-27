"Слугу народа" Дмитрука лишат мандата по результатам расследования, - Стефанчук
Решение о лишении мандата нардепа "Слуги народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука, который сбежал из Украины, будет приниматься в Верховной Раде в соответствии с Конституцией и после результатов расследования правоохранителей.
Об этом на форуме "Україна 2024. Незалежність" заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
"Народный депутат Дмитрук ни в одну командировку от Верховной Рады не направлялся, потому что об этом много говорили. Насколько я проинформирован, сведения уже внесены в Единый государственный реестр, связанный с уголовными производствами, осуществляется расследование", - отметил он.
По словам Стефанчука, по результатам расследования правоохранителей решение о лишении Дмитрука мандата будет приниматься в парламенте.
Ранее же вопрос досрочного лишения народных депутатов их мандата осуществлялся на основании 7 пунктов, которые предусмотрены 81 статьей Конституции Украины.
"Так и будем осуществлять на этот раз. Если будут основания, за украинским парламентом никогда не было затягивания в этом вопросе", - добавил спикер Верховной Рады.
По его словам, важно действовать в рамках Конституции, поскольку "мы можем быть спокойными даже после того, как Виктор Медведчук, предатель Украины, подал иск против Верховной Рады".
Подозрение Артему Дмитруку
Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.
В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.
Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.
В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.
Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.
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Всім оскор!
Погранцям респект!
Стефанчука на зважені і щасливі!
в 2025 році??
може ще й зряплату перестануть нараховувати??
та усяку допомогу??
заіпалі стефанчуки та вся зелена мерзота
які випустили дмитрука..
Вже є команда ухилянтів-хабарників-"правоохоронців" з 13 шт
які за два роки розслідують...якщо самі не збігуть в придністров'є
ви краще думайте як ці підари в радо проходять і арештовуйте службовців ценрвиборчкому, а да вони теж повтікали ....