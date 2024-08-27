"Слугу народа" Дмитрука лишат мандата по результатам расследования, - Стефанчук

Решение о лишении мандата нардепа "Слуги народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука, который сбежал из Украины, будет приниматься в Верховной Раде в соответствии с Конституцией и после результатов расследования правоохранителей.

Об этом на форуме "Україна 2024. Незалежність" заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Народный депутат Дмитрук ни в одну командировку от Верховной Рады не направлялся, потому что об этом много говорили. Насколько я проинформирован, сведения уже внесены в Единый государственный реестр, связанный с уголовными производствами, осуществляется расследование", - отметил он.

По словам Стефанчука, по результатам расследования правоохранителей решение о лишении Дмитрука мандата будет приниматься в парламенте.

Читайте также: ГПСУ проводит проверку на границе для выяснения обстоятельств бегства "слуги народа" Дмитрука

Ранее же вопрос досрочного лишения народных депутатов их мандата осуществлялся на основании 7 пунктов, которые предусмотрены 81 статьей Конституции Украины.

"Так и будем осуществлять на этот раз. Если будут основания, за украинским парламентом никогда не было затягивания в этом вопросе", - добавил спикер Верховной Рады.

По его словам, важно действовать в рамках Конституции, поскольку "мы можем быть спокойными даже после того, как Виктор Медведчук, предатель Украины, подал иск против Верховной Рады".

Читайте также: "Слугу народа" Дмитрука не задержали в Молдове, потому что Украина не предоставила для этого оснований, - СМИ

Подозрение Артему Дмитруку

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Читайте также: "Слуга народа" Дмитрук сотрудничает со священником УПЦ МП Чертилиным, подозреваемым в госизмене, - СМИ. ВИДЕО