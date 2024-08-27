РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5101 посетитель онлайн
Новости
2 814 24

ГПСУ проводит проверку на границе для выяснения обстоятельств бегства "слуги народа" Дмитрука

ДПСУ проводить перевірку на кордоні щодо обставин втечі Артема Дмитрука

Украинские пограничники проводят проверку на границе, чтобы выяснить все обстоятельства побега из Украины народного депутата Артема Дмитрука, избранного от "Слуги народа" (ныне внефракционного).

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Говорить информацию о третьих лицах ГПСУ не вправе в соответствии с законодательством. Но, как известно, Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом и, в свою очередь, ГПСУ проводит необходимую проверку", - отметил Демченко.

По словам представителя ГПСУ, сейчас на границе работает группа, которая выясняет, как Дмитруку удалось незаконно пересечь границу. Государственная пограничная служба также сотрудничает со следствием по этому вопросу.

Читайте также: "Слугу народа" Дмитрука не задержали в Молдове, потому что Украина не предоставила для этого оснований, - СМИ

Подозрение Артему Дмитруку

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Автор: 

Госпогранслужба (6388) граница (5260) проверка (819) Артем Дмитрук (68) Демченко Андрей (279)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Головне правило будь якого розслідування: випадково не вийти на самих себе.
показать весь комментарий
27.08.2024 10:59
+13
стефанчуку за сраку візьміть. це цей хряк його випустив
показать весь комментарий
27.08.2024 10:54
+9
це фантазія на рівні НЛО
показать весь комментарий
27.08.2024 10:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
стефанчуку за сраку візьміть. це цей хряк його випустив
показать весь комментарий
27.08.2024 10:54 Ответить
нехай й зеленого лідора допросять за одне.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:58 Ответить
Банківські рахунки за кордоном у приватних банках, ЗАБЛОКУВАЛИ уже чи зрадникще не зняв гроші??
показать весь комментарий
27.08.2024 10:56 Ответить
це фантазія на рівні НЛО
показать весь комментарий
27.08.2024 10:59 Ответить
Почему вы решили, что Украина может заморозить счета в иностранных банках так легко и быстро? Вы реально уверенны, что Украина их знает? Вы реально уверенны, что они открыты на его имя?
показать весь комментарий
27.08.2024 11:59 Ответить
Головне правило будь якого розслідування: випадково не вийти на самих себе.
показать весь комментарий
27.08.2024 10:59 Ответить
Зачем на кордоне?Татаров в Киеве..его трусите
показать весь комментарий
27.08.2024 11:00 Ответить
Цікаво було б його у свинячому мішкуз Європи привезти, нажаханого і всратого.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:04 Ответить
Цікаво інше. Чого ці послідовники, пропагандисти і розбудовники гуззкого міра повзуть у Європу?
показать весь комментарий
27.08.2024 11:08 Ответить
Тому що у Європі класно.
А вони хочуть завезти свою хворобу, свій смердючий духар.
І, крім того, вони повністю засрали мізки європейцям.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:11 Ответить
Для кого це шоу?
показать весь комментарий
27.08.2024 11:04 Ответить
Спалив кантору , ідіот... Такий баблопровод наломав , мудило...
Тепер його свої ж і прикопають по-тихому.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:06 Ответить
Одного спецпризначенця відправити у відрядження по Європі з завданням знищити таких тварин, тихесенько, без пилу, зник та й усе, бажаючих зайнятись такою роботою багато і ви продажні тварини у майбутньому нікуди не сховаєтесь - навіть діти ваші відповідатимуть за ваші зради народу України, зрадив - будуть винищені усі пасинки до третього коліна !!!
показать весь комментарий
27.08.2024 11:09 Ответить
А шо шукати на кордоні?! Виконавці у ОПі сидять!
показать весь комментарий
27.08.2024 11:26 Ответить
Імітація бурхливої діяльності. Попередили, випустили, а потім "А кто це зробив?". Скоро випливе дозвіл від Стефанчука, Буданова, Єрмака (потрібне підкреслити) але то вже нікому буде не цікаво..
показать весь комментарий
27.08.2024 11:33 Ответить
Там одна обставина - бабло !
показать весь комментарий
27.08.2024 11:47 Ответить
В цій державі права рука не знає що робить ліва.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:50 Ответить
А хто перевірить ТИХ, хто проводить перевірку????
показать весь комментарий
27.08.2024 11:52 Ответить
Это комедия,сами себя проверяют.
показать весь комментарий
27.08.2024 12:20 Ответить
М.Ткач з УП провів розслідування добу тому,вказав пункт пропуску,розклав весь маршрут,що там з"ясовувати?!імена прикордонників,що були на посту ?
показать весь комментарий
27.08.2024 12:28 Ответить
Проверят за сколько тысяч долларов его выпустили? Потом поднимут таксу? Или сделают дешевле? Цирк .....
показать весь комментарий
27.08.2024 12:43 Ответить
Прикордонники на службі - їм дали вказівку, вони пропустили. А як інакше? Тому шукати треба в Києві. Це ж очевидні речі! Нас просто тримають за лохів. Це ж вже було!!
показать весь комментарий
27.08.2024 12:50 Ответить
покажіть хоча б одного прикордонника з тих ,які постійно сидять на 'тихому кордоні', який не брав бабло за переправлення ухилянтів і контрабанду. Це каста "особливих прикордонників", ротації їх не торкаються, вони всі платять данину своїм начальникам, які ,до речі теж воювати не будуть, бо їм "не положено". Так що, нехай почне керівництво дпсу перевірку з себе, СБУ, там також у долі. Налагодивши справедливу ротацію для усіх без виключення, можна цю мафію присадити, але хто ж це зробить?
показать весь комментарий
27.08.2024 12:50 Ответить
 
 