ГПСУ проводит проверку на границе для выяснения обстоятельств бегства "слуги народа" Дмитрука
Украинские пограничники проводят проверку на границе, чтобы выяснить все обстоятельства побега из Украины народного депутата Артема Дмитрука, избранного от "Слуги народа" (ныне внефракционного).
Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Говорить информацию о третьих лицах ГПСУ не вправе в соответствии с законодательством. Но, как известно, Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом и, в свою очередь, ГПСУ проводит необходимую проверку", - отметил Демченко.
По словам представителя ГПСУ, сейчас на границе работает группа, которая выясняет, как Дмитруку удалось незаконно пересечь границу. Государственная пограничная служба также сотрудничает со следствием по этому вопросу.
Подозрение Артему Дмитруку
Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.
В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.
Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.
В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.
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А вони хочуть завезти свою хворобу, свій смердючий духар.
І, крім того, вони повністю засрали мізки європейцям.
Тепер його свої ж і прикопають по-тихому.