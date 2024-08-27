"Слугу народа" Дмитрука не задержали в Молдове, потому что Украина не предоставила для этого оснований, - СМИ

Народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный) пешком пересек границу в Молдову в субботу, 24 августа. Местные правоохранители не задержали его по запросу Украины, поскольку не имели для этого законных оснований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в колонке журналиста "УП" Михаила Ткача.

Детали маршрута нардепа после пересечения границы

По данным источников УП, Дмитрук пешком перешел границу с Молдовой через пункт пропуска "Паланка" в субботу, 24 августа, в 12:00.

Источники в молдавских правоохранительных органах заявили медиа, что дальше нардеп сразу поехал в местный участок полиции в городке Штефан-Водэ (в том же районе, что и "Паланка").

Читайте также: "Слуга народа" Дмитрук заявил, что за его семьей "следили" и "пытались похитить" в Европе

Ткач отметил, что в отделении нардеп просил получить временное убежище до рассмотрения его дела.

"Однако при таких обстоятельствах он не имел бы возможности сразу покидать страну в тот же день. Сейчас молдавские правоохранители проводят собственное расследование этих обстоятельств", - передает УП.

Депутат Артем Дмитрук в вип-терминале аэропорта "Кишинев". Фото: УП

Дмитрук по пограничной базе все еще находится в Украине

Источники издания среди украинских правоохранителей заявили изданию, что Дмитрук не выезжал официально из Украины 24 августа, и по пограничной базе он все еще находится в Украине.

Читайте также: "Слугу народа" Дмитрука не отправляли в зарубежную командировку, - ВР

Как пишет СМИ, из Штефан-Воде Дмитрук поехал в столицу Молдовы Кишинев - и когда тот уже был в одноименном аэропорту, молдавские правоохранители получили запрос от украинских коллег на задержание нардепа.

Впрочем, кроме этого запроса не было никаких других законных оснований для задержания (например, решение суда, подозрения в совершении преступления), поэтому и молдавская сторона Дмитрука не задержала - и тот смог сесть на рейс Кишинев - Рим и покинуть эту страну, пояснили в УП.

Однако вылет рейса задержался, и нардеп прошел паспортный контроль в 17:30, а вылетел в римский аэропорт "Фьюмичино" только в 20:00.

Соответствующая выписка из молдавской пограничной базы по Дмитруку

Источники УП среди молдавских правоохранителей ознакомились с видео с камер наблюдения аэропорта, как говорят, на них Дмитрук "заметно нервничал".

Журналист издания предполагает, что это связано с подозрением, которое ему объявили уже на следующий день - и по которому его уже могли бы и задержать в Молдове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен, - ГБР

По данным источников СМИ среди правоохранительных органов страны, уже 25 августа в Кишиневе работали их украинские коллеги.

В УП предполагают, что Дмитрук не собирался в Рим, а приобрел билет на ближайший доступный рейс. Одни источники издания утверждают, что уже 25 августа он отправился из Рима в Лондон, а другие говорят - в Стамбул.

Изданию удалось установить, что до побега в последний раз Дмитрук покидал страну еще в 2023 году.

В случае возвращения политика в Молдову Дмитрука могут задержать местные правоохранители.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители возбудили дело из-за выезда "слуги народа" Дмитрука из Украины. ГБР проводит обыски у пограничников

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.