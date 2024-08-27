РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4835 посетителей онлайн
Новости
4 068 31

"Слугу народа" Дмитрука не задержали в Молдове, потому что Украина не предоставила для этого оснований, - СМИ

Втеча Артема Дмитрука з України: як виїхав з Молдови?

Народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный) пешком пересек границу в Молдову в субботу, 24 августа. Местные правоохранители не задержали его по запросу Украины, поскольку не имели для этого законных оснований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в колонке журналиста "УП" Михаила Ткача.

Детали маршрута нардепа после пересечения границы

По данным источников УП, Дмитрук пешком перешел границу с Молдовой через пункт пропуска "Паланка" в субботу, 24 августа, в 12:00.

Источники в молдавских правоохранительных органах заявили медиа, что дальше нардеп сразу поехал в местный участок полиции в городке Штефан-Водэ (в том же районе, что и "Паланка").

Читайте также: "Слуга народа" Дмитрук заявил, что за его семьей "следили" и "пытались похитить" в Европе

Ткач отметил, что в отделении нардеп просил получить временное убежище до рассмотрения его дела.

"Однако при таких обстоятельствах он не имел бы возможности сразу покидать страну в тот же день. Сейчас молдавские правоохранители проводят собственное расследование этих обстоятельств", - передает УП.

дмитрук
Депутат Артем Дмитрук в вип-терминале аэропорта "Кишинев". Фото: УП

Дмитрук по пограничной базе все еще находится в Украине

Источники издания среди украинских правоохранителей заявили изданию, что Дмитрук не выезжал официально из Украины 24 августа, и по пограничной базе он все еще находится в Украине.

Читайте также: "Слугу народа" Дмитрука не отправляли в зарубежную командировку, - ВР

Как пишет СМИ, из Штефан-Воде Дмитрук поехал в столицу Молдовы Кишинев - и когда тот уже был в одноименном аэропорту, молдавские правоохранители получили запрос от украинских коллег на задержание нардепа.

Впрочем, кроме этого запроса не было никаких других законных оснований для задержания (например, решение суда, подозрения в совершении преступления), поэтому и молдавская сторона Дмитрука не задержала - и тот смог сесть на рейс Кишинев - Рим и покинуть эту страну, пояснили в УП.

Однако вылет рейса задержался, и нардеп прошел паспортный контроль в 17:30, а вылетел в римский аэропорт "Фьюмичино" только в 20:00.

дмитрук
Соответствующая выписка из молдавской пограничной базы по Дмитруку

Источники УП среди молдавских правоохранителей ознакомились с видео с камер наблюдения аэропорта, как говорят, на них Дмитрук "заметно нервничал".

Журналист издания предполагает, что это связано с подозрением, которое ему объявили уже на следующий день - и по которому его уже могли бы и задержать в Молдове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен, - ГБР

По данным источников СМИ среди правоохранительных органов страны, уже 25 августа в Кишиневе работали их украинские коллеги.

В УП предполагают, что Дмитрук не собирался в Рим, а приобрел билет на ближайший доступный рейс. Одни источники издания утверждают, что уже 25 августа он отправился из Рима в Лондон, а другие говорят - в Стамбул.

Изданию удалось установить, что до побега в последний раз Дмитрук покидал страну еще в 2023 году.

В случае возвращения политика в Молдову Дмитрука могут задержать местные правоохранители.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители возбудили дело из-за выезда "слуги народа" Дмитрука из Украины. ГБР проводит обыски у пограничников

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Автор: 

граница (5260) Молдова (1868) Артем Дмитрук (68)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Напередодні PR-наради у Зеленського про тих, хто незаконно втік за кордон, слід нагадати тілки 10 найбільш яскравих "випадків втечі":
1) Захисник Татарова та УПЦ МП - "слугу" Артема Дмитрука, якому дали втекти за день до вручення підозри.
2) Товариш "Татарова" Януковича - Андрій Портнов.
3) Не чужого Татарову "слугу" - Владислав Трубіцин, щодо якого закінчили розслідування в ТОПкорупційній справі.
4) Голова фракції "Партії Регіонів" Олександра Єфрємова.
5) Екснардеп і агент рф Андрій Деркач, якого підозрюють у держзраді.
6) Підозрюваний у держзраді, "права рука" Медведчука, Тарас Козак.
7) Ексдепутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська, фігурантку справи про незаконне збагачення на 50 млн грн.
8) Керівник ФДМ - Дмитро Сенниченко, якого викрили у заволодінні 500 млн грн і відмиванні ще 10 млрд.
9) Голова НБУ - Кирил Шевченко, якого викрили на завданні державному банку ​​206 млн грн збитків.
10) Одна з ключових російських консерв - Євген Мураєв, обвинуваченого в державній зраді...

І це тільки - десятка. А таких зрадників сотня, якщо не більше.
показать весь комментарий
27.08.2024 09:34
+17
***@ний цирк.
показать весь комментарий
27.08.2024 09:19
+14
https://t.me/Chornovil_official/21723 Тарас Чорновіл :
Незаконно все те, що коїть проти України ця укрсучвлада. Якби їхній Дмитрук пішов у обхід пункту пропуску, то його б не випусили потім з Молдови. Його й так могли там затримати черз перші повідомлення з приводу підготовки до його арешту - в Молдові одеські новини моніторять. Тому й знадобилося оте шоу з ніби то спробою викрасти родину. Але, якби він незаконно перетнув кордон, його б безумовно арештували в Молдові. Тому випустили з України цілком свідомо. Й підозру не оголошували, доки не добрався аж до Риму.
показать весь комментарий
27.08.2024 09:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***@ний цирк.
показать весь комментарий
27.08.2024 09:19 Ответить
Все це означає лише одне - він виїхав за чужим паспортом. Тому за базою він в Україні і просив в Молдові притулку. Єдине що, хто повірить, що він "просто так" виїхав за чужим паспортом. Це частина спектакля, щоб все звалити на самого Дмитрука та на стрілочника прикордонника. Бо інакше будуть питання - "а хто підписав дозвіл, чому випустили" і т.п.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:26 Ответить
ШИКАРНО.

- от чому зривається мобілізація

- от чому ми програєм війну

бо при владі русня. Така сама як ту яку ніби хочуть нам поставити і десь втрачається нитка "а чому взагалі воювати".
показать весь комментарий
27.08.2024 09:20 Ответить
То не мы. Ми славні козаки, а що погане то русня.
Загляните под кровать, там может прятаться русня.
Нахер нам русня, все сами, пипилы, откаты, предательство и воровство. Тут мы жидов и русню сами можем научить.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:28 Ответить
зебіли ау!, що вибирали тепер і жуйте, ідіоти клінічні.
показать весь комментарий
27.08.2024 09:21 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/21723 Тарас Чорновіл :
Незаконно все те, що коїть проти України ця укрсучвлада. Якби їхній Дмитрук пішов у обхід пункту пропуску, то його б не випусили потім з Молдови. Його й так могли там затримати черз перші повідомлення з приводу підготовки до його арешту - в Молдові одеські новини моніторять. Тому й знадобилося оте шоу з ніби то спробою викрасти родину. Але, якби він незаконно перетнув кордон, його б безумовно арештували в Молдові. Тому випустили з України цілком свідомо. Й підозру не оголошували, доки не добрався аж до Риму.
показать весь комментарий
27.08.2024 09:25 Ответить
Ни одна страна не будет задерживать гражданина другой страны из-за каких-то там новостей в чужой стране. Должен быть запрос от властей пострадавшей стороны, который будет внесён в реестры Молдовы. Для задержания нужны основания, а не статья в прессе.
показать весь комментарий
27.08.2024 10:49 Ответить
Основанія- незаконний перетин молдавського кордону. Тобі ж виказали припущення, що з України його випустили законним чином через пункт перетину. Інакше Молдова могла би мати ,,основаніє,,
показать весь комментарий
27.08.2024 12:10 Ответить
Его, как человека сбежавшего с территории Украины, во время войны, просто бы отвезли в пограничную службу, поставили печать о пересечении и отпустили бы - 3 часа максимум.
показать весь комментарий
27.08.2024 12:25 Ответить
це цирк шапіто-95 . це вже 100500-й особливо небезпечний диверсант втік! поки зелена погань не щезне - це ніколи не закінчиться.
показать весь комментарий
27.08.2024 09:25 Ответить
допоки зелене гівно із чліном в ОПі не зникне, будемо дохнути, але із пОтужними окликами у призебілених марахфонах у заглотуванні обрізаних 95аналівців...
показать весь комментарий
29.08.2024 19:50 Ответить
Напередодні PR-наради у Зеленського про тих, хто незаконно втік за кордон, слід нагадати тілки 10 найбільш яскравих "випадків втечі":
1) Захисник Татарова та УПЦ МП - "слугу" Артема Дмитрука, якому дали втекти за день до вручення підозри.
2) Товариш "Татарова" Януковича - Андрій Портнов.
3) Не чужого Татарову "слугу" - Владислав Трубіцин, щодо якого закінчили розслідування в ТОПкорупційній справі.
4) Голова фракції "Партії Регіонів" Олександра Єфрємова.
5) Екснардеп і агент рф Андрій Деркач, якого підозрюють у держзраді.
6) Підозрюваний у держзраді, "права рука" Медведчука, Тарас Козак.
7) Ексдепутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська, фігурантку справи про незаконне збагачення на 50 млн грн.
8) Керівник ФДМ - Дмитро Сенниченко, якого викрили у заволодінні 500 млн грн і відмиванні ще 10 млрд.
9) Голова НБУ - Кирил Шевченко, якого викрили на завданні державному банку ​​206 млн грн збитків.
10) Одна з ключових російських консерв - Євген Мураєв, обвинуваченого в державній зраді...

І це тільки - десятка. А таких зрадників сотня, якщо не більше.
показать весь комментарий
27.08.2024 09:34 Ответить
В"Слугах якогось народу" їх 99,9%.
показать весь комментарий
27.08.2024 09:39 Ответить
Може в майбутьому ні ЄрЗя, ні посіпакам не вдасться так " своєчасно" зникнути через кордон вони зможуть отримати конституційне право на свій захист в суді....
показать весь комментарий
27.08.2024 09:46 Ответить
🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
27.08.2024 09:34 Ответить
"Зелені" на вихід! Стежка протоптана, безпека гарантована, молдавські прикордонники не жадібні, аеропорт поруч. Приклад "уклоністам" - в Тисі не потонеш, в горах не заблукаєш, закарпатьскі цигани не "кинуть" на 10 штук зелені і головне, що все законно.
показать весь комментарий
27.08.2024 09:36 Ответить
Це ж особа приближена до найвеличного Боневтіка а не якись нижній ухилянт якого можна в спину стріляти чи в Тисі електрострумом глушити.
показать весь комментарий
27.08.2024 09:37 Ответить
С 20.05 ано вже каштантилипаца.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:03 Ответить
Конечно не дала,его и выпустили умышленно,агентура гетьмановича позвонила кому нужно и все порешала, а лоху должили - "ой вэй сбежал *****,мы ничего не смогли сделать,он чисто сатанинский невидимка ***".
показать весь комментарий
27.08.2024 09:50 Ответить
Щось я пригадав суддю Чауса, якого вивезли з Молдови до України в багажнику, щоб той пельку про схеми не відкривав. А тут просто шито-крито.
показать весь комментарий
27.08.2024 09:51 Ответить
показать весь комментарий
27.08.2024 09:51 Ответить
Сподіваюсь пан Стефанчук подбає, щоб Дмитруку вчасно і в повному обсязі нараховувалась депутатська зарплата. Все ж таки "Слуга народу", хоч і колишній.
показать весь комментарий
27.08.2024 09:51 Ответить
"за прикордонною базою він все ще перебуває в Україні" - це все що нам потрібно було знати про прикордонну службу, СБУ, ДБР, поліцію та інші "правопохоронні органи".
показать весь комментарий
27.08.2024 09:57 Ответить
Ця шобла що засіла в Києві вже просрочена і фактично є нелегітивно вже напилась як упирі людської крові повинна бути пизженна та стріляна...
показать весь комментарий
27.08.2024 09:58 Ответить
Коли нема бажання затримувати, то робиться цілий зелений серіал-екшен з щасливим кінцем. Головний герой дивом уникає фатальних наслідків в останній момент. Можна Оскора давати ОП продакшон
показать весь комментарий
27.08.2024 10:02 Ответить
А я чомусь і не здивований...
показать весь комментарий
27.08.2024 10:15 Ответить
Перед Планкою є блок пост прикордонників. Километра за 2. Там всіх чоловіків з автобусу просять вийти. І перевіряють документи і ПИТАЮТЬ А ЯКОГО ПУЯ ТИ ЇДЕШ В МОЛДОВУ!!! Ну не так брутально, а ввічливо. І перевіряють документи. В автомобілях таж процедура. Минути цей блок пост НЕМОЖЛИВО. Справа річка з кушнирями, зліва чисте поле. А ще на Паланці є наші прикордонники, крім молдаван. І Зустрічають тих, хто виїджає з України саме українські прикордонники, а не молдовани. І взагалі я там не бачив "пішоходів". А ще там сортири вонючи і грязні.
показать весь комментарий
27.08.2024 10:21 Ответить
Чергова погано срежисована серія 95 кварталу на радість ЛОХторату - давно вже не цікаво!
показать весь комментарий
27.08.2024 10:23 Ответить
ЦЕЙ ВИПАДОК ЩЕ РАЗ ДОКАЗУЄ ХТО ЗАРАЗ ПРИ ВЛАДІ - ЗРАДНИКИ І АГЕНТИ КРЕМЛЯ. ДМИТРУК ВТІК БЕЗ ПЕРЕШКОД ПІД ВКАЗІВКОЮ ОСОБИСТО ZEОМАНСЬКОГО. А ВИ І ДАЛІ ВВАЖАЙТЕ ЩО ZE ПАТРІОТ УКРАЇНИ, ЯКИМ ВІН СЕБЕ КРУГОМ, ПЕРЕД ВСІМ СВІТОМ ВИСТАВЛЯЄ.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:21 Ответить
Вікно було прорубане, замки змащені, посмішки на личиках кашкетів були проплачені, час переходу вибраний в обідню перерву, бо ДБР смачно перекушувало і сам встигав на вечірні рейси до Європи. Ну не встигли, не встигли служиві. Це коли Порох їде через кордон, кашкети при всяких погонах швидко біжать і лягають перед шлагбаумом і про обід забувають.
показать весь комментарий
27.08.2024 11:57 Ответить
Які підстави Зельона влада могла надати, якщо на нього не відкривали справу, поки він не перетнув кордон?
показать весь комментарий
27.08.2024 13:20 Ответить
 
 