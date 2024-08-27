"Слугу народа" Дмитрука не задержали в Молдове, потому что Украина не предоставила для этого оснований, - СМИ
Народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный) пешком пересек границу в Молдову в субботу, 24 августа. Местные правоохранители не задержали его по запросу Украины, поскольку не имели для этого законных оснований.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в колонке журналиста "УП" Михаила Ткача.
Детали маршрута нардепа после пересечения границы
По данным источников УП, Дмитрук пешком перешел границу с Молдовой через пункт пропуска "Паланка" в субботу, 24 августа, в 12:00.
Источники в молдавских правоохранительных органах заявили медиа, что дальше нардеп сразу поехал в местный участок полиции в городке Штефан-Водэ (в том же районе, что и "Паланка").
Ткач отметил, что в отделении нардеп просил получить временное убежище до рассмотрения его дела.
"Однако при таких обстоятельствах он не имел бы возможности сразу покидать страну в тот же день. Сейчас молдавские правоохранители проводят собственное расследование этих обстоятельств", - передает УП.
Дмитрук по пограничной базе все еще находится в Украине
Источники издания среди украинских правоохранителей заявили изданию, что Дмитрук не выезжал официально из Украины 24 августа, и по пограничной базе он все еще находится в Украине.
Как пишет СМИ, из Штефан-Воде Дмитрук поехал в столицу Молдовы Кишинев - и когда тот уже был в одноименном аэропорту, молдавские правоохранители получили запрос от украинских коллег на задержание нардепа.
Впрочем, кроме этого запроса не было никаких других законных оснований для задержания (например, решение суда, подозрения в совершении преступления), поэтому и молдавская сторона Дмитрука не задержала - и тот смог сесть на рейс Кишинев - Рим и покинуть эту страну, пояснили в УП.
Однако вылет рейса задержался, и нардеп прошел паспортный контроль в 17:30, а вылетел в римский аэропорт "Фьюмичино" только в 20:00.
Источники УП среди молдавских правоохранителей ознакомились с видео с камер наблюдения аэропорта, как говорят, на них Дмитрук "заметно нервничал".
Журналист издания предполагает, что это связано с подозрением, которое ему объявили уже на следующий день - и по которому его уже могли бы и задержать в Молдове.
По данным источников СМИ среди правоохранительных органов страны, уже 25 августа в Кишиневе работали их украинские коллеги.
В УП предполагают, что Дмитрук не собирался в Рим, а приобрел билет на ближайший доступный рейс. Одни источники издания утверждают, что уже 25 августа он отправился из Рима в Лондон, а другие говорят - в Стамбул.
Изданию удалось установить, что до побега в последний раз Дмитрук покидал страну еще в 2023 году.
В случае возвращения политика в Молдову Дмитрука могут задержать местные правоохранители.
Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.
В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.
Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.
В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.
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- от чому зривається мобілізація
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бо при владі русня. Така сама як ту яку ніби хочуть нам поставити і десь втрачається нитка "а чому взагалі воювати".
Загляните под кровать, там может прятаться русня.
Нахер нам русня, все сами, пипилы, откаты, предательство и воровство. Тут мы жидов и русню сами можем научить.
Незаконно все те, що коїть проти України ця укрсучвлада. Якби їхній Дмитрук пішов у обхід пункту пропуску, то його б не випусили потім з Молдови. Його й так могли там затримати черз перші повідомлення з приводу підготовки до його арешту - в Молдові одеські новини моніторять. Тому й знадобилося оте шоу з ніби то спробою викрасти родину. Але, якби він незаконно перетнув кордон, його б безумовно арештували в Молдові. Тому випустили з України цілком свідомо. Й підозру не оголошували, доки не добрався аж до Риму.
1) Захисник Татарова та УПЦ МП - "слугу" Артема Дмитрука, якому дали втекти за день до вручення підозри.
2) Товариш "Татарова" Януковича - Андрій Портнов.
3) Не чужого Татарову "слугу" - Владислав Трубіцин, щодо якого закінчили розслідування в ТОПкорупційній справі.
4) Голова фракції "Партії Регіонів" Олександра Єфрємова.
5) Екснардеп і агент рф Андрій Деркач, якого підозрюють у держзраді.
6) Підозрюваний у держзраді, "права рука" Медведчука, Тарас Козак.
7) Ексдепутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська, фігурантку справи про незаконне збагачення на 50 млн грн.
8) Керівник ФДМ - Дмитро Сенниченко, якого викрили у заволодінні 500 млн грн і відмиванні ще 10 млрд.
9) Голова НБУ - Кирил Шевченко, якого викрили на завданні державному банку 206 млн грн збитків.
10) Одна з ключових російських консерв - Євген Мураєв, обвинуваченого в державній зраді...
І це тільки - десятка. А таких зрадників сотня, якщо не більше.