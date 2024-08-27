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"Слугу народу" Дмитрука не затримали в Молдові, бо Україна не надала для цього підстав, - ЗМІ

Втеча Артема Дмитрука з України: як виїхав з Молдови?

Народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний) пішки перетнув кордон до Молдови у суботу, 24 серпня. Місцеві правоохоронці не затримали його за запитом України, оскільки не мали на це законних підстав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у колонці журналіста "УП" Михайла Ткача.

Деталі маршруту нардепа після перетину кордону

За даними джерел УП, Дмитрук пішки перейшов кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка" у суботу, 24 серпня, о 12:00.

Джерела у молдовських правоохоронних органах заявили медіа, що далі нардеп одразу поїхав до місцевого відділку поліції у містечку Штефан-Воде (у тому ж районі, що й "Паланка").

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дмитрук заявив, що за його родиною "стежили" та "намагалися викрасти" у Європі

Ткач зауважив, що у відділку нардеп просив отримати тимчасовий притулок до розгляду його справи. 

"Однак за таких обставин він не мав би можливості одразу залишати країну того ж дня. Наразі молдавські правоохоронці проводять власне розслідування цих обставин", - передає УП.

дмитрук
Депутат Артем Дмитрук у віп-терміналі аеропорту "Кишинів". Фото: УП

Дмитрук за прикордонною базою все ще перебуває в Україні

Джерела видання серед українських правоохоронців заявили виданню, що Дмитрук не виїжджав офіційно з України 24 серпня, і за прикордонною базою він все ще перебуває в Україні.

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Як пише ЗМІ, зі Штефан-Воде Дмитрук поїхав до столиці Молдови Кишиневу – і коли той уже був в однойменному аеропорті, молдовські правоохоронці отримали запит від українських колег на затримання нардепа.

Утім, окрім цього запиту не було жодних інших законних підстав для затримання (наприклад, рішення суду, підозри у скоєнні злочину), тому й молдовська сторона Дмитрука не затримала – і той зміг сісти на рейс Кишинів - Рим та залишити цю країну, пояснили в УП.

Однак виліт рейсу затримався, і нардеп пройшов паспортний контроль о 17:30, а вилетів до римського аеропорту "Фьюмічіно" лише о 20:00. 

дмитрук
Відповідна виписка з молдовської прикордонної бази щодо Дмитрука

Джерела УП серед молдовських правоохоронців ознайомилися з відео з камер спостережень аеропорту, як кажуть, на них Дмитрук "помітно нервував".

Журналіст видання припускає, що це пов'язано з підозрою, котру йому оголосили вже наступного дня – і за якою його вже могли б і затримати у Молдові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено, - ДБР

За даними джерел ЗМІ серед правоохоронних органів країни, вже 25 серпня у Кишиневі працювали їхні українські колеги.

В УП припускають, що Дмитрук не збирався в Рим, а придбав квиток на найближчий доступний рейс. Одні джерела видання стверджують, що вже 25 серпня він вирушив із Рима до Лондона, а інші кажуть - до Стамбула.

Виданню вдалося встановити, що до втечі в останнє Дмитрук залишав країну ще у 2023 році.

У разі повернення політика до Молдови Дмитрука можуть затримати місцеві правоохоронці.

Також читайте: Правоохоронці порушили справу через виїзд "слуги народу" Дмитрука з України. ДБР проводить обшуки у прикордонників (доповнено) 

Підозра Артему Дмитруку

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Автор: 

кордон (4754) Молдова (2065) Артем Дмитрук (71)


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Топ коментарі
+19
Напередодні PR-наради у Зеленського про тих, хто незаконно втік за кордон, слід нагадати тілки 10 найбільш яскравих "випадків втечі":
1) Захисник Татарова та УПЦ МП - "слугу" Артема Дмитрука, якому дали втекти за день до вручення підозри.
2) Товариш "Татарова" Януковича - Андрій Портнов.
3) Не чужого Татарову "слугу" - Владислав Трубіцин, щодо якого закінчили розслідування в ТОПкорупційній справі.
4) Голова фракції "Партії Регіонів" Олександра Єфрємова.
5) Екснардеп і агент рф Андрій Деркач, якого підозрюють у держзраді.
6) Підозрюваний у держзраді, "права рука" Медведчука, Тарас Козак.
7) Ексдепутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська, фігурантку справи про незаконне збагачення на 50 млн грн.
8) Керівник ФДМ - Дмитро Сенниченко, якого викрили у заволодінні 500 млн грн і відмиванні ще 10 млрд.
9) Голова НБУ - Кирил Шевченко, якого викрили на завданні державному банку ​​206 млн грн збитків.
10) Одна з ключових російських консерв - Євген Мураєв, обвинуваченого в державній зраді...

І це тільки - десятка. А таких зрадників сотня, якщо не більше.
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27.08.2024 09:34
+17
***@ний цирк.
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27.08.2024 09:19
+14
https://t.me/Chornovil_official/21723 Тарас Чорновіл :
Незаконно все те, що коїть проти України ця укрсучвлада. Якби їхній Дмитрук пішов у обхід пункту пропуску, то його б не випусили потім з Молдови. Його й так могли там затримати черз перші повідомлення з приводу підготовки до його арешту - в Молдові одеські новини моніторять. Тому й знадобилося оте шоу з ніби то спробою викрасти родину. Але, якби він незаконно перетнув кордон, його б безумовно арештували в Молдові. Тому випустили з України цілком свідомо. Й підозру не оголошували, доки не добрався аж до Риму.
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27.08.2024 09:25
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***@ний цирк.
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27.08.2024 09:19 Відповісти
Все це означає лише одне - він виїхав за чужим паспортом. Тому за базою він в Україні і просив в Молдові притулку. Єдине що, хто повірить, що він "просто так" виїхав за чужим паспортом. Це частина спектакля, щоб все звалити на самого Дмитрука та на стрілочника прикордонника. Бо інакше будуть питання - "а хто підписав дозвіл, чому випустили" і т.п.
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27.08.2024 11:26 Відповісти
ШИКАРНО.

- от чому зривається мобілізація

- от чому ми програєм війну

бо при владі русня. Така сама як ту яку ніби хочуть нам поставити і десь втрачається нитка "а чому взагалі воювати".
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27.08.2024 09:20 Відповісти
То не мы. Ми славні козаки, а що погане то русня.
Загляните под кровать, там может прятаться русня.
Нахер нам русня, все сами, пипилы, откаты, предательство и воровство. Тут мы жидов и русню сами можем научить.
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27.08.2024 11:28 Відповісти
зебіли ау!, що вибирали тепер і жуйте, ідіоти клінічні.
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27.08.2024 09:21 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/21723 Тарас Чорновіл :
Незаконно все те, що коїть проти України ця укрсучвлада. Якби їхній Дмитрук пішов у обхід пункту пропуску, то його б не випусили потім з Молдови. Його й так могли там затримати черз перші повідомлення з приводу підготовки до його арешту - в Молдові одеські новини моніторять. Тому й знадобилося оте шоу з ніби то спробою викрасти родину. Але, якби він незаконно перетнув кордон, його б безумовно арештували в Молдові. Тому випустили з України цілком свідомо. Й підозру не оголошували, доки не добрався аж до Риму.
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27.08.2024 09:25 Відповісти
Ни одна страна не будет задерживать гражданина другой страны из-за каких-то там новостей в чужой стране. Должен быть запрос от властей пострадавшей стороны, который будет внесён в реестры Молдовы. Для задержания нужны основания, а не статья в прессе.
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27.08.2024 10:49 Відповісти
Основанія- незаконний перетин молдавського кордону. Тобі ж виказали припущення, що з України його випустили законним чином через пункт перетину. Інакше Молдова могла би мати ,,основаніє,,
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27.08.2024 12:10 Відповісти
Его, как человека сбежавшего с территории Украины, во время войны, просто бы отвезли в пограничную службу, поставили печать о пересечении и отпустили бы - 3 часа максимум.
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27.08.2024 12:25 Відповісти
це цирк шапіто-95 . це вже 100500-й особливо небезпечний диверсант втік! поки зелена погань не щезне - це ніколи не закінчиться.
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27.08.2024 09:25 Відповісти
допоки зелене гівно із чліном в ОПі не зникне, будемо дохнути, але із пОтужними окликами у призебілених марахфонах у заглотуванні обрізаних 95аналівців...
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29.08.2024 19:50 Відповісти
Напередодні PR-наради у Зеленського про тих, хто незаконно втік за кордон, слід нагадати тілки 10 найбільш яскравих "випадків втечі":
1) Захисник Татарова та УПЦ МП - "слугу" Артема Дмитрука, якому дали втекти за день до вручення підозри.
2) Товариш "Татарова" Януковича - Андрій Портнов.
3) Не чужого Татарову "слугу" - Владислав Трубіцин, щодо якого закінчили розслідування в ТОПкорупційній справі.
4) Голова фракції "Партії Регіонів" Олександра Єфрємова.
5) Екснардеп і агент рф Андрій Деркач, якого підозрюють у держзраді.
6) Підозрюваний у держзраді, "права рука" Медведчука, Тарас Козак.
7) Ексдепутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська, фігурантку справи про незаконне збагачення на 50 млн грн.
8) Керівник ФДМ - Дмитро Сенниченко, якого викрили у заволодінні 500 млн грн і відмиванні ще 10 млрд.
9) Голова НБУ - Кирил Шевченко, якого викрили на завданні державному банку ​​206 млн грн збитків.
10) Одна з ключових російських консерв - Євген Мураєв, обвинуваченого в державній зраді...

І це тільки - десятка. А таких зрадників сотня, якщо не більше.
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27.08.2024 09:34 Відповісти
В"Слугах якогось народу" їх 99,9%.
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27.08.2024 09:39 Відповісти
Може в майбутьому ні ЄрЗя, ні посіпакам не вдасться так " своєчасно" зникнути через кордон вони зможуть отримати конституційне право на свій захист в суді....
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27.08.2024 09:46 Відповісти
🤣🤣🤣🤣
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27.08.2024 09:34 Відповісти
"Зелені" на вихід! Стежка протоптана, безпека гарантована, молдавські прикордонники не жадібні, аеропорт поруч. Приклад "уклоністам" - в Тисі не потонеш, в горах не заблукаєш, закарпатьскі цигани не "кинуть" на 10 штук зелені і головне, що все законно.
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27.08.2024 09:36 Відповісти
Це ж особа приближена до найвеличного Боневтіка а не якись нижній ухилянт якого можна в спину стріляти чи в Тисі електрострумом глушити.
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27.08.2024 09:37 Відповісти
С 20.05 ано вже каштантилипаца.
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27.08.2024 11:03 Відповісти
Конечно не дала,его и выпустили умышленно,агентура гетьмановича позвонила кому нужно и все порешала, а лоху должили - "ой вэй сбежал *****,мы ничего не смогли сделать,он чисто сатанинский невидимка ***".
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27.08.2024 09:50 Відповісти
Щось я пригадав суддю Чауса, якого вивезли з Молдови до України в багажнику, щоб той пельку про схеми не відкривав. А тут просто шито-крито.
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27.08.2024 09:51 Відповісти
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27.08.2024 09:51 Відповісти
Сподіваюсь пан Стефанчук подбає, щоб Дмитруку вчасно і в повному обсязі нараховувалась депутатська зарплата. Все ж таки "Слуга народу", хоч і колишній.
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27.08.2024 09:51 Відповісти
"за прикордонною базою він все ще перебуває в Україні" - це все що нам потрібно було знати про прикордонну службу, СБУ, ДБР, поліцію та інші "правопохоронні органи".
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27.08.2024 09:57 Відповісти
Ця шобла що засіла в Києві вже просрочена і фактично є нелегітивно вже напилась як упирі людської крові повинна бути пизженна та стріляна...
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27.08.2024 09:58 Відповісти
Коли нема бажання затримувати, то робиться цілий зелений серіал-екшен з щасливим кінцем. Головний герой дивом уникає фатальних наслідків в останній момент. Можна Оскора давати ОП продакшон
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27.08.2024 10:02 Відповісти
А я чомусь і не здивований...
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27.08.2024 10:15 Відповісти
Перед Планкою є блок пост прикордонників. Километра за 2. Там всіх чоловіків з автобусу просять вийти. І перевіряють документи і ПИТАЮТЬ А ЯКОГО ПУЯ ТИ ЇДЕШ В МОЛДОВУ!!! Ну не так брутально, а ввічливо. І перевіряють документи. В автомобілях таж процедура. Минути цей блок пост НЕМОЖЛИВО. Справа річка з кушнирями, зліва чисте поле. А ще на Паланці є наші прикордонники, крім молдаван. І Зустрічають тих, хто виїджає з України саме українські прикордонники, а не молдовани. І взагалі я там не бачив "пішоходів". А ще там сортири вонючи і грязні.
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27.08.2024 10:21 Відповісти
Чергова погано срежисована серія 95 кварталу на радість ЛОХторату - давно вже не цікаво!
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27.08.2024 10:23 Відповісти
ЦЕЙ ВИПАДОК ЩЕ РАЗ ДОКАЗУЄ ХТО ЗАРАЗ ПРИ ВЛАДІ - ЗРАДНИКИ І АГЕНТИ КРЕМЛЯ. ДМИТРУК ВТІК БЕЗ ПЕРЕШКОД ПІД ВКАЗІВКОЮ ОСОБИСТО ZEОМАНСЬКОГО. А ВИ І ДАЛІ ВВАЖАЙТЕ ЩО ZE ПАТРІОТ УКРАЇНИ, ЯКИМ ВІН СЕБЕ КРУГОМ, ПЕРЕД ВСІМ СВІТОМ ВИСТАВЛЯЄ.
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27.08.2024 11:21 Відповісти
Вікно було прорубане, замки змащені, посмішки на личиках кашкетів були проплачені, час переходу вибраний в обідню перерву, бо ДБР смачно перекушувало і сам встигав на вечірні рейси до Європи. Ну не встигли, не встигли служиві. Це коли Порох їде через кордон, кашкети при всяких погонах швидко біжать і лягають перед шлагбаумом і про обід забувають.
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27.08.2024 11:57 Відповісти
Які підстави Зельона влада могла надати, якщо на нього не відкривали справу, поки він не перетнув кордон?
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27.08.2024 13:20 Відповісти
 
 