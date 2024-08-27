"Слугу народу" Дмитрука не затримали в Молдові, бо Україна не надала для цього підстав, - ЗМІ

Народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний) пішки перетнув кордон до Молдови у суботу, 24 серпня. Місцеві правоохоронці не затримали його за запитом України, оскільки не мали на це законних підстав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у колонці журналіста "УП" Михайла Ткача.

Деталі маршруту нардепа після перетину кордону

За даними джерел УП, Дмитрук пішки перейшов кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка" у суботу, 24 серпня, о 12:00.

Джерела у молдовських правоохоронних органах заявили медіа, що далі нардеп одразу поїхав до місцевого відділку поліції у містечку Штефан-Воде (у тому ж районі, що й "Паланка").

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Ткач зауважив, що у відділку нардеп просив отримати тимчасовий притулок до розгляду його справи.

"Однак за таких обставин він не мав би можливості одразу залишати країну того ж дня. Наразі молдавські правоохоронці проводять власне розслідування цих обставин", - передає УП.

Депутат Артем Дмитрук у віп-терміналі аеропорту "Кишинів". Фото: УП

Дмитрук за прикордонною базою все ще перебуває в Україні

Джерела видання серед українських правоохоронців заявили виданню, що Дмитрук не виїжджав офіційно з України 24 серпня, і за прикордонною базою він все ще перебуває в Україні.

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Як пише ЗМІ, зі Штефан-Воде Дмитрук поїхав до столиці Молдови Кишиневу – і коли той уже був в однойменному аеропорті, молдовські правоохоронці отримали запит від українських колег на затримання нардепа.

Утім, окрім цього запиту не було жодних інших законних підстав для затримання (наприклад, рішення суду, підозри у скоєнні злочину), тому й молдовська сторона Дмитрука не затримала – і той зміг сісти на рейс Кишинів - Рим та залишити цю країну, пояснили в УП.

Однак виліт рейсу затримався, і нардеп пройшов паспортний контроль о 17:30, а вилетів до римського аеропорту "Фьюмічіно" лише о 20:00.

Відповідна виписка з молдовської прикордонної бази щодо Дмитрука

Джерела УП серед молдовських правоохоронців ознайомилися з відео з камер спостережень аеропорту, як кажуть, на них Дмитрук "помітно нервував".

Журналіст видання припускає, що це пов'язано з підозрою, котру йому оголосили вже наступного дня – і за якою його вже могли б і затримати у Молдові.

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За даними джерел ЗМІ серед правоохоронних органів країни, вже 25 серпня у Кишиневі працювали їхні українські колеги.

В УП припускають, що Дмитрук не збирався в Рим, а придбав квиток на найближчий доступний рейс. Одні джерела видання стверджують, що вже 25 серпня він вирушив із Рима до Лондона, а інші кажуть - до Стамбула.

Виданню вдалося встановити, що до втечі в останнє Дмитрук залишав країну ще у 2023 році.

У разі повернення політика до Молдови Дмитрука можуть затримати місцеві правоохоронці.

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Підозра Артему Дмитруку

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.