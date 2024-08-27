"Слугу народу" Дмитрука не затримали в Молдові, бо Україна не надала для цього підстав, - ЗМІ
Народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний) пішки перетнув кордон до Молдови у суботу, 24 серпня. Місцеві правоохоронці не затримали його за запитом України, оскільки не мали на це законних підстав.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у колонці журналіста "УП" Михайла Ткача.
Деталі маршруту нардепа після перетину кордону
За даними джерел УП, Дмитрук пішки перейшов кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка" у суботу, 24 серпня, о 12:00.
Джерела у молдовських правоохоронних органах заявили медіа, що далі нардеп одразу поїхав до місцевого відділку поліції у містечку Штефан-Воде (у тому ж районі, що й "Паланка").
Ткач зауважив, що у відділку нардеп просив отримати тимчасовий притулок до розгляду його справи.
"Однак за таких обставин він не мав би можливості одразу залишати країну того ж дня. Наразі молдавські правоохоронці проводять власне розслідування цих обставин", - передає УП.
Дмитрук за прикордонною базою все ще перебуває в Україні
Джерела видання серед українських правоохоронців заявили виданню, що Дмитрук не виїжджав офіційно з України 24 серпня, і за прикордонною базою він все ще перебуває в Україні.
Як пише ЗМІ, зі Штефан-Воде Дмитрук поїхав до столиці Молдови Кишиневу – і коли той уже був в однойменному аеропорті, молдовські правоохоронці отримали запит від українських колег на затримання нардепа.
Утім, окрім цього запиту не було жодних інших законних підстав для затримання (наприклад, рішення суду, підозри у скоєнні злочину), тому й молдовська сторона Дмитрука не затримала – і той зміг сісти на рейс Кишинів - Рим та залишити цю країну, пояснили в УП.
Однак виліт рейсу затримався, і нардеп пройшов паспортний контроль о 17:30, а вилетів до римського аеропорту "Фьюмічіно" лише о 20:00.
Джерела УП серед молдовських правоохоронців ознайомилися з відео з камер спостережень аеропорту, як кажуть, на них Дмитрук "помітно нервував".
Журналіст видання припускає, що це пов'язано з підозрою, котру йому оголосили вже наступного дня – і за якою його вже могли б і затримати у Молдові.
За даними джерел ЗМІ серед правоохоронних органів країни, вже 25 серпня у Кишиневі працювали їхні українські колеги.
В УП припускають, що Дмитрук не збирався в Рим, а придбав квиток на найближчий доступний рейс. Одні джерела видання стверджують, що вже 25 серпня він вирушив із Рима до Лондона, а інші кажуть - до Стамбула.
Виданню вдалося встановити, що до втечі в останнє Дмитрук залишав країну ще у 2023 році.
У разі повернення політика до Молдови Дмитрука можуть затримати місцеві правоохоронці.
Підозра Артему Дмитруку
Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.
Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.
У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- от чому зривається мобілізація
- от чому ми програєм війну
бо при владі русня. Така сама як ту яку ніби хочуть нам поставити і десь втрачається нитка "а чому взагалі воювати".
Загляните под кровать, там может прятаться русня.
Нахер нам русня, все сами, пипилы, откаты, предательство и воровство. Тут мы жидов и русню сами можем научить.
Незаконно все те, що коїть проти України ця укрсучвлада. Якби їхній Дмитрук пішов у обхід пункту пропуску, то його б не випусили потім з Молдови. Його й так могли там затримати черз перші повідомлення з приводу підготовки до його арешту - в Молдові одеські новини моніторять. Тому й знадобилося оте шоу з ніби то спробою викрасти родину. Але, якби він незаконно перетнув кордон, його б безумовно арештували в Молдові. Тому випустили з України цілком свідомо. Й підозру не оголошували, доки не добрався аж до Риму.
1) Захисник Татарова та УПЦ МП - "слугу" Артема Дмитрука, якому дали втекти за день до вручення підозри.
2) Товариш "Татарова" Януковича - Андрій Портнов.
3) Не чужого Татарову "слугу" - Владислав Трубіцин, щодо якого закінчили розслідування в ТОПкорупційній справі.
4) Голова фракції "Партії Регіонів" Олександра Єфрємова.
5) Екснардеп і агент рф Андрій Деркач, якого підозрюють у держзраді.
6) Підозрюваний у держзраді, "права рука" Медведчука, Тарас Козак.
7) Ексдепутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська, фігурантку справи про незаконне збагачення на 50 млн грн.
8) Керівник ФДМ - Дмитро Сенниченко, якого викрили у заволодінні 500 млн грн і відмиванні ще 10 млрд.
9) Голова НБУ - Кирил Шевченко, якого викрили на завданні державному банку 206 млн грн збитків.
10) Одна з ключових російських консерв - Євген Мураєв, обвинуваченого в державній зраді...
І це тільки - десятка. А таких зрадників сотня, якщо не більше.