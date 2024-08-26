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"Слуга народа" Дмитрук заявил, что за его семьей "следили" и "пытались похитить" в Европе

Дмитрук заявив, що його родину намагалися викрасти у Європі

Нардеп Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (ныне внефракционный), заявил, что его семью якобы пытались похитить из отеля и аэропорта где-то в Европе. Он утверждает, что обратился за помощью к охранной фирме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Telegram.

Дмитрук заявил, что его мать, жену и двоих детей сначала пытались похитить из гостиницы, а затем похитители "повторили попытку уже в аэропорту".

Где именно в Европе произошел этот инцидент, он не уточняет.

Читайте: "Слугу народа" Дмитрука не отправляли в зарубежную командировку, - ВР

В то же время нардеп сообщил, что его семье помогла охранная фирма.

Также, по словам Дмитрука, было написано заявление в правоохранительные органы, "после чего местная полиция сразу провела расследование на месте по указанным лицам".

Дмитрук утверждает, что за его семьей проводили слежку в отеле, по дороге в аэропорт и в самом аэропорту, но сейчас она "прекратилась".

Он добавил, что ему уже известно, "кто это делал, и какие цели преследовал".

Артем Дмитрук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен, - ГБР

Подозрение Артему Дмитруку

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Читайте также: "Слуге народа" Дмитруку сообщено о подозрении за нападения на правоохранителя и военного, - Офис Генпрокурора

Автор: 

Европа (1836) Артем Дмитрук (68)


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Топ комментарии
+25
Это шоу для тупых лохов. Придуманный повод попросить политубежища.
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26.08.2024 15:58
+23
Ватний клоун.
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26.08.2024 15:53
+17
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26.08.2024 15:56
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То може ще й пошкодувати його? Якщо це так то він видно не тільки в нас ''відзначився''.
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26.08.2024 15:52 Ответить
Это шоу для тупых лохов. Придуманный повод попросить политубежища.
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26.08.2024 15:58 Ответить
застроміть йому перо в дупу
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26.08.2024 16:06 Ответить
абсолютно згоден. такий примітивний хід, що просто капець . Хоча можуть і найтися чиновники, котрі цього пройдисвіта кацапорилого можуть і впустити до своєї країни.
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26.08.2024 17:08 Ответить
Хйлятина шантажувала родиною багатознаючого агента "дуров-2" ?
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26.08.2024 16:00 Ответить
цей "актор" уже не жілец
спочатку його кине дружина з дітьми
потім "знайомі" та "друзі"
і на завершення він вийде до народу України у вікно
помельчали кацапскі шпіони - "штірліц" уже не тот
ндда... його головна помилка - не виконання указу петра першого "бороду бріть"
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26.08.2024 16:11 Ответить
Ватний клоун.
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26.08.2024 15:53 Ответить
Мабуть цигани хотіли викрасти
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26.08.2024 15:55 Ответить
Бандери і рептилоїди,хто ж іще???
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26.08.2024 15:56 Ответить
Не будь депупатом. Піар?
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26.08.2024 15:56 Ответить
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26.08.2024 15:56 Ответить
Только вот жить рядом и получать все "удовольствия" от выбора этих идиотов приходится и нормальным.
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26.08.2024 16:00 Ответить
На слизьку доріжку став " сєй вітязь"...бо, очевидно, тупий. Тому і "нєжилєц".
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26.08.2024 15:57 Ответить
Гнида, сподіваюсь закінчить як ківа!
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26.08.2024 16:01 Ответить
Ипи её сам.
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26.08.2024 16:02 Ответить
Це сигнал резиденту ФСБ в самому серці шапіто-добрался нормально, спасібо добрим людям....
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26.08.2024 16:04 Ответить
Тепер буде все життя оглядатися поки нещасний випадок не станеться.
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26.08.2024 16:04 Ответить
Шарій #2
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26.08.2024 16:05 Ответить
Крисячив на росію, а втік в Європу. Так не чесно. Ну звісно ж перетнув кордон з допомогою зельоного.
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26.08.2024 16:06 Ответить
не обов'язково. Там, нажаль, достатньо своїх гнид
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27.08.2024 00:41 Ответить
Жодному його слову довіри не маю!
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26.08.2024 16:07 Ответить
а чим воно по життю займалось до того як потрапило в сєкту зелених покидьків?
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26.08.2024 16:09 Ответить
власник спортзалів
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26.08.2024 16:14 Ответить
Было таким-же самым руснявым дебилом. Как-раз вписался в "СН"
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26.08.2024 16:37 Ответить
а український моссад за кордоном не працює? Чи мені його знайти і змусити ціаністого калію випити? ліквідувати виродка разом з сім"єю, за яку він так "розпереживавс". Я не розумію, чому ми досі панькаємось і розводимо у себе проросійських ублюдків, а потім ще їх бачимо на закордонних віллах, в розкоші, коли українці сидять в підвалах по 12 годин ? ІЗ-ЗА ось таких мерзот.
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26.08.2024 16:13 Ответить
А **** ж ці тварини побігли до Європи, а не до Роісі!!!!
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26.08.2024 16:18 Ответить
так самі підари тікають до Європи Пмерики а не на сонячні пляжі мурманска , а що взяти з повного підара як цей
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26.08.2024 16:25 Ответить
його відверто прорашиський телеграм канал жодного разу не привернув увагу СБУ,навіть після його звинувачень ЗСУ про геноцид курського насєлєнія,так що безперешкодний перетин кордону очікуваний((до речі,навіть під час воєнного стану -це лише адміністративна(якщо немає доказів підкупу і дачі хабаря) отака куйня,малята,((
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26.08.2024 16:20 Ответить
Забагато про нього і нічого хто його випустив,чи усі слуги народу невидимі, що сновигають туди і сюди
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26.08.2024 16:20 Ответить
Це ж маріонетки!!! Слуги д'явола!!!
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26.08.2024 16:24 Ответить
Що ти ****** чмо мокшанське!!! Будеш бігати по світу до поки тебе інтерпол не візьме, або десь на твою єпануту голову впаде цеглинка, і обережно переходи дорогу,всяке буває!!!
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26.08.2024 16:22 Ответить
гебнява муйня, борода в котрої набагато старша, як в нього,хоча мабуть він її вже мабуть "обскубав,щоб,по ній його не вирахували ті,кому заплачено не тільки за його пошук...
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26.08.2024 16:28 Ответить
фота в стилі "святоє сімейство" - ****** с младєнцем.
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26.08.2024 16:30 Ответить
Б...ь!!!Цей урод збіжав в Європу,а зараз ниє що його викідишей і кобилу намагалися викрасти???А чьому не збіг на братній х...стан,там де його брати і сестри,заодно і виводок свій туда відправив.
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26.08.2024 16:33 Ответить
чому прокацапські мразоти біжать в ЄС, а не свою ****** срасію?
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26.08.2024 16:37 Ответить
Щоб затоваритись, а вже потім в расєю. Але не той випадок - нє аправдал аказанага єму високага давєрія
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26.08.2024 17:26 Ответить
І продать в рабство к ішакам
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26.08.2024 16:52 Ответить
Що це у цього Іуди за мітла на підборідді? Це він так працював на ворога, що не встигав голитися?
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26.08.2024 17:07 Ответить
Це обов'язковий атрибут сук православних
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26.08.2024 17:24 Ответить
"Хозяйка, пулі свістелі у нас над головой!" (С)
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26.08.2024 17:09 Ответить
Не потрібно ілюзій, Дмитрук не втік, його спокійно як і багатьох інших випустила влада. Бо він свій, багато знає, і його привів до влади Зеленський та партія Слуга Народу. А от тепер коли цей зрадник втік, можна імітувати розслідування, розшук, та хоч арешт заочний, пох Дмитруку.
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26.08.2024 17:13 Ответить
Ахах ... Цирк... Теперь понятно как он выехал. Он забронирован как работник цирка... . За его семьёй в Европе следили. Внимание вопрос:
Кому вср@лась семья этого г@ндона?
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26.08.2024 17:10 Ответить
Та є такі - любітєлі шпілєй
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26.08.2024 17:23 Ответить
Он и его семья нафиг никому не вср@лась. Он обычное трепло. Как я уже писал раньше, он просто хочет полит убежища в Европе. Вот и сочиняет этот бред.
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26.08.2024 17:47 Ответить
А шо такоє? Не виправдав високої довіри? Срав на ЗСУ, захищав мпц, а наступ на курщині продовжується, а закон про заборону (ну, напівзаборону) прийняли. Біжи, дмитрук, біжи, але довгі руки тепер будуть тягнутись до тебе з обох сторін. І ще невідомо, з якої скоріше
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26.08.2024 17:21 Ответить
от ****** бесовской церквы!..........................................
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26.08.2024 17:26 Ответить
Чи знайдеться хоча б з десяток порядних людей серед тієї шобли, що Зеленський привів до влади? Чи все ж, як казала моя бабуся, якщо дешева рибка, то буде дешева юшка!?
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26.08.2024 17:29 Ответить
Дуже прошу пана Стефанчука не припиняти з 25.08.24 виплачувати зарплату та премію нардепу Дмитруку. Розслідування та суди будуть тривати кілька років, а йому потрібні гроші продовжувати антиукраїнську діяльність.
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26.08.2024 17:41 Ответить
А где реакция Зеленского на голосование и побег из Украины его депутата Дмитрука, которого он сам сделал депутатом?
Как в рот воды набрал.
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26.08.2024 17:57 Ответить
Афєрістович теж після втечі казав, що Зе його замовив, тому він втік втрачая капці в Гамерику.
А цей прокацапський поц
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26.08.2024 18:10 Ответить
А цей прокацапський поц мабуть теж щось знав, або відчув.
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26.08.2024 18:12 Ответить
То сидіть в Україні! Нєкуй по закордонам шастать !
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26.08.2024 18:33 Ответить
Борода повертайся, тебе українці "захистять"
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26.08.2024 19:02 Ответить
.....черговий серіал :: "Ківа № 2 - мама і папа любят Sкороsть" .....
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26.08.2024 19:32 Ответить
Параноїдальна маячня 🧐
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26.08.2024 21:49 Ответить
 
 