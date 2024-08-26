"Слуга народа" Дмитрук заявил, что за его семьей "следили" и "пытались похитить" в Европе

Нардеп Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (ныне внефракционный), заявил, что его семью якобы пытались похитить из отеля и аэропорта где-то в Европе. Он утверждает, что обратился за помощью к охранной фирме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Telegram.

Дмитрук заявил, что его мать, жену и двоих детей сначала пытались похитить из гостиницы, а затем похитители "повторили попытку уже в аэропорту".

Где именно в Европе произошел этот инцидент, он не уточняет.

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В то же время нардеп сообщил, что его семье помогла охранная фирма.

Также, по словам Дмитрука, было написано заявление в правоохранительные органы, "после чего местная полиция сразу провела расследование на месте по указанным лицам".

Дмитрук утверждает, что за его семьей проводили слежку в отеле, по дороге в аэропорт и в самом аэропорту, но сейчас она "прекратилась".

Он добавил, что ему уже известно, "кто это делал, и какие цели преследовал".

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Подозрение Артему Дмитруку

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

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