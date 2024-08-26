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"Слуга народу" Дмитрук заявив, що за його родиною "стежили" та "намагалися викрасти" у Європі

Дмитрук заявив, що його родину намагалися викрасти у Європі

Нардеп Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (нині позафракційний), заявив, що його родину нібито намагалися викрасти з готелю та аеропорту десь у Європі. Він стверджує, що звернувся по допомогу до охоронної фірми. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав в Telegram.

Дмитрук заявив, що його матір, дружину та двох дітей спершу намагалися викрасти з гостинниці, а потім викрадачі "повторили спробу вже в аеропорту".

Де саме в Європі стався цей інцидент, він не уточнює.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слугу народу" Дмитрука не відправляли у закордонне відрядження, - ВР

Водночас нардеп повідомив, що його родині допомогла охоронна фірма.

Також, за словами Дмитрука, була написана заява до правоохоронних органів, "після чого місцева поліція одразу провела розслідування на місці за вказаними особами".

Дмитрук стверджує, що за його родиною проводили стеження в готелі, по дорозі в аеропорт та у самому аеропорту, але зараз воно "припинилося".

Він додав, що йому вже відомо, "хто це робив, і які цілі переслідував". 

Артем Дмитрук

Читайте також: Факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено, - ДБР 

Підозра Артему Дмитруку

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Також читайте: "Слуга народу" Дмитрук звинуватив ЗСУ у знущанні з місцевих у Курській області

Автор: 

Європа (1796) Артем Дмитрук (71)


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Топ коментарі
+25
Это шоу для тупых лохов. Придуманный повод попросить политубежища.
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26.08.2024 15:58
+23
Ватний клоун.
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26.08.2024 15:53
+17
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26.08.2024 15:56
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То може ще й пошкодувати його? Якщо це так то він видно не тільки в нас ''відзначився''.
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26.08.2024 15:52 Відповісти
Это шоу для тупых лохов. Придуманный повод попросить политубежища.
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26.08.2024 15:58 Відповісти
застроміть йому перо в дупу
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26.08.2024 16:06 Відповісти
абсолютно згоден. такий примітивний хід, що просто капець . Хоча можуть і найтися чиновники, котрі цього пройдисвіта кацапорилого можуть і впустити до своєї країни.
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26.08.2024 17:08 Відповісти
Хйлятина шантажувала родиною багатознаючого агента "дуров-2" ?
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26.08.2024 16:00 Відповісти
цей "актор" уже не жілец
спочатку його кине дружина з дітьми
потім "знайомі" та "друзі"
і на завершення він вийде до народу України у вікно
помельчали кацапскі шпіони - "штірліц" уже не тот
ндда... його головна помилка - не виконання указу петра першого "бороду бріть"
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26.08.2024 16:11 Відповісти
Ватний клоун.
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26.08.2024 15:53 Відповісти
Мабуть цигани хотіли викрасти
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26.08.2024 15:55 Відповісти
Бандери і рептилоїди,хто ж іще???
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26.08.2024 15:56 Відповісти
Не будь депупатом. Піар?
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26.08.2024 15:56 Відповісти
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26.08.2024 15:56 Відповісти
Только вот жить рядом и получать все "удовольствия" от выбора этих идиотов приходится и нормальным.
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26.08.2024 16:00 Відповісти
На слизьку доріжку став " сєй вітязь"...бо, очевидно, тупий. Тому і "нєжилєц".
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26.08.2024 15:57 Відповісти
Гнида, сподіваюсь закінчить як ківа!
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26.08.2024 16:01 Відповісти
Ипи её сам.
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26.08.2024 16:02 Відповісти
Це сигнал резиденту ФСБ в самому серці шапіто-добрался нормально, спасібо добрим людям....
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26.08.2024 16:04 Відповісти
Тепер буде все життя оглядатися поки нещасний випадок не станеться.
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26.08.2024 16:04 Відповісти
Шарій #2
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26.08.2024 16:05 Відповісти
Крисячив на росію, а втік в Європу. Так не чесно. Ну звісно ж перетнув кордон з допомогою зельоного.
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26.08.2024 16:06 Відповісти
не обов'язково. Там, нажаль, достатньо своїх гнид
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27.08.2024 00:41 Відповісти
Жодному його слову довіри не маю!
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26.08.2024 16:07 Відповісти
а чим воно по життю займалось до того як потрапило в сєкту зелених покидьків?
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26.08.2024 16:09 Відповісти
власник спортзалів
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26.08.2024 16:14 Відповісти
Было таким-же самым руснявым дебилом. Как-раз вписался в "СН"
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26.08.2024 16:37 Відповісти
а український моссад за кордоном не працює? Чи мені його знайти і змусити ціаністого калію випити? ліквідувати виродка разом з сім"єю, за яку він так "розпереживавс". Я не розумію, чому ми досі панькаємось і розводимо у себе проросійських ублюдків, а потім ще їх бачимо на закордонних віллах, в розкоші, коли українці сидять в підвалах по 12 годин ? ІЗ-ЗА ось таких мерзот.
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26.08.2024 16:13 Відповісти
А **** ж ці тварини побігли до Європи, а не до Роісі!!!!
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26.08.2024 16:18 Відповісти
так самі підари тікають до Європи Пмерики а не на сонячні пляжі мурманска , а що взяти з повного підара як цей
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26.08.2024 16:25 Відповісти
його відверто прорашиський телеграм канал жодного разу не привернув увагу СБУ,навіть після його звинувачень ЗСУ про геноцид курського насєлєнія,так що безперешкодний перетин кордону очікуваний((до речі,навіть під час воєнного стану -це лише адміністративна(якщо немає доказів підкупу і дачі хабаря) отака куйня,малята,((
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26.08.2024 16:20 Відповісти
Забагато про нього і нічого хто його випустив,чи усі слуги народу невидимі, що сновигають туди і сюди
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26.08.2024 16:20 Відповісти
Це ж маріонетки!!! Слуги д'явола!!!
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26.08.2024 16:24 Відповісти
Що ти ****** чмо мокшанське!!! Будеш бігати по світу до поки тебе інтерпол не візьме, або десь на твою єпануту голову впаде цеглинка, і обережно переходи дорогу,всяке буває!!!
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26.08.2024 16:22 Відповісти
гебнява муйня, борода в котрої набагато старша, як в нього,хоча мабуть він її вже мабуть "обскубав,щоб,по ній його не вирахували ті,кому заплачено не тільки за його пошук...
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26.08.2024 16:28 Відповісти
фота в стилі "святоє сімейство" - ****** с младєнцем.
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26.08.2024 16:30 Відповісти
Б...ь!!!Цей урод збіжав в Європу,а зараз ниє що його викідишей і кобилу намагалися викрасти???А чьому не збіг на братній х...стан,там де його брати і сестри,заодно і виводок свій туда відправив.
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26.08.2024 16:33 Відповісти
чому прокацапські мразоти біжать в ЄС, а не свою ****** срасію?
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26.08.2024 16:37 Відповісти
Щоб затоваритись, а вже потім в расєю. Але не той випадок - нє аправдал аказанага єму високага давєрія
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26.08.2024 17:26 Відповісти
І продать в рабство к ішакам
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26.08.2024 16:52 Відповісти
Що це у цього Іуди за мітла на підборідді? Це він так працював на ворога, що не встигав голитися?
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26.08.2024 17:07 Відповісти
Це обов'язковий атрибут сук православних
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26.08.2024 17:24 Відповісти
"Хозяйка, пулі свістелі у нас над головой!" (С)
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26.08.2024 17:09 Відповісти
Не потрібно ілюзій, Дмитрук не втік, його спокійно як і багатьох інших випустила влада. Бо він свій, багато знає, і його привів до влади Зеленський та партія Слуга Народу. А от тепер коли цей зрадник втік, можна імітувати розслідування, розшук, та хоч арешт заочний, пох Дмитруку.
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26.08.2024 17:13 Відповісти
Ахах ... Цирк... Теперь понятно как он выехал. Он забронирован как работник цирка... . За его семьёй в Европе следили. Внимание вопрос:
Кому вср@лась семья этого г@ндона?
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26.08.2024 17:10 Відповісти
Та є такі - любітєлі шпілєй
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26.08.2024 17:23 Відповісти
Он и его семья нафиг никому не вср@лась. Он обычное трепло. Как я уже писал раньше, он просто хочет полит убежища в Европе. Вот и сочиняет этот бред.
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26.08.2024 17:47 Відповісти
А шо такоє? Не виправдав високої довіри? Срав на ЗСУ, захищав мпц, а наступ на курщині продовжується, а закон про заборону (ну, напівзаборону) прийняли. Біжи, дмитрук, біжи, але довгі руки тепер будуть тягнутись до тебе з обох сторін. І ще невідомо, з якої скоріше
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26.08.2024 17:21 Відповісти
от ****** бесовской церквы!..........................................
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26.08.2024 17:26 Відповісти
Чи знайдеться хоча б з десяток порядних людей серед тієї шобли, що Зеленський привів до влади? Чи все ж, як казала моя бабуся, якщо дешева рибка, то буде дешева юшка!?
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26.08.2024 17:29 Відповісти
Дуже прошу пана Стефанчука не припиняти з 25.08.24 виплачувати зарплату та премію нардепу Дмитруку. Розслідування та суди будуть тривати кілька років, а йому потрібні гроші продовжувати антиукраїнську діяльність.
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26.08.2024 17:41 Відповісти
А где реакция Зеленского на голосование и побег из Украины его депутата Дмитрука, которого он сам сделал депутатом?
Как в рот воды набрал.
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26.08.2024 17:57 Відповісти
Афєрістович теж після втечі казав, що Зе його замовив, тому він втік втрачая капці в Гамерику.
А цей прокацапський поц
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26.08.2024 18:10 Відповісти
А цей прокацапський поц мабуть теж щось знав, або відчув.
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26.08.2024 18:12 Відповісти
То сидіть в Україні! Нєкуй по закордонам шастать !
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26.08.2024 18:33 Відповісти
Борода повертайся, тебе українці "захистять"
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26.08.2024 19:02 Відповісти
.....черговий серіал :: "Ківа № 2 - мама і папа любят Sкороsть" .....
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26.08.2024 19:32 Відповісти
Параноїдальна маячня 🧐
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26.08.2024 21:49 Відповісти
 
 