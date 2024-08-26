"Слуга народу" Дмитрук заявив, що за його родиною "стежили" та "намагалися викрасти" у Європі

Нардеп Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (нині позафракційний), заявив, що його родину нібито намагалися викрасти з готелю та аеропорту десь у Європі. Він стверджує, що звернувся по допомогу до охоронної фірми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав в Telegram.

Дмитрук заявив, що його матір, дружину та двох дітей спершу намагалися викрасти з гостинниці, а потім викрадачі "повторили спробу вже в аеропорту".

Де саме в Європі стався цей інцидент, він не уточнює.

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Водночас нардеп повідомив, що його родині допомогла охоронна фірма.

Також, за словами Дмитрука, була написана заява до правоохоронних органів, "після чого місцева поліція одразу провела розслідування на місці за вказаними особами".

Дмитрук стверджує, що за його родиною проводили стеження в готелі, по дорозі в аеропорт та у самому аеропорту, але зараз воно "припинилося".

Він додав, що йому вже відомо, "хто це робив, і які цілі переслідував".

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Підозра Артему Дмитруку

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

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