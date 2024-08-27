УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10943 відвідувача онлайн
Новини
2 814 24

ДПСУ проводить перевірку на кордоні для з’ясування обставин втечі "слуги народу" Дмитрука

ДПСУ проводить перевірку на кордоні щодо обставин втечі Артема Дмитрука

Українські прикордонники проводять перевірку на кордоні, щоб з'ясувати всі обставини втечі з України народного депутата Артема Дмитрука, обраного від "Слуги народу" (нині позафракційного).

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Говорити інформацію про третіх осіб ДПСУ не вправі відповідно до законодавства. Але, як відомо, Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом і, своєю чергою, ДПСУ проводить необхідну перевірку", - зазначив Демченко.

За словами речника ДПСУ, наразі на кордоні працює група, яка з'ясовує, як Дмитруку вдалося незаконно перетнути кордон. Державна прикордонна служба також співпрацює зі слідством щодо цього питання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слугу народу" Дмитрука не затримали в Молдові, бо Україна не надала для цього підстав, - ЗМІ 

Підозра Артему Дмитруку

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5941) кордон (4754) перевірка (1229) Артем Дмитрук (71) Демченко Андрій (342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Головне правило будь якого розслідування: випадково не вийти на самих себе.
показати весь коментар
27.08.2024 10:59
+13
стефанчуку за сраку візьміть. це цей хряк його випустив
показати весь коментар
27.08.2024 10:54
+9
це фантазія на рівні НЛО
показати весь коментар
27.08.2024 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
стефанчуку за сраку візьміть. це цей хряк його випустив
показати весь коментар
27.08.2024 10:54 Відповісти
нехай й зеленого лідора допросять за одне.
показати весь коментар
27.08.2024 11:58 Відповісти
Банківські рахунки за кордоном у приватних банках, ЗАБЛОКУВАЛИ уже чи зрадникще не зняв гроші??
показати весь коментар
27.08.2024 10:56 Відповісти
це фантазія на рівні НЛО
показати весь коментар
27.08.2024 10:59 Відповісти
Почему вы решили, что Украина может заморозить счета в иностранных банках так легко и быстро? Вы реально уверенны, что Украина их знает? Вы реально уверенны, что они открыты на его имя?
показати весь коментар
27.08.2024 11:59 Відповісти
Головне правило будь якого розслідування: випадково не вийти на самих себе.
показати весь коментар
27.08.2024 10:59 Відповісти
Зачем на кордоне?Татаров в Киеве..его трусите
показати весь коментар
27.08.2024 11:00 Відповісти
Цікаво було б його у свинячому мішкуз Європи привезти, нажаханого і всратого.
показати весь коментар
27.08.2024 11:04 Відповісти
Цікаво інше. Чого ці послідовники, пропагандисти і розбудовники гуззкого міра повзуть у Європу?
показати весь коментар
27.08.2024 11:08 Відповісти
Тому що у Європі класно.
А вони хочуть завезти свою хворобу, свій смердючий духар.
І, крім того, вони повністю засрали мізки європейцям.
показати весь коментар
27.08.2024 11:11 Відповісти
Для кого це шоу?
показати весь коментар
27.08.2024 11:04 Відповісти
Спалив кантору , ідіот... Такий баблопровод наломав , мудило...
Тепер його свої ж і прикопають по-тихому.
показати весь коментар
27.08.2024 11:06 Відповісти
Одного спецпризначенця відправити у відрядження по Європі з завданням знищити таких тварин, тихесенько, без пилу, зник та й усе, бажаючих зайнятись такою роботою багато і ви продажні тварини у майбутньому нікуди не сховаєтесь - навіть діти ваші відповідатимуть за ваші зради народу України, зрадив - будуть винищені усі пасинки до третього коліна !!!
показати весь коментар
27.08.2024 11:09 Відповісти
А шо шукати на кордоні?! Виконавці у ОПі сидять!
показати весь коментар
27.08.2024 11:26 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності. Попередили, випустили, а потім "А кто це зробив?". Скоро випливе дозвіл від Стефанчука, Буданова, Єрмака (потрібне підкреслити) але то вже нікому буде не цікаво..
показати весь коментар
27.08.2024 11:33 Відповісти
Там одна обставина - бабло !
показати весь коментар
27.08.2024 11:47 Відповісти
В цій державі права рука не знає що робить ліва.
показати весь коментар
27.08.2024 11:50 Відповісти
А хто перевірить ТИХ, хто проводить перевірку????
показати весь коментар
27.08.2024 11:52 Відповісти
Это комедия,сами себя проверяют.
показати весь коментар
27.08.2024 12:20 Відповісти
М.Ткач з УП провів розслідування добу тому,вказав пункт пропуску,розклав весь маршрут,що там з"ясовувати?!імена прикордонників,що були на посту ?
показати весь коментар
27.08.2024 12:28 Відповісти
Проверят за сколько тысяч долларов его выпустили? Потом поднимут таксу? Или сделают дешевле? Цирк .....
показати весь коментар
27.08.2024 12:43 Відповісти
Прикордонники на службі - їм дали вказівку, вони пропустили. А як інакше? Тому шукати треба в Києві. Це ж очевидні речі! Нас просто тримають за лохів. Це ж вже було!!
показати весь коментар
27.08.2024 12:50 Відповісти
покажіть хоча б одного прикордонника з тих ,які постійно сидять на 'тихому кордоні', який не брав бабло за переправлення ухилянтів і контрабанду. Це каста "особливих прикордонників", ротації їх не торкаються, вони всі платять данину своїм начальникам, які ,до речі теж воювати не будуть, бо їм "не положено". Так що, нехай почне керівництво дпсу перевірку з себе, СБУ, там також у долі. Налагодивши справедливу ротацію для усіх без виключення, можна цю мафію присадити, але хто ж це зробить?
показати весь коментар
27.08.2024 12:50 Відповісти
 
 