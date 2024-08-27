ДПСУ проводить перевірку на кордоні для з’ясування обставин втечі "слуги народу" Дмитрука

Українські прикордонники проводять перевірку на кордоні, щоб з'ясувати всі обставини втечі з України народного депутата Артема Дмитрука, обраного від "Слуги народу" (нині позафракційного).

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Говорити інформацію про третіх осіб ДПСУ не вправі відповідно до законодавства. Але, як відомо, Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом і, своєю чергою, ДПСУ проводить необхідну перевірку", - зазначив Демченко.

За словами речника ДПСУ, наразі на кордоні працює група, яка з'ясовує, як Дмитруку вдалося незаконно перетнути кордон. Державна прикордонна служба також співпрацює зі слідством щодо цього питання.

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Підозра Артему Дмитруку

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.