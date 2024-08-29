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"Слуга народа" Дмитрук объявлен в международный розыск, - ГБР

Дмитрука оголошено в міжнародний розшук

Нардеп "Слуги народа" (ныне внефракционный) Артем Дмитрук объявлен в международный розыск.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия ГБР, во время пребывания в Одессе подозреваемый вместе с сообщниками напал на сотрудника правоохранительного органа, который выполнял на тот момент свои служебные обязанности. При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить у него оружие.

В другом случае - в Киеве у депутата возникла ссора с одним из граждан, во время которой он нанес мужчине несколько ударов, в частности в голову. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему причинены телесные повреждения средней тяжести", - говорится в сообщении.

Так, Дмитрука подозревают:

  • в умышленном причинении группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины);
  • похищении огнестрельного оружия группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины);
  • умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины);
  • грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

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Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Дмитрук во время пересечения границы не заявлял, что является народным депутатом Украины, - МВД Молдовы

Автор: 

розыск (840) ГБР (2979) Артем Дмитрук (68)


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Топ комментарии
+26
Навіщо скільки слів. Просто напишіть, що втік "слуга народа", і всім буде зрозуміло, що вор, порушник, корупціонер. Все це в одному словосполученні - "слуга народа"
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29.08.2024 12:18
+21
І як ця кацапська морда Дмитрук зміг втекти ? Наші "правоохоронці" повні роти повидла понабирали - так їм не хочеться відповідати на це питання. В країні склалася "шикарна" ситуація для ворюг і корупціонерів, які прикидуються "правоохоронцями" - самі відпустили, самі розшукують...
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29.08.2024 12:14
+16
Випускайте на полювання Татарова!
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29.08.2024 12:21
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Правила форума Совет форумчан
а шо так спешили?)))
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29.08.2024 12:10 Ответить
дмитрук буде ще одним після ліліпутіна злочинцем якого розшукує Інтерпол
Тепер дмитруку одна дорога - як Ківа гуляти у підмосков'ї 🤣
В цій ситуації одне питання - ЩО САМЕ зробив приємного дмитруку московській піп, що він так за нього впрягся і прирік себе та СВОЮ СІМ'Ю на загибель? 🤔
Здавалось би - проголосуй як ВСІ - проти московського попа і сиди далі депутатом з жінкою та дітьми...
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29.08.2024 12:44 Ответить
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29.08.2024 12:10 Ответить
"-кто, дмитрук сукин сын? да, дмитрук сукин сын. и подлец!" )) і він не послєдняя реліквія зеленої сволоти.
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29.08.2024 21:35 Ответить
І як ця кацапська морда Дмитрук зміг втекти ? Наші "правоохоронці" повні роти повидла понабирали - так їм не хочеться відповідати на це питання. В країні склалася "шикарна" ситуація для ворюг і корупціонерів, які прикидуються "правоохоронцями" - самі відпустили, самі розшукують...
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29.08.2024 12:14 Ответить
Він спочатку депутпт, а вже потім кацапська морда . І питання мають бути до його хазяїв.
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29.08.2024 12:28 Ответить
Зе-ДБР покликане "мочити" Порошенка.
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29.08.2024 12:15 Ответить
Він уже в рашці, у свого друга Порєчєнкова гостює.
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29.08.2024 12:16 Ответить
Ну просто блискавична реакція! Якщо врахувати ото недавне оголошення у міжнародниц розшук по лінії Інтерполу такого собі еацапського агента генерала Наумова, заступника кришталево чесного патріота, колишнього голови СБУ лєйтєнантв Баканова.
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29.08.2024 12:16 Ответить
Как и с Наумовым.
Украина не может объявлять в международный розыск. Это прерогатива Интерпола. Мы можем только подать заявку в Интерпол. Они должны подтвердить состав преступления и отсутствие политического преследования. Эта бодяга на года
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29.08.2024 12:51 Ответить
Т а не вже? зеленоморді на другомі місці серед партій після ригів!
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29.08.2024 12:16 Ответить
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29.08.2024 12:17 Ответить
Навіщо скільки слів. Просто напишіть, що втік "слуга народа", і всім буде зрозуміло, що вор, порушник, корупціонер. Все це в одному словосполученні - "слуга народа"
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29.08.2024 12:18 Ответить
поцалюйте його в сраку...
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29.08.2024 12:18 Ответить
"Ищут пожарные, ищет милиция..."
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29.08.2024 12:19 Ответить
Риба гниє з зе-Банкової.
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29.08.2024 12:19 Ответить
Випускайте на полювання Татарова!
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29.08.2024 12:21 Ответить
Нє-нє, той на чеченів заточений, не візьме слід.
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29.08.2024 12:26 Ответить
Так Дмитрук от бородатий, на кадировців схожий...
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29.08.2024 12:42 Ответить
На останній фотці цієї статті він на якогось муфлона схожий, чесслово, такі ж зарості на морді як у гірського цапа. Так що невідомо, в які гори слід приведе.
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29.08.2024 12:54 Ответить
+++
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29.08.2024 12:47 Ответить
Він давно вже в рашці.
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29.08.2024 12:29 Ответить
Або в країні, з якої екстрадиція не можлива. У будь якому випадку при баблі, нерухомості з блек-джеком та повіями. Рік, два перемучається в елітних казино та після того як печерський суд зніме всі звинувачення та зобов'яже державу виплатити "вимушений прогул" та всі можливі компенсації, це тєло героїчно повернеться у стіни "парламент".
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29.08.2024 12:39 Ответить
Почекали поки він виїде в безпечне місце а тоді подали на міжнародний розшук. ЗЕгеніально.
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29.08.2024 12:30 Ответить
І що, видадуть?
Та він ще підніме хай що його переслідують з політичних мотивів.
І Європа повірить йому, а не нашим брехунам!
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29.08.2024 12:31 Ответить
Та так,і ще використає свій пост,про *свободу* віросповідання там це котирується.
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29.08.2024 12:38 Ответить
зелені приколи
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29.08.2024 12:32 Ответить
Как поймают, Якина сразу на кол (с)
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29.08.2024 12:34 Ответить
Несите медали,премии,корочки убдешников и бронь от армии,хлопчики поработали,подали путинца на розыск ***.
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29.08.2024 12:35 Ответить
Сказали покинути країну, так як адмінресурс зайди скінчився. Це явище буде повторятись знов і знов, не відрізати ж собі правицю? Чи не так?
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29.08.2024 12:41 Ответить
Кілер йому на допомогу.
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29.08.2024 12:49 Ответить
Півроку подання на Дмитрука в Прокуратуру лежало без уваги. Поки не вирішив, що йому тут робити нічого.
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29.08.2024 12:50 Ответить
Скучаю за тими часами, коли фотографії оттаких у(ОЙ)бків розклеювали по містам, з підписом - "10000 за живого чи мертвого"...
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29.08.2024 12:50 Ответить
Це, як коли курка тікає від пітуха і думає: "А не швидко я швидко біжу?" Так наша влада щодо Дмитрука: "Ну коли він вже здрисне?"
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29.08.2024 12:52 Ответить
Через Інтерпол ????? А хто ще шукається через Інтерпол ?
Огласить весь список , будь ласка
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29.08.2024 12:55 Ответить
На який х.. нам потрібно знати що ДБР оголосило, подало, проводить, звернулось и т.д. ви доведіть до логічного завершення справу по цьому типу і інші також потім звітуйте в ЗМІ щоб було зрозуміло чи не марно вас утримуємо.
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29.08.2024 12:57 Ответить
Знову
Ми тебе завтра арештуємо
Ой а він утік
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29.08.2024 12:58 Ответить
Раз, два, трі, четирє, п'ять, я іду іскать. Кто нє спрятался, я нє вінават. )))
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29.08.2024 13:00 Ответить
А уродов которые его выпустили уже в розыск объявлено? Твари Зе-дебильны
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29.08.2024 13:13 Ответить
Та за що?!
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29.08.2024 13:17 Ответить
Один із численних прикладів імітації боротьби зі злочинцями у своїх лавах, зеленої влади
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29.08.2024 13:43 Ответить
Тепер співають як соловейко .
А коло він скоював злочини чому не був арештований?
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29.08.2024 13:44 Ответить
А де ви ранше були ? дали втекти за кордон своєму "вихованцю" а тепер ай я яй хто це зробив, в такому випадку треба покарати за без діяльність що такий "розбійник" вільно себе почував і здриснув за кордон, але нікого не покарають зелені свої не кидать вони ж не лохо так ?
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29.08.2024 13:45 Ответить
Головне , що вчасно оголосили , майже вгадали .
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29.08.2024 13:48 Ответить
як, красиво маніпулюють.
дмитрук не втік! дмитрук, спокійно зібрався. зробив всі необхідні фінансові операції, на які, обмеження нбу взагалі не діють.
спокійно виїхав з україни, абсолютно офіційно. не здивуюсь, що має відзнаку і пропуск, від буданова, особисто.
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29.08.2024 13:58 Ответить
Навіщо це В ОЧЬКОВТІРАТЄЛЬСТВО? Для оголошення в міжнародний розшок потрібна залізна підстава. Перетин кордону і отримання статусу біженця для європейських країн це не злочин.
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29.08.2024 14:01 Ответить
Нічо, нарід нових вибере
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29.08.2024 14:30 Ответить
А як що до тих хто в Україні може їх треба заарештовувати ,а не випускати ,а таких багато зокрема у владі .
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29.08.2024 14:39 Ответить
В цій "грі" обидва клеять дурня-і влада і нарід.
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29.08.2024 15:15 Ответить
Во как офигенно . Сначала дали сье..ться , а потом в розыск обьявили. Татарова на него нет , он бы его как порешил , как чеченцев в Киеве в 2022 году.
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29.08.2024 15:15 Ответить
Тодi слово за iнтерполом пiсля подання усiх документiв i розгляду доказiв. Але вони можуть i не прийняти до розшуку полiтично переслiдучу персону.
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29.08.2024 15:24 Ответить
А шо так можна було?
Але ж пару днів тому мамчін ЙУрист на базі своєї неосяжної юридичної практики казав, що кожен зрадник/злочинець одразу ж побіжить у місцевий суд і його ніколи не депортують.
Чудасія якась!
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29.08.2024 15:30 Ответить
От шо значить не вбивати чеченців. У справі вбивства татаровим чеченців - по всім криім провадженням проти люденості - зеленский перший свідок, котрий дав свідчення, прилюдно, шо він бачив геноцид чеченців, після замовчування геноциду чеченців ху...лом у звірствах армії рф у Чечні. уова, суд в Гоазі, повинен оглошувати тебе у міжнародний розшук, покищо як свідка. От ти лошара, хоча тобі вже не 43 роки і ти кончений наркоман. Ти, зеленский, дебіл та зрадник України. Я б тобі у ро... н....яв.
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29.08.2024 15:31 Ответить
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29.08.2024 16:19 Ответить
І замітьте - не кадирівців, не ахмат - а саме чеченців.
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29.08.2024 17:34 Ответить
Чёт странно, для ушей звучит вот это

"Спикер ВР Стефанчук заявил, что по результатам расследования"

А разве можно подать в международный розыск человека, не лишённого депутатской неприкосновенности ?
Я реально не знаю тонкостей и мне очень интересен этот момент
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29.08.2024 15:37 Ответить
А хто лохи? Це саме для них.
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29.08.2024 17:35 Ответить
кіно слуга народу продовжується...
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29.08.2024 16:20 Ответить
Скільки ж такого рашиського лайна, дивно і безперешкодно потівшого з України, вроді, як «заявлено» у РОЗШУК по СВІТУ, з 2014 року??!!
Приклад Бакая з ДУС кучмарика, цьому ПРИКЛАД!!!
Накрав, вивів гроші з України, а потім, СПОКІЙНО десь перетнув кордон України!! Це ж не Порошенка блокувати за гроші🤑🤑 з ОПУ !?!?!‼️‼️‼️
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29.08.2024 16:38 Ответить
І яка **** привела оце тіло до ради - наркоман, малорос, членограй, зрадник.... - а шо воно,лайно, хтіло побачити у підсумку з своїх депутатів - красунчіків, квненщіків, наркоманів( це відбулось), державників, воїнів - того нічого не відбулось - бо вбивця войьовничої меньшості - це котра своїм життям тримала фронти та загинула її більше немає - є порожні окопи під українськими містами, є втеча, вже не ЗСУ, а тим котрим - яка різниця. Американський генерал, котрий сказав - Україна буде існувати до кінця 24 року - саме тому, американці, хоча і підписали 64 міліарда допомоги - але вони все бачуть - навіщо потопельнику зеленскому давати таки гроші та фінанси - і на цьому фоні - фіно, зеленский, член, ноти. Занавес.
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29.08.2024 17:03 Ответить
А він повідомив ДБР, що вже можна?
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29.08.2024 18:06 Ответить
"Слугу народу" Дмитрука оголошено в міжнародний розшук, - ДБР (Державне Бюро Росії),маючи докази протизаконної і антиукраїнської діяльності рашистського агента , мабуть організувало виїзд з України цього "зеленого рашистського слуги"?
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29.08.2024 19:17 Ответить
Ну и кто выпустил Дмитрука с Украины? По чьему приказу из Киева? Кто за этим стоит:глава СБУ Малюк, глава ГУР Буданов, погранслужбы Дейнеко, Офис Президента в лице Ермака? Почему нет никаких данных об виновных? В стране при Зеленском произошел полный хаос и потеря государственного управления.
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29.08.2024 21:20 Ответить
Та то пустощі. Інтерпол вжисть не шукатиме за цими пред"явами. А поки передадуть папери, то і Дмитрук буде на болотах спілкуватись із голомозим молдаваном у Солов"їного помєту.
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29.08.2024 21:39 Ответить
А чому не оголошують в розшук Зеленського Володимира Олександровича?
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29.08.2024 22:29 Ответить
... чергова патужна робота органів правосуддя, куратор- татаров виконав вказівку.
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29.08.2024 22:33 Ответить
врятували порнославного - відправили до "ратной старонки" в рашистську говень
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29.08.2024 22:37 Ответить
 
 