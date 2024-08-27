РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5387 посетителей онлайн
Новости
5 515 36

Слуга народа" Дмитрук сбежал через границу с Приднестровьем. Сейчас он путешествует по некоторым странам, - Костин

Костін про втечу Дмитрука

Правоохранители будут принимать меры, чтобы вернуть в Украину нардепа "Слуги народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука.

Об этом во время панельной дискуссии в рамках форума "Україна 2024. Незалежність" заявил генпрокурор Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация вызвала много возмущения в обществе. Мое возмущение даже больше, чем возмущение общества. Первое, что я понял и почувствовал. Когда мы видим видео, когда наши пограничники с помощью дронов отслеживают беглецов, затем мобильные группы их задерживают и это действительно пример успешной работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПСУ проводит проверку на границе для выяснения обстоятельств бегства "слуги народа" Дмитрука

А я думал, почему в тех случаях удалось, а в этом этот человек как по маслу перешел нелегально границу? Поэтому это возмущение я разделяю. Мы сразу начали уголовное производство с первого момента, как стало известно об этом. В рамках производства следователи, прокуроры, сотрудники ГПСУ работают практически круглосуточно", - отметил он.

По словам Костина, Дмитрук пересек границу не самостоятельно, ему кто-то помогал.

"Возможно среди тех, кто помогал, могут быть должностные лица различных органов. Прилагаем все усилия, чтобы их установить и всю ситуацию, каким образом это происходило. Сейчас установили путь, которым пользовался подозреваемый - это участок границы с так называемым Приднестровьем. Обладаем определенной информацией, в которой находится этот человек. Проверяем эти данные. По нашей информации, он путешествует по некоторым странам. Мы будем принимать все меры, чтобы его вернуть в Украину правовыми способами, если он не сделает этого добровольно. У него еще есть возможность явиться на допрос следователя в установленные даты. Если он не появится, то есть определенные механизмы - обращение в суд относительно меры пресечения, объявление в розыск и запрос на экстрадицию, если мы установим, в какой стране он находится", - добавил генеральный прокурор.

Читайте также: "Слугу народа" Дмитрука лишат мандата по результатам расследования, - Стефанчук

Подозрение Артему Дмитруку

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Дмитрук сотрудничает со священником УПЦ МП Чертилиным, подозреваемым в госизмене, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

Артем Дмитрук (68) Костин Андрей (181)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
питання ширше-нафуя нам здалась ця зелена влада
мало що кіздять як ригіАналам і не снилось
ще знущаються усякими байками
показать весь комментарий
27.08.2024 12:57
+15
все костін знає..
сам прокладував маршрут..
тільки не знає на що витрати хабаря від дмитрука
показать весь комментарий
27.08.2024 12:55
+12
А з Пердьністров'ям у нас немає кордону і прикордонників? А якщо є, то ***** вони такі там? Може поміняти їх на хлопців з бригад Донбасу?
показать весь комментарий
27.08.2024 12:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А з Пердьністров'ям у нас немає кордону і прикордонників? А якщо є, то ***** вони такі там? Може поміняти їх на хлопців з бригад Донбасу?
показать весь комментарий
27.08.2024 12:54 Ответить
питання ширше-нафуя нам здалась ця зелена влада
мало що кіздять як ригіАналам і не снилось
ще знущаються усякими байками
показать весь комментарий
27.08.2024 12:57 Ответить
питання в другому - що дмитруку зробили в штанях московські попи, що він заради них став бомжом при живій жінці та дітях?
по суті дмитрук заради московського попа прирік свою сім'ю на жебрацтво
показать весь комментарий
27.08.2024 14:48 Ответить
вчора писали що він перейшов кордон на трасі Одеса-Рені, що проходить через молдовське село Паланка - там на в'їзді навіть КПП нема. Транзитному транспорту там тільки не можна зупинятися - але хто ж за цим слідкує
показать весь комментарий
27.08.2024 14:01 Ответить
все костін знає..
сам прокладував маршрут..
тільки не знає на що витрати хабаря від дмитрука
показать весь комментарий
27.08.2024 12:55 Ответить
спасібо КАПІТАН ОЧЕВІДНОСТЬ
показать весь комментарий
27.08.2024 12:55 Ответить
Костіну теж місце на нарах
показать весь комментарий
27.08.2024 12:55 Ответить
Обурюється, що мало хабаря взяв
показать весь комментарий
27.08.2024 12:55 Ответить
Картки заблокувати чого не вистачає - клепки, чи бажання?
показать весь комментарий
27.08.2024 12:56 Ответить
У нього картки для "на кофє папіть". Все в крипті.
показать весь комментарий
27.08.2024 13:06 Ответить
"...вживатимемо всіх заходів, щоб його повернути в Україну правовими способами, якщо він не зробить цього добровільно..." Джерело: https://censor.net/ua/n3506861

В багажнику дипломатичного автомобіля?
показать весь комментарий
27.08.2024 12:58 Ответить
там і побачитесь,ти курва громадянин яких держав?
показать весь комментарий
27.08.2024 12:59 Ответить
Лише тільки уявіть, який буде шухер
після кінця царювання
найвеличнішого лідера **********.
показать весь комментарий
27.08.2024 13:00 Ответить
і шухєр буде - "НЕЗЛАМНИЙ"!
показать весь комментарий
27.08.2024 13:04 Ответить
висока корумпованість серед керівництва прикордонників є причиною дірявого кордону, СБУ також не виконує там своєї роботи як слід, отже "в системі" там багато хто. Справедливі ротації можуть легко виправити ситуацію, було б бажання зверху це зробити.
показать весь комментарий
27.08.2024 13:00 Ответить
"...серед тих, хто допомагав, можуть бути службові особи різних органів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3506861

Не переввелися ще в Україні "патріатічно настроєниє афіцери"...
показать весь комментарий
27.08.2024 13:02 Ответить
Будуть імітувати поуки серед низів? Був, як завжди, дзвінок з Києва - "Пропустити!".
показать весь комментарий
27.08.2024 13:07 Ответить
Не дзвінок, а повідомлення в "тєлєґє", з паспортними даними.
А винуватий прикордонний пес - нюх загубив...
показать весь комментарий
27.08.2024 13:27 Ответить
Втікати прямо на Кацапію тепер проблемно. Тому пішов через другу братську "країну".
показать весь комментарий
27.08.2024 13:05 Ответить
Нахуана "істінно праваславнаму" тая кацапія?
показать весь комментарий
27.08.2024 13:28 Ответить
А що тут дивного коли корабель тоне то щурі біжать а команда скоро на пасажирів типу громадян України положила щось таке і теж маючи приховані баркаси залишивши лохторату гасло в звизду друзів спасайся сам втече в теплі края...
показать весь комментарий
27.08.2024 13:06 Ответить
*********** зелені. Писали ж що через Паланку пройшов- а це ж Молдова..
показать весь комментарий
27.08.2024 13:13 Ответить
Тобто про Паланку вже напи*діли?
Чи ще на карти не дивились?
показать весь комментарий
27.08.2024 13:14 Ответить
Найголовніше при такому "цілодобовому розслідуванні", це не вийти на самих себе
показать весь комментарий
27.08.2024 13:19 Ответить
Ну и х с ним,кто *** организовал ему окно на границе? дайте ответ на этот вопрос,один агент ботокса сбежал,но остальные то работают.
показать весь комментарий
27.08.2024 13:19 Ответить
"""МОє обурення більше , ніж обурення суспільства "" ..... " можливо серед тих хто допомогав , можуть бути службові особи .. """ вашій брехні і фарисейству дна не видно !!! ти падло знаєш тих службових осіб пофамільно і поіменно .. ссуки кончені , ви просто хизуєтесь своєю безнаказаністю .. тварі іпані !
показать весь комментарий
27.08.2024 13:21 Ответить
Ця #б@на чорна діра під назвою Придністров'я гикається вже 35 років. Пора наводити там порядок незалежно від думки молдаван.
показать весь комментарий
27.08.2024 13:46 Ответить
Ты с Америки лично руководить буш, палкаводец?
показать весь комментарий
27.08.2024 14:05 Ответить
І без мене є кому.
показать весь комментарий
27.08.2024 18:14 Ответить
"Коли ми бачимо відео, коли наші прикордонники за допомогою дронів відслідковують втікачів, потім мобільні групи їх затримують і це дійсно приклад успішної роботи."
Це дійсно приклад успішного концтабору))
показать весь комментарий
27.08.2024 13:46 Ответить
Обладаем определенной информацией, в которой находится этот человек. Источник:
Дайте мне другой язык. Ухожу на мову, чи на суахілі.
Як можно знаходитися в інформації?
показать весь комментарий
27.08.2024 13:58 Ответить
.... правосуддя і головний прокурор працюють незадовільно .
Але мафія, рішали,зрадники і аферисти задоволені такими чиновниками від влади.
показать весь комментарий
27.08.2024 13:58 Ответить
а про те, що і як підозру за злочини тримісячної, і місячної давнини оголосили, коли зрадник вже був в Римі - генпрокурор пояснити не бажає?
показать весь комментарий
27.08.2024 14:02 Ответить
Подорожує? Ну-ну! Мандрівник який!(( гидота 🤬
показать весь комментарий
27.08.2024 14:20 Ответить
что то у тебя часто "позднее зажигание" генпрокурор...............................................
показать весь комментарий
27.08.2024 14:49 Ответить
Костіу ще вчитися і вчитися буфф- клоунаді, поки намрівні сіЛьського КВН
показать весь комментарий
27.08.2024 23:01 Ответить
 
 