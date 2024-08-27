Слуга народа" Дмитрук сбежал через границу с Приднестровьем. Сейчас он путешествует по некоторым странам, - Костин

Правоохранители будут принимать меры, чтобы вернуть в Украину нардепа "Слуги народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука.

Об этом во время панельной дискуссии в рамках форума "Україна 2024. Незалежність" заявил генпрокурор Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация вызвала много возмущения в обществе. Мое возмущение даже больше, чем возмущение общества. Первое, что я понял и почувствовал. Когда мы видим видео, когда наши пограничники с помощью дронов отслеживают беглецов, затем мобильные группы их задерживают и это действительно пример успешной работы.

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А я думал, почему в тех случаях удалось, а в этом этот человек как по маслу перешел нелегально границу? Поэтому это возмущение я разделяю. Мы сразу начали уголовное производство с первого момента, как стало известно об этом. В рамках производства следователи, прокуроры, сотрудники ГПСУ работают практически круглосуточно", - отметил он.

По словам Костина, Дмитрук пересек границу не самостоятельно, ему кто-то помогал.

"Возможно среди тех, кто помогал, могут быть должностные лица различных органов. Прилагаем все усилия, чтобы их установить и всю ситуацию, каким образом это происходило. Сейчас установили путь, которым пользовался подозреваемый - это участок границы с так называемым Приднестровьем. Обладаем определенной информацией, в которой находится этот человек. Проверяем эти данные. По нашей информации, он путешествует по некоторым странам. Мы будем принимать все меры, чтобы его вернуть в Украину правовыми способами, если он не сделает этого добровольно. У него еще есть возможность явиться на допрос следователя в установленные даты. Если он не появится, то есть определенные механизмы - обращение в суд относительно меры пресечения, объявление в розыск и запрос на экстрадицию, если мы установим, в какой стране он находится", - добавил генеральный прокурор.

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Подозрение Артему Дмитруку

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

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