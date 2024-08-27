"Слуга народу" Дмитрук втік через кордон із Придністров’ям. Зараз він подорожує по деяких країнах, - Костін

Правоохоронці вживатимуть заходів, щоб повернути в Україну нардепа "Слуги народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука.

Про це під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація викликала багато обурення в суспільстві. Моє обурення навіть більше, ніж обурення суспільства. Перше, що я зрозумів та відчув. Коли ми бачимо відео, коли наші прикордонники за допомогою дронів відслідковують втікачів, потім мобільні групи їх затримують і це дійсно приклад успішної роботи.

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А я думав, чому в тих випадках вдалося, а в цьому ця людина як по маслу перейшла нелегально кордон? Тому це обурення я поділяю. Ми одразу розпочали кримінальне провадження з першого моменту, як стало відомо про це. В межах провадження слідчі, прокурори, співробітники ДПСУ працюють практично цілодобово", - зазначив він.

За словами Костіна, Дмитрук перетнув кордон не самостійно, йому хтось допомагав.

"Можливо серед тих, хто допомагав, можуть бути службові особи різних органів. Докладаємо всіх зусиль, щоб їх встановити та всю ситуацію, яким чином це відбувалося. Наразі встановили шлях, яким користувався підозрюваний - це ділянка кордону з так званим Придністров'ям. Володіємо певною інформацією, в якій перебуває ця людина. Перевіряємо ці дані. За нашою інформацією, він подорожує по деяких країнах. Ми надалі вживатимемо всіх заходів, щоб його повернути в Україну правовими способами, якщо він не зробить цього добровільно. У нього ще є можливість з'явитися на допит слідчого в установлені дати. Якщо він не з'явиться, то є певні механізми - звернення до суду щодо запобіжного заходу, оголошення в розшук та запит на екстрадицію, якщо ми встановимо, в якій країні він перебуває", - додав генеральний прокурор.

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Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандату за результатами розслідування.

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