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Новини
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"Слуга народу" Дмитрук втік через кордон із Придністров’ям. Зараз він подорожує по деяких країнах, - Костін

Костін про втечу Дмитрука

Правоохоронці вживатимуть заходів, щоб повернути в Україну нардепа "Слуги народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука.

Про це під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація викликала багато обурення в суспільстві. Моє обурення навіть більше, ніж обурення суспільства. Перше, що я зрозумів та відчув. Коли ми бачимо відео, коли наші прикордонники за допомогою дронів відслідковують втікачів, потім мобільні групи їх затримують і це дійсно приклад успішної роботи. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДПСУ проводить перевірку на кордоні для з’ясування обставин втечі "слуги народу" Дмитрука

А я думав, чому в тих випадках вдалося, а в цьому ця людина як по маслу перейшла нелегально кордон? Тому це обурення я поділяю. Ми одразу розпочали кримінальне провадження з першого моменту, як стало відомо про це. В межах провадження слідчі, прокурори, співробітники ДПСУ працюють практично цілодобово", - зазначив він.

За словами Костіна, Дмитрук перетнув кордон не самостійно, йому хтось допомагав.

"Можливо серед тих, хто допомагав, можуть бути службові особи різних органів. Докладаємо всіх зусиль, щоб їх встановити та всю ситуацію, яким чином це відбувалося. Наразі встановили шлях, яким користувався підозрюваний - це ділянка кордону з так званим Придністров'ям. Володіємо певною інформацією, в якій перебуває ця людина. Перевіряємо ці дані. За нашою інформацією, він подорожує по деяких країнах. Ми надалі вживатимемо всіх заходів, щоб його повернути в Україну правовими способами, якщо він не зробить цього добровільно. У нього ще є можливість з'явитися на допит слідчого в установлені дати. Якщо він не з'явиться, то є певні механізми - звернення до суду щодо запобіжного заходу, оголошення в розшук та запит на екстрадицію, якщо ми встановимо, в якій країні він перебуває", - додав генеральний прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу народу" Дмитрука позбавлять мандату за результатами розслідування, - Стефанчук

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандату за результатами розслідування.

Читайте: ДПСУ перевіряє інформацію про виїзд "слуги народу" Дмитрука за кордон

Автор: 

Артем Дмитрук (71) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+18
питання ширше-нафуя нам здалась ця зелена влада
мало що кіздять як ригіАналам і не снилось
ще знущаються усякими байками
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27.08.2024 12:57
+15
все костін знає..
сам прокладував маршрут..
тільки не знає на що витрати хабаря від дмитрука
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27.08.2024 12:55
+12
А з Пердьністров'ям у нас немає кордону і прикордонників? А якщо є, то ***** вони такі там? Може поміняти їх на хлопців з бригад Донбасу?
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27.08.2024 12:54
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А з Пердьністров'ям у нас немає кордону і прикордонників? А якщо є, то ***** вони такі там? Може поміняти їх на хлопців з бригад Донбасу?
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27.08.2024 12:54 Відповісти
питання ширше-нафуя нам здалась ця зелена влада
мало що кіздять як ригіАналам і не снилось
ще знущаються усякими байками
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27.08.2024 12:57 Відповісти
питання в другому - що дмитруку зробили в штанях московські попи, що він заради них став бомжом при живій жінці та дітях?
по суті дмитрук заради московського попа прирік свою сім'ю на жебрацтво
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27.08.2024 14:48 Відповісти
вчора писали що він перейшов кордон на трасі Одеса-Рені, що проходить через молдовське село Паланка - там на в'їзді навіть КПП нема. Транзитному транспорту там тільки не можна зупинятися - але хто ж за цим слідкує
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27.08.2024 14:01 Відповісти
все костін знає..
сам прокладував маршрут..
тільки не знає на що витрати хабаря від дмитрука
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27.08.2024 12:55 Відповісти
спасібо КАПІТАН ОЧЕВІДНОСТЬ
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27.08.2024 12:55 Відповісти
Костіну теж місце на нарах
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27.08.2024 12:55 Відповісти
Обурюється, що мало хабаря взяв
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27.08.2024 12:55 Відповісти
Картки заблокувати чого не вистачає - клепки, чи бажання?
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27.08.2024 12:56 Відповісти
У нього картки для "на кофє папіть". Все в крипті.
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27.08.2024 13:06 Відповісти
"...вживатимемо всіх заходів, щоб його повернути в Україну правовими способами, якщо він не зробить цього добровільно..." Джерело: https://censor.net/ua/n3506861

В багажнику дипломатичного автомобіля?
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27.08.2024 12:58 Відповісти
там і побачитесь,ти курва громадянин яких держав?
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27.08.2024 12:59 Відповісти
Лише тільки уявіть, який буде шухер
після кінця царювання
найвеличнішого лідера **********.
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27.08.2024 13:00 Відповісти
і шухєр буде - "НЕЗЛАМНИЙ"!
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27.08.2024 13:04 Відповісти
висока корумпованість серед керівництва прикордонників є причиною дірявого кордону, СБУ також не виконує там своєї роботи як слід, отже "в системі" там багато хто. Справедливі ротації можуть легко виправити ситуацію, було б бажання зверху це зробити.
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27.08.2024 13:00 Відповісти
"...серед тих, хто допомагав, можуть бути службові особи різних органів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3506861

Не переввелися ще в Україні "патріатічно настроєниє афіцери"...
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27.08.2024 13:02 Відповісти
Будуть імітувати поуки серед низів? Був, як завжди, дзвінок з Києва - "Пропустити!".
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27.08.2024 13:07 Відповісти
Не дзвінок, а повідомлення в "тєлєґє", з паспортними даними.
А винуватий прикордонний пес - нюх загубив...
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27.08.2024 13:27 Відповісти
Втікати прямо на Кацапію тепер проблемно. Тому пішов через другу братську "країну".
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27.08.2024 13:05 Відповісти
Нахуана "істінно праваславнаму" тая кацапія?
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27.08.2024 13:28 Відповісти
А що тут дивного коли корабель тоне то щурі біжать а команда скоро на пасажирів типу громадян України положила щось таке і теж маючи приховані баркаси залишивши лохторату гасло в звизду друзів спасайся сам втече в теплі края...
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27.08.2024 13:06 Відповісти
*********** зелені. Писали ж що через Паланку пройшов- а це ж Молдова..
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27.08.2024 13:13 Відповісти
Тобто про Паланку вже напи*діли?
Чи ще на карти не дивились?
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27.08.2024 13:14 Відповісти
Найголовніше при такому "цілодобовому розслідуванні", це не вийти на самих себе
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27.08.2024 13:19 Відповісти
Ну и х с ним,кто *** организовал ему окно на границе? дайте ответ на этот вопрос,один агент ботокса сбежал,но остальные то работают.
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27.08.2024 13:19 Відповісти
"""МОє обурення більше , ніж обурення суспільства "" ..... " можливо серед тих хто допомогав , можуть бути службові особи .. """ вашій брехні і фарисейству дна не видно !!! ти падло знаєш тих службових осіб пофамільно і поіменно .. ссуки кончені , ви просто хизуєтесь своєю безнаказаністю .. тварі іпані !
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27.08.2024 13:21 Відповісти
Ця #б@на чорна діра під назвою Придністров'я гикається вже 35 років. Пора наводити там порядок незалежно від думки молдаван.
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27.08.2024 13:46 Відповісти
Ты с Америки лично руководить буш, палкаводец?
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27.08.2024 14:05 Відповісти
І без мене є кому.
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27.08.2024 18:14 Відповісти
"Коли ми бачимо відео, коли наші прикордонники за допомогою дронів відслідковують втікачів, потім мобільні групи їх затримують і це дійсно приклад успішної роботи."
Це дійсно приклад успішного концтабору))
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27.08.2024 13:46 Відповісти
Обладаем определенной информацией, в которой находится этот человек. Источник:
Дайте мне другой язык. Ухожу на мову, чи на суахілі.
Як можно знаходитися в інформації?
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27.08.2024 13:58 Відповісти
.... правосуддя і головний прокурор працюють незадовільно .
Але мафія, рішали,зрадники і аферисти задоволені такими чиновниками від влади.
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27.08.2024 13:58 Відповісти
а про те, що і як підозру за злочини тримісячної, і місячної давнини оголосили, коли зрадник вже був в Римі - генпрокурор пояснити не бажає?
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27.08.2024 14:02 Відповісти
Подорожує? Ну-ну! Мандрівник який!(( гидота 🤬
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27.08.2024 14:20 Відповісти
что то у тебя часто "позднее зажигание" генпрокурор...............................................
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27.08.2024 14:49 Відповісти
Костіу ще вчитися і вчитися буфф- клоунаді, поки намрівні сіЛьського КВН
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27.08.2024 23:01 Відповісти
 
 