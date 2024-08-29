Суд заочно призначив запобіжний захід "слузі народу" Дмитруку у вигляді тримання під вартою

29 серпня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід нардепу "Слуги народу" (нині позафракційному) Артему Дмитруку у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора сьогодні оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата.

"Ухвалу суду та відповідну постанову Бюро про оголошення останнього у розшук буде скеровано до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України для організації внесення інформації щодо міжнародного розшуку до обліків Генерального секретаріату Інтерполу "виставлення т.з. червоного оповіщення" та ініціювання затримання підозрюваного за межами України з метою подальшої екстрадиції", - йдеться в повідомленні.

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Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

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