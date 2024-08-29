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Новини
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Суд заочно призначив запобіжний захід "слузі народу" Дмитруку у вигляді тримання під вартою

Артем Дмитрук

29 серпня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід нардепу "Слуги народу" (нині позафракційному) Артему Дмитруку у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора сьогодні оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата.

"Ухвалу суду та відповідну постанову Бюро про оголошення останнього у розшук буде скеровано до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України для організації внесення інформації щодо міжнародного розшуку до обліків Генерального секретаріату Інтерполу "виставлення т.з. червоного оповіщення" та ініціювання затримання підозрюваного за межами України з метою подальшої екстрадиції", - йдеться в повідомленні.

Читайте: "Слуга народу" Дмитрук під час перетину кордону не заявляв, що є народним депутатом України, - МВС Молдови

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

Також читайте: "Слугу народу" Дмитрука не затримали в Молдові, бо Україна не надала для цього підстав, - ЗМІ

Автор: 

запобіжний захід (484) ДБР (3482) Артем Дмитрук (71)


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Топ коментарі
+24
Заочно иого навіть можна ******* - навіть ногами
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29.08.2024 22:24
+18
Головне, що вчасно
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29.08.2024 22:27
+18
Да здравствует наш суд , самый заочный суд в мире .
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29.08.2024 22:28
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Заочно иого навіть можна ******* - навіть ногами
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29.08.2024 22:24 Відповісти
Головне, що вчасно
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29.08.2024 22:27 Відповісти
О - значит Оперативность.
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29.08.2024 23:50 Відповісти
Да здравствует наш суд , самый заочный суд в мире .
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29.08.2024 22:28 Відповісти
Якось трохи жорстоко. Негуманно...
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29.08.2024 22:31 Відповісти
цей агент вже на московіі
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29.08.2024 22:33 Відповісти
Ганьба нашому правосуддю
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29.08.2024 22:34 Відповісти
А воно в нас взагалі існує?
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29.08.2024 22:50 Відповісти
Скоріше, ганьба владі, а не правосуддю.
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30.08.2024 07:01 Відповісти
Тут є ще одна ланка,про яку всі забувають-мудрий нарід,який вибирає собі владу.Так що в першу чергу ганьба йому!
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30.08.2024 07:15 Відповісти
Потужно
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29.08.2024 22:35 Відповісти
Скоро на парашных ток-шоу это бородатое чмо будет рассказывать и биндерах и как распинают ху#ловских попов в одних трусиках. А большинство тупого одесского скота из Киевского района опять проголосуют за такое же парашное чмо, потому что скот необучаем.
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29.08.2024 22:36 Відповісти
для кого цей цирк? чувак насолоджується архитектурою Риму, ресторанами та рже вголос з українського плебса.
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29.08.2024 22:41 Відповісти
Не відволікайтеся на новини з Покровського напряму, краще слідкуйте за ІБД з переслідуванням Дмитрука.
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29.08.2024 22:43 Відповісти
Права народного депутата не можуть бути змінені навіть під час воєнного стану-адвокат цього лайна,і в цьому він правий
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29.08.2024 22:49 Відповісти
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29.08.2024 22:49 Відповісти
Тепер він отримає притулок у будь-якій країні ЄС, як політичний біженець. Ще й буде отримувати виплати.
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29.08.2024 22:57 Відповісти
..
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29.08.2024 23:06 Відповісти
Президент вже в повному неадекваті,прес-конференція це підтвердила,Єрмак і його банда береги остаточно втратила,пора починати "Слуг"кобзонити,бо це залишився єдиний спосіб цю ФСБшну шваль карати і вижити нам,як нації.
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29.08.2024 23:08 Відповісти
цікаво, кому ці заклики адресуються, клінічним ідіотам імені 73% у вавівиверженні чи тим 39%, котрим ті вибори були по цимбалам?
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30.08.2024 09:39 Відповісти
Заочно его можно даже повесить !
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29.08.2024 23:12 Відповісти
А єслі заочна ізнасілуют? Єго самочуствіє пострадаєт?)))
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30.08.2024 00:17 Відповісти
Завжди пишу те саме: заочно засудили, заочно ув'язнили, заочно стратили, заочно амністували... Гра така у зелених кондомів.
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30.08.2024 09:43 Відповісти
Український нарід безправний. Банда Зеленського знущається над ним, купається в награбованих незліченних багатствах і регоче над людьми. Український нарід для них-це бидло.
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30.08.2024 00:11 Відповісти
Почему Голова Державної прикордонної служби України Дейнеко ещё не уволен? Почему против него до сих пор нету криминального провадження? Зеленский с членами своей банды уничтожает страну!
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30.08.2024 00:08 Відповісти
А чи не запізно ми кинулися Державу від зелено-синьоі плісняви визволяти?
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30.08.2024 07:12 Відповісти
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30.08.2024 00:12 Відповісти
Дайте самий ржачний смайлик.... 🤣
Це потужна потужність ! 💪
Стовідсоткова.
Як казав Ізя із одеської комуналки - коли мене нема дома, нехай хоч лається , хай хоч морду б'є 🤣
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30.08.2024 00:14 Відповісти
Ізя, а Моня так вас ругаєт, так вам угрожаєт, пока вас нєту дома.
- ой, та ну и і шо. Пєрєдайтє, когда мєня нєту дома, пусть даже может морду біть ))))
🤣
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30.08.2024 00:16 Відповісти
А хто це його вибрав? Так саме як Безуглу, Верещук та багато інших покидьків.
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30.08.2024 00:45 Відповісти
Ті ж самі, хто вибрав і чотириразового ухилянта Зеленського.
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30.08.2024 01:21 Відповісти
Зеленський корчить із себе дурачка.
Хоча може він насправді таким і є?
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30.08.2024 01:19 Відповісти
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30.08.2024 09:02 Відповісти
Поцілуйте його в сраку. Можете не "заочно", а в самісіньке очко. ЗЕмразі продовжують своє ******** шоу...
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30.08.2024 09:21 Відповісти
потужний хід від зеленого лайна. це перемога чи ще ні?
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30.08.2024 09:36 Відповісти
😅😅😅😅😅😅
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30.08.2024 10:01 Відповісти
Нехай подо...нуть ті, хто нам цих блюдєй наголосував.
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30.08.2024 10:02 Відповісти
вони не винні- це все цинічний барига, що наживався на війні у їхніх макітрах без мозку.
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30.08.2024 10:13 Відповісти
 
 