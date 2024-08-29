Суд заочно назначил меру пресечения "слуге народа" Дмитруку в виде содержания под стражей

29 августа Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения нардепу "Слуги народа" (ныне внефракционному) Артему Дмитруку в виде содержания под стражей без определения залога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Государственного бюро расследований.

Отмечается, что работники ГБР под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора сегодня объявили в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего народного депутата.

"Постановление суда и соответствующее постановление Бюро об объявлении последнего в розыск будет направлено в Департамент международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины для организации внесения информации о международном розыске в списки Генерального секретариата Интерпола "выставление т.н. красного оповещения" и инициирования задержания подозреваемого за пределами Украины с целью дальнейшей экстрадиции", - говорится в сообщении.

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Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

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