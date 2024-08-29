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Новости
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Суд заочно назначил меру пресечения "слуге народа" Дмитруку в виде содержания под стражей

Артем Дмитрук

29 августа Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения нардепу "Слуги народа" (ныне внефракционному) Артему Дмитруку в виде содержания под стражей без определения залога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Государственного бюро расследований.

Отмечается, что работники ГБР под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора сегодня объявили в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего народного депутата.

"Постановление суда и соответствующее постановление Бюро об объявлении последнего в розыск будет направлено в Департамент международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины для организации внесения информации о международном розыске в списки Генерального секретариата Интерпола "выставление т.н. красного оповещения" и инициирования задержания подозреваемого за пределами Украины с целью дальнейшей экстрадиции", - говорится в сообщении.

Читайте также: "Слуга народа" Дмитрук во время пересечения границы не заявлял, что является народным депутатом Украины, - МВД Молдовы

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

Читайте также: "Слуга народа" Дмитрук объявлен в международный розыск, - ГБР

Автор: 

мера пресечения (453) ГБР (2979) Артем Дмитрук (68)


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Топ комментарии
+24
Заочно иого навіть можна ******* - навіть ногами
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29.08.2024 22:24
+18
Головне, що вчасно
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29.08.2024 22:27
+18
Да здравствует наш суд , самый заочный суд в мире .
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29.08.2024 22:28
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Заочно иого навіть можна ******* - навіть ногами
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29.08.2024 22:24 Ответить
Головне, що вчасно
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29.08.2024 22:27 Ответить
О - значит Оперативность.
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29.08.2024 23:50 Ответить
Да здравствует наш суд , самый заочный суд в мире .
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29.08.2024 22:28 Ответить
Якось трохи жорстоко. Негуманно...
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29.08.2024 22:31 Ответить
цей агент вже на московіі
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29.08.2024 22:33 Ответить
Ганьба нашому правосуддю
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29.08.2024 22:34 Ответить
А воно в нас взагалі існує?
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29.08.2024 22:50 Ответить
Скоріше, ганьба владі, а не правосуддю.
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30.08.2024 07:01 Ответить
Тут є ще одна ланка,про яку всі забувають-мудрий нарід,який вибирає собі владу.Так що в першу чергу ганьба йому!
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30.08.2024 07:15 Ответить
Потужно
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29.08.2024 22:35 Ответить
Скоро на парашных ток-шоу это бородатое чмо будет рассказывать и биндерах и как распинают ху#ловских попов в одних трусиках. А большинство тупого одесского скота из Киевского района опять проголосуют за такое же парашное чмо, потому что скот необучаем.
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29.08.2024 22:36 Ответить
для кого цей цирк? чувак насолоджується архитектурою Риму, ресторанами та рже вголос з українського плебса.
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29.08.2024 22:41 Ответить
Не відволікайтеся на новини з Покровського напряму, краще слідкуйте за ІБД з переслідуванням Дмитрука.
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29.08.2024 22:43 Ответить
Права народного депутата не можуть бути змінені навіть під час воєнного стану-адвокат цього лайна,і в цьому він правий
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29.08.2024 22:49 Ответить
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29.08.2024 22:49 Ответить
Тепер він отримає притулок у будь-якій країні ЄС, як політичний біженець. Ще й буде отримувати виплати.
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29.08.2024 22:57 Ответить
..
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29.08.2024 23:06 Ответить
Президент вже в повному неадекваті,прес-конференція це підтвердила,Єрмак і його банда береги остаточно втратила,пора починати "Слуг"кобзонити,бо це залишився єдиний спосіб цю ФСБшну шваль карати і вижити нам,як нації.
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29.08.2024 23:08 Ответить
цікаво, кому ці заклики адресуються, клінічним ідіотам імені 73% у вавівиверженні чи тим 39%, котрим ті вибори були по цимбалам?
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30.08.2024 09:39 Ответить
Заочно его можно даже повесить !
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29.08.2024 23:12 Ответить
А єслі заочна ізнасілуют? Єго самочуствіє пострадаєт?)))
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30.08.2024 00:17 Ответить
Завжди пишу те саме: заочно засудили, заочно ув'язнили, заочно стратили, заочно амністували... Гра така у зелених кондомів.
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30.08.2024 09:43 Ответить
Український нарід безправний. Банда Зеленського знущається над ним, купається в награбованих незліченних багатствах і регоче над людьми. Український нарід для них-це бидло.
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30.08.2024 00:11 Ответить
Почему Голова Державної прикордонної служби України Дейнеко ещё не уволен? Почему против него до сих пор нету криминального провадження? Зеленский с членами своей банды уничтожает страну!
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30.08.2024 00:08 Ответить
А чи не запізно ми кинулися Державу від зелено-синьоі плісняви визволяти?
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30.08.2024 07:12 Ответить
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30.08.2024 00:12 Ответить
Дайте самий ржачний смайлик.... 🤣
Це потужна потужність ! 💪
Стовідсоткова.
Як казав Ізя із одеської комуналки - коли мене нема дома, нехай хоч лається , хай хоч морду б'є 🤣
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30.08.2024 00:14 Ответить
Ізя, а Моня так вас ругаєт, так вам угрожаєт, пока вас нєту дома.
- ой, та ну и і шо. Пєрєдайтє, когда мєня нєту дома, пусть даже может морду біть ))))
🤣
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30.08.2024 00:16 Ответить
А хто це його вибрав? Так саме як Безуглу, Верещук та багато інших покидьків.
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30.08.2024 00:45 Ответить
Ті ж самі, хто вибрав і чотириразового ухилянта Зеленського.
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30.08.2024 01:21 Ответить
Зеленський корчить із себе дурачка.
Хоча може він насправді таким і є?
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30.08.2024 01:19 Ответить
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30.08.2024 09:02 Ответить
Поцілуйте його в сраку. Можете не "заочно", а в самісіньке очко. ЗЕмразі продовжують своє ******** шоу...
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30.08.2024 09:21 Ответить
потужний хід від зеленого лайна. це перемога чи ще ні?
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30.08.2024 09:36 Ответить
😅😅😅😅😅😅
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30.08.2024 10:01 Ответить
Нехай подо...нуть ті, хто нам цих блюдєй наголосував.
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30.08.2024 10:02 Ответить
вони не винні- це все цинічний барига, що наживався на війні у їхніх макітрах без мозку.
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30.08.2024 10:13 Ответить
 
 