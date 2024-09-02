Дмитрук сбежал из Украины не через пункт пропуска, - Госпогранслужба
Нардеп Артем Дмитрук сбежал из Украины не через пункт пропуска, а через зеленую зону границы.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Он рассказал, что с начала военного положения все пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью и так называемым Приднестровьем закрыты, поэтому пройти через них невозможно.
То есть Дмитрук не шел через пункт пропуска, а пересек границу по "зеленой зоне".
Ранее в Офисе генпрокурора заявили, что депутат пешком пересек границу в направлении "Приднестровья" возле пункта пропуска "Павловка" 23 августа. Трем лицам, которые помогли сбежать за границу "слуге народа" Дмитруку, сообщено о подозрении.
Побег Артема Дмитрука
Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.
В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.
Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.
В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.
Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.
Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.
29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.
Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.
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у мене камінь з душі впав, коли повідомили що ДСНС "ні прі чьом"
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ДСНС велика шана!
на відміну від ДПС, яке вже цілу загальновійськову армію ухилянтів випустила
Чому такі дитячі питання задаєте?!
Про це розповів міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос, https://www.radiosvoboda.org/a/news-mvs-moldova-dmytruk/33094205.html передає «Радіо Свобода».
На кордоні Дмитрука прийняли як звичайного громадянина, який залишає територію, де йде війна. Про те, що він є депутатом, Дмитрук не казав.
Глава молдовського МВС каже, що країна була змушена пропустити Дмитрука, відповідно до Женевської конвенції. Документ зобов'язує надати людям, що приїжджають із зони конфлікту, безпечне місце.
На думку Ефроса, Молдова виконала свої зобов'язання, задокументувавши в'їзд українського депутата. Після цього той вилетів із країни через міжнародний аеропорт Кишинева.
Всі, хто їздив тією трасою на Бесарабію вздовж молдавського кордону, знають, що без "дозволу" прикордонників там не втечеш.
- ті хто привів московського агента у владу- ті хто дозволив йому втікти
Так шо прикордонники нєувіноватиє. Це не їхня парафія.
- Нам сказали, що ми будемо перетинати кордон "зеленою зоною".
А хто його туди запустив? Якщо б туди був вільний доступ, то не відстрілювали б плавців в Тисі.
В 1937-1938 історія проджовжилась. Розстрілами у 1925 керував Ізя Лєплєвскьий, тоді нач Подільського губчека і корифан по Гомельському обкому Лазаря Кагановича. В нього шестіркою був одесит Люшков. Фриновський, який став начальником ГУГБ послав Люшкова на Далекий Схід з арештом Дерибаса. А в квітні 1938 року розібрались із самим Ізьою Лєплєвським. А Люшков став на лижі і утік в Кетай. А потім сталось СВО на Хасані і ліквідація Єжова,Євдокимова,Фриновського та інших. А все починалось із банальних переходів кордону за гроші.
Агов, люстрація, де ти?