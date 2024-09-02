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Дмитрук сбежал из Украины не через пункт пропуска, - Госпогранслужба

Артем Ддмитрук

Нардеп Артем Дмитрук сбежал из Украины не через пункт пропуска, а через зеленую зону границы.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Он рассказал, что с начала военного положения все пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью и так называемым Приднестровьем закрыты, поэтому пройти через них невозможно.

То есть Дмитрук не шел через пункт пропуска, а пересек границу по "зеленой зоне".

Ранее в Офисе генпрокурора заявили, что депутат пешком пересек границу в направлении "Приднестровья" возле пункта пропуска "Павловка" 23 августа. Трем лицам, которые помогли сбежать за границу "слуге народа" Дмитруку, сообщено о подозрении.

Читайте также: "Слуга народа" Дмитрук объявлен в международный розыск, - ГБР

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Автор: 

Госпогранслужба (6404) Артем Дмитрук (68)


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Топ комментарии
+37
От ******** так ********! Хто повірить, що дмитрук в резиняках, а може вплав через річку кордон перетнув?
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02.09.2024 11:59
+33
молдавани інше говорять
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02.09.2024 12:00
+19
Ага, зараз "зелена зона" тільки для зельоних.
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02.09.2024 12:06
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А все ж таки Задзеркалля існує і мєлофон!
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02.09.2024 11:59 Ответить
простий хлопець записався в "Слугу народу" і пішов в депутати, щоб Україну на краще змінити, але злії біндерівці не дали йому цього зробити і він змушений був рєтіроваться в гідрокостюмі Італію
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02.09.2024 14:06 Ответить
От ******** так ********! Хто повірить, що дмитрук в резиняках, а може вплав через річку кордон перетнув?
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02.09.2024 11:59 Ответить
Дроном)))
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02.09.2024 12:02 Ответить
навіщо Ви так ?

у мене камінь з душі впав, коли повідомили що ДСНС "ні прі чьом"

.
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02.09.2024 14:04 Ответить
"Ні прі чьом" це ДПС, а от ДСНС хто зна. Може ДСНС його на пожежному автомобілі, чи на надувній лодці рятували до самого Лондона..
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02.09.2024 14:24 Ответить
пардон!

ДСНС велика шана!
на відміну від ДПС, яке вже цілу загальновійськову армію ухилянтів випустила
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02.09.2024 14:37 Ответить
В ДСНС взагалі святі люди працюють. Як казали раніше: коли пожежники сплять люди сміються, а коли працюють люди плачуть. Солодких снів всим пожежникам.
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02.09.2024 14:52 Ответить
Так в зеленіи зоні ж наряди погранців з собаками - як вони иого прочухали?
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02.09.2024 12:00 Ответить
Коли потрібно, можуть десь затриматися.
Чому такі дитячі питання задаєте?!
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02.09.2024 12:02 Ответить
Це питання з підтекстом сарказму - вони вже и дрони запускають - шоб виявити хто рухається в одному напрямку - до кордону
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02.09.2024 12:07 Ответить
Песам дали хабаря, у розмірі 10 кг роял каніна
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02.09.2024 12:03 Ответить
Сирко сам себя не покормит, понимать надо).
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02.09.2024 12:07 Ответить
Що таке "погранці"?
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02.09.2024 15:26 Ответить
молдавани інше говорять
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02.09.2024 12:00 Ответить
Так отож! "В'їхав еа територію Молдови легально!!!! "
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02.09.2024 12:26 Ответить
Отже дозвіл дав Стефанчук
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02.09.2024 14:30 Ответить
якби він нелегально попав в Молдову як би прикордонний контроль на виліт пройшов в аеропорту? Хоча може й там проплатив...
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02.09.2024 18:21 Ответить
Підорюга пройшла через "зелену" зону з баулом капусти та євро. Це вже навіть не смішно.
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02.09.2024 12:01 Ответить
Народний депутат Артем Дмитрук, якого підозрюють у побитті військового й правоохоронця, перетнув кордон з Молдовою, не вказуючи, що він - депутат.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос, https://www.radiosvoboda.org/a/news-mvs-moldova-dmytruk/33094205.html передає «Радіо Свобода».

На кордоні Дмитрука прийняли як звичайного громадянина, який залишає територію, де йде війна. Про те, що він є депутатом, Дмитрук не казав.

Глава молдовського МВС каже, що країна була змушена пропустити Дмитрука, відповідно до Женевської конвенції. Документ зобов'язує надати людям, що приїжджають із зони конфлікту, безпечне місце.

На думку Ефроса, Молдова виконала свої зобов'язання, задокументувавши в'їзд українського депутата. Після цього той вилетів із країни через міжнародний аеропорт Кишинева.
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02.09.2024 12:01 Ответить
А наші "молдавани" що кажуть, тікав від війни, він же з пенсіонер непризивного віку та й з бородою.
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02.09.2024 13:42 Ответить
При перетині кордону поза пунктами пропуску (через ліс, річку, тощо), наданні чужого документа при перетині кордону (в тому числі паспорта жінки, відповідно переодягнувшись ) настає адміністративна відповідальність, передбачена статтею 204-1 КУпАП: незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. За вчинення цього адміністративного правопорушення передбачено штраф у розмірі від 3 400 до 8 500 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. В усіх випадках незаконного перетину кордону чоловіками віком від 18 до 60 років незалежно від способу, їх дії можуть також кваліфікуватися за статтею 336 КК України, оскільки сьогодні найчастіше незаконний перетин здійснюють саме з метою ухилення від призову. Оскільки бородач не підпадає під призов він і тут чистий. Що ж до молдаван, то він біженець із зони конфлікту за Женевською конвенцією.
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02.09.2024 14:53 Ответить
"Зеленая зона границы" похоже все проясняет.
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02.09.2024 12:03 Ответить
Ага, зараз "зелена зона" тільки для зельоних.
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02.09.2024 12:06 Ответить
О ворье в погонах зашевелилось, хотя чего им переживать, не уволят все равно. Чемоданы заносят регулярно😂😂😂
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02.09.2024 12:03 Ответить
тобіш - прикордонники вивели його?? чи цей мудак путінський пройшов по розмітках, які прикордонники йрму виставили??..а ті дурні лізуть через тису ..
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02.09.2024 12:04 Ответить
Тоді чому його не пристрелили поза пунктом пропуску, як простих смертних?
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02.09.2024 12:08 Ответить
то у що московський агент іх не стріляють а дарма
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02.09.2024 12:53 Ответить
"Зелена зона"- це так називається в Офісі Президента віконечко,через яке видають документи на виїзд .Отримав в ОПешечці Green Card і виїхав
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02.09.2024 12:09 Ответить
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02.09.2024 12:09 Ответить
Пастор Дмитрук со спецзаданием.
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02.09.2024 12:11 Ответить
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02.09.2024 12:29 Ответить
Ну взагалі то він через Альпи йшов. А там шо липень, шо січень сніг лежить.
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02.09.2024 15:52 Ответить
Друже да пох йшов ,ліз ,плив ,перелітав. Херове що у нас кордон по факту як решето
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02.09.2024 16:44 Ответить
Та то не про наш - про німецько-швейцарський))
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02.09.2024 17:01 Ответить
Він взагалі не вміє ходити на лижах а ще бабло тягнути ,мабуть потрібно було сплавляти по Тисе . A як буде так буде подумав представник О.......
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02.09.2024 12:35 Ответить
Все по чліну, основне, про цю супутницю Куніцького почитати...
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02.09.2024 12:14 Ответить
Цікаво, хто ще досі вірить зеленій наволочі?
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02.09.2024 12:16 Ответить
тобто кордон як сито? чи то тільки для обраних бородатих "дмитруків"?
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02.09.2024 12:17 Ответить
Почали відмазувати , так по українські
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02.09.2024 12:19 Ответить
Не треба, панове прикордонники, тулити таке фуфло.
Всі, хто їздив тією трасою на Бесарабію вздовж молдавського кордону, знають, що без "дозволу" прикордонників там не втечеш.
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02.09.2024 12:20 Ответить
зараз такм хоч "контора" не допитує, я спілкувався на тій ділянці з прикордонником, каже що їм всі кишки вивернули, камери передивились, його там не було...хоча спочатку писали "Паланка", а зараз "ПаВлівка..."
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02.09.2024 18:24 Ответить
Усі "пояснення" наших псевдо-правоохоронців завжди розраховані на ідіотів. Користуються тим, що на них управи немає. Найгірша тварюка на світі - продажний "правоохоронець".
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02.09.2024 18:56 Ответить
так, але НЕ продажний недалеко від найгіршого пішов
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02.09.2024 22:57 Ответить
І чомусь з обох сторін зелені слугориги, з цієї дмитрук, пройшов по списказ "слуг" підданий Зеленського, сепар і член фсбешної секти, яка ще називається УПЦ МП, а з іншого боку прикордонники, керівників яких призначив також Зеленський. Не було б "зелених" при владі, то не було б проблем.
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02.09.2024 12:20 Ответить
Йому допоміг непомітно втікти Коля Гєрасімов
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02.09.2024 12:22 Ответить
Скорее Алиса Селезнева, с ее то талантами.
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02.09.2024 12:25 Ответить
Точняк!
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02.09.2024 12:29 Ответить
він всі міляки на прикордонних річках зна. і перейшов, акі посуху ))
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02.09.2024 12:22 Ответить
Влада Зеленського-Єрмака має українців за тупих ідіотів як і Татаровим який стріляв чеченів в Київі....
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02.09.2024 12:23 Ответить
Ніхто ні за що не відповідає і у відставку не просять і кримінальної справи немає😡😡😡
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02.09.2024 12:23 Ответить
Зелена потвора втікла через "зелену" зону з зеленню у сумці
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02.09.2024 12:24 Ответить
..зелёная зона кордону!!! это только для зелёных.. погранцы спалились..
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02.09.2024 12:25 Ответить
Всі повинні бути у вʼязниці;
- ті хто привів московського агента у владу- ті хто дозволив йому втікти
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02.09.2024 12:28 Ответить
а що робити із 73% клінічних ідіотів-вавививерженців?
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02.09.2024 12:34 Ответить
Хєхє, і вовки ціли, і вівці вдоволені🤣, так зебіли?
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02.09.2024 12:30 Ответить
НЛО допомогло
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02.09.2024 12:38 Ответить
Точно! Дмитрука забрали зелені прибульці. Мабуть, сприйняли за свого.
Так шо прикордонники нєувіноватиє. Це не їхня парафія.

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02.09.2024 12:50 Ответить
- Що це з вами таке?
- Нам сказали, що ми будемо перетинати кордон "зеленою зоною".

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02.09.2024 12:38 Ответить
а фото де поцієнт на пункті пропуску???
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02.09.2024 12:42 Ответить
мабуть через днр
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02.09.2024 12:44 Ответить
"Зелена" зона. Показова назва.
А хто його туди запустив? Якщо б туди був вільний доступ, то не відстрілювали б плавців в Тисі.
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02.09.2024 13:01 Ответить
На початку 20 в Одесі ряд крупних чекістів -тоді головний одеський прикордонник Фриновський і нач. НКВД Заковський (Штубіс) організували вікно на кордоні. Під видом ложного закордону за гроші випускали. Організовував пєрвопроходцев місцевий крупний контрабандист, потім крупний желдор генерал. Але почали в дністрі спливати трупаки. Місцеві євреї почали бити в колокола. Приїхав Дерибасі біля 10 чекістів розстріляли. Ця історія і лягла в основу фінальної частини "Золотого тельонка".
В 1937-1938 історія проджовжилась. Розстрілами у 1925 керував Ізя Лєплєвскьий, тоді нач Подільського губчека і корифан по Гомельському обкому Лазаря Кагановича. В нього шестіркою був одесит Люшков. Фриновський, який став начальником ГУГБ послав Люшкова на Далекий Схід з арештом Дерибаса. А в квітні 1938 року розібрались із самим Ізьою Лєплєвським. А Люшков став на лижі і утік в Кетай. А потім сталось СВО на Хасані і ліквідація Єжова,Євдокимова,Фриновського та інших. А все починалось із банальних переходів кордону за гроші.
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02.09.2024 13:02 Ответить
і щось ніхто коліна не стріляв, ні в бус не пакував... дивно
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02.09.2024 13:59 Ответить
і свого за кордон випустили,і своіх з прикордонної служби відмазали(((дорогу через кордон йому лосі показали. До речі на КПП Молдови версія інша.
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02.09.2024 15:08 Ответить
Невже Тиса🫢
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02.09.2024 15:09 Ответить
Звісно ж, Держприкордонслужба скаже, шо той підар перелетіа кордон на крилах Ікара.
Агов, люстрація, де ти?
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02.09.2024 16:18 Ответить
А де ті сміливі прикордонники які готові розстрілювати порушників? Їм зе-депутат в штани насрав?
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02.09.2024 16:55 Ответить
В Родзільнянському районі територію кордону відділяє річка Кучурган, на якій розташовано п'ять мостів, на одному з них КПП "Павлівка", а інші чотири в селах не на кордоні. Напевно, що через них весь "трафік" ухилянтів і йде. І це все залишається на совісті прикордонників і поліції.
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03.09.2024 08:12 Ответить
 
 