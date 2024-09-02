Дмитрук сбежал из Украины не через пункт пропуска, - Госпогранслужба

Нардеп Артем Дмитрук сбежал из Украины не через пункт пропуска, а через зеленую зону границы.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Он рассказал, что с начала военного положения все пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью и так называемым Приднестровьем закрыты, поэтому пройти через них невозможно.

То есть Дмитрук не шел через пункт пропуска, а пересек границу по "зеленой зоне".

Ранее в Офисе генпрокурора заявили, что депутат пешком пересек границу в направлении "Приднестровья" возле пункта пропуска "Павловка" 23 августа. Трем лицам, которые помогли сбежать за границу "слуге народа" Дмитруку, сообщено о подозрении.

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Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.