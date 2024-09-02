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Трем лицам, которые помогли бежать за границу "слуге народа" Дмитруку, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Установлено и сообщено о подозрении трем лицам, которые помогли сбежать из Украины нардепу "Слуги народа" (ныне внефракционному) Артему Дмитруку.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Представители прокуратуры и ГБР установили обстоятельства, которые способствовали побегу Дмитрука. Были собраны доказательства, подтверждающие, что нардеп незаконно пересек границу 23 августа 2024 года вблизи пункта пропуска "Павловка" на границе Украины и Молдовы.

"Схема переправки была тщательно спланирована: депутат выехал из Киева в направлении Одессы, и в районе Раздельнянского района Одесской области пересел в другое авто, которое доставило его к границе с Приднестровским участком Молдовы. Там он пешком покинул Украину", - говорится в сообщении.

Читайте: "Слуга народа" Дмитрук заявил, что за его семьей "следили" и "пытались похитить" в Европе

Организатору незаконной переправки через границу, а также лицу, которое доставило депутата к границе, сообщено о подозрении заочно в связи с их сокрытием. Еще одного участника схемы, который выполнял роль проводника, задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 332 УК Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц. По местам жительства участников схемы проведены обыски.

Также читайте: "Слуга народа" Дмитрук, защищавший УПЦ МП, сбежал из Украины, - СМИ

Встановлено осіб, які допомогли Дмитруку втекти з України
Встановлено осіб, які допомогли Дмитруку втекти з України

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

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Автор: 

побег (379) Артем Дмитрук (68) Офис Генпрокурора (2468)


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Топ комментарии
+39
а той або ті хто злив дмитруку інформацію про його затримання-ета другоє...
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02.09.2024 09:29
+36
"Незаконного переправлення осіб" - ?!?
А не державна зрада?
Допомогли втекти диверсанту
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02.09.2024 09:26
+35
В розслідуванні головне не вийти на самих себе
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02.09.2024 09:32
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"Незаконного переправлення осіб" - ?!?
А не державна зрада?
Допомогли втекти диверсанту
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02.09.2024 09:26 Ответить
Відверте знущання!!!
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02.09.2024 09:28 Ответить
а той або ті хто злив дмитруку інформацію про його затримання-ета другоє...
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02.09.2024 09:29 Ответить
В розслідуванні головне не вийти на самих себе
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02.09.2024 09:32 Ответить
Допомогли втекти перші особи держави, накуя ви третіх шукаєте?
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02.09.2024 10:50 Ответить
Злочинці:
1) водій таксі;
2) двірник;
3) голова ОСББ.
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02.09.2024 09:33 Ответить
А організатор прибиральниця.
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02.09.2024 10:34 Ответить
Третий пункт мимо. Максимум уборщица подъездов.
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03.09.2024 10:08 Ответить
Серед отих трьох є д'єрмак, буданга? Чи може самий-самий?
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02.09.2024 09:33 Ответить
А скільки осіб допомогли втікти в Америку головному русофілу-аферисту Аферистовичу?
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02.09.2024 09:35 Ответить
Цапи вІдбувайла,),),
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02.09.2024 09:35 Ответить
Насколько я помню, по версии МВД Молдовы, Дмитрук официально пересек границу в пункте пропуска. То есть его выпустили пограничники... А по нашей версии, получается что он чуть ли не лесами/полями с проводником шел. Или я что то не так понял или кто то врет?
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02.09.2024 09:37 Ответить
та все ти зрозумів, не прибідняйся...
Я назвав організатора-замовника. А виконавці - не здадуть...
Тут - аналогічна історія з вбивством Георгія Гонгадзе. Розкрили - аж до рівня керівника виконавців (генерала Пукача). Ну, і старший керівник (міністр Кравченко) застрелився. А от замовників ніхто не здав...
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02.09.2024 09:43 Ответить
При цьому Крава до-застрелився другим контрольним пострілом у голову, як і перший постріл також у голову через рот у мозок
Термінатор...
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02.09.2024 09:50 Ответить
В перші ж дні дуло відео де цей ублюдок переходив кордон через абсолютно реальний пункт пропуску.
Чи то був його двійник???
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02.09.2024 19:16 Ответить
Не бачу в списку організатора дермака. Але бачу виконавців цапів-відбувайлів.
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02.09.2024 09:38 Ответить
А чому не притягнуто прикордонника , який нічого не бачив і не чув і його вірного пса який в той час спав ?
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02.09.2024 09:39 Ответить
та не спав... навпаки, ретельно перевіряв документи і звірявся зі списком, який йому дав командир застави... Але ж, якщо потягнути цього погранця - то він згадає за список і за командира застави... А той - згадає, звідки йому той список надійшов, і потягнеться ланцюжок аж до Банкової...
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02.09.2024 09:46 Ответить
А я про те саме .
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02.09.2024 09:54 Ответить
трьом особам-татарову,костіну та єрмаку??
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02.09.2024 09:41 Ответить
Де прізвища козлоти?
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02.09.2024 09:44 Ответить
Шановні, про що ви говорите? На нього що були накладені якісь обмеження? Ви самі його відпустили, а тепер шукаєте стрілочників?
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02.09.2024 09:52 Ответить
І нормальну казку не можуть вигадати.
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02.09.2024 09:55 Ответить
Та нормальна казка, як раз рівня 95-го кварталу.
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02.09.2024 10:36 Ответить
якуй муйню для лохторату вигадали...детектив йшов лісами з провідником...да він на авто через пункт пропуску виїхав але тоді вспливе лист від буданова з дозвілом
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02.09.2024 09:59 Ответить
він же пройшов через пункт пропуску, які таксісти, які проводники...
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02.09.2024 10:05 Ответить
незаконно перетнув кордон 23 серпня 2024 року поблизу пункту пропуску "Павлівка" на межі України та Молдови. Джерело:

так проходив через пункт пропуску , чи пролазив колючий дріт з зораною контрольною полосою
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02.09.2024 10:05 Ответить
А тут пограничник Карацупа и его верный Джульбарс...
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02.09.2024 20:07 Ответить
Після не законного перетину кордону Дмитрук добрався до найближчого відділку молдавської поліції, де написав заяву про надання політичного притулку. Після цього з цим папером поїхав у Кишинів, де був завчасно придбаний білет на авіарейс до Риму на його ім'я. На любому з цих єтапів його могла спокійно затримати молдавська поліція, якби був запит української сторони.
Стрім Лапін-Луценко, дивитись з 1:59

https://www.youtube.com/watch?v=BYMIJpBMfiE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
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02.09.2024 10:09 Ответить
С агентурой фсб обращаются,как с нежными цветочками,а простых украинских работяг и селян бусификуют как скот.
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02.09.2024 10:11 Ответить
Татарову нє. Бо його треба бути звільнити. А звільнять не можно, бо вбʼють рускіє.
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02.09.2024 10:15 Ответить
Охвіс зелених клованів...
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02.09.2024 10:19 Ответить
Щось мені підказує, що у цьому цирку кловани якраз усі ми, так весело і відкрито ссять нам на голову.
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02.09.2024 20:11 Ответить
Татарова посадять ?
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02.09.2024 10:23 Ответить
Головний організатор всіх злочинних схем залишився поза увагою і сьогодні під вечір запише свій черговий відос-понос і хриплуватим голосочком повідомить про свої потужні рішення, а вівці 73% від задоволення надзюрать повні штани.
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02.09.2024 10:23 Ответить
Кип'ятком
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02.09.2024 10:38 Ответить
Три особи ? Шефи ДПСУ, СБУ і хто там ще третій ?
"Третім будеш?"
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02.09.2024 11:06 Ответить
Шо иого розписувати - хаи слідкують шоб інші підарешти не здристнули
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02.09.2024 11:07 Ответить
Що за особи? Чому секретність?
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02.09.2024 11:23 Ответить
А прикордонники просто нічого не бачили. Немає безпілотників, іч- камер, датчиків руху та іншого обладнання тим більше з придністров'ям. Навіть службового собаку напоїли.
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02.09.2024 11:39 Ответить
А какой закон они нарушили?
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02.09.2024 11:57 Ответить
"покарання по-зеленому": покараємо таксиста, який довіз, а ще покараємо погранця й митника, яким попередньо зателефонували "ат татарова" й пригрозили "завтра будєшь пад пакровском", аби не вийобувалися й спокійно випустили...ну, це типу "юстиція", на яку ми заслужили...
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02.09.2024 12:09 Ответить
...мафія.
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02.09.2024 14:01 Ответить
невже **********, Тартароу і Дєрмок заарештовані?
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02.09.2024 14:15 Ответить
Молдова офіційно заявила що Дмитрук пересік законно кордон на кпп. Отже дозвіл йому дав Стефанчук особисто, він вже сидить?
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02.09.2024 14:25 Ответить
А єрмака коли будуть брати ?
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02.09.2024 18:08 Ответить
В Україні появилась нова престижна професія - провідник
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02.09.2024 23:05 Ответить
Конкурентів щодо схем заробітку під час війни, прибирають!
Ціну «послуг», тепер піднімуть для наступних клієнтів, з ВРУ ОПУ КМУ СУДДІВСЬКИХ-портнова,….
Гетьманцев правий, тарифи та податки треба піднімати у цьому випадку!!…
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03.09.2024 13:13 Ответить
Пересидент Зеленський з єрмаком, активно спонукають Українців до проведення ними, недовгих люстрацій(недовше 3 метрів вірьовки) привладним особам з Урядового кварталу95, прямо на КОРДОНІ!! На відведеній, рішенням сидільцівШмигаля, території біля КПП!
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03.09.2024 13:19 Ответить
мерзкий типок
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03.09.2024 14:33 Ответить
В усіх цих чудових новинах про "жирних" втікачів все одне й те саме, як під копірку (вважай, напрацьована схема) - спочатку особа успішно тікає, а потім цапи-відбувайли отримують підозру, але, оскільки правопорушення не з категорії тяжких злочинів, то потім чи виходять під заставу, чи отримують умовний.
І це вони називають ефективною правоохоронною системою та суддівством...
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04.09.2024 08:32 Ответить
 
 