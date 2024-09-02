Трем лицам, которые помогли бежать за границу "слуге народа" Дмитруку, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Установлено и сообщено о подозрении трем лицам, которые помогли сбежать из Украины нардепу "Слуги народа" (ныне внефракционному) Артему Дмитруку.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Представители прокуратуры и ГБР установили обстоятельства, которые способствовали побегу Дмитрука. Были собраны доказательства, подтверждающие, что нардеп незаконно пересек границу 23 августа 2024 года вблизи пункта пропуска "Павловка" на границе Украины и Молдовы.

"Схема переправки была тщательно спланирована: депутат выехал из Киева в направлении Одессы, и в районе Раздельнянского района Одесской области пересел в другое авто, которое доставило его к границе с Приднестровским участком Молдовы. Там он пешком покинул Украину", - говорится в сообщении.

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Организатору незаконной переправки через границу, а также лицу, которое доставило депутата к границе, сообщено о подозрении заочно в связи с их сокрытием. Еще одного участника схемы, который выполнял роль проводника, задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 332 УК Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц. По местам жительства участников схемы проведены обыски.

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Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

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