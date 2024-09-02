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Трьом особам, які допомогли втекти за кордон "слузі народу" Дмитруку, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Встановлено та повідомлено про підозру трьом особам, які допомогли втекти з України нардепу "Слуги народу" (нині позафракційному) Артему Дмитруку.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Представники прокуратури та ДБР встановили обставини, які сприяли втечі Дмитрука. Було зібрано докази, які підтверджують, що нардеп незаконно перетнув кордон 23 серпня 2024 року поблизу пункту пропуску "Павлівка" на межі України та Молдови.

"Схема переправлення була ретельно спланована: депутат виїхав з Києва в напрямку Одеси, та в районі Роздільнянського району Одещини пересів в інше авто, яке доставило його до кордону з Придністровською ділянкою Молдови. Там він пішки залишив Україну", - йдеться в повідомленні.

Читайте: "Слуга народу" Дмитрук заявив, що за його родиною "стежили" та "намагалися викрасти" у Європі

Організатору незаконного переправлення через кордон, а також особі, яка доставила депутата до кордону, повідомлено про підозру заочно у зв’язку з їх переховуванням. Ще одного учасника схеми, який виконував роль провідника, затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 332 КК України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб. За місцями проживання учасників схеми проведено обшуки.

Читайте: "Слугу народу" Дмитрука не затримали в Молдові, бо Україна не надала для цього підстав, - ЗМІ

Встановлено осіб, які допомогли Дмитруку втекти з України
Встановлено осіб, які допомогли Дмитруку втекти з України

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дмитрук втік через кордон із Придністров’ям. Зараз він подорожує по деяких країнах, - Костін

Автор: 

втеча (220) Артем Дмитрук (71) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+39
а той або ті хто злив дмитруку інформацію про його затримання-ета другоє...
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02.09.2024 09:29
+36
"Незаконного переправлення осіб" - ?!?
А не державна зрада?
Допомогли втекти диверсанту
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02.09.2024 09:26
+35
В розслідуванні головне не вийти на самих себе
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02.09.2024 09:32
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"Незаконного переправлення осіб" - ?!?
А не державна зрада?
Допомогли втекти диверсанту
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02.09.2024 09:26 Відповісти
Відверте знущання!!!
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02.09.2024 09:28 Відповісти
а той або ті хто злив дмитруку інформацію про його затримання-ета другоє...
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02.09.2024 09:29 Відповісти
В розслідуванні головне не вийти на самих себе
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02.09.2024 09:32 Відповісти
Допомогли втекти перші особи держави, накуя ви третіх шукаєте?
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02.09.2024 10:50 Відповісти
Злочинці:
1) водій таксі;
2) двірник;
3) голова ОСББ.
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02.09.2024 09:33 Відповісти
А організатор прибиральниця.
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02.09.2024 10:34 Відповісти
Третий пункт мимо. Максимум уборщица подъездов.
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03.09.2024 10:08 Відповісти
Серед отих трьох є д'єрмак, буданга? Чи може самий-самий?
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02.09.2024 09:33 Відповісти
А скільки осіб допомогли втікти в Америку головному русофілу-аферисту Аферистовичу?
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02.09.2024 09:35 Відповісти
Цапи вІдбувайла,),),
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02.09.2024 09:35 Відповісти
Насколько я помню, по версии МВД Молдовы, Дмитрук официально пересек границу в пункте пропуска. То есть его выпустили пограничники... А по нашей версии, получается что он чуть ли не лесами/полями с проводником шел. Или я что то не так понял или кто то врет?
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02.09.2024 09:37 Відповісти
та все ти зрозумів, не прибідняйся...
Я назвав організатора-замовника. А виконавці - не здадуть...
Тут - аналогічна історія з вбивством Георгія Гонгадзе. Розкрили - аж до рівня керівника виконавців (генерала Пукача). Ну, і старший керівник (міністр Кравченко) застрелився. А от замовників ніхто не здав...
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02.09.2024 09:43 Відповісти
При цьому Крава до-застрелився другим контрольним пострілом у голову, як і перший постріл також у голову через рот у мозок
Термінатор...
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02.09.2024 09:50 Відповісти
В перші ж дні дуло відео де цей ублюдок переходив кордон через абсолютно реальний пункт пропуску.
Чи то був його двійник???
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02.09.2024 19:16 Відповісти
Не бачу в списку організатора дермака. Але бачу виконавців цапів-відбувайлів.
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02.09.2024 09:38 Відповісти
А чому не притягнуто прикордонника , який нічого не бачив і не чув і його вірного пса який в той час спав ?
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02.09.2024 09:39 Відповісти
та не спав... навпаки, ретельно перевіряв документи і звірявся зі списком, який йому дав командир застави... Але ж, якщо потягнути цього погранця - то він згадає за список і за командира застави... А той - згадає, звідки йому той список надійшов, і потягнеться ланцюжок аж до Банкової...
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02.09.2024 09:46 Відповісти
А я про те саме .
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02.09.2024 09:54 Відповісти
трьом особам-татарову,костіну та єрмаку??
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02.09.2024 09:41 Відповісти
Де прізвища козлоти?
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02.09.2024 09:44 Відповісти
Шановні, про що ви говорите? На нього що були накладені якісь обмеження? Ви самі його відпустили, а тепер шукаєте стрілочників?
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02.09.2024 09:52 Відповісти
І нормальну казку не можуть вигадати.
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02.09.2024 09:55 Відповісти
Та нормальна казка, як раз рівня 95-го кварталу.
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02.09.2024 10:36 Відповісти
якуй муйню для лохторату вигадали...детектив йшов лісами з провідником...да він на авто через пункт пропуску виїхав але тоді вспливе лист від буданова з дозвілом
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02.09.2024 09:59 Відповісти
він же пройшов через пункт пропуску, які таксісти, які проводники...
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02.09.2024 10:05 Відповісти
незаконно перетнув кордон 23 серпня 2024 року поблизу пункту пропуску "Павлівка" на межі України та Молдови. Джерело:

так проходив через пункт пропуску , чи пролазив колючий дріт з зораною контрольною полосою
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02.09.2024 10:05 Відповісти
А тут пограничник Карацупа и его верный Джульбарс...
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02.09.2024 20:07 Відповісти
Після не законного перетину кордону Дмитрук добрався до найближчого відділку молдавської поліції, де написав заяву про надання політичного притулку. Після цього з цим папером поїхав у Кишинів, де був завчасно придбаний білет на авіарейс до Риму на його ім'я. На любому з цих єтапів його могла спокійно затримати молдавська поліція, якби був запит української сторони.
Стрім Лапін-Луценко, дивитись з 1:59

https://www.youtube.com/watch?v=BYMIJpBMfiE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
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02.09.2024 10:09 Відповісти
С агентурой фсб обращаются,как с нежными цветочками,а простых украинских работяг и селян бусификуют как скот.
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02.09.2024 10:11 Відповісти
Татарову нє. Бо його треба бути звільнити. А звільнять не можно, бо вбʼють рускіє.
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02.09.2024 10:15 Відповісти
Охвіс зелених клованів...
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02.09.2024 10:19 Відповісти
Щось мені підказує, що у цьому цирку кловани якраз усі ми, так весело і відкрито ссять нам на голову.
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02.09.2024 20:11 Відповісти
Татарова посадять ?
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02.09.2024 10:23 Відповісти
Головний організатор всіх злочинних схем залишився поза увагою і сьогодні під вечір запише свій черговий відос-понос і хриплуватим голосочком повідомить про свої потужні рішення, а вівці 73% від задоволення надзюрать повні штани.
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02.09.2024 10:23 Відповісти
Кип'ятком
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02.09.2024 10:38 Відповісти
Три особи ? Шефи ДПСУ, СБУ і хто там ще третій ?
"Третім будеш?"
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02.09.2024 11:06 Відповісти
Шо иого розписувати - хаи слідкують шоб інші підарешти не здристнули
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02.09.2024 11:07 Відповісти
Що за особи? Чому секретність?
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02.09.2024 11:23 Відповісти
А прикордонники просто нічого не бачили. Немає безпілотників, іч- камер, датчиків руху та іншого обладнання тим більше з придністров'ям. Навіть службового собаку напоїли.
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02.09.2024 11:39 Відповісти
А какой закон они нарушили?
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02.09.2024 11:57 Відповісти
"покарання по-зеленому": покараємо таксиста, який довіз, а ще покараємо погранця й митника, яким попередньо зателефонували "ат татарова" й пригрозили "завтра будєшь пад пакровском", аби не вийобувалися й спокійно випустили...ну, це типу "юстиція", на яку ми заслужили...
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02.09.2024 12:09 Відповісти
...мафія.
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02.09.2024 14:01 Відповісти
невже **********, Тартароу і Дєрмок заарештовані?
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02.09.2024 14:15 Відповісти
Молдова офіційно заявила що Дмитрук пересік законно кордон на кпп. Отже дозвіл йому дав Стефанчук особисто, він вже сидить?
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02.09.2024 14:25 Відповісти
А єрмака коли будуть брати ?
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02.09.2024 18:08 Відповісти
В Україні появилась нова престижна професія - провідник
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02.09.2024 23:05 Відповісти
Конкурентів щодо схем заробітку під час війни, прибирають!
Ціну «послуг», тепер піднімуть для наступних клієнтів, з ВРУ ОПУ КМУ СУДДІВСЬКИХ-портнова,….
Гетьманцев правий, тарифи та податки треба піднімати у цьому випадку!!…
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03.09.2024 13:13 Відповісти
Пересидент Зеленський з єрмаком, активно спонукають Українців до проведення ними, недовгих люстрацій(недовше 3 метрів вірьовки) привладним особам з Урядового кварталу95, прямо на КОРДОНІ!! На відведеній, рішенням сидільцівШмигаля, території біля КПП!
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03.09.2024 13:19 Відповісти
мерзкий типок
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03.09.2024 14:33 Відповісти
В усіх цих чудових новинах про "жирних" втікачів все одне й те саме, як під копірку (вважай, напрацьована схема) - спочатку особа успішно тікає, а потім цапи-відбувайли отримують підозру, але, оскільки правопорушення не з категорії тяжких злочинів, то потім чи виходять під заставу, чи отримують умовний.
І це вони називають ефективною правоохоронною системою та суддівством...
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04.09.2024 08:32 Відповісти
 
 