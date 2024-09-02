Трьом особам, які допомогли втекти за кордон "слузі народу" Дмитруку, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Встановлено та повідомлено про підозру трьом особам, які допомогли втекти з України нардепу "Слуги народу" (нині позафракційному) Артему Дмитруку.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Представники прокуратури та ДБР встановили обставини, які сприяли втечі Дмитрука. Було зібрано докази, які підтверджують, що нардеп незаконно перетнув кордон 23 серпня 2024 року поблизу пункту пропуску "Павлівка" на межі України та Молдови.

"Схема переправлення була ретельно спланована: депутат виїхав з Києва в напрямку Одеси, та в районі Роздільнянського району Одещини пересів в інше авто, яке доставило його до кордону з Придністровською ділянкою Молдови. Там він пішки залишив Україну", - йдеться в повідомленні.

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Організатору незаконного переправлення через кордон, а також особі, яка доставила депутата до кордону, повідомлено про підозру заочно у зв’язку з їх переховуванням. Ще одного учасника схеми, який виконував роль провідника, затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 332 КК України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб. За місцями проживання учасників схеми проведено обшуки.

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Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

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