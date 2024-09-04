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Помощник нардепа ОПЗЖ Мамояна помогал "слуге народа" Дмитруку бежать из Украины, - СМИ

Помічник нардепа Мамояна допомагав тікати Артему Дмитруку

Сбежать из Украины нардепу "Слуги народа" (ныне внефракционному) Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Украинская правда".

"За рулем Camry, которая вывозила Дмитрука из Киева, находился гражданин Владимир Николаевич Крохмаль - помощник на общественных началах народного депутата от ОПЗЖ Суто Мамояна. Впоследствии во время допроса в качестве свидетеля Крохмаль сообщил, что его попросили (кто именно - он не сказал) подвезти человека на точку, которую ему прислали", - говорится в материале.

Нардеп Мамоян в комментарии заявил: "Он у меня просто как коллега попросил машину, чтобы отвезти его в Одессу, потому что беспокоился за свою жизнь и не хотел ехать на своей".

Мамоян также подтвердил, что правоохранители до сих пор не обращались к нему относительно помощи Дмитруку с побегом. В Одесской области Дмитрук попросил его высадить и пересел в Mitsubishi Pajero Sport. Далее, по данным следствия, сбежать из страны ему помогали люди, которые могут быть связаны с незаконной переправкой мужчин за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Дмитрук во время пересечения границы не заявлял, что является народным депутатом Украины, - МВД Молдовы

"В результате проведенных мер установлено лицо, причастное к незаконной переправке Дмитрука через государственную границу Украины - это гражданин Украины Улуханов Айдин Гашимович, 14.12.1968 года рождения", - цитирует издание материалы следствия.

Также известно, что Улуханов тоже сбежал из Украины. Согласно материалам производства, он незаконно пересек государственную границу 25 августа и находится на территории непризнанного Приднестровья.

"После анализа телефонных соединений Улуханова, правоохранители установили детализированный маршрут, по которому он двигался 23 августа. Маршрут совпадает с датой и временем пересадки Дмитрука с Toyota Camry на Mitsubishi Pajero Sport, на котором народный депутат и сбежал из Украины. Водителю Mitsubishi и Улуханову уже заочно сообщили о подозрении в незаконном пересечении границы" ,- подытожили журналисты.

Также смотрите: "Слугу народа" Дмитрук был замечен в Лондоне. Он посещал ТЦ, - СМИ. ВИДЕО

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

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Автор: 

Артем Дмитрук (68) Мамоян Суто (2)


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Топ комментарии
+62
В раді коли-небудь будуть Українці, а не непотріб з усього світу? !
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04.09.2024 11:17
+28
Ото ж - все як класик писав "жиди злигались з москалями"...
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04.09.2024 11:19
+21
... вигнати цього армяна на хер з України.
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04.09.2024 11:19
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Ніхто і не здивований, блд.
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04.09.2024 19:17 Ответить
Дивно! Канаверти разом з баблом, отримували у ВРУ, як має бути… Але утік, з України, тільки дубоголовий служка?? Ну, Зеленський з Разумковим, і лайна нанесли до ВРУ у 2019 році!!!
Про це, правдоруб з під ОПУ єрмака, бездумна, чомусь замовчує, сором'язливо витріщивши очі !!
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04.09.2024 19:55 Ответить
Я так зрозумiв, Украiна це утiлiзатор усих потвор iз iзчадiя ада?
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04.09.2024 19:55 Ответить
Пускай будет дальше нардепом. Бывпют ошибки в людей. Таких пол партии Слуг народа. Это же уже нормально
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04.09.2024 20:16 Ответить
Пускай воно ішло лісом подалі від України
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04.09.2024 22:27 Ответить
А чого нервуватися ...це вже не допоможе ...поїзд пішов ...зелені рулять ...самі вибрали собі життья ...шоб вами правили ПР-2 ...тримай ТЕ ....
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04.09.2024 20:23 Ответить
Ну от знову скандал корупційний та повідомлення про злочин. А хто фігурує в всіх останніх корупційних скандалах? Як не жид - то Мамоян! Це українці вибрали собі в депутати злодія та бандита щоб піклувався про українців? ЯК МОЖЕ НЕ УКРАЇНЕЦЬ ПІКЛУВАТИСЯ ПРО УКРАЇНЦІВ У ВЛАДНИХ КАБІНЕТАХ ТА на вищих державних ПОСАДАХ? Хтось таке бачив?. ФАКТИ ЩОСЬ ПОКАЗУЮТЬ ПОГАНУ КАРТИНУ. ВИБАЧТЕ ЦЕ НЕ КСЕНОФОБІЯ - ЦЕ ПРОСТО ФАКТИ , ВИСНОВКИ ТА ПІДСУМКИ. Звісно з демократією в нас щось не так, якась підставна демократія вийшла.
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04.09.2024 20:37 Ответить
Полиция не допросит депутата мамояна, так как у него родственник начследствия соломенского района Киева халил мамоян
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06.09.2024 02:24 Ответить
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