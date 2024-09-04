Помощник нардепа ОПЗЖ Мамояна помогал "слуге народа" Дмитруку бежать из Украины, - СМИ

Сбежать из Украины нардепу "Слуги народа" (ныне внефракционному) Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Украинская правда".

"За рулем Camry, которая вывозила Дмитрука из Киева, находился гражданин Владимир Николаевич Крохмаль - помощник на общественных началах народного депутата от ОПЗЖ Суто Мамояна. Впоследствии во время допроса в качестве свидетеля Крохмаль сообщил, что его попросили (кто именно - он не сказал) подвезти человека на точку, которую ему прислали", - говорится в материале.

Нардеп Мамоян в комментарии заявил: "Он у меня просто как коллега попросил машину, чтобы отвезти его в Одессу, потому что беспокоился за свою жизнь и не хотел ехать на своей".

Мамоян также подтвердил, что правоохранители до сих пор не обращались к нему относительно помощи Дмитруку с побегом. В Одесской области Дмитрук попросил его высадить и пересел в Mitsubishi Pajero Sport. Далее, по данным следствия, сбежать из страны ему помогали люди, которые могут быть связаны с незаконной переправкой мужчин за границу.

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"В результате проведенных мер установлено лицо, причастное к незаконной переправке Дмитрука через государственную границу Украины - это гражданин Украины Улуханов Айдин Гашимович, 14.12.1968 года рождения", - цитирует издание материалы следствия.

Также известно, что Улуханов тоже сбежал из Украины. Согласно материалам производства, он незаконно пересек государственную границу 25 августа и находится на территории непризнанного Приднестровья.

"После анализа телефонных соединений Улуханова, правоохранители установили детализированный маршрут, по которому он двигался 23 августа. Маршрут совпадает с датой и временем пересадки Дмитрука с Toyota Camry на Mitsubishi Pajero Sport, на котором народный депутат и сбежал из Украины. Водителю Mitsubishi и Улуханову уже заочно сообщили о подозрении в незаконном пересечении границы" ,- подытожили журналисты.

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Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

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