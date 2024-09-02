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"Слугу народа" Дмитрук был замечен в Лондоне. Он посещал ТЦ, - СМИ. ВИДЕО

Нардепа "Слуги народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука, который сбежал из Украины и находится в международном розыске, заметили в одном из торговых центров Лондона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Hromadske.

Читатель издания предоставил видео, где человек, похожий на Дмитрука, общается с продавцом магазина техники.

Сняли его в торговом центре Westfield London, что на западе Лондона, 1 сентября 2024 года.

"На кадрах видно, как, вероятно, Дмитрук общается с темноволосой женщиной, которая держит на руках маленькую девочку. Вероятно, это жена Дмитрука Анастасия и их дочь Варвара. Последний раз Анастасия Дмитрук публиковала сториз в Instagram из Лондона 6 недель назад - показывала посещение Музея Виктории и Альберта", - пишет издание.

Артема Дмитрука помітили у Лондоні
Артема Дмитрука помітили у Лондоні

Журналисты обратились к Дмитруку за комментарием, по делу ли он находится с семьей в Лондоне. Сейчас на ответ ожидают.

Также смотрите: Трем лицам, которые помогли бежать за границу "слуге народа" Дмитруку, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

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Автор: 

Лондон (361) Артем Дмитрук (68)


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Топ комментарии
+35
Бізнес-план в Зє-мародерів простий: впарюєш тупому наріду що Україна повинна бути в складі кацапії, береш за це зарплатню в рублях і тікаєш на загниваючий тлєтворний захід.
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02.09.2024 13:50
+33
Ти бач, такий рускомірний православний християнін, а поїхав до піндосів. Не потрібно забувати, що в Лондоні є місце, де він може собі жити і не тужити, там у Зеленського і його "кварталу" декілька приміщень на правах власності.
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02.09.2024 13:53
+31
Пачіму нє в любімой мацквє с любімим гундяєвим в обнімку? Нєхороший мальчік. Прєдатєль.
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02.09.2024 13:56
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Так тогда Зеленая власть окажется в полном одиночестве, ну может с небольшой компанией дураков все еще верящих Зе, а они уж точно захищати Украину не будут.
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03.09.2024 01:18 Ответить
класний міжнародний розшук
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03.09.2024 01:26 Ответить
Це напевне він придбав квартирку Бубона на Бейкер-Стріт і гукає -агов Шерлоки, я вже в Лондонах.
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03.09.2024 02:28 Ответить
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