"Слугу народа" Дмитрук был замечен в Лондоне. Он посещал ТЦ, - СМИ. ВИДЕО

Нардепа "Слуги народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука, который сбежал из Украины и находится в международном розыске, заметили в одном из торговых центров Лондона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Hromadske.

Читатель издания предоставил видео, где человек, похожий на Дмитрука, общается с продавцом магазина техники.

Сняли его в торговом центре Westfield London, что на западе Лондона, 1 сентября 2024 года.

"На кадрах видно, как, вероятно, Дмитрук общается с темноволосой женщиной, которая держит на руках маленькую девочку. Вероятно, это жена Дмитрука Анастасия и их дочь Варвара. Последний раз Анастасия Дмитрук публиковала сториз в Instagram из Лондона 6 недель назад - показывала посещение Музея Виктории и Альберта", - пишет издание.





Журналисты обратились к Дмитруку за комментарием, по делу ли он находится с семьей в Лондоне. Сейчас на ответ ожидают.

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Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

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