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"Слугу народу" Дмитрука помітили у Лондоні. Він відвідував ТЦ, - ЗМІ. ВIДЕО

Нардепа "Слуги народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука, який втік з України та перебуває у міжнародному розшуку, помітили в одному із торгових центрів Лондона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Hromadske.

Читач видання надав відео, де людина, схожа на Дмитрука, спілкується з продавцем магазину техніки.

Зафільмували його в торговому центрі Westfield London, що на заході Лондона, 1 вересня 2024 року.

"На кадрах видно, як, імовірно, Дмитрук спілкується з темноволосою жінкою, що тримає на руках маленьку дівчинку. Ймовірно, це дружина Дмитрука Анастасія та їхня донька Варвара. Востаннє Анастасія Дмитрук публікувала сторіз в Instagram з Лондона 6 тижнів тому - показувала відвідини Музею Вікторії й Альберта", - пише видання.

Артема Дмитрука помітили у Лондоні
Артема Дмитрука помітили у Лондоні

Журналісти звернулися до Дмитрука за коментарем, чи справі він перебуває із родиною в Лондоні. Наразі на відповідь очікують.

Також читайте: Трьом особам, які допомогли втекти за кордон "слузі народу" Дмитруку, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Читайте: Дмитрук втік з України не через пункт пропуску, - Держприкордонслужба

Автор: 

Лондон (398) Артем Дмитрук (71)


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Топ коментарі
+35
Бізнес-план в Зє-мародерів простий: впарюєш тупому наріду що Україна повинна бути в складі кацапії, береш за це зарплатню в рублях і тікаєш на загниваючий тлєтворний захід.
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02.09.2024 13:50
+33
Ти бач, такий рускомірний православний християнін, а поїхав до піндосів. Не потрібно забувати, що в Лондоні є місце, де він може собі жити і не тужити, там у Зеленського і його "кварталу" декілька приміщень на правах власності.
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02.09.2024 13:53
+31
Пачіму нє в любімой мацквє с любімим гундяєвим в обнімку? Нєхороший мальчік. Прєдатєль.
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02.09.2024 13:56
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Так тогда Зеленая власть окажется в полном одиночестве, ну может с небольшой компанией дураков все еще верящих Зе, а они уж точно захищати Украину не будут.
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03.09.2024 01:18 Відповісти
класний міжнародний розшук
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03.09.2024 01:26 Відповісти
Це напевне він придбав квартирку Бубона на Бейкер-Стріт і гукає -агов Шерлоки, я вже в Лондонах.
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03.09.2024 02:28 Відповісти
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