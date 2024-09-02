"Слугу народу" Дмитрука помітили у Лондоні. Він відвідував ТЦ, - ЗМІ. ВIДЕО

Нардепа "Слуги народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука, який втік з України та перебуває у міжнародному розшуку, помітили в одному із торгових центрів Лондона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Hromadske.

Читач видання надав відео, де людина, схожа на Дмитрука, спілкується з продавцем магазину техніки.

Зафільмували його в торговому центрі Westfield London, що на заході Лондона, 1 вересня 2024 року.

"На кадрах видно, як, імовірно, Дмитрук спілкується з темноволосою жінкою, що тримає на руках маленьку дівчинку. Ймовірно, це дружина Дмитрука Анастасія та їхня донька Варвара. Востаннє Анастасія Дмитрук публікувала сторіз в Instagram з Лондона 6 тижнів тому - показувала відвідини Музею Вікторії й Альберта", - пише видання.





Журналісти звернулися до Дмитрука за коментарем, чи справі він перебуває із родиною в Лондоні. Наразі на відповідь очікують.

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Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

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