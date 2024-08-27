Зеленський про повернення держзрадників до України: Є складнощі
Наразі є складнощі з поверненням до України держзрадників, які втекли за кордон.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава держави розповів, що процес екстрадиції держзрадників, які втекли за кордон, є доволі непростим.
"Є складнощі щодо повернення держзрадників, колаборантів тощо. Дуже складний процес екстрадиції. По-перше, країни не депортують людей, у яких така стаття (держзрада - ред.), тому що вони (зрадники - ред.) подають там у суд і кажуть, що це політичне переслідування", - пояснив Зеленський.
Крім цього, президент зауважив, що є низка країн Євросоюзу, звідки вкрай складно повернути когось. Як приклад, він назвав Австрію, Молдову, Румунію та Угорщину.
"Потрібно нарощувати домовленості між міністерствами внутрішніх справ та міграційними службами. По-іншому ніяк. Я думаю, якби ми були б у ЄС, то не було б цього питання зовсім", - сказав очільник держави.
Також він не виключає, що для вирішення цієї проблеми можуть бути запропоновані зміни до законодавства.
"Побачимо план - будемо робити висновки", - підсумував президент.
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"Гасан Файез Канафани - лидер НФОП - был взорван в своём автомобиле."
"Абдель Ваиль Зуайтер (также Ваэль Абу Цвайтер) - представитель ООП в Риме - был застрелен у входа в свой дом."
"Махмуд аль-Хамшари - № 2 в организации «Чёрный сентябрь» и представитель ООП в Париже, координировавший Теракт на мюнхенской Олимпиаде - был тяжело ранен взрывом бомбы, спрятанной в телефонном аппарате в его квартире. Скончался в больнице."
И т.д. и т.п.
"Израильская разведка с 70-х годов организует покушения и похищения противников Тель-Авива в разных точках мира"
Це тобі не простим громадянам дрібно нашкодити і гучно про то заявити.
Тут же ж "всі свої".
)))))
https://www.svoboda.org/a/zelenskiy-predstavit-baydenu-plan-pobedy-ukrainy-v-sentyabre/33094540.html