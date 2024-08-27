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Зеленський про повернення держзрадників до України: Є складнощі

Зеленський про повернення держрадників до України: Є складнощі

Наразі є складнощі з поверненням до України держзрадників, які втекли за кордон.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що процес екстрадиції держзрадників, які втекли за кордон, є доволі непростим.

"Є складнощі щодо повернення держзрадників, колаборантів тощо. Дуже складний процес екстрадиції. По-перше, країни не депортують людей, у яких така стаття (держзрада - ред.), тому що вони (зрадники - ред.) подають там у суд і кажуть, що це політичне переслідування", - пояснив Зеленський.

Крім цього, президент зауважив, що є низка країн Євросоюзу, звідки вкрай складно повернути когось. Як приклад, він назвав Австрію, Молдову, Румунію та Угорщину.

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"Потрібно нарощувати домовленості між міністерствами внутрішніх справ та міграційними службами. По-іншому ніяк. Я думаю, якби ми були б у ЄС, то не було б цього питання зовсім", - сказав очільник держави.

Також він не виключає, що для вирішення цієї проблеми можуть бути запропоновані зміни до законодавства.

"Побачимо план - будемо робити висновки", - підсумував президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23719) екстрадиція (433) повернення (231) державна зрада (1680)


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Топ коментарі
+18
Сьогоднішня пресконференція - це тези до книги «Спогади наркомана»?
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27.08.2024 17:20
+10
Можуть здати ермака та татарова з портнртновим, хазяїв гундосої дупи?
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27.08.2024 17:18
+8
Цікаво,МОСАД когось повертав ?
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27.08.2024 17:19
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Можуть здати ермака та татарова з портнртновим, хазяїв гундосої дупи?
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27.08.2024 17:18 Відповісти
А послуги Інтерполу вже не працюють?
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27.08.2024 18:47 Відповісти
Молдова вже в Євросоюзі...
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27.08.2024 17:19 Відповісти
Цікаво,МОСАД когось повертав ?
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27.08.2024 17:19 Відповісти
так мразь єйхмана, з аргентини, шоб повісити
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27.08.2024 17:42 Відповісти
Дайош нардепа Рабіновіча!
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27.08.2024 17:56 Відповісти
Сьогоднішня пресконференція - це тези до книги «Спогади наркомана»?
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27.08.2024 17:20 Відповісти
"Побачимо план - будемо робити висновки" - йому план ще недовезли..
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27.08.2024 17:39 Відповісти
І план недовезли і мізками не укоплектували!
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27.08.2024 17:48 Відповісти
Є складності - можуть здати Зєлю...
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27.08.2024 17:24 Відповісти
Та він сам і є складністю нашої країни.
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27.08.2024 21:17 Відповісти
А як щодо тих, хто сидить в ОПі (наприклад, подоляки, єрмаки, татарови)? Чи вони не держзрадники, а просто служать іншій державі?
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27.08.2024 17:24 Відповісти
якщо складнощі то ліквідація на місці
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27.08.2024 17:31 Відповісти
"Адольф Эйхман - нацистский военный преступник, был похищен группой агентов «Моссада»"
"Гасан Файез Канафани - лидер НФОП - был взорван в своём автомобиле."
"Абдель Ваиль Зуайтер (также Ваэль Абу Цвайтер) - представитель ООП в Риме - был застрелен у входа в свой дом."
"Махмуд аль-Хамшари - № 2 в организации «Чёрный сентябрь» и представитель ООП в Париже, координировавший Теракт на мюнхенской Олимпиаде - был тяжело ранен взрывом бомбы, спрятанной в телефонном аппарате в его квартире. Скончался в больнице."

И т.д. и т.п.
"Израильская разведка с 70-х годов организует покушения и похищения противников Тель-Авива в разных точках мира"
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27.08.2024 17:31 Відповісти
Одне питання до всіх, тут зЄлєпукін перднув що він не може звільнити татарву, тому що воно в перші дні війни разом з єрмакОВИм відстрілювали кадирівців в місті Києві !!! Ну так само як лЮся відстрілювала спецназ!!! Чи хтось чув про такі випадки??? Я думаю що зЄлєпукін знову збрехав на весь світ!!!
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27.08.2024 17:36 Відповісти
В тебе під носом в ОПі кубло зрадників, а ти по за кордонах вишукуєш. До речі вони повтікали саме завдяки тобі!
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27.08.2024 17:45 Відповісти
Деньги уплочены. Возвращать их складно.
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27.08.2024 17:57 Відповісти
"Є складнощі щодо повернення держзрадників, колаборантів тощо. Дуже складний процес екстрадиції. По-перше, країни не депортують людей, у яких така стаття (держзрада - ред.), тому що вони (зрадники - ред.) подають там у суд і кажуть, що це політичне переслідування" Так, можливо, не потрібно їх випускати? Х*йло ти безтолкове.
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27.08.2024 17:57 Відповісти
Головна складнощ, всі вони мої друзі!
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27.08.2024 17:59 Відповісти
"...і я їх привів у владу/парламент/місцеву раду."
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27.08.2024 18:08 Відповісти
Чому головний зрадник ще тут?
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27.08.2024 18:10 Відповісти
Та, да. "Складнощі".
Це тобі не простим громадянам дрібно нашкодити і гучно про то заявити.
Тут же ж "всі свої".
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27.08.2024 18:12 Відповісти
Ну-ну
)))))
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27.08.2024 18:21 Відповісти
Покинути Україну, з часів Януковича, у зрадників проблем немає. А ось із поверненням складнощі.
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27.08.2024 18:21 Відповісти
Это инструкция куда валить?
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27.08.2024 18:22 Відповісти
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27.08.2024 18:46 Відповісти
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27.08.2024 18:22 Відповісти
У пана Аугусто Піночета з цим ніяких складнощів не було !
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27.08.2024 18:25 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский в следующем месяце ознакомит президента США Джо Байдена с планом победы Украины в войне с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник. Он сказал, что план будет представлен также кандидатам на следующий президентский срок - Камале Харрис и Дональду Трампу.

https://www.svoboda.org/a/zelenskiy-predstavit-baydenu-plan-pobedy-ukrainy-v-sentyabre/33094540.html
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27.08.2024 18:38 Відповісти
цитата Зеленського: Татаров і Малюк звільняли Киів від кадирівців,
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27.08.2024 18:57 Відповісти
Є складності з заміною випадкової влади в Україні і чим далі тим гірше.
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27.08.2024 19:41 Відповісти
Складнощі-це корупційне болото в Україні.
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27.08.2024 20:20 Відповісти
Гловне не дати здриснути самому ішаку. Воно само сприяло, а тепер ************* складнощами.
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27.08.2024 22:02 Відповісти
 
 