Зеленський анонсував велику нараду щодо зрадників, які втекли з країни: Потрібні чіткі відповіді та відповідальність

Президент Володимир Зеленський анонсував нараду за участю керівників правоохоронних органів та ще низки структур. Обговорюватимуть долю зрадників, які втекли за кордон.

Про це Зеленський заявив у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується тих осіб, хто працює проти нашої держави... Зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності. Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб, чітка відповідальність, щоб всі ці "товаріщі" отримали те, на що заслуговують, де б вони не ховалися і куди б не побігли", - заявив глава держави.

За словами Зеленського, на понеділок, 26 серпня, він призначив нараду за участю керівників правоохоронних органів: СБУ, МВС, ДБР. Також будуть присутні керівники НАБУ, САП, голова Державної прикордонної служби, генеральний прокурор, представники розвідки.

"Багато речей треба завтра обговори на цій зустрічі і висновків зробити", - підсумував очільник держави.

Зазначимо, що відповідну заяву президент Зеленський зробив на тлі виїзду з країни народного депутата Артема Дмитрука, якого підозрюють у нападі на поліціянта та військового.

Раніше правоохороці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Дмитруком.

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