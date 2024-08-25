Зеленський анонсував велику нараду щодо зрадників, які втекли з країни: Потрібні чіткі відповіді та відповідальність
Президент Володимир Зеленський анонсував нараду за участю керівників правоохоронних органів та ще низки структур. Обговорюватимуть долю зрадників, які втекли за кордон.
Про це Зеленський заявив у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Що стосується тих осіб, хто працює проти нашої держави... Зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності. Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб, чітка відповідальність, щоб всі ці "товаріщі" отримали те, на що заслуговують, де б вони не ховалися і куди б не побігли", - заявив глава держави.
За словами Зеленського, на понеділок, 26 серпня, він призначив нараду за участю керівників правоохоронних органів: СБУ, МВС, ДБР. Також будуть присутні керівники НАБУ, САП, голова Державної прикордонної служби, генеральний прокурор, представники розвідки.
"Багато речей треба завтра обговори на цій зустрічі і висновків зробити", - підсумував очільник держави.
Зазначимо, що відповідну заяву президент Зеленський зробив на тлі виїзду з країни народного депутата Артема Дмитрука, якого підозрюють у нападі на поліціянта та військового.
Раніше правоохороці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Дмитруком.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україні цього не оминути. Вороги мають знати який не відворотний та не веселий кінець їх чекає.
верблюдуВіслюку Оманському
Ех немає тут дідів нафронтників, вони б тобі пояснили хто ти насправді
2 роки і 7 місяців виявилось для цього достатньо. Реакція майже блискавична!
Але то таке...
Зненацька?
( Антоновський міст знаний та найбільший але не єдиний!! + Ще до біса каналів, з бетонними плитами замість мостів, хоч якась перешкода що могла затримувати рух колон ).
А секрет такий - за тиждень до 24.02 приїхав єрмак ( з офіційною своєю ручною мавпочкой) .... Слово "Чонгар " і КПП Армянськ" вже давно меми, але там ще багааато чого...
Зє зняв міни,відремонтував мости через канали(щоб танки рашистів витримували),відвів арту,ракети,війска на захід,щоб рашисти безперешкодно їхали до Херсона,Енергодара,Маіуполя не ввоячи військовий стан добу!
Тому я всім кажу, хто біля фронту живе - якщо відчуваєте смажене то це вам не здається - збирайте чемодан та каністри завчасно!!! Бо час це життя!!
А ще Шапітолій влаштував ДєньБєдності - 16.02 дибільний флешмоб замість спонукати евакуюватися!!! Мабуть для того щоб ждуни ще раз пофоткали проУкраїнських активних та "підневільних_раком бюджетярів"
На кого цей цирк зараз розрахований? Треба було СБУ не за бігбордами посилати, а щоб свої прямі обовʼязки виконували.
Хоча, про що там балакати, якщо Баканов й досі не тільки на волі, а й навіть не допитаний.
Вони навіть нікуди не тікали.
А тих, що втікли, або просто випустили, або напередодні забезпечили довідками від Буданова.
Стара вже зачекалася на цю команду ефективних менеджерів разом з їх ватажком.
Коли залишки населення роздупляться, що Державність втрачено ( тимчасово, з 2019 р.) і Держава не має інстинкту самозбереження ... то бажаючих воювати вже не буде, де вони тоді наберуть хлопів на відновлення і "тренування резервів" ... ? а
https://x.com/marybezuhla
Mariana
https://x.com/marybezuhla
@marybezuhla
·
https://x.com/marybezuhla/status/1827795428084941244 16 хв
Нагадаю, хто познайомив доктора філософії з Ківаловим. Одеська «тусовка».
Це (през) людина схиблена величчю своїх можливостей. Представник чого має бути ця особа, щоб позначки всім роздавати?
Тяжка війна не може підміняти повагу- зневагою. Ви лише тимчасова особина.
Як вона змогла подумати, що може щось відбирати чи переставляти, якщо нічого окрім лиха не продукує.
Ця наглість вже хворобливого характеру. Вам треба зняти мантію, і відпочити від трону.
Ще треба анонсувати велику зраду щодо нарадників!
Більше Маратону. Більше оплесків!!
би його заби кругом борди з Лисим з квагталу та як ЗЄбєня йому орден вручав. Чи на всіх банерах в інтернеті))
Хоча глядачі Марахвону мабуть би знову сказали БожаРоса, славімо Лідора і Скумбрію його
Це точно ми замість Держави не будуємо концтабір,де тільки вертухаї мають вільні права і свободи?
Отримали бажане!
Зараз ДПСУ піднімає тарифи на виїзд (ймовірно, теж на 62%), тож і залучила блаЗЕня до "розкутки".
Немає причин для хвилювання, це не перший корпоратив "прастова іврєйскава мальчіка"