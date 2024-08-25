Зеленский анонсировал большое совещание относительно сбежавших из страны предателей: Нужны четкие ответы и ответственность

Президент Владимир Зеленский анонсировал совещание с участием руководителей правоохранительных органов и еще ряда структур. Будут обсуждать судьбу предателей, которые сбежали за границу.

Об этом Зеленский заявил в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается тех лиц, кто работает против нашего государства... Предателей Украины, которые помогали российской агрессии или оправдывают ее, которые сбежали из Украины, скрываясь от ответственности. Нашему государству нужны четкие ответы относительно таких лиц, четкая ответственность, чтобы все эти "товарищи" получили то, чего заслуживают, где бы они не прятались и куда бы не сбежали", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, на понедельник, 26 августа, он назначил совещание с участием руководителей правоохранительных органов: СБУ, МВД, ГБР. Также будут присутствовать руководители НАБУ, САП, глава Государственной пограничной службы, генеральный прокурор, представители разведки.

"Многие вещи надо завтра обсудить на этой встрече и выводы сделать", - подытожил глава государства.

Отметим, что соответствующее заявление президент Зеленский сделал на фоне выезда из страны народного депутата Артема Дмитрука, которого подозревают в нападении на полицейского и военного.

Ранее правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Дмитруком.

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