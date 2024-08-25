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Зеленский анонсировал большое совещание относительно сбежавших из страны предателей: Нужны четкие ответы и ответственность

Зеленський анонсував велику нараду щодо зрадників, які втекли з країни: Потрібні чіткі відповіді та відповідальність

Президент Владимир Зеленский анонсировал совещание с участием руководителей правоохранительных органов и еще ряда структур. Будут обсуждать судьбу предателей, которые сбежали за границу.

Об этом Зеленский заявил в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается тех лиц, кто работает против нашего государства... Предателей Украины, которые помогали российской агрессии или оправдывают ее, которые сбежали из Украины, скрываясь от ответственности. Нашему государству нужны четкие ответы относительно таких лиц, четкая ответственность, чтобы все эти "товарищи" получили то, чего заслуживают, где бы они не прятались и куда бы не сбежали", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, на понедельник, 26 августа, он назначил совещание с участием руководителей правоохранительных органов: СБУ, МВД, ГБР. Также будут присутствовать руководители НАБУ, САП, глава Государственной пограничной службы, генеральный прокурор, представители разведки.

"Многие вещи надо завтра обсудить на этой встрече и выводы сделать", - подытожил глава государства.

Отметим, что соответствующее заявление президент Зеленский сделал на фоне выезда из страны народного депутата Артема Дмитрука, которого подозревают в нападении на полицейского и военного.

Ранее правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Дмитруком.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20239) совещание (81) государственная измена (1532)


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Топ комментарии
+29
Будуть тарифи на перетин кордону підвищувати?
На кого цей цирк зараз розрахований? Треба було СБУ не за бігбордами посилати, а щоб свої прямі обовʼязки виконували.
Хоча, про що там балакати, якщо Баканов й досі не тільки на волі, а й навіть не допитаний.
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25.08.2024 22:38
+27
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25.08.2024 22:51
+25
Зелена щурятня сама випускає,а потім створює показушний вигляд боротьби з своїми ж щурами.
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25.08.2024 22:41
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25.08.2024 22:32 Ответить
Треба переймати досвід Ізраїлю по відношенню до його ворогів.
Україні цього не оминути. Вороги мають знати який не відворотний та не веселий кінець їх чекає.
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25.08.2024 23:27 Ответить
та руда курва дмитрук став останньою соломиною, яка переломала хребет верблюду Віслюку Оманському
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25.08.2024 23:31 Ответить
Думати особливо не треба - відкрити кримінальні справи по кожному ухилянту і втікачу, подати заявку в Інтерпол і окремо в ФБР. Хай потім тільки спробують легалізуватися. Будуть вічно в аеропорту лімузини мити і на будівництві за мексиканцями прибирати.
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25.08.2024 22:33 Ответить
яка нарада ? вже всрався і потяг пішов
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25.08.2024 22:39 Ответить
Потяг таки кудись прийде. Головне щоб там уже чекали.
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25.08.2024 22:42 Ответить
По каким сбежавшим? По тем, кто выехал на основании писем ГУР? Или по тем, кто выехал как друзья и холуи "величайшего"?
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25.08.2024 22:46 Ответить
По всім ухилянтам абсолютно, без розбору виїхали чи ні. По Суркісам - відкрити з особливим цинізмом.
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25.08.2024 23:03 Ответить
можна і по тобі у такому разі відкрити, раз проти всіх ухилянтів
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25.08.2024 23:22 Ответить
Я законів не порушував і від обов'язків не ухилявся.
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26.08.2024 00:20 Ответить
як не ухилявся, раз маєш паспорт то твій святий обовязок за владу померти на війні. І пофіг скільки часу ти прожив в Штатах та чи маєш їх паспорт..
Ех немає тут дідів нафронтників, вони б тобі пояснили хто ти насправді
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26.08.2024 00:30 Ответить
Повістка прийде - ховатися не буду.
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26.08.2024 03:44 Ответить
Детский сад "Белочка", первая ясельная группа. Т.е. Зеленский сейчас привселюдно проведет расследование как выехали Деркач или Портнов с сыном? Или как Ханумак, Трубицин или Трухин с Голиком? Аж десять раз.
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25.08.2024 23:43 Ответить
люся обдристович вже на пряглась
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25.08.2024 23:23 Ответить
+ конфіскація дома майна і всіх активів
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26.08.2024 00:42 Ответить
🤡
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25.08.2024 22:33 Ответить
Боневтік засудить всіх хто втік?
2 роки і 7 місяців виявилось для цього достатньо. Реакція майже блискавична!
Але то таке...
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25.08.2024 22:33 Ответить
А коли буде нарада щодо прикордонників, які дозволили цим людям перетнути кордон?
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25.08.2024 22:34 Ответить
Кожен прикордонник має свою ціну, як колись, так і до теперішнього часу. Все залежить від того, яку суму йому запропонують. За гроші навідь і ***** би випустили з України. Це ніколи не залежало від того, хто на даний момент керує державою.
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25.08.2024 23:04 Ответить
Класичне "дєржі вора" у виконанні зрадників, які ще не втекли з країни.
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25.08.2024 22:34 Ответить
а що будеш робити з тими зрадниками , і корупціонерами ,на котрих, на початку війни, вказали американські спец.служби???
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25.08.2024 22:35 Ответить
24.02.22 УСЯ ВЕРХОВНА РАДА ЗА МАЛИМ ВИКЛЮЧЕННЯМ ОПИНИЛАСЯ ЗА КОРДОНОМ...
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25.08.2024 22:35 Ответить
Багато хто з них за місяць повивозили родини, а так вторгнення почалось зненацька. Був такий прикол - а де н.п.
Зненацька?
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25.08.2024 22:39 Ответить
От тут не треба. Тільки повні дибіли вірили в шашлики. Я, наприклад, не маючи ніяких зв'язків, чи знайомих при владі, просто читаючи новини в інтернеті - вивіз сім'ю 16-го лютого на Закарпаття. Так що, якщо ти вірив у шашлики з Найвеличнішим - це твої особисті проблеми.
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25.08.2024 23:54 Ответить
В Херсоні теж багато хлопів не вірили в шашлики!!! Але ж думали що кілька річок та ВСУ не дадуть окупувати! 😱🙏
( Антоновський міст знаний та найбільший але не єдиний!! + Ще до біса каналів, з бетонними плитами замість мостів, хоч якась перешкода що могла затримувати рух колон ).
А секрет такий - за тиждень до 24.02 приїхав єрмак ( з офіційною своєю ручною мавпочкой) .... Слово "Чонгар " і КПП Армянськ" вже давно меми, але там ще багааато чого...
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26.08.2024 00:59 Ответить
І були 20.000 ЗСУ,міні поля,вибуівка під мостами,"точка у" напоготові ... ДО зє,при Порошенко.
Зє зняв міни,відремонтував мости через канали(щоб танки рашистів витримували),відвів арту,ракети,війска на захід,щоб рашисти безперешкодно їхали до Херсона,Енергодара,Маіуполя не ввоячи військовий стан добу!
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26.08.2024 12:54 Ответить
Колеги покупляли квартири у Львові. Якраз напередодні 2022, бо не вірили Шапітолію ну от зовсім. Ну і взагалі в тусовці "своїх" був оптимізм, мовляв розвб'ємо якщо полізуть, і взагалі р.Дніпро це огого перепона! А річки малі притокі Дніпра, вони теж (!) з мостами поменьше...
Тому я всім кажу, хто біля фронту живе - якщо відчуваєте смажене то це вам не здається - збирайте чемодан та каністри завчасно!!! Бо час це життя!!
А ще Шапітолій влаштував ДєньБєдності - 16.02 дибільний флешмоб замість спонукати евакуюватися!!! Мабуть для того щоб ждуни ще раз пофоткали проУкраїнських активних та "підневільних_раком бюджетярів"
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26.08.2024 01:05 Ответить
Я тут не про "вірю", "не вірю", а про відповідальність влади!
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26.08.2024 08:36 Ответить
А я про оцей ваш конкретний аргумент, в якому ви натякаєте на те, що депутати звідкись знали, на відміну від простих людей, що буде напад. То вам і кажу, про напад здогадувалися всі притомні люди і без ніяких "джерел".
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26.08.2024 10:40 Ответить
Так , я простий киянин, 24 лютого у військомат за АК-74, а родинна у бомбосховище у сусідню військову частину. Але то таке
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26.08.2024 10:47 Ответить
Ви молодець. Але це питання пріоритетів. Для мене моя сім'я понад усе і я робив і роблю все для неї, особливо в плані безпеки.
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26.08.2024 11:03 Ответить
Чому б не послати хлопців, як це робили колись Голда Мейєр? Хоча спочатку доведеться розібратись з прикордонниками і кришувачами контрабасів із "контори", яких мабуть ще чимало...
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25.08.2024 22:36 Ответить
Навіщо кудись посилати "хлопчиків". Все банально і просто всю фракцію Слуг Н під трибунал, засуджених помилково буде меньше за статистичну похібку.
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25.08.2024 22:42 Ответить
Намічаються тари - раздабари а підарешти зникають
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25.08.2024 22:38 Ответить
Будуть тарифи на перетин кордону підвищувати?
На кого цей цирк зараз розрахований? Треба було СБУ не за бігбордами посилати, а щоб свої прямі обовʼязки виконували.
Хоча, про що там балакати, якщо Баканов й досі не тільки на волі, а й навіть не допитаний.
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25.08.2024 22:38 Ответить
Зелена щурятня сама випускає,а потім створює показушний вигляд боротьби з своїми ж щурами.
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25.08.2024 22:41 Ответить
Брехня.
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25.08.2024 22:44 Ответить
А коли буде нарада щодо тих зрадників, які не втекли? І які й досі "незламно борються з корупцією", очоливши її?
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25.08.2024 22:45 Ответить
та воно нас за ідіотів має.Певно таки заслужили
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25.08.2024 22:45 Ответить
Має право, бо сидимо по кухнях і слухаємо оце, а більшості бачте не на часі - ідіотизм ще той.
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25.08.2024 23:27 Ответить
Вибори 2019 підтвердили це баченя зє!
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26.08.2024 12:58 Ответить
Ішак та його зелене шапіто - перші претенденти до буцегарні.
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25.08.2024 22:46 Ответить
Де Рєзніков, де Баканов?
Вони навіть нікуди не тікали.

А тих, що втікли, або просто випустили, або напередодні забезпечили довідками від Буданова.
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25.08.2024 22:47 Ответить
Не переймайтесь. Цих смерть просто подзюрити відпустила.
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25.08.2024 22:53 Ответить
Та щось довго дзюряють.
Стара вже зачекалася на цю команду ефективних менеджерів разом з їх ватажком.
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25.08.2024 23:09 Ответить
Зараз цих чортів добре охороняють, але наказ Зє випарується разом з ним і ви здивуєтесь як швидко вони відійдуть в вічність з порожніми кишенями.
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25.08.2024 23:15 Ответить
Всі ворожі гадьониши сидять в ОП на Банковій. Без виборів Україна не має шансів
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25.08.2024 22:48 Ответить
Такий цікавий цей 🤡 вова ...на дерьмака США з самого початку у лоб зеленському сказали ....і шо ? Дерьмак керує державою ..а цей членограй розказки розказує про наради ...
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25.08.2024 22:48 Ответить
ну так !!! дермак сказав випустити цього "великого захисника" кацапської філії фсб у рясах - випустили, а тепер будуть шукати країніх ...
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25.08.2024 22:55 Ответить
......яка блискавично швидка реакція з Офісу голобородька ! .... ....Ще один найганебніший вчинок Квартала -95..... !
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25.08.2024 22:49 Ответить
На відміну від призначення послів в країнах, що є найбільш важливими для України. В Британії посла не було з часу початку зєліного президентства
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25.08.2024 22:56 Ответить
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25.08.2024 22:51 Ответить
Я давно кажу - або військові знищать кротівню фсб ( відновлять Державність, тобто виконають свою ПРИСЯГУ) або всі смерті можуть виявитись даремними !!! 😱
Коли залишки населення роздупляться, що Державність втрачено ( тимчасово, з 2019 р.) і Держава не має інстинкту самозбереження ... то бажаючих воювати вже не буде, де вони тоді наберуть хлопів на відновлення і "тренування резервів" ... ? а
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26.08.2024 00:52 Ответить
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25.08.2024 22:52 Ответить
За цю гниду можна було б виміняти у цапів тисячу азовців
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25.08.2024 23:00 Ответить
так він з вофки приклад бере ...

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25.08.2024 23:04 Ответить


https://x.com/marybezuhla

Mariana



https://x.com/marybezuhla

@marybezuhla

·

https://x.com/marybezuhla/status/1827795428084941244 16 хв

Нагадаю, хто познайомив доктора філософії з Ківаловим. Одеська «тусовка».

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25.08.2024 23:06 Ответить
Зрозуміло, чому офіцеру (Залужному) важко було спілкуватись.
Це (през) людина схиблена величчю своїх можливостей. Представник чого має бути ця особа, щоб позначки всім роздавати?
Тяжка війна не може підміняти повагу- зневагою. Ви лише тимчасова особина.
Як вона змогла подумати, що може щось відбирати чи переставляти, якщо нічого окрім лиха не продукує.
Ця наглість вже хворобливого характеру. Вам треба зняти мантію, і відпочити від трону.
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25.08.2024 22:57 Ответить
Головний зрадник біля нього,а він дурачка клеїть...
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25.08.2024 23:01 Ответить
Зеленський анонсував велику нараду щодо зрадників

Ще треба анонсувати велику зраду щодо нарадників!
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25.08.2024 23:02 Ответить
Борислав Берёза :Браво, Володимир Зеленський! От це потужна потужність! Головне зробити при цьому грізне, але здивоване обличчя і вимагати у підлеглих, як мінімум імітацію бурхливої діяльності, а як максимум створення "Міністерства по справах втікачів"! Або "Офіс простих втеч". До речі, вірю, що висновки будуть зроблені. Ні, не стане менше друзів Зеленського, Єрмака та ОПи серед втікачів, але про це будуть намагатися менше говорити. В ОПі хочуть, щоб ми повірили, що це не імітація бурхливої діяльності? Тоді, хай назовуть хто саме з ОПи дав наказ ГУР МО, щоб "остров'яни" дали лист на виїзд "слуги" Влада Трубіцина. Хай назовуть, як саме і за чиєю допомогою виїхали Руслан Ханумак та Спартак Субота? Ну і хто саме зараз забезпечив можливість виїзду Дмитрука. А без цього... Як там казав Станиславський? І до речі, а як там справи у Вані Баканова?
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25.08.2024 23:10 Ответить
А що і завгосп вже втік ?
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25.08.2024 23:14 Ответить
Европа рай для дезертирів, особенно Германия, тут еще и пособие платят.
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25.08.2024 23:17 Ответить
а шо такоє, вова? ряди екіпажа рєдєют,твої зелені пацюки намагаються збігти з корабля?
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25.08.2024 23:34 Ответить
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26.08.2024 00:14 Ответить
ермак еще у тебя в кабинете сидит или вы вместе пришли,вместе ушли?
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26.08.2024 00:15 Ответить
Это правда,что ермак по званию старше баканова,говорят повысили на лубянке недавно
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26.08.2024 00:19 Ответить
Більше нарад!! Більше ІБД !!
Більше Маратону. Більше оплесків!!
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26.08.2024 00:44 Ответить
Була б можливість - повісив би його за би кругом борди з Лисим з квагталу та як ЗЄбєня йому орден вручав. Чи на всіх банерах в інтернеті))
Хоча глядачі Марахвону мабуть би знову сказали БожаРоса, славімо Лідора і Скумбрію його
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26.08.2024 01:08 Ответить
То будуть тікати під особистим контролем зє?
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26.08.2024 01:09 Ответить
Законопослушному громадянину, не виїхати за кордом, а злочинці безперешкодно їдуть куда хочуть, як це так? В якій країні ще таке можливо?
Це точно ми замість Держави не будуємо концтабір,де тільки вертухаї мають вільні права і свободи?
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26.08.2024 02:15 Ответить
Конституція на паузі. Закони відповідно теж. Але тільки для зеленського та його шобли.
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26.08.2024 06:30 Ответить
От зебилы, шо там обсуждать. Судить заочно за измену Родине с конфискацией, со всеми вытекающеми, а в первую очередь не сбежавших, а ныне здравствующих, ***** кликавших, всяких шуфричей, кидаловых, доп-геп, мэров-бандитов трухановых и прочих с *****м хихикающих, интересы Украины продавших, вступление Украины в ЕС и НАТО саботирующих.
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26.08.2024 03:55 Ответить
Начинать надо с ЗеленскогоВ.А.
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26.08.2024 13:04 Ответить
Не ображайте тваринку, віслюк (ішак) геть ні при ділі Те що зараз керує країною то новий особливо бридкий різновид ссавців Мабуть якась дивна мутація
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26.08.2024 06:20 Ответить
Схоже на мавпу у зеленій піжамі? Це те,що обрали у 2019 під гаслом ***** "аби не Порошенко" наспівуючи "ато путін нападет?".
Отримали бажане!
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26.08.2024 13:08 Ответить
Где твой друг детства Баканов?
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26.08.2024 06:27 Ответить
хотілось би щоб охвіс єрмака повідомив як перетнув кордон агент ***** арестович --- хто позвонив на кордон і хто цього мудака випустив а також дмитрука як випустили
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26.08.2024 06:47 Ответить
Перед підняттям тарифу на електроенергію була така ж пАтужна піар-акція. Навіть світло вимикали для поглиблення усвідомлення населенням її значущості!
Зараз ДПСУ піднімає тарифи на виїзд (ймовірно, теж на 62%), тож і залучила блаЗЕня до "розкутки".
Немає причин для хвилювання, це не перший корпоратив "прастова іврєйскава мальчіка"
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26.08.2024 07:12 Ответить
Может пора заявление на увольнение писать,у чинушек уважения нет ни к законам ни к большому начальству,заплатил хабар и вытворяй что хочешь.
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26.08.2024 07:44 Ответить
Які втекли ! ? А зі своїми, хто сидить поруч, зрадниками не бажає розібратись ? !!!! Вони ж його "дєтскіє воспомінанія" ! Як з ними розбиратись та робити висновки ! Відповідати будуть ... УКРАЇНЦІ ! А "дєтскіє воспомінанія" священне, а ?
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26.08.2024 07:49 Ответить
если есть возможность кого то доставать за рубежом, то не важнее ли сконцентрироваться на обезвреживании военно-политического руководства страны-террориста ?
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26.08.2024 09:08 Ответить
Ти сам їх випустив!
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26.08.2024 11:26 Ответить
 
 