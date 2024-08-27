Зеленский о возвращении госпредателей в Украину: Есть сложности

Сейчас есть сложности с возвращением в Украину госизменников, которые сбежали за границу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что процесс экстрадиции госизменников, которые сбежали за границу, довольно непростой.

"Есть сложности по возвращению госизменников, коллаборационистов и тому подобное. Очень сложный процесс экстрадиции. Во-первых, страны не депортируют людей, у которых такая статья (госизмена - ред.), потому что они (предатели - ред.) подают там в суд и говорят, что это политическое преследование", - пояснил Зеленский.

Кроме этого, президент отметил, что есть ряд стран Евросоюза, откуда крайне сложно вернуть кого-то. В качестве примера, он назвал Австрию, Молдову, Румынию и Венгрию.

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"Нужно наращивать договоренности между министерствами внутренних дел и миграционными службами. По-другому никак. Я думаю, если бы мы были в ЕС, то не было бы этого вопроса совсем", - сказал глава государства.

Также он не исключает, что для решения этой проблемы могут быть предложены изменения в законодательство.

"Увидим план - будем делать выводы", - подытожил президент.

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