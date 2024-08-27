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Зеленский о возвращении госпредателей в Украину: Есть сложности

Зеленський про повернення держрадників до України: Є складнощі

Сейчас есть сложности с возвращением в Украину госизменников, которые сбежали за границу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что процесс экстрадиции госизменников, которые сбежали за границу, довольно непростой.

"Есть сложности по возвращению госизменников, коллаборационистов и тому подобное. Очень сложный процесс экстрадиции. Во-первых, страны не депортируют людей, у которых такая статья (госизмена - ред.), потому что они (предатели - ред.) подают там в суд и говорят, что это политическое преследование", - пояснил Зеленский.

Кроме этого, президент отметил, что есть ряд стран Евросоюза, откуда крайне сложно вернуть кого-то. В качестве примера, он назвал Австрию, Молдову, Румынию и Венгрию.

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"Нужно наращивать договоренности между министерствами внутренних дел и миграционными службами. По-другому никак. Я думаю, если бы мы были в ЕС, то не было бы этого вопроса совсем", - сказал глава государства.

Также он не исключает, что для решения этой проблемы могут быть предложены изменения в законодательство.

"Увидим план - будем делать выводы", - подытожил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20260) экстрадиция (565) возврат (213) государственная измена (1533)


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Топ комментарии
+18
Сьогоднішня пресконференція - це тези до книги «Спогади наркомана»?
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27.08.2024 17:20
+10
Можуть здати ермака та татарова з портнртновим, хазяїв гундосої дупи?
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27.08.2024 17:18
+8
Цікаво,МОСАД когось повертав ?
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27.08.2024 17:19
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Можуть здати ермака та татарова з портнртновим, хазяїв гундосої дупи?
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27.08.2024 17:18 Ответить
А послуги Інтерполу вже не працюють?
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27.08.2024 18:47 Ответить
Молдова вже в Євросоюзі...
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27.08.2024 17:19 Ответить
Цікаво,МОСАД когось повертав ?
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27.08.2024 17:19 Ответить
так мразь єйхмана, з аргентини, шоб повісити
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27.08.2024 17:42 Ответить
Дайош нардепа Рабіновіча!
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27.08.2024 17:56 Ответить
Сьогоднішня пресконференція - це тези до книги «Спогади наркомана»?
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27.08.2024 17:20 Ответить
"Побачимо план - будемо робити висновки" - йому план ще недовезли..
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27.08.2024 17:39 Ответить
І план недовезли і мізками не укоплектували!
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27.08.2024 17:48 Ответить
Є складності - можуть здати Зєлю...
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27.08.2024 17:24 Ответить
Та він сам і є складністю нашої країни.
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27.08.2024 21:17 Ответить
А як щодо тих, хто сидить в ОПі (наприклад, подоляки, єрмаки, татарови)? Чи вони не держзрадники, а просто служать іншій державі?
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27.08.2024 17:24 Ответить
якщо складнощі то ліквідація на місці
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27.08.2024 17:31 Ответить
"Адольф Эйхман - нацистский военный преступник, был похищен группой агентов «Моссада»"
"Гасан Файез Канафани - лидер НФОП - был взорван в своём автомобиле."
"Абдель Ваиль Зуайтер (также Ваэль Абу Цвайтер) - представитель ООП в Риме - был застрелен у входа в свой дом."
"Махмуд аль-Хамшари - № 2 в организации «Чёрный сентябрь» и представитель ООП в Париже, координировавший Теракт на мюнхенской Олимпиаде - был тяжело ранен взрывом бомбы, спрятанной в телефонном аппарате в его квартире. Скончался в больнице."

И т.д. и т.п.
"Израильская разведка с 70-х годов организует покушения и похищения противников Тель-Авива в разных точках мира"
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27.08.2024 17:31 Ответить
Одне питання до всіх, тут зЄлєпукін перднув що він не може звільнити татарву, тому що воно в перші дні війни разом з єрмакОВИм відстрілювали кадирівців в місті Києві !!! Ну так само як лЮся відстрілювала спецназ!!! Чи хтось чув про такі випадки??? Я думаю що зЄлєпукін знову збрехав на весь світ!!!
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27.08.2024 17:36 Ответить
В тебе під носом в ОПі кубло зрадників, а ти по за кордонах вишукуєш. До речі вони повтікали саме завдяки тобі!
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27.08.2024 17:45 Ответить
Деньги уплочены. Возвращать их складно.
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27.08.2024 17:57 Ответить
"Є складнощі щодо повернення держзрадників, колаборантів тощо. Дуже складний процес екстрадиції. По-перше, країни не депортують людей, у яких така стаття (держзрада - ред.), тому що вони (зрадники - ред.) подають там у суд і кажуть, що це політичне переслідування" Так, можливо, не потрібно їх випускати? Х*йло ти безтолкове.
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27.08.2024 17:57 Ответить
Головна складнощ, всі вони мої друзі!
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27.08.2024 17:59 Ответить
"...і я їх привів у владу/парламент/місцеву раду."
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27.08.2024 18:08 Ответить
Чому головний зрадник ще тут?
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27.08.2024 18:10 Ответить
Та, да. "Складнощі".
Це тобі не простим громадянам дрібно нашкодити і гучно про то заявити.
Тут же ж "всі свої".
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27.08.2024 18:12 Ответить
Ну-ну
)))))
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27.08.2024 18:21 Ответить
Покинути Україну, з часів Януковича, у зрадників проблем немає. А ось із поверненням складнощі.
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27.08.2024 18:21 Ответить
Это инструкция куда валить?
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27.08.2024 18:22 Ответить
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27.08.2024 18:46 Ответить
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27.08.2024 18:22 Ответить
У пана Аугусто Піночета з цим ніяких складнощів не було !
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27.08.2024 18:25 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский в следующем месяце ознакомит президента США Джо Байдена с планом победы Украины в войне с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник. Он сказал, что план будет представлен также кандидатам на следующий президентский срок - Камале Харрис и Дональду Трампу.

https://www.svoboda.org/a/zelenskiy-predstavit-baydenu-plan-pobedy-ukrainy-v-sentyabre/33094540.html
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27.08.2024 18:38 Ответить
цитата Зеленського: Татаров і Малюк звільняли Киів від кадирівців,
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27.08.2024 18:57 Ответить
Є складності з заміною випадкової влади в Україні і чим далі тим гірше.
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27.08.2024 19:41 Ответить
Складнощі-це корупційне болото в Україні.
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27.08.2024 20:20 Ответить
Гловне не дати здриснути самому ішаку. Воно само сприяло, а тепер ************* складнощами.
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27.08.2024 22:02 Ответить
 
 