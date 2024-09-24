В Лондоне состоится суд относительо экстрадиции "слуги народа" беглеца Дмитрука, - СМИ. ВИДЕО
Нардепа "Слуги народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука задержали в Лондоне. Суд рассмотрит вопрос о его экстрадиции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Independent.
"Украинский депутат, который скрывается в Лондоне, предстанет перед судом, чтобы обжаловать запрос на его экстрадицию от правительства Украины", - говорится в материале издания.
Отмечается, что запрос об экстрадиции нардепа-беглеца основывается на обвинениях в "хулиганстве" из-за инцидента, к которому он был причастен в 2020 году, когда Дмитрук пытался силой проникнуть на политическое собрание.
Издание пишет, что сейчас депутат-беглец скрывается в Лондоне и должен появиться в суде. Сам Дмитрук заявил The Independent, что правительство Великобритании обеспечило ему безопасность с тех пор, как он сбежал из Украины в августе. Запрос на экстрадицию он назвал "политическим преследованием против меня и моей семьи, против меня самого за мои политические взгляды и мою поддержку УПЦ". Он также заявил, что нет "никаких личных проблем с Владимиром Зеленским".
Позже нардеп Дмитрук подтвердил задержание британскими стражами порядка.
В видео Дмитрук заявил, что Зеленский требует его экстрадиции.
"Сегодня в рамках процесса я был задержан правоохранителями, после этого состоялось судебное заседание", – подчеркнул нардеп.
Побег Артема Дмитрука
Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.
В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.
Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.
В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.
Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.
Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.
29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.
Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.
По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.
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я вже писав, що цього фраєра затримають
"Недолго музыка играла, не долго фраер танцевал !" 😂👍
А ось це чиста правда.
Жоден з держзрадників та корупціонерів не має проблем з Зеленським.
об'єднує загальна психопатологічна симптоматика.
Чому воно захищає та любить московію та рпц, а тікає до ненависної Європи?
Дуже просто пояснення - у нього, як і йому подібних, подвійна свідомість, а це зветься
шизофренією.
У Зеленського взагалі нема ніяких особистих проблем зі злодіями,шахраями і бандитами з його партії і не тільки .
а вы не верили в развитую демократию.
це вам не ЗЄльонська охлократія
"злой татаров ползёт на берег темзы, точит свой кинжяль...." ))
як що, не відправлять в україну, то такі звинувачення.
як що, відправлять, то що з ним, тут робити?
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-missile-explosion-putin-war-latest-news-b2617801.html Украинский депутат, укрывшийся в Лондоне, должен явиться в суд, чтобы оспорить запрос правительства Зеленского об экстрадиции.
Популизм.
А если серьезно: никто из развитых стран не депортирует людей в не безопасную страну. Мужик этот мне не нравится (просто не нравится), но я уверен, что суд если даже признает его виновным, никуда его не депортирует.
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-missile-explosion-putin-war-latest-news-b2617801.html Украинский депутат, укрывшийся в Лондоне, должен явиться в суд, чтобы оспорить запрос правительства Зеленского об экстрадиции.
1. В розыск его никто не объявлял. Есть только запрос Украины на объявление в розыск.
2. Депутат подал в Лондонский суд иск против Украины.
3. Судить будут не депутата а мою страну. Правомерна ли было обращение о розыске.
4. О депортации речь вообще не ведётся.
5. Если суд признает правомочность подачи запроса Украиной, это еще не значит что Интерпол "вольмёт под козырёк"
Просто через 2 роки перевірять чи можно його до людей випускати.
Такі терміни, в основному, дають за бійки агресивним неадекватам. як цей депутат.
Причому, під час бійки був удар в голову. там це можуть розцінити як спробу вбивства.
Я согласен с Вами, что вша, живущая на налоги Украины, должна стоять в первых рядах ее защиты, но, увы, обычно происходит иначе.
Вовк??
З цього роблю висновок, що сама заборона на його перетин є незаконною і українська влада це визнає та боїться виносити свій злочин на світовий загал.
Тож через Тису пливуть не ухилянти, а втікачі від корупційного свавілля ухилянта Зеленського.
то він приїхав комуналку за лондонські квартири
шифіра та ЗЕ оплатити
Чи відбудеться екстрадиція психічнохворої істоти чи англійці бажають самі його лікувати
електрикою?
Прихильникам РПЦ безкоштовно))