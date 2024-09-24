В Лондоне состоится суд относительо экстрадиции "слуги народа" беглеца Дмитрука, - СМИ. ВИДЕО

Нардепа "Слуги народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука задержали в Лондоне. Суд рассмотрит вопрос о его экстрадиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Independent.

"Украинский депутат, который скрывается в Лондоне, предстанет перед судом, чтобы обжаловать запрос на его экстрадицию от правительства Украины", - говорится в материале издания.

Отмечается, что запрос об экстрадиции нардепа-беглеца основывается на обвинениях в "хулиганстве" из-за инцидента, к которому он был причастен в 2020 году, когда Дмитрук пытался силой проникнуть на политическое собрание.

Издание пишет, что сейчас депутат-беглец скрывается в Лондоне и должен появиться в суде. Сам Дмитрук заявил The Independent, что правительство Великобритании обеспечило ему безопасность с тех пор, как он сбежал из Украины в августе. Запрос на экстрадицию он назвал "политическим преследованием против меня и моей семьи, против меня самого за мои политические взгляды и мою поддержку УПЦ". Он также заявил, что нет "никаких личных проблем с Владимиром Зеленским".

Позже нардеп Дмитрук подтвердил задержание британскими стражами порядка.

В видео Дмитрук заявил, что Зеленский требует его экстрадиции.

"Сегодня в рамках процесса я был задержан правоохранителями, после этого состоялось судебное заседание", – подчеркнул нардеп.

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Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

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