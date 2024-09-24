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В Лондоне состоится суд относительо экстрадиции "слуги народа" беглеца Дмитрука, - СМИ. ВИДЕО

В Лондоні відбудеться суд щодо екстрадиції Артема Дмитрука

Нардепа "Слуги народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука задержали в Лондоне. Суд рассмотрит вопрос о его экстрадиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Independent.

"Украинский депутат, который скрывается в Лондоне, предстанет перед судом, чтобы обжаловать запрос на его экстрадицию от правительства Украины", - говорится в материале издания.

Отмечается, что запрос об экстрадиции нардепа-беглеца основывается на обвинениях в "хулиганстве" из-за инцидента, к которому он был причастен в 2020 году, когда Дмитрук пытался силой проникнуть на политическое собрание.

Издание пишет, что сейчас депутат-беглец скрывается в Лондоне и должен появиться в суде. Сам Дмитрук заявил The Independent, что правительство Великобритании обеспечило ему безопасность с тех пор, как он сбежал из Украины в августе. Запрос на экстрадицию он назвал "политическим преследованием против меня и моей семьи, против меня самого за мои политические взгляды и мою поддержку УПЦ". Он также заявил, что нет "никаких личных проблем с Владимиром Зеленским".

Позже нардеп Дмитрук подтвердил задержание британскими стражами порядка.

В видео Дмитрук заявил, что Зеленский требует его экстрадиции.

"Сегодня в рамках процесса я был задержан правоохранителями, после этого состоялось судебное заседание", – подчеркнул нардеп.

Читайте также: "Слуга народа" Дмитрук рассказал, как бежал из Украины: Меня хотели ликвидировать по указанию из ОП

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Читайте также: Зеленский о возвращении госпредателей в Украину: Есть сложности

Автор: 

Великобритания (4976) суд (25104) экстрадиция (566) Артем Дмитрук (68)


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Топ комментарии
+62
Він також заявив, що не має "ніяких особистих проблем з Володимиром Зеленським".

А ось це чиста правда.
Жоден з держзрадників та корупціонерів не має проблем з Зеленським.
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24.09.2024 20:47
+37
рука татарова в дії Зазначається, що запит про екстрадицію нардепа-втікача ґрунтується на звинуваченнях у "***********" через інцидент, до якого він був причетний у 2020 році, коли Дмитрук намагався силою проникнути на політичне зібрання. це цирк за який йому нічого не буде
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24.09.2024 20:50
+31
А що ж воно так нєскрєпно втік до Лондона, а не до Москви, де його улюблена РПЦ?
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24.09.2024 20:56
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..по хулиганке его никто не экстрадирует.. да и не выгодно пацанам, что бы он здесь появился.. если появится - может много чего рассказать.. С кем поспорить??
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24.09.2024 20:47 Ответить
тому і імітують, типа екстрадиція, але підстави смішні, але скажуть Британія не видала
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24.09.2024 21:32 Ответить
давай зі мною!
я вже писав, що цього фраєра затримають

"Недолго музыка играла, не долго фраер танцевал !" 😂👍

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24.09.2024 21:50 Ответить
ОМЕРТА режиму ! Ну далі , що ? Воно , таке Самє , як вся кодла ЗЕЛЕНОГНІЙНИХ ! Де Баканов, Абдрістовіч, портнов, всі мародери які « тихо ушлі в лес», як ТРУХІН , резніков , Шарапов …………Хоч один член угрупування Ермачидли ~ ТАТАРОВА покаран, з конфіскацією напізженних мільярдів !
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25.09.2024 10:37 Ответить
А есть другие законные поводы для его экстрадиции?
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25.09.2024 10:27 Ответить
Він також заявив, що не має "ніяких особистих проблем з Володимиром Зеленським".

А ось це чиста правда.
Жоден з держзрадників та корупціонерів не має проблем з Зеленським.
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24.09.2024 20:47 Ответить
Та невже? - повернуть?
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24.09.2024 20:49 Ответить
********* шиють - а могли б штраф за неправильну парковку - сюр якиись
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24.09.2024 21:01 Ответить
Ну да, зебилы все сделают, чтобы в Британии ему комфортно было.
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24.09.2024 23:35 Ответить
рука татарова в дії Зазначається, що запит про екстрадицію нардепа-втікача ґрунтується на звинуваченнях у "***********" через інцидент, до якого він був причетний у 2020 році, коли Дмитрук намагався силою проникнути на політичне зібрання. це цирк за який йому нічого не буде
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24.09.2024 20:50 Ответить
Ну-ну, зе-слугні прокурори так по-працюють, що його відпустять та ще й вибачся!
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24.09.2024 20:50 Ответить
Не подскажите из какой "партии" этот деятель . И нашлись ведь умственно отсталые ,которые за такое голосовали !
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24.09.2024 20:50 Ответить
А де ті люди які голосували за ригів/опзж/шаріївщину?
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24.09.2024 20:55 Ответить
А що ж воно так нєскрєпно втік до Лондона, а не до Москви, де його улюблена РПЦ?
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24.09.2024 20:56 Ответить
Це падло української мови цурається , кацапською ******* наче корєнной масквіч
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24.09.2024 22:39 Ответить
Бо лайно їх ті скрєпи як й вони самі, гієни мерзотні.
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24.09.2024 23:15 Ответить
Дмитрук - "русский". А "русский" - це не нація, це зброд істот будь якої національності, котрих

об'єднує загальна психопатологічна симптоматика.

Чому воно захищає та любить московію та рпц, а тікає до ненависної Європи?

Дуже просто пояснення - у нього, як і йому подібних, подвійна свідомість, а це зветься

шизофренією.
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25.09.2024 08:20 Ответить
Мабуть хотів побачити лондонські шпілі - вілі ...
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25.09.2024 10:56 Ответить
Він також заявив, що немає "ніяких особистих проблем з Володимиром Зеленським".
У Зеленського взагалі нема ніяких особистих проблем зі злодіями,шахраями і бандитами з його партії і не тільки .
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24.09.2024 20:57 Ответить
Мрія всіх депутатів "Слуга народу" закінчити епоху бідності українців та після цього втекти за кордон на постійне проживання.
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24.09.2024 20:57 Ответить
Ха Ха Ха
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24.09.2024 21:01 Ответить
+💯!

а вы не верили в развитую демократию.
це вам не ЗЄльонська охлократія

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24.09.2024 21:52 Ответить
о, почалося - згодом усі зеленські, тіпА, політики, від самОї Зєлі і до останнього "депутата з КоломОйського району" мають відшліфувати мантру про "політичні переслідування"... бо сидіти за дермово-зєліни дєлішки ніхто не схоче і кожен буде тонути чи спливати сам по собі...
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24.09.2024 21:02 Ответить
Ааааа. Оце паливо. В кожної мерзоти в Україні нема жодних проблем з зеленою гнидою.
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24.09.2024 21:03 Ответить
Слуга недолугих ідіотів...))
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24.09.2024 21:07 Ответить
та там уже за ним
"злой татаров ползёт на берег темзы, ‎точит свой кинжяль...." ))
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24.09.2024 21:07 Ответить
щось, у зе!шобли, все з рук валиться.
як що, не відправлять в україну, то такі звинувачення.
як що, відправлять, то що з ним, тут робити?
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24.09.2024 21:12 Ответить
Читаем оригинал:
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-missile-explosion-putin-war-latest-news-b2617801.html Украинский депутат, укрывшийся в Лондоне, должен явиться в суд, чтобы оспорить запрос правительства Зеленского об экстрадиции.
Популизм.
А если серьезно: никто из развитых стран не депортирует людей в не безопасную страну. Мужик этот мне не нравится (просто не нравится), но я уверен, что суд если даже признает его виновным, никуда его не депортирует.
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24.09.2024 21:12 Ответить
Максимум посадять під нагляд до кінця війни. Якщо сам не захоче приїхати назад.
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24.09.2024 21:33 Ответить
Про это я пишу. Это очередной популизм, не более того. А факт того, что он депутат, гарантирует ему политическое убежище.
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24.09.2024 21:37 Ответить
Читаем оригинал:
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-missile-explosion-putin-war-latest-news-b2617801.html Украинский депутат, укрывшийся в Лондоне, должен явиться в суд, чтобы оспорить запрос правительства Зеленского об экстрадиции.
1. В розыск его никто не объявлял. Есть только запрос Украины на объявление в розыск.
2. Депутат подал в Лондонский суд иск против Украины.
3. Судить будут не депутата а мою страну. Правомерна ли было обращение о розыске.
4. О депортации речь вообще не ведётся.
5. Если суд признает правомочность подачи запроса Украиной, это еще не значит что Интерпол "вольмёт под козырёк"
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24.09.2024 21:43 Ответить
В Англії е так поняття як "термін в періоді". Дають наприклад 2 роки а може просидіти 20.
Просто через 2 роки перевірять чи можно його до людей випускати.
Такі терміни, в основному, дають за бійки агресивним неадекватам. як цей депутат.
Причому, під час бійки був удар в голову. там це можуть розцінити як спробу вбивства.
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24.09.2024 21:48 Ответить
Ну, он защищал УПЦ МП в Украине, а вместе с "этой защитой" у него наверняка имеются всякие нехорошие делишки которые наверняка зафиксировали в СБУ и сообщили об этом английским коллегам, так что он по всем канонам преступник который должен понести наказание..
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24.09.2024 21:54 Ответить
Ну якщо депутат, то його місце в Україні, а не в Лондоні. Він повноваження склав? Ви не замінюйте закони Європи відносно статусу і депортації.
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24.09.2024 22:17 Ответить
Я описал ситуацию так, как я её вижу, а не так как Вам хотелось бы.
Я согласен с Вами, что вша, живущая на налоги Украины, должна стоять в первых рядах ее защиты, но, увы, обычно происходит иначе.
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25.09.2024 08:27 Ответить
Є закони ,є посади, є відповідальність. Так що давайте по закону,а не по особистому баченні
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25.09.2024 09:00 Ответить
По европейским законам, никто не отправит его в Украину до окончания войны.
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25.09.2024 09:16 Ответить
То нехай відбуває покарання в тюрьмі Євросоюзу, хоча Лондон не є його частиною. Досить дискусії про нікчемну людину
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25.09.2024 09:54 Ответить
а суддя хто??
Вовк??
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24.09.2024 21:12 Ответить
У запиті немає ні слова про незаконний перетин Дмитруком кордону.
З цього роблю висновок, що сама заборона на його перетин є незаконною і українська влада це визнає та боїться виносити свій злочин на світовий загал.
Тож через Тису пливуть не ухилянти, а втікачі від корупційного свавілля ухилянта Зеленського.
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24.09.2024 21:14 Ответить
який втікач??
то він приїхав комуналку за лондонські квартири
шифіра та ЗЕ оплатити
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24.09.2024 21:17 Ответить
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24.09.2024 21:18 Ответить
Не за держ зрау, а за *********** ???
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24.09.2024 21:29 Ответить
не туда убьог. тре було на паРашку
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24.09.2024 21:36 Ответить
Після ківі і татарського вже якось перехотілося
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24.09.2024 21:38 Ответить
Екстрадиція із Лондона. Смішно.
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24.09.2024 21:46 Ответить
Ось вам народе і яскравий приклад як поведе себе вся ця шобла коли буде рано чи пізно змушена покинути Україну...ось рецепт за яким вони раптом всі стануть " політичними" біженцями...і ще це пробна куля на реакцію Заходу...
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24.09.2024 21:52 Ответить
Суд винесе рішення в його користь і це буде прецедент на майбутні рішення щодо усіх депутатів ВР.
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24.09.2024 21:56 Ответить
Шпійону, який утікав у Сербію, теж пред'явили крадіжку зарплати за попереднім місцем роботи. І тут теж пішли по тій же стежині.
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24.09.2024 22:02 Ответить
Як на мене - це чергове Шоу... І смішне звинувачення "у проникненні на політичне зібрання"...
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24.09.2024 22:20 Ответить
Запобіжний захід для членів угруповання «слуги», має бути тимчасова ампутація кінцівок: верхніх-щоб не крали, нижніх-щоб не втекли, до розгляду справи по суті.
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24.09.2024 22:27 Ответить
Чергова **** православна
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24.09.2024 22:29 Ответить
В Украине застрелить тварюку сруцкимирную. Образцово-показательно. В затылок. При попытке к бегству. Так же пострелять и всех других ему подобных властьпридержащих. В лоб - попытка нападения. Свидетели, служебное расследование и заключение - оружие применено правомерно. Меня ответственным за исполнение назначить.
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24.09.2024 22:40 Ответить
https://biz.censor.net/news/3511530/vaks_vidpustyv_ekszastupnyka_ministra_nemchynova_pid_osobyste_zobovyazannya
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24.09.2024 22:48 Ответить
Хтось вже з'ясував де у Лондоні це п4дло проживає?
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24.09.2024 23:22 Ответить
хм?и кому и что он объяснить пытается? если все знают что покинуть пределы неньки можно только ,,обилеченым" и только в этом случае даётся зелёный свет зелёной власти.
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24.09.2024 23:28 Ответить
фраєр та поц
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25.09.2024 01:32 Ответить
Шапито. Раздули из ничтожества целый спектакль
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25.09.2024 02:09 Ответить
Цирк да й годі. Підняли шуму який всі опсасують с кожного утюга,от прям головний злодій всесвіту. А по факту очевидні натянуті звинувачення,навіть чогось більш вагомого ну там корупції чи щось такого не змогли видумати. Якщо екстрадують-це буде повний сюр,конюктурність та нікчемність западних демократій
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25.09.2024 07:58 Ответить
поїздку і комфортне проживання свинособачій мордяці в разглагаєщеємуся тлєтворно загнівающєм Лондоне оплатив народ України ну шо тут скажеш
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25.09.2024 08:12 Ответить
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25.09.2024 08:29 Ответить
А за держзраду і нелегальний перехід кордону цього "совкодрочера" не хочуть притягнути. За побиття цивільної людини також не висуното звинувачень. ******
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25.09.2024 08:34 Ответить
Підстригти, поголити та відправити на фронт цю неохайну істоту
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25.09.2024 08:43 Ответить
Тільки за жопу зібралися подержати - зразу ж оре про політічеськоє прєслєдованиє...
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25.09.2024 08:49 Ответить
Так і чим все закінчилося?

Чи відбудеться екстрадиція психічнохворої істоти чи англійці бажають самі його лікувати

електрикою?
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25.09.2024 09:05 Ответить
зачем лицу мужского пола пи.да под носом? Фу, ***!!!
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25.09.2024 09:07 Ответить
істота психічно хвора, тому й ....... під носом.
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25.09.2024 09:20 Ответить
Хоч би в Німеччину тікав
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25.09.2024 09:18 Ответить
Срижка бороди Автогенним Різаком.....
Прихильникам РПЦ безкоштовно))
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25.09.2024 09:37 Ответить
Це, типу, той - ***** православна!
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25.09.2024 15:46 Ответить
Цапка цього в петушину хату на розрив по колу пустити.
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25.09.2024 20:45 Ответить
Не ту країну вибрав треба було зашаритись в Угорщину, але ж захотів шоб на широку ногу по Пікаділлі
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26.09.2024 00:49 Ответить
Що дивуватися, мамоян, симонян, кеосаян....
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04.10.2024 10:10 Ответить
 
 