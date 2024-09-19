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побег (377) Артем Дмитрук (68)

"Слуга народа" Дмитрук рассказал, как бежал из Украины: Меня хотели ликвидировать по указанию из ОП

Слуга народу Дмитрук розповів, як втік з України

Нардеп "Слуги народа" (ныне внефракционный) Артем Дмитрук заявил, что сбежал из Украины, поскольку его якобы хотели ликвидировать.

Об этом он рассказал в интервью адвокату Тарасу Никифорчуку, передает Цензор.НЕТ.

"Была уже пиковая ситуация, когда преследование за мной и моей семьей набрало максимальные обороты, меня просто хотели ликвидировать, указание было дано из Офиса Президента, за мной уже долгое время, несколько месяцев следили спецслужбы Украины, и организованные преступные группы, это подтвердили, собственно, они сами. Это было все абсолютно незаконным. Я это видел и знал", - сказал он.

По словам нардепа, он решил сбежать из Украины 20 августа, когда Рада голосовала за закон о запрете УПЦ МП.

21 августа он отправил семью в Молдову, а 23 августа он выехал из Киева в Одессу, в этом ему помог водитель товарища.

"Пошел в Молдову, где 24 августа я пришел в первое отделение полиции, которое находится возле пункта пропуска "Паланка". Пришел туда, абсолютно выполнил все свои гражданские обязанности, заполнил необходимые документы, анкеты, после чего получил специальный документ, который давал мне разрешение покинуть территорию Молдовы. И начал свое движение дальше. ... Мне пришлось ножками с портфельчиком долго-долго идти, чтобы дойти до этого участка Молдовы", - добавил Дмитрук.

Нардеп отметил, что он выехал "вынужденно и временно" из Украины.

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Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Смотрите также: "Слугу народа" Дмитрук был замечен в Лондоне. Он посещал ТЦ, - СМИ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+44
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19.09.2024 16:24
+39
Мене хотіли ліквідувати за вказівкою з ОП
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19.09.2024 16:24
+33
Погано хотіли
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19.09.2024 16:25
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ага, вбити і згвалтувати... чи навпаки. бо дуже красівий
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19.09.2024 18:57 Ответить
Якщо ти, «борода многогрєшная», все бачив і знав протягом кількох місяців, то службістам яйця відірвати треба!
Прямо, бачив?!
А вони «не бачили» і дали тобі втекти?!
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19.09.2024 19:09 Ответить
рабинович . дмитрук . куницкий . бойко . коля катлета . безуглая-безмозглая . василевская-смаглюк-каломойская . аграхамия . бужанский . --- какая разница между ними . там еще штук 35 можно перечислить ждунов в ВР и мы всю эту псюрню ***** должны терпеть до выборов !!!!!
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19.09.2024 19:14 Ответить
Знає що говорити,тепер ніякий Євросуд не видасть його в Україну т.я.там....
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19.09.2024 19:26 Ответить
Мені довелося ніжками з портфельчиком довго-довго йти, щоб дійти до цієї ділянки Молдови", - додав Дмитрук, мабуть ніжки натер до кровавих мозолів, це до того що взагалі то хотіли ліквідувати, треба компенсація і пожиттєве утримання звісно якщо коварний ворог не здійснить ту кляту ліквідацію. артема треба було йти в ЗСУ, там би тебе няка падлюка не дістала і користь Державі б приніс.
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19.09.2024 20:28 Ответить
Татарову сказали, що Дмитрук чеченець.
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19.09.2024 20:39 Ответить
За зернята на Привозі не заплатив , прийшлось найкоротшим шляхом линяти
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19.09.2024 21:00 Ответить
подаруйте йому хтось
Geellett
або паяльну лампу
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19.09.2024 22:54 Ответить
лайно хотіло вбити лайно?
хіба таке буває?
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19.09.2024 23:34 Ответить
А разве не ЗЄ притащил в Раду ублюдков типа Дмитрука?

Сколько еще их там в списках Слуги?
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20.09.2024 01:29 Ответить
А развє нє украінци прагаласавалі за ублюдка тіпа дмітрука?
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20.09.2024 04:38 Ответить
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20.09.2024 01:36 Ответить
НАРДЕП ДМИТРУК ПРИХОВУЄ ІНФОРМАЦІЮ ПРО БАТЬКА З КОЗЯТИНА, ЯКИЙ ВИКРАДАВ АВТІВКИ

https://vinnychany.info/politics/nardep-dmytruk-prykhovuie-informatsiiu-pro-batka-z-koziatyna-iakyj-vykradav-avtivky/
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20.09.2024 01:40 Ответить
Ото яке на морді - таке і в голові!
Видно старовір!
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20.09.2024 05:22 Ответить
Звідкіля у вкраїні старовіри? Це явище виключно заліського походження, в пізні середні віки тамтешнє християнство з великою ймовірністю, дотримувалося несторіанських обрядів, які ортодоксальна церква вважає єрессю.
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20.09.2024 09:00 Ответить
На жалість давить?
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20.09.2024 06:37 Ответить
Наверное Татаров с Малюком охотились за ним.
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20.09.2024 08:18 Ответить
То так ..спочатку пітора православного попа Гундяя хотіли поголити скрізь
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21.09.2024 05:22 Ответить
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