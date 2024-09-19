"Слуга народу" втікач Дмитрук: Мене хотіли ліквідувати за вказівкою з ОП

Нардеп "Слуги народу" (нині позафракційний) Артем Дмитрук заявив, що втік з України, оскільки його нібито хотіли ліквідувати.

Про це він розповів в інтерв'ю адвокату Тарасу Никифорчуку, передає Цензор.НЕТ.

"Була вже пікова ситуація, коли переслідування за мною та моєю сім'єю набрало максимальні оберти, мене просто хотіли ліквідувати, вказівка була дана з Офісу Президента, за мною вже довгий час, декілька місяців стежили спецслужби України, і організовані злочинні групи, це підтвердили, власне, вони самі. Це було все абсолютно незаконним. Я це бачив та знав", - сказав він.

За словами нардепа, він вирішив втекти з України 20 серпня, коли Рада голосувала за закон про заборону УПЦ МП.

21 серпня він відправив родину до Молдови, а 23 серпня він виїхав з Києва до Одеси, в цьому йому допоміг водій товариша.

"Пішов у Молдову, де 24 серпня я прийшов до першого відділення поліції, яке знаходиться біля пункту пропуску "Паланка". Прийшов туди, абсолютно виконав всі свої громадянські обов'язки, заповнив необхідні документи, анкети, після чого отримав спеціальний документ, який давав мені дозвіл залишити територію Молдови. І почав свій рух далі. ... Мені довелося ніжками з портфельчиком довго-довго йти, щоб дійти до цієї ділянки Молдови", - додав Дмитрук.

Нардеп зазначив, що він виїхав "вимушено та тимчасово" з України.

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Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

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