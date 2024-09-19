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втеча (218) Артем Дмитрук (71)

"Слуга народу" втікач Дмитрук: Мене хотіли ліквідувати за вказівкою з ОП

Слуга народу Дмитрук розповів, як втік з України

Нардеп "Слуги народу" (нині позафракційний) Артем Дмитрук заявив, що втік з України, оскільки його нібито хотіли ліквідувати.

Про це він розповів в інтерв'ю адвокату Тарасу Никифорчуку, передає Цензор.НЕТ.

"Була вже пікова ситуація, коли переслідування за мною та моєю сім'єю набрало максимальні оберти, мене просто хотіли ліквідувати, вказівка була дана з Офісу Президента, за мною вже довгий час, декілька місяців стежили спецслужби України, і організовані злочинні групи, це підтвердили, власне, вони самі. Це було все абсолютно незаконним. Я це бачив та знав", - сказав він.

За словами нардепа, він вирішив втекти з України 20 серпня, коли Рада голосувала за закон про заборону УПЦ МП.

21 серпня він відправив родину до Молдови, а 23 серпня він виїхав з Києва до Одеси, в цьому йому допоміг водій товариша.

"Пішов у Молдову, де 24 серпня я прийшов до першого відділення поліції, яке знаходиться біля пункту пропуску "Паланка". Прийшов туди, абсолютно виконав всі свої громадянські обов'язки, заповнив необхідні документи, анкети, після чого отримав спеціальний документ, який давав мені дозвіл залишити територію Молдови. І почав свій рух далі. ... Мені довелося ніжками з портфельчиком довго-довго йти, щоб дійти до цієї ділянки Молдови", - додав Дмитрук.

Нардеп зазначив, що він виїхав "вимушено та тимчасово" з України. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора звернувся до Інтерполу щодо затримання "слуги народу" Дмитрука

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

Також читайте: Слідство знало про підготовку "слуги народу" Дмитрука до втечі, але підстав для затримання не було, - ДБР

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Топ коментарі
+44
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19.09.2024 16:24
+39
Мене хотіли ліквідувати за вказівкою з ОП
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19.09.2024 16:24
+33
Погано хотіли
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19.09.2024 16:25
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ага, вбити і згвалтувати... чи навпаки. бо дуже красівий
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19.09.2024 18:57 Відповісти
Якщо ти, «борода многогрєшная», все бачив і знав протягом кількох місяців, то службістам яйця відірвати треба!
Прямо, бачив?!
А вони «не бачили» і дали тобі втекти?!
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19.09.2024 19:09 Відповісти
рабинович . дмитрук . куницкий . бойко . коля катлета . безуглая-безмозглая . василевская-смаглюк-каломойская . аграхамия . бужанский . --- какая разница между ними . там еще штук 35 можно перечислить ждунов в ВР и мы всю эту псюрню ***** должны терпеть до выборов !!!!!
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19.09.2024 19:14 Відповісти
Знає що говорити,тепер ніякий Євросуд не видасть його в Україну т.я.там....
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19.09.2024 19:26 Відповісти
Мені довелося ніжками з портфельчиком довго-довго йти, щоб дійти до цієї ділянки Молдови", - додав Дмитрук, мабуть ніжки натер до кровавих мозолів, це до того що взагалі то хотіли ліквідувати, треба компенсація і пожиттєве утримання звісно якщо коварний ворог не здійснить ту кляту ліквідацію. артема треба було йти в ЗСУ, там би тебе няка падлюка не дістала і користь Державі б приніс.
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19.09.2024 20:28 Відповісти
Татарову сказали, що Дмитрук чеченець.
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19.09.2024 20:39 Відповісти
За зернята на Привозі не заплатив , прийшлось найкоротшим шляхом линяти
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19.09.2024 21:00 Відповісти
подаруйте йому хтось
Geellett
або паяльну лампу
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19.09.2024 22:54 Відповісти
лайно хотіло вбити лайно?
хіба таке буває?
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19.09.2024 23:34 Відповісти
А разве не ЗЄ притащил в Раду ублюдков типа Дмитрука?

Сколько еще их там в списках Слуги?
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20.09.2024 01:29 Відповісти
А развє нє украінци прагаласавалі за ублюдка тіпа дмітрука?
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20.09.2024 04:38 Відповісти
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20.09.2024 01:36 Відповісти
НАРДЕП ДМИТРУК ПРИХОВУЄ ІНФОРМАЦІЮ ПРО БАТЬКА З КОЗЯТИНА, ЯКИЙ ВИКРАДАВ АВТІВКИ

https://vinnychany.info/politics/nardep-dmytruk-prykhovuie-informatsiiu-pro-batka-z-koziatyna-iakyj-vykradav-avtivky/
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20.09.2024 01:40 Відповісти
Ото яке на морді - таке і в голові!
Видно старовір!
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20.09.2024 05:22 Відповісти
Звідкіля у вкраїні старовіри? Це явище виключно заліського походження, в пізні середні віки тамтешнє християнство з великою ймовірністю, дотримувалося несторіанських обрядів, які ортодоксальна церква вважає єрессю.
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20.09.2024 09:00 Відповісти
На жалість давить?
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20.09.2024 06:37 Відповісти
Наверное Татаров с Малюком охотились за ним.
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20.09.2024 08:18 Відповісти
То так ..спочатку пітора православного попа Гундяя хотіли поголити скрізь
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21.09.2024 05:22 Відповісти
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