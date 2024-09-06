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ДБР (3297) Артем Дмитрук (71)

Слідство знало про підготовку "слуги народу" Дмитрука до втечі, але підстав для затримання не було, - ДБР

ДБР знало про плани Дмитрука втекти, але не могло затримати

ДБР не мало законних підстав затримувати "слугу народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука.

Про це в ефірі телемарафону заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР і слідство вбачало ознаки підготовки до організації можливої втечі, але у слідства не було законних підстав для того, щоб затримати. Саме Генеральний прокурор може оголошувати підозру чинним народним депутатам. Було оголошено підозру уже після того, як він залишив територію України. Якби була підозра, то були би законні підстави, не було підозри - не було законних підстав", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слугу народу" Дмитрука внесуть в базу Інтерполу, треба ще кілька технічних моментів, - ДБР

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

Читайте: "Слугу народу" Дмитрука помітили у Лондоні. Він відвідував ТЦ, - ЗМІ. ВIДЕО

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Топ коментарі
+59
чогось порох не зміг виїхати на якусь асамблею.... а цей додік і без дозволу з ВР виїхав....справжній цирк)))))
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06.09.2024 15:29
+40
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06.09.2024 15:43
+39
іпать при владі справжнє шапіто і кловани теж справжні))
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06.09.2024 15:27
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іпать при владі справжнє шапіто і кловани теж справжні))
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06.09.2024 15:27 Відповісти
100 % тільки навіть не шапіто , так -балаган . ДБР знало , але підстав не було ....

Не ДБР це ****#ть телепкам , що марафон ще дивляться .
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06.09.2024 15:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=m9I_wb0lqUs&t=3s
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06.09.2024 16:14 Відповісти
підозра була, але підстав для підозри не було
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06.09.2024 19:26 Відповісти
Підїхав до Татарова, той дав команду- Дмитрук бере помічника Мамояна і зйобу.. із України. Як тільки Мамоян зателефонує- Гєнпрокурору вносити підозру, ДБР відкривати справу про незаконний перетин кордону Дмитруком.
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06.09.2024 20:54 Відповісти
Ручна Гнида дерьмака костін
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07.09.2024 08:14 Відповісти
Ні, шановний, це не шапіто, і не цирк. Це шалман (шалман - ворьі всех категорий, шмарьі, котьі, бродяги и мелкая шпанка любого пола и возраста. Вікіпедія). Вся ze-свора підпадає під це визначення.
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06.09.2024 17:25 Відповісти
Ето же его задержит, он же слуга народа, а не какой- то порохобот!
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06.09.2024 21:44 Відповісти
ще кроваво ненажерливі … Янукович відпочиває ,ойго людішки Ермак Татаров шурма …… мертвою хваткою вчепились в корито , дє можливо , окрім СХЕМ , ще допомогу Світу , мільярдну перегнати в офшори
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07.09.2024 08:11 Відповісти
чогось порох не зміг виїхати на якусь асамблею.... а цей додік і без дозволу з ВР виїхав....справжній цирк)))))
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06.09.2024 15:29 Відповісти
бо на Пороха не було позитивного дозволу-вказівки-дзвінка з Банкової...
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06.09.2024 15:51 Відповісти
бо для Пороха заподло зайчиком по полях скакати, на відміну від цього "крутого"

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06.09.2024 15:55 Відповісти
Бо Порох особистий бабай Боневсцика, а Дмитрук всього лише державний зрадник.
У ЗЄ повна ОП та СН держзрадників та злочинців. Не затримувати ж їх всіх...

Он Баканов третій рік живе собі вільно і до нього ніяких питань.

Люди Портнова, Деркача та Сивковича добре працюють на ЗЄ в ОП, у Міненерго та у ВР.
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06.09.2024 17:10 Відповісти
"...Не затримувати ж їх всіх..."
буде правильніше: "не затримувати же самих себе"
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06.09.2024 18:16 Відповісти
огласітє пста прайс від дбр по пункту - "підстав для затримання не було"
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06.09.2024 15:30 Відповісти
Підстава - дзвінок Татарова, хто не в курсі
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06.09.2024 15:30 Відповісти
Його на тисі чи дністрі ніхто не пристрелив..........................
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06.09.2024 15:31 Відповісти
Стріляти не можна перетин кордону по тисі це адмін порушення, ну як на червоне поїхати
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06.09.2024 15:35 Відповісти
Дивно. А в фільмах про всіляких Карацуп це найголовніше завдання. Знищення порушника кордону. А зараз прирівнюється до дитячої забавки. І це під час війни.
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06.09.2024 16:59 Відповісти
Ще й хизуються..тупаки..
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06.09.2024 15:32 Відповісти
виправдовуються...
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06.09.2024 15:34 Відповісти
На кого ця нісенітниця розрахована??!!
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06.09.2024 15:32 Відповісти
на 73% лохіфффф....
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06.09.2024 15:34 Відповісти
Все бачили. Все знали. Помагали.
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06.09.2024 15:32 Відповісти
Слідство знало, що підозрюваний готується до вбивства. Але підстав затримувати немає. Тому чекатимуть поки когось не вб'є.
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06.09.2024 15:33 Відповісти
Так він же ж у 2023 р побив віиськослужбовця в Києві чи для затримки потрібно шоб він когось убив
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06.09.2024 15:34 Відповісти
Ой, ви зелені потвори зовсім оху\ли. Як людина призовного віку перетнула кордон. До речі, в *******, ще депутатьські гроші начисляєте.
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06.09.2024 15:35 Відповісти
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06.09.2024 15:43 Відповісти
скільки вас дармоїдлів розвелося, на фронт би всіх
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06.09.2024 15:44 Відповісти
типовий зебільний піздьож.
Щось сьогодні забагато піздьожу і від цього ДБР, і від його ботів , , . тощо.
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06.09.2024 15:49 Відповісти
Та звісно, дбр тут ні до чого, бо вони знали що буде втеча, але тож не привід для арешту ! ))))))
Вони ВСІ мають українців за глибоких лохів. Цікаво як вони нас називають в приватних розмовах? Укріки, олівці, лошари, чєли?
То я так розумію, що якщо хтось хоче втекти з буцигарні, то може навіть не приховувати. Все одно не заарештують, бо нема доказів !
До речі, а як ті замахи на Зеленського?
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06.09.2024 15:50 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/20470 Олег Шарп https://t.me/Ol_Sharp/20470 , 5 Sep, 21:37 ;https://uk.tgstat.com/fa/channel/@Ol_Sharp


Друзі пишуть, що бачили сьогодні цього "правозахисника" в одному з аеропортів США. З Лондона прилетів, чи шо? Мабуть тепер буде захищати права американців.
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06.09.2024 15:57 Відповісти
У нас просто омерзительная власть!
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06.09.2024 15:58 Відповісти
Ага, віримо 🤡
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06.09.2024 15:59 Відповісти


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Реєстрація: 06.09.2024
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06.09.2024 16:01 Відповісти
Знали, що готується злочин і нічого не зробили?А хто за це відповість?
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06.09.2024 16:05 Відповісти
Мала дитина і то краще пролепече.
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06.09.2024 16:15 Відповісти
А хто і за шо відповів
Хіба що бомж за вкрадений кусок ,,ковбаси ,,
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06.09.2024 16:15 Відповісти
А шо вам курви заважало бусифікувати і підкинути напад епілепсії? Те, що ви суки заодно?
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06.09.2024 16:16 Відповісти
що це за чучело? що скіке розголосу
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06.09.2024 16:20 Відповісти
Тцк затримують, а тут ''не було підстав''... Для чого нам стільки тих органів, якщо толку мінус?! Можна сформувати декілька бригад з них і буде більше користі!
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06.09.2024 16:21 Відповісти
Слідчі знають. Молодці. З того знання - жодних наслідків. Але слідчі отримують грубі гроші.
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06.09.2024 16:47 Відповісти
Просто так схопити людину та ********* до смерті - то вони можуть, підстав не треба. Але ж "ви нє панімаіті, ето другоє!"
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06.09.2024 16:49 Відповісти
Дубінський, нагло випередив зеленського з єрмаком, тому і така КВОЛА РЕАКЦІЯ !!!
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06.09.2024 16:51 Відповісти
никогда такого не было и воть опять!)))
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06.09.2024 16:54 Відповісти
Дмитрука позбавлять *****та, ото так злякали цього кремлівського виродка. Він ***** отримає московську
прописку і кацапський *****т, і ще на додачу дуже
багато кривавих срібняків для Юди від фашиста )(уйла.
Відпускати не треба було, а явно що його злочинно відпустили.
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06.09.2024 16:58 Відповісти
Кілька днів тому генпрокурору задали це питання - як у нього з під носа втік Дмитрук.Генпрокурор,який до того дуже швидко,захлинаючись оповідав як він працює і скільки то зусиль,нервів і всього треба на хвилину заткнувся.Але тільки на хвилину.Його відповідь була така що він ледве стримується щоб не матюкатись,що він всіх накаже і рознесе,що він не вірить що отак можна втікнути...Кореспонденти просто ошизіли від такої відповіді...хоча і пора вже звикнути до тієї клоунади...
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06.09.2024 17:04 Відповісти
Але тільки ззовні.
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06.09.2024 20:01 Відповісти
Костін спокійно дав втекти н.д від кацапів Дмитруку.Навіщо нам такий генпрокурор???
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06.09.2024 17:15 Відповісти
Та пАрєшалі просто, як завжди...
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06.09.2024 17:18 Відповісти
капець, тоді ці падли посібники втікача
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06.09.2024 17:39 Відповісти
могло бути й так - "ми знали що він збирається вбити 10 людей, але підстав для затримання не було". це пц..
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06.09.2024 17:47 Відповісти
"ДБР і слідство вбачало ознаки підготовки до організації можливої втечі, але у слідства не було законних підстав для того, щоб затримати. тобто задукоментовані правоохоронними органами правопорушення і злочини цього злочинця не були законними підставами для затримання а надали злочинцюзаконні підстави виїхати з України???От же ж плять "зелені законники " проти України і її народу.
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06.09.2024 17:51 Відповісти
Виявляється , незаконний перетин кордону не є підставою для затримання . Ну клоуни
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06.09.2024 17:56 Відповісти
Які ж вони тупі, ці зелені гівнюки. Взяли і себе закопали...
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06.09.2024 18:00 Відповісти
тобто зелений ген прокурор чекав поки дмитрук покине Україну, і вже потім оголосив підозру!
Секта свідків Зеленського зараз назнімає роликів, що він тут ні до чого))
Костін, скоріш за все, так буде оголошувати в міжнародний розшук так, щоб Дмитрук спокійно собі проживав і надалі в Лондоні.
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06.09.2024 18:00 Відповісти
Это типа: мы знали, что он планирует убить соседку, но оснований для ареста не было.
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06.09.2024 18:11 Відповісти
19 рік - а шо таке, можем повторить шоб зробити їх знов всіх. Країна дегенератної більшості какойразници.
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06.09.2024 18:19 Відповісти
а чи знало слідство зеленого півника про зраду ваньки баканова ??? а якщо стало відомо згодом то чому ванька не за гратами . чому замість ваньки сидить червінський ??? --- просто гидко дивитись як єрмаковська жопа керує державою . таке враження що андрюха ********** а вован для читання з суфлера .. я з ним прийшов .я з-ним піду.. казав бубочка --- куди ти з ним підеш ??? корупція зашкалює . штук 15 нач. вца звільнено за воровство і ні одна падла не сидить . тільки коли журналісти зелене шобло ***** потикають в іхнє лайно тоді починають жопами крутить --- ЯК МОЖЕ ВИЖИТИ ДЕРЖАВА З ТАКОЮ КОРУПЦІЄЮ ??? --- жополизи в ..марахвоні.. жополизи в вца жополизи в уряді і 500 млрд грн не вистачає на зарплату для ЗСУ --- почали перетрахівать уряд і що це дасть якщо верещучку покладуть в інше ліжко ??? а міністр зак. справ буде сидіти на приставному стільці як кулеба а єрмачок в центрі --- для чого нам КОНСТИТУЦІЯ якщо ..харант.. не відкривав цю КНИЖКУ і не читав
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06.09.2024 18:51 Відповісти
Висновок: ЗЕ-ОПа підтримує і пестить ворогів України. Генерального прокурора потрібно зняти з посади і посадити в посадку на 0. Разом з Татаровим, який вміє героїчно воювати проти кадирівців.
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06.09.2024 18:59 Відповісти
Він вбивав чеченців.....кадирки його партнери...
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06.09.2024 19:34 Відповісти
Вибачте що кацапською і від кацапа, але...
https://www.youtube.com/watch?v=hM6akSFLvaA "доказать ничего не можем"
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06.09.2024 19:42 Відповісти
Земляк Костін не давав, чи сам Бубон ?
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06.09.2024 19:54 Відповісти
Люди, ви бачите як вам серуть в рот? Ви довго будете це терпіти? Ви бидло?

"Слідство вбачало підготовку до вбиства, але поки злочинець не дістав пістолет, ми не мали підстав його затримати"

******* цирк, але клоуни ви, люди!
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06.09.2024 22:09 Відповісти
Агент ФСБ , кличка "Диякон"...
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06.09.2024 22:20 Відповісти
«Геніально».
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06.09.2024 22:27 Відповісти
"Правоохоронці" знали про підготовку до злочину, але нічого не робили. І їм за це нічого не буде, тому так цинічно про це заявляють!
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06.09.2024 22:43 Відповісти
А на кордоні того під@ра депутата не можно було "зустріти" якщо то дбр знало? Чи депутатам иожно ннзаконно кордон перетинати? Дбр ті самі мусара, яким заплатили і вони нічого не бачать...
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06.09.2024 22:52 Відповісти
Бо всі в рота заглядають тим "менеджерам" із опи
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07.09.2024 00:11 Відповісти
Черга за Мі-6. Підстави є. І далі держати до виборів...
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07.09.2024 08:01 Відповісти
На патріотів підстав більше ніж досить, зелене слідство працює.
А от проти зрадників у них жодного доказу
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07.09.2024 08:22 Відповісти
В Українському законодавстві спроба втечі, як і підготовка до неї, вочевидь не являються підставою для затримання!
Тож треба випустити отих нещасних і невинних, які готували всілякі російські обстріли і бомбардування української території.
Відчувається вплив на українську юриспруденцію високопрофесійної юридичної школи 95 кварталу.
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07.09.2024 08:46 Відповісти
 
 