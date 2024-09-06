Слідство знало про підготовку "слуги народу" Дмитрука до втечі, але підстав для затримання не було, - ДБР
ДБР не мало законних підстав затримувати "слугу народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука.
Про це в ефірі телемарафону заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, передає Цензор.НЕТ.
"ДБР і слідство вбачало ознаки підготовки до організації можливої втечі, але у слідства не було законних підстав для того, щоб затримати. Саме Генеральний прокурор може оголошувати підозру чинним народним депутатам. Було оголошено підозру уже після того, як він залишив територію України. Якби була підозра, то були би законні підстави, не було підозри - не було законних підстав", - зазначила вона.
Втеча Артема Дмитрука
Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.
Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.
У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.
Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.
Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.
29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.
Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.
Будь ласка, зачекайте...
Не ДБР це ****#ть телепкам , що марафон ще дивляться .
У ЗЄ повна ОП та СН держзрадників та злочинців. Не затримувати ж їх всіх...
Он Баканов третій рік живе собі вільно і до нього ніяких питань.
Люди Портнова, Деркача та Сивковича добре працюють на ЗЄ в ОП, у Міненерго та у ВР.
буде правильніше: "не затримувати же самих себе"
Щось сьогодні забагато піздьожу і від цього ДБР, і від його ботів , , . тощо.
Вони ВСІ мають українців за глибоких лохів. Цікаво як вони нас називають в приватних розмовах? Укріки, олівці, лошари, чєли?
То я так розумію, що якщо хтось хоче втекти з буцигарні, то може навіть не приховувати. Все одно не заарештують, бо нема доказів !
До речі, а як ті замахи на Зеленського?
Друзі пишуть, що бачили сьогодні цього "правозахисника" в одному з аеропортів США. З Лондона прилетів, чи шо? Мабуть тепер буде захищати права американців.
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 06.09.2024
Хіба що бомж за вкрадений кусок ,,ковбаси ,,
прописку і кацапський *****т, і ще на додачу дуже
багато кривавих срібняків для Юди від фашиста )(уйла.
Відпускати не треба було, а явно що його злочинно відпустили.
Секта свідків Зеленського зараз назнімає роликів, що він тут ні до чого))
Костін, скоріш за все, так буде оголошувати в міжнародний розшук так, щоб Дмитрук спокійно собі проживав і надалі в Лондоні.
https://www.youtube.com/watch?v=hM6akSFLvaA "доказать ничего не можем"
"Слідство вбачало підготовку до вбиства, але поки злочинець не дістав пістолет, ми не мали підстав його затримати"
******* цирк, але клоуни ви, люди!
А от проти зрадників у них жодного доказу
Тож треба випустити отих нещасних і невинних, які готували всілякі російські обстріли і бомбардування української території.
Відчувається вплив на українську юриспруденцію високопрофесійної юридичної школи 95 кварталу.