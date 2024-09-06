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ГБР (2814) Артем Дмитрук (68)

Следствие знало о подготовке "слуги народа" Дмитрука к бегству, но оснований для задержания не было, - ГБР

ДБР знало про плани Дмитрука втекти, але не могло затримати

ГБР не имело законных оснований задерживать "слугу народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука.

Об этом в эфире телемарафона заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР и следствие усматривало признаки подготовки к организации возможного побега, но у следствия не было законных оснований для того, чтобы задержать. Именно Генеральный прокурор может объявлять подозрение действующим народным депутатам. Было объявлено подозрение уже после того, как он покинул территорию Украины. Если бы было подозрение, то были бы законные основания, не было подозрения - не было законных оснований", - отметила она.

Читайте также: "Слугу народа" Дмитрука внесут в базу Интерпола, нужно еще несколько технических моментов, - ГБР

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Читайте: "Слугу народа" Дмитрука заметили в Лондоне. Он посещал ТЦ, - СМИ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+59
чогось порох не зміг виїхати на якусь асамблею.... а цей додік і без дозволу з ВР виїхав....справжній цирк)))))
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06.09.2024 15:29
+40
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06.09.2024 15:43
+39
іпать при владі справжнє шапіто і кловани теж справжні))
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06.09.2024 15:27
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іпать при владі справжнє шапіто і кловани теж справжні))
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06.09.2024 15:27 Ответить
100 % тільки навіть не шапіто , так -балаган . ДБР знало , але підстав не було ....

Не ДБР це ****#ть телепкам , що марафон ще дивляться .
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06.09.2024 15:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=m9I_wb0lqUs&t=3s
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06.09.2024 16:14 Ответить
підозра була, але підстав для підозри не було
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06.09.2024 19:26 Ответить
Підїхав до Татарова, той дав команду- Дмитрук бере помічника Мамояна і зйобу.. із України. Як тільки Мамоян зателефонує- Гєнпрокурору вносити підозру, ДБР відкривати справу про незаконний перетин кордону Дмитруком.
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06.09.2024 20:54 Ответить
Ручна Гнида дерьмака костін
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07.09.2024 08:14 Ответить
Ні, шановний, це не шапіто, і не цирк. Це шалман (шалман - ворьі всех категорий, шмарьі, котьі, бродяги и мелкая шпанка любого пола и возраста. Вікіпедія). Вся ze-свора підпадає під це визначення.
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06.09.2024 17:25 Ответить
Ето же его задержит, он же слуга народа, а не какой- то порохобот!
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06.09.2024 21:44 Ответить
ще кроваво ненажерливі … Янукович відпочиває ,ойго людішки Ермак Татаров шурма …… мертвою хваткою вчепились в корито , дє можливо , окрім СХЕМ , ще допомогу Світу , мільярдну перегнати в офшори
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07.09.2024 08:11 Ответить
чогось порох не зміг виїхати на якусь асамблею.... а цей додік і без дозволу з ВР виїхав....справжній цирк)))))
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06.09.2024 15:29 Ответить
бо на Пороха не було позитивного дозволу-вказівки-дзвінка з Банкової...
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06.09.2024 15:51 Ответить
бо для Пороха заподло зайчиком по полях скакати, на відміну від цього "крутого"

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06.09.2024 15:55 Ответить
Бо Порох особистий бабай Боневсцика, а Дмитрук всього лише державний зрадник.
У ЗЄ повна ОП та СН держзрадників та злочинців. Не затримувати ж їх всіх...

Он Баканов третій рік живе собі вільно і до нього ніяких питань.

Люди Портнова, Деркача та Сивковича добре працюють на ЗЄ в ОП, у Міненерго та у ВР.
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06.09.2024 17:10 Ответить
"...Не затримувати ж їх всіх..."
буде правильніше: "не затримувати же самих себе"
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06.09.2024 18:16 Ответить
огласітє пста прайс від дбр по пункту - "підстав для затримання не було"
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06.09.2024 15:30 Ответить
Підстава - дзвінок Татарова, хто не в курсі
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06.09.2024 15:30 Ответить
Його на тисі чи дністрі ніхто не пристрелив..........................
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06.09.2024 15:31 Ответить
Стріляти не можна перетин кордону по тисі це адмін порушення, ну як на червоне поїхати
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06.09.2024 15:35 Ответить
Дивно. А в фільмах про всіляких Карацуп це найголовніше завдання. Знищення порушника кордону. А зараз прирівнюється до дитячої забавки. І це під час війни.
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06.09.2024 16:59 Ответить
Ще й хизуються..тупаки..
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06.09.2024 15:32 Ответить
виправдовуються...
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06.09.2024 15:34 Ответить
На кого ця нісенітниця розрахована??!!
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06.09.2024 15:32 Ответить
на 73% лохіфффф....
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06.09.2024 15:34 Ответить
Все бачили. Все знали. Помагали.
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06.09.2024 15:32 Ответить
Слідство знало, що підозрюваний готується до вбивства. Але підстав затримувати немає. Тому чекатимуть поки когось не вб'є.
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06.09.2024 15:33 Ответить
Так він же ж у 2023 р побив віиськослужбовця в Києві чи для затримки потрібно шоб він когось убив
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06.09.2024 15:34 Ответить
Ой, ви зелені потвори зовсім оху\ли. Як людина призовного віку перетнула кордон. До речі, в *******, ще депутатьські гроші начисляєте.
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06.09.2024 15:35 Ответить
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06.09.2024 15:43 Ответить
скільки вас дармоїдлів розвелося, на фронт би всіх
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06.09.2024 15:44 Ответить
типовий зебільний піздьож.
Щось сьогодні забагато піздьожу і від цього ДБР, і від його ботів , , . тощо.
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06.09.2024 15:49 Ответить
Та звісно, дбр тут ні до чого, бо вони знали що буде втеча, але тож не привід для арешту ! ))))))
Вони ВСІ мають українців за глибоких лохів. Цікаво як вони нас називають в приватних розмовах? Укріки, олівці, лошари, чєли?
То я так розумію, що якщо хтось хоче втекти з буцигарні, то може навіть не приховувати. Все одно не заарештують, бо нема доказів !
До речі, а як ті замахи на Зеленського?
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06.09.2024 15:50 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/20470 Олег Шарп https://t.me/Ol_Sharp/20470 , 5 Sep, 21:37 ;https://uk.tgstat.com/fa/channel/@Ol_Sharp


Друзі пишуть, що бачили сьогодні цього "правозахисника" в одному з аеропортів США. З Лондона прилетів, чи шо? Мабуть тепер буде захищати права американців.
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06.09.2024 15:57 Ответить
У нас просто омерзительная власть!
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06.09.2024 15:58 Ответить
Ага, віримо 🤡
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06.09.2024 15:59 Ответить


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Реєстрація: 06.09.2024
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06.09.2024 16:01 Ответить
Знали, що готується злочин і нічого не зробили?А хто за це відповість?
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06.09.2024 16:05 Ответить
Мала дитина і то краще пролепече.
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06.09.2024 16:15 Ответить
А хто і за шо відповів
Хіба що бомж за вкрадений кусок ,,ковбаси ,,
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06.09.2024 16:15 Ответить
А шо вам курви заважало бусифікувати і підкинути напад епілепсії? Те, що ви суки заодно?
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06.09.2024 16:16 Ответить
що це за чучело? що скіке розголосу
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06.09.2024 16:20 Ответить
Тцк затримують, а тут ''не було підстав''... Для чого нам стільки тих органів, якщо толку мінус?! Можна сформувати декілька бригад з них і буде більше користі!
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06.09.2024 16:21 Ответить
Слідчі знають. Молодці. З того знання - жодних наслідків. Але слідчі отримують грубі гроші.
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06.09.2024 16:47 Ответить
Просто так схопити людину та ********* до смерті - то вони можуть, підстав не треба. Але ж "ви нє панімаіті, ето другоє!"
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06.09.2024 16:49 Ответить
Дубінський, нагло випередив зеленського з єрмаком, тому і така КВОЛА РЕАКЦІЯ !!!
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06.09.2024 16:51 Ответить
никогда такого не было и воть опять!)))
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06.09.2024 16:54 Ответить
Дмитрука позбавлять *****та, ото так злякали цього кремлівського виродка. Він ***** отримає московську
прописку і кацапський *****т, і ще на додачу дуже
багато кривавих срібняків для Юди від фашиста )(уйла.
Відпускати не треба було, а явно що його злочинно відпустили.
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06.09.2024 16:58 Ответить
Кілька днів тому генпрокурору задали це питання - як у нього з під носа втік Дмитрук.Генпрокурор,який до того дуже швидко,захлинаючись оповідав як він працює і скільки то зусиль,нервів і всього треба на хвилину заткнувся.Але тільки на хвилину.Його відповідь була така що він ледве стримується щоб не матюкатись,що він всіх накаже і рознесе,що він не вірить що отак можна втікнути...Кореспонденти просто ошизіли від такої відповіді...хоча і пора вже звикнути до тієї клоунади...
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06.09.2024 17:04 Ответить
Але тільки ззовні.
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06.09.2024 20:01 Ответить
Костін спокійно дав втекти н.д від кацапів Дмитруку.Навіщо нам такий генпрокурор???
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06.09.2024 17:15 Ответить
Та пАрєшалі просто, як завжди...
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06.09.2024 17:18 Ответить
капець, тоді ці падли посібники втікача
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06.09.2024 17:39 Ответить
могло бути й так - "ми знали що він збирається вбити 10 людей, але підстав для затримання не було". це пц..
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06.09.2024 17:47 Ответить
"ДБР і слідство вбачало ознаки підготовки до організації можливої втечі, але у слідства не було законних підстав для того, щоб затримати. тобто задукоментовані правоохоронними органами правопорушення і злочини цього злочинця не були законними підставами для затримання а надали злочинцюзаконні підстави виїхати з України???От же ж плять "зелені законники " проти України і її народу.
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06.09.2024 17:51 Ответить
Виявляється , незаконний перетин кордону не є підставою для затримання . Ну клоуни
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06.09.2024 17:56 Ответить
Які ж вони тупі, ці зелені гівнюки. Взяли і себе закопали...
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06.09.2024 18:00 Ответить
тобто зелений ген прокурор чекав поки дмитрук покине Україну, і вже потім оголосив підозру!
Секта свідків Зеленського зараз назнімає роликів, що він тут ні до чого))
Костін, скоріш за все, так буде оголошувати в міжнародний розшук так, щоб Дмитрук спокійно собі проживав і надалі в Лондоні.
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06.09.2024 18:00 Ответить
Это типа: мы знали, что он планирует убить соседку, но оснований для ареста не было.
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06.09.2024 18:11 Ответить
19 рік - а шо таке, можем повторить шоб зробити їх знов всіх. Країна дегенератної більшості какойразници.
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06.09.2024 18:19 Ответить
а чи знало слідство зеленого півника про зраду ваньки баканова ??? а якщо стало відомо згодом то чому ванька не за гратами . чому замість ваньки сидить червінський ??? --- просто гидко дивитись як єрмаковська жопа керує державою . таке враження що андрюха ********** а вован для читання з суфлера .. я з ним прийшов .я з-ним піду.. казав бубочка --- куди ти з ним підеш ??? корупція зашкалює . штук 15 нач. вца звільнено за воровство і ні одна падла не сидить . тільки коли журналісти зелене шобло ***** потикають в іхнє лайно тоді починають жопами крутить --- ЯК МОЖЕ ВИЖИТИ ДЕРЖАВА З ТАКОЮ КОРУПЦІЄЮ ??? --- жополизи в ..марахвоні.. жополизи в вца жополизи в уряді і 500 млрд грн не вистачає на зарплату для ЗСУ --- почали перетрахівать уряд і що це дасть якщо верещучку покладуть в інше ліжко ??? а міністр зак. справ буде сидіти на приставному стільці як кулеба а єрмачок в центрі --- для чого нам КОНСТИТУЦІЯ якщо ..харант.. не відкривав цю КНИЖКУ і не читав
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06.09.2024 18:51 Ответить
Висновок: ЗЕ-ОПа підтримує і пестить ворогів України. Генерального прокурора потрібно зняти з посади і посадити в посадку на 0. Разом з Татаровим, який вміє героїчно воювати проти кадирівців.
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06.09.2024 18:59 Ответить
Він вбивав чеченців.....кадирки його партнери...
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06.09.2024 19:34 Ответить
Вибачте що кацапською і від кацапа, але...
https://www.youtube.com/watch?v=hM6akSFLvaA "доказать ничего не можем"
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06.09.2024 19:42 Ответить
Земляк Костін не давав, чи сам Бубон ?
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06.09.2024 19:54 Ответить
Люди, ви бачите як вам серуть в рот? Ви довго будете це терпіти? Ви бидло?

"Слідство вбачало підготовку до вбиства, але поки злочинець не дістав пістолет, ми не мали підстав його затримати"

******* цирк, але клоуни ви, люди!
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06.09.2024 22:09 Ответить
Агент ФСБ , кличка "Диякон"...
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06.09.2024 22:20 Ответить
«Геніально».
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06.09.2024 22:27 Ответить
"Правоохоронці" знали про підготовку до злочину, але нічого не робили. І їм за це нічого не буде, тому так цинічно про це заявляють!
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06.09.2024 22:43 Ответить
А на кордоні того під@ра депутата не можно було "зустріти" якщо то дбр знало? Чи депутатам иожно ннзаконно кордон перетинати? Дбр ті самі мусара, яким заплатили і вони нічого не бачать...
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06.09.2024 22:52 Ответить
Бо всі в рота заглядають тим "менеджерам" із опи
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07.09.2024 00:11 Ответить
Черга за Мі-6. Підстави є. І далі держати до виборів...
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07.09.2024 08:01 Ответить
На патріотів підстав більше ніж досить, зелене слідство працює.
А от проти зрадників у них жодного доказу
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07.09.2024 08:22 Ответить
В Українському законодавстві спроба втечі, як і підготовка до неї, вочевидь не являються підставою для затримання!
Тож треба випустити отих нещасних і невинних, які готували всілякі російські обстріли і бомбардування української території.
Відчувається вплив на українську юриспруденцію високопрофесійної юридичної школи 95 кварталу.
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07.09.2024 08:46 Ответить
 
 