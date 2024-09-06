Следствие знало о подготовке "слуги народа" Дмитрука к бегству, но оснований для задержания не было, - ГБР
ГБР не имело законных оснований задерживать "слугу народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука.
Об этом в эфире телемарафона заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ.
"ГБР и следствие усматривало признаки подготовки к организации возможного побега, но у следствия не было законных оснований для того, чтобы задержать. Именно Генеральный прокурор может объявлять подозрение действующим народным депутатам. Было объявлено подозрение уже после того, как он покинул территорию Украины. Если бы было подозрение, то были бы законные основания, не было подозрения - не было законных оснований", - отметила она.
Побег Артема Дмитрука
Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.
В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.
Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.
В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.
Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.
Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.
29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.
Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.
По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.
Пожалуйста, подождите...
Не ДБР це ****#ть телепкам , що марафон ще дивляться .
У ЗЄ повна ОП та СН держзрадників та злочинців. Не затримувати ж їх всіх...
Он Баканов третій рік живе собі вільно і до нього ніяких питань.
Люди Портнова, Деркача та Сивковича добре працюють на ЗЄ в ОП, у Міненерго та у ВР.
буде правильніше: "не затримувати же самих себе"
Щось сьогодні забагато піздьожу і від цього ДБР, і від його ботів , , . тощо.
Вони ВСІ мають українців за глибоких лохів. Цікаво як вони нас називають в приватних розмовах? Укріки, олівці, лошари, чєли?
То я так розумію, що якщо хтось хоче втекти з буцигарні, то може навіть не приховувати. Все одно не заарештують, бо нема доказів !
До речі, а як ті замахи на Зеленського?
Друзі пишуть, що бачили сьогодні цього "правозахисника" в одному з аеропортів США. З Лондона прилетів, чи шо? Мабуть тепер буде захищати права американців.
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Реєстрація: 06.09.2024
Хіба що бомж за вкрадений кусок ,,ковбаси ,,
прописку і кацапський *****т, і ще на додачу дуже
багато кривавих срібняків для Юди від фашиста )(уйла.
Відпускати не треба було, а явно що його злочинно відпустили.
Секта свідків Зеленського зараз назнімає роликів, що він тут ні до чого))
Костін, скоріш за все, так буде оголошувати в міжнародний розшук так, щоб Дмитрук спокійно собі проживав і надалі в Лондоні.
https://www.youtube.com/watch?v=hM6akSFLvaA "доказать ничего не можем"
"Слідство вбачало підготовку до вбиства, але поки злочинець не дістав пістолет, ми не мали підстав його затримати"
******* цирк, але клоуни ви, люди!
А от проти зрадників у них жодного доказу
Тож треба випустити отих нещасних і невинних, які готували всілякі російські обстріли і бомбардування української території.
Відчувається вплив на українську юриспруденцію високопрофесійної юридичної школи 95 кварталу.