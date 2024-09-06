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Интерпол (538) розыск (835) ГБР (2814) Артем Дмитрук (68)

"Слугу народа" Дмитрука внесут в базу Интерпола, нужно еще несколько технических моментов, - ГБР

Дмитрука внесуть до бази Інтерполу

Нардепа "Слуги народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука, который сбежал из Украины, внесут в базу Интерпола.

Об этом в эфире телемарафона заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ.

"С тех пор как было открыто уголовное производство относительно незаконного пересечения действующим нардепом границы, следствие ГБР делает все для того, чтобы, во-первых, было установлено, как именно ему удалось пересечь границу нелегально и незаконно, вне пункта пропуска на территорию так называемого Приднестровья. И, собственно, делается все для того, чтобы установить место его пребывания на сегодняшний день. Итак, орган досудебного расследования делает определенные шаги, которые обеспечивают именно эту процедуру", - отметила она.

Сапьян напомнила, что в конце прошлой недели Дмитрук был объявлен в международный розыск, однако сейчас продолжаются технические моменты для его внесения в базу Интерпола.

Читайте: Трем лицам, которые помогли сбежать за границу "слуге народа" Дмитруку, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТО

"Для того, чтобы он попал в базу Интерпола, нужно еще несколько технических моментов, когда эта процедура запускается. И тогда Украина и ГБР может рассчитывать, что наши коллеги, правоохранители из других государств, будут активно помогать и сотрудничать, и будут иметь законные основания, чтобы задержать народного депутата на территории другой страны, которая сотрудничает с Украиной", - добавила пресс-секретарь.

Также Сапьян вспомнила, что в СМИ было обнародовано видео, на котором, вероятно, Дмитрук находится в Великобритании.

"Конечно, следователи обратились сразу к своим коллегам из Великобритании для того, чтобы те могли действительно подтвердить, что этот действующий депутат находится непосредственно там. Ну и, конечно, что у них появятся уже законные основания, чтобы его задержать. Устанавливается его местонахождение. Как только мы будем знать, и следствие нам сообщит, мы сразу проинформируем общество", - сказали в ГБР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помощник нардепа ОПЗЖ Мамояна помогал "слуге народа" Дмитруку сбежать из Украины, - СМИ

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Также читайте: Дмитрук сбежал из Украины не через пункт пропуска, - Госпогранслужба

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.
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Топ комментарии
+22
Так, треба щетрохи почекати, щоб він пошопився в Лондоні і звалив в рашку.
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06.09.2024 11:03
+21
да,нада єво сначала снова прєдупрєдіть...
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06.09.2024 11:01
+19
Який Інтерпол, у вас у ВР сидить під сотню таких дмитруків.
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06.09.2024 11:03
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да,нада єво сначала снова прєдупрєдіть...
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06.09.2024 11:01 Ответить
Все простіше - його до тієї бази внесуть після того як вилетить до кацапії ((
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06.09.2024 12:05 Ответить
Так, треба щетрохи почекати, щоб він пошопився в Лондоні і звалив в рашку.
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06.09.2024 11:03 Ответить
Який Інтерпол, у вас у ВР сидить під сотню таких дмитруків.
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06.09.2024 11:03 Ответить
Пів сотні? Скромна оцінка, дуже скромна.
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06.09.2024 11:09 Ответить
ти не зрозумів..пів сотні дмитруків, пів сотні безуглих, пів сотні іванісових, пів сотні юрченків....
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06.09.2024 11:13 Ответить
Я зрозумів, тільки прочитав поспіхом як "пів сотні".
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06.09.2024 16:15 Ответить
Степан Лукашёв, "під сотню" це 99, а "пів сотні" це 50.
Якщо українська мова для тебе не рідна, то послуговуйся перекладачем.
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06.09.2024 12:42 Ответить
Ще довго корегуватимуть технічні моменти цього виродка Дмитрука ,
він же слуга ...
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06.09.2024 11:03 Ответить
Ну так цель то не совсем задержать и доставить сюда, вернее совсем наоборот.
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06.09.2024 11:10 Ответить
цілі дві: дати потворі втекти і посцяти людям в очі
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06.09.2024 11:14 Ответить
Безперечно! Не для того випускали, щоб тепер повертати. Наумова повернули? Чи Фірташа? Чи хоча б Лазаренку? До речі, Пуцин теж під підозрою цілої Гааги ходить. І що?
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06.09.2024 11:22 Ответить
З початку переможно звітували, що "оголосили у міжнародний розшук".
Потім, як з'ясувалося, що НЕ ВСІ ЛОХи та вміють користуватися відкритими базами Інтерполу....
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06.09.2024 11:04 Ответить
Слуга народа? Чи урода? Арахамия?
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06.09.2024 11:07 Ответить
До сраки це. В Інтерполі розуміють, що наші так звані правоохоронні органи скурвлені остаточно. Тому і реагуватимуть ввдповідно.
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06.09.2024 11:08 Ответить
Т.е. он еще не легализовался и не получил статус беженца? Ему еще нужно немного времени? Цирк для лохов.

Кстати, а как там его подельник Куницкий поживает? У него все норм?
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06.09.2024 11:08 Ответить
В Україні повна дупа з управлінням країни.
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06.09.2024 11:10 Ответить
"Слугу народу" Дмитрука внесуть в базу Інтерполу,
треба тільки прибрати єрмака з татаровим
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06.09.2024 11:10 Ответить
Технічні моменти? - троинии тулуп? - з цього роя не вииде ***** - скаже шо він політично переслідувании
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06.09.2024 11:10 Ответить
Отже, орган досудового розслідування робить певні кроки, які забезпечують саме цю процедуру", - зазначила вона.
======

Від дороги в АТБ за продуктами до захопливої подорожі на полігон з уже пройденим ВЛК, підписаними та оформленими документами займає приблизно півдня. Але тут мабуть зовсім інше
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06.09.2024 11:11 Ответить
Локшина, інтерполу не шукає людей за адмін порушення. А перетин кордону за межами пунктів - це грошове покарання.
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06.09.2024 11:11 Ответить
шапіто
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06.09.2024 11:11 Ответить
А про Немчинова та його рідню, керівники у ДБР та СБУ, НАЗК, НАБУ,…. уже і забули??! Геть, з цими грошами розгубилися, бідолашні!! Ось вам, і економічне бронювання, крадіїв
Родина ексзаступника міністра енергетики Немчинова за час війни купила котедж за 35 млн грн, - ЗМІ. ВIДЕО
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06.09.2024 11:12 Ответить
🤣🤣🤣🤣блдь тварі іпані!!!!
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06.09.2024 11:14 Ответить
Дозволу в Дмитрука спитати ?
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06.09.2024 11:14 Ответить
Не впевненний що ДБР усе вдастся, бо те що інкримінують цій особі можуть тлумачити як "політичне переслідування" т.я. для багатьох країн війна в Україні є чимось ефемерним, чи взагалі не визначено на чиєму вони боці. Тож було б непогано хоч когось із злочинців повернути для покарання, але щось із цим справи йдуть не дуже добре!!!
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06.09.2024 11:20 Ответить
Всі в кварталі95 прекрасно знають що ніхто його під час бойових дій не екстрадує в Україну.
Знову сциклиння в очі вумному наріду.
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06.09.2024 11:26 Ответить
Чухне в Ватікан і буде верещати про переслідування за вірою.
Ще й на прийом до Папіка попаде...
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06.09.2024 11:26 Ответить
Уся челядь в ОПУ, дуже глибоко мастурбована, разом з ДБР та Держприкордонслужби .?
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06.09.2024 11:28 Ответить
"Я прямо в шоці, як взялись за дмитрука", сказав мій кіт. "До речі, а чому ти мене товчеш зразу, як тільки я щось зі стола сп...жу, чому не по закону чиниш?" подумавши додав він сумно.
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06.09.2024 11:56 Ответить
Ему на данном этапе ничего не будет, а Интерпол положит болт на претензии Украины. А если он приедет в Германию или Британию - с него вообще могут снять обвинения, ибо доказательная база у украинской прокуратуры хорошая только для украинского суда.
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06.09.2024 12:06 Ответить
Зачем так много комментариев под новостью? Ключевое слово- ВНЕСУТ ! Дальше можно не читать!
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06.09.2024 12:14 Ответить
Дали час щоб встиг сховатися. Як діти "1,2,3,4,5 я тебе іду шукать, хто не заховався я не винен"
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06.09.2024 12:18 Ответить
Може поки бороду збриє і стане якимось сімпсоном?
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06.09.2024 12:23 Ответить
Та не спішіть 🤡
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06.09.2024 13:29 Ответить
їх всіх "вносять в базу інтерпола", цих членів "тро Монако", тільки ще нікого не повернули.
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06.09.2024 13:46 Ответить
Ну і чьо, скаже ця волохата піхва?
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06.09.2024 14:14 Ответить
Нагадалися як всралися

дістали вже з тим, ой допрацювати потрібно
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06.09.2024 14:14 Ответить
Обмішурили, обєгорили нарід український
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07.09.2024 07:31 Ответить
 
 