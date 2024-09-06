"Слугу народу" Дмитрука внесуть в базу Інтерполу, треба ще кілька технічних моментів, - ДБР

Нардепа "Слуги народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука, який втік з України, внесуть до бази Інтерполу.

Про це в ефірі телемарафону заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, передає Цензор.НЕТ.

"Відколи було відкрито кримінальне провадження щодо незаконного перетину чинним нардепом кордону, слідство ДБР робить усе для того, щоб, по-перше, було встановлено, як саме йому вдалося перетнути кордон нелегально і незаконно, поза межами пункту пропуску на територію так званого Придністров'я. І, власне, робиться усе для того, щоб встановити місце його перебування на сьогоднішній день. Отже, орган досудового розслідування робить певні кроки, які забезпечують саме цю процедуру", - зазначила вона.

Сап'яна нагадала, що наприкінці минулого тижня Дмитрука було оголошено в міжнародний розшук, проте зараз тривають технічні моменти для його внесення в базу Інтерполу.

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"Для того, щоб він потрапив в базу Інтерполу, потрібно ще декілька технічних моментів, коли ця процедура запускається. І тоді Україна і ДБР може розраховувати, що наші колеги, правоохоронці з інших держав, будуть активно допомагати і співпрацювати, і матимуть законні підстави, щоб затримати народного депутата на території іншої країни, яка співпрацює з Україною", - додала речниця.

Також Сап'ян згадала, що у ЗМІ було оприлюднено відео, на якому, ймовірно, Дмитрук перебуває у Великій Британії.

"Звичайно, що слідчі звернулися одразу до своїх колег з Великої Британії для того, щоб ті могли дійсно підтвердити, що цей чинний депутат перебуває безпосередньо там. Ну і, звичайно, що у них з'являться вже законні підстави, щоб його затримати. Встановлюється його місцезнаходження. Як тільки ми будемо знати, і слідство нам повідомить, ми одразу проінформуємо суспільство", - сказали у ДБР.

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Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

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