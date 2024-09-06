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Інтерпол (376) розшук (644) ДБР (3295) Артем Дмитрук (71)

"Слугу народу" Дмитрука внесуть в базу Інтерполу, треба ще кілька технічних моментів, - ДБР

Дмитрука внесуть до бази Інтерполу

Нардепа "Слуги народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука, який втік з України, внесуть до бази Інтерполу.

Про це в ефірі телемарафону заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, передає Цензор.НЕТ.

"Відколи було відкрито кримінальне провадження щодо незаконного перетину чинним нардепом кордону, слідство ДБР робить усе для того, щоб, по-перше, було встановлено, як саме йому вдалося перетнути кордон нелегально і незаконно, поза межами пункту пропуску на територію так званого Придністров'я. І, власне, робиться усе для того, щоб встановити місце його перебування на сьогоднішній день. Отже, орган досудового розслідування робить певні кроки, які забезпечують саме цю процедуру", - зазначила вона.

Сап'яна нагадала, що наприкінці минулого тижня Дмитрука було оголошено в міжнародний розшук, проте зараз тривають технічні моменти для його внесення в базу Інтерполу.

Читайте: Трьом особам, які допомогли втекти за кордон "слузі народу" Дмитруку, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

"Для того, щоб він потрапив в базу Інтерполу, потрібно ще декілька технічних моментів, коли ця процедура запускається. І тоді Україна і ДБР може розраховувати, що наші колеги, правоохоронці з інших держав, будуть активно допомагати і співпрацювати, і матимуть законні підстави, щоб затримати народного депутата на території іншої країни, яка співпрацює з Україною", - додала речниця.

Також Сап'ян згадала, що у ЗМІ було оприлюднено відео, на якому, ймовірно, Дмитрук перебуває у Великій Британії.

"Звичайно, що слідчі звернулися одразу до своїх колег з Великої Британії для того, щоб ті могли дійсно підтвердити, що цей чинний депутат перебуває безпосередньо там. Ну і, звичайно, що у них з'являться вже законні підстави, щоб його затримати. Встановлюється його місцезнаходження. Як тільки ми будемо знати, і слідство нам повідомить, ми одразу проінформуємо суспільство", - сказали у ДБР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Помічник нардепа ОПЗЖ Мамояна допомагав "слузі народу" Дмитруку втекти з України, - ЗМІ

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

Читайте: "Слуга народу" Дмитрук під час перетину кордону не заявляв, що є народним депутатом України, - МВС Молдови

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Топ коментарі
+22
Так, треба щетрохи почекати, щоб він пошопився в Лондоні і звалив в рашку.
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06.09.2024 11:03
+21
да,нада єво сначала снова прєдупрєдіть...
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06.09.2024 11:01
+19
Який Інтерпол, у вас у ВР сидить під сотню таких дмитруків.
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06.09.2024 11:03
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да,нада єво сначала снова прєдупрєдіть...
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06.09.2024 11:01 Відповісти
Все простіше - його до тієї бази внесуть після того як вилетить до кацапії ((
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06.09.2024 12:05 Відповісти
Так, треба щетрохи почекати, щоб він пошопився в Лондоні і звалив в рашку.
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06.09.2024 11:03 Відповісти
Який Інтерпол, у вас у ВР сидить під сотню таких дмитруків.
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06.09.2024 11:03 Відповісти
Пів сотні? Скромна оцінка, дуже скромна.
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06.09.2024 11:09 Відповісти
ти не зрозумів..пів сотні дмитруків, пів сотні безуглих, пів сотні іванісових, пів сотні юрченків....
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06.09.2024 11:13 Відповісти
Я зрозумів, тільки прочитав поспіхом як "пів сотні".
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06.09.2024 16:15 Відповісти
Степан Лукашёв, "під сотню" це 99, а "пів сотні" це 50.
Якщо українська мова для тебе не рідна, то послуговуйся перекладачем.
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06.09.2024 12:42 Відповісти
Ще довго корегуватимуть технічні моменти цього виродка Дмитрука ,
він же слуга ...
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06.09.2024 11:03 Відповісти
Ну так цель то не совсем задержать и доставить сюда, вернее совсем наоборот.
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06.09.2024 11:10 Відповісти
цілі дві: дати потворі втекти і посцяти людям в очі
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06.09.2024 11:14 Відповісти
Безперечно! Не для того випускали, щоб тепер повертати. Наумова повернули? Чи Фірташа? Чи хоча б Лазаренку? До речі, Пуцин теж під підозрою цілої Гааги ходить. І що?
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06.09.2024 11:22 Відповісти
З початку переможно звітували, що "оголосили у міжнародний розшук".
Потім, як з'ясувалося, що НЕ ВСІ ЛОХи та вміють користуватися відкритими базами Інтерполу....
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06.09.2024 11:04 Відповісти
Слуга народа? Чи урода? Арахамия?
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06.09.2024 11:07 Відповісти
До сраки це. В Інтерполі розуміють, що наші так звані правоохоронні органи скурвлені остаточно. Тому і реагуватимуть ввдповідно.
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06.09.2024 11:08 Відповісти
Т.е. он еще не легализовался и не получил статус беженца? Ему еще нужно немного времени? Цирк для лохов.

Кстати, а как там его подельник Куницкий поживает? У него все норм?
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06.09.2024 11:08 Відповісти
В Україні повна дупа з управлінням країни.
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06.09.2024 11:10 Відповісти
"Слугу народу" Дмитрука внесуть в базу Інтерполу,
треба тільки прибрати єрмака з татаровим
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06.09.2024 11:10 Відповісти
Технічні моменти? - троинии тулуп? - з цього роя не вииде ***** - скаже шо він політично переслідувании
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06.09.2024 11:10 Відповісти
Отже, орган досудового розслідування робить певні кроки, які забезпечують саме цю процедуру", - зазначила вона.
======

Від дороги в АТБ за продуктами до захопливої подорожі на полігон з уже пройденим ВЛК, підписаними та оформленими документами займає приблизно півдня. Але тут мабуть зовсім інше
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06.09.2024 11:11 Відповісти
Локшина, інтерполу не шукає людей за адмін порушення. А перетин кордону за межами пунктів - це грошове покарання.
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06.09.2024 11:11 Відповісти
шапіто
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06.09.2024 11:11 Відповісти
А про Немчинова та його рідню, керівники у ДБР та СБУ, НАЗК, НАБУ,…. уже і забули??! Геть, з цими грошами розгубилися, бідолашні!! Ось вам, і економічне бронювання, крадіїв
Родина ексзаступника міністра енергетики Немчинова за час війни купила котедж за 35 млн грн, - ЗМІ. ВIДЕО
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06.09.2024 11:12 Відповісти
🤣🤣🤣🤣блдь тварі іпані!!!!
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06.09.2024 11:14 Відповісти
Дозволу в Дмитрука спитати ?
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06.09.2024 11:14 Відповісти
Не впевненний що ДБР усе вдастся, бо те що інкримінують цій особі можуть тлумачити як "політичне переслідування" т.я. для багатьох країн війна в Україні є чимось ефемерним, чи взагалі не визначено на чиєму вони боці. Тож було б непогано хоч когось із злочинців повернути для покарання, але щось із цим справи йдуть не дуже добре!!!
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06.09.2024 11:20 Відповісти
Всі в кварталі95 прекрасно знають що ніхто його під час бойових дій не екстрадує в Україну.
Знову сциклиння в очі вумному наріду.
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06.09.2024 11:26 Відповісти
Чухне в Ватікан і буде верещати про переслідування за вірою.
Ще й на прийом до Папіка попаде...
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06.09.2024 11:26 Відповісти
Уся челядь в ОПУ, дуже глибоко мастурбована, разом з ДБР та Держприкордонслужби .?
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06.09.2024 11:28 Відповісти
"Я прямо в шоці, як взялись за дмитрука", сказав мій кіт. "До речі, а чому ти мене товчеш зразу, як тільки я щось зі стола сп...жу, чому не по закону чиниш?" подумавши додав він сумно.
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06.09.2024 11:56 Відповісти
Ему на данном этапе ничего не будет, а Интерпол положит болт на претензии Украины. А если он приедет в Германию или Британию - с него вообще могут снять обвинения, ибо доказательная база у украинской прокуратуры хорошая только для украинского суда.
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06.09.2024 12:06 Відповісти
Зачем так много комментариев под новостью? Ключевое слово- ВНЕСУТ ! Дальше можно не читать!
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06.09.2024 12:14 Відповісти
Дали час щоб встиг сховатися. Як діти "1,2,3,4,5 я тебе іду шукать, хто не заховався я не винен"
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06.09.2024 12:18 Відповісти
Може поки бороду збриє і стане якимось сімпсоном?
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06.09.2024 12:23 Відповісти
Та не спішіть 🤡
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06.09.2024 13:29 Відповісти
їх всіх "вносять в базу інтерпола", цих членів "тро Монако", тільки ще нікого не повернули.
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06.09.2024 13:46 Відповісти
Ну і чьо, скаже ця волохата піхва?
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06.09.2024 14:14 Відповісти
Нагадалися як всралися

дістали вже з тим, ой допрацювати потрібно
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06.09.2024 14:14 Відповісти
Обмішурили, обєгорили нарід український
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07.09.2024 07:31 Відповісти
 
 