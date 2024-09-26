Офіс Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука

Офіс Генерального прокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа "Слуги народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах співпраці з компетентними органами іноземної країни Офіс Генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України, який перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні", - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що наразі місцезнаходження депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу.

В Офісі Генпрокурора нагадали, що нардепа-втікача підозрюють у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

Нагадаємо, що днями у Лондоні відбувся суд щодо екстрадиції Дмитрука.

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Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

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