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Офіс Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука

ОГП готує матеріали для екстрадиції

Офіс Генерального прокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа "Слуги народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах співпраці з компетентними органами іноземної країни Офіс Генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України, який перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні", - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що наразі місцезнаходження депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу.

В Офісі Генпрокурора нагадали, що нардепа-втікача підозрюють у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

Нагадаємо, що днями у Лондоні відбувся суд щодо екстрадиції Дмитрука

Читайте також: Офіс Генпрокурора звернувся до Інтерполу щодо затримання "слуги народу" Дмитрука

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

Читайте також: "Слуга народу" втікач Дмитрук: Мене хотіли ліквідувати за вказівкою з ОП

Автор: 

екстрадиція (435) Артем Дмитрук (71) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+6
а як його об'являли у розшук, як що матеріали ще не готові?
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26.09.2024 17:18
+6
пил в очі від ГП
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26.09.2024 17:23
+5
Зелені злодіі , гастролюють по Європі.
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26.09.2024 17:24
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а як його об'являли у розшук, як що матеріали ще не готові?
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26.09.2024 17:18 Відповісти
то то і воно....
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26.09.2024 17:48 Відповісти
пил в очі від ГП
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26.09.2024 17:23 Відповісти
Зелені злодіі , гастролюють по Європі.
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26.09.2024 17:24 Відповісти
А чому він не поїхав в парашу? Адже топив за московських попів. За руський мир. І на тобі. В Лондон.
Екстрадувати в московію. Навіщо він нам?
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26.09.2024 17:31 Відповісти
То так. Конфіскувати все, у батькв, дружини - і за порєбрік.
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26.09.2024 17:41 Відповісти
Мабуть шось добре насолив цим шо аш повернути його хочуть, шось не всіх так вертали
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26.09.2024 18:07 Відповісти
Мабуть Офіс Генпрокурора спочатку підготував матеріали для екстрадиції "слуги народу" Артема Дмитрука з України ,а після того,як його брити "тормознули" в Англії ,почали на швидкоруч готовити зустріч йому з "квітами" знову вУкрїні....???
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26.09.2024 17:48 Відповісти
Щось не додадуть
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26.09.2024 17:50 Відповісти
Не видадуть, оскільк в Україні не існує справедливого та незалежного правосуддя
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26.09.2024 17:57 Відповісти
Імітатори
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26.09.2024 19:05 Відповісти
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26.09.2024 19:51 Відповісти
 
 